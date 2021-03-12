Эксперты предупредили об опасности «открытых» камер видеонаблюдения

Более 6,3 тыс. камер видеонаблюдения, размещенных в том числе на объектах критической инфраструктуры и промышленных предприятиях России, имеют открытые IP-адреса, а доступ к ним может получить любой желающий, предупреждают эксперты.

«К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию», – передает «Коммерсант» сообщение Avast.

Россия, по данным Shodan.io, находится на пятом месте по числу камер видеонаблюдения с открытым IP. На первых строчках располагаются Вьетнам, Тайвань, Южная Корея и США. Во всем мире около 124 тыс. камер имеют такую уязвимость.

Россия сейчас занимает третье место в мире по общему числу установленных камер видеонаблюдения. При этом доступ к ряду камер сегодня защищен самыми простыми паролями, которые легко можно подобрать, сообщил гендиректор компании «Интернет Розыск» Игорь Бедеров. Такие камеры, по его словам, могут быть размещены в том числе в банках, что потенциально грозит утечками данных кредитных карт и паспортов клиентов кредитных организаций. На базе камер с открытым IP можно организовать нелегальную систему видеонаблюдения или аналитики, допускает господин Бедеров. Если дополнить такую систему модулями распознавания лиц, получится система тотальной слежки, рассуждает он.

Злоумышленники могут, например, зайти в корпоративную сеть компании через уязвимые камеры, создать сеть ботов или использовать их как вычислительный ресурс, говорит руководитель группы по оказанию услуг в области кибербезопасности КПМГ в России и СНГ Илья Шаленков.

Если уязвимые камеры видеонаблюдения установлены дома, то, по его словам, их взлом грозит потерей частной жизни.

Данные, собираемые с камер как коммерческих, так и государственных структур, можно отнести к персональным, отмечает исполнительный директор компании Faceter Russia Эдуард Костырев. По такой информации можно, например, определять геолокацию человека, предупреждает эксперт. Такая информация, по его мнению, может продаваться в рекламных целях.