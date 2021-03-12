В России выявили 9,8 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 9794 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9794 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1610, Санкт-Петербурге – 957, Московской области – 476. Всего в стране выявлено 4 370 617 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 973 029 человек, из них 13 496 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 486 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 91 220 человек.

Накануне, 11 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9270. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 524.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.