«Аллею правителей» Церетели перевезут из Москвы в Пензу

Военные эксперты оценили угрозу блокады Курил Японией

«Россия – ядерная держава, и такому маленькому и плотно населенному государству, как Япония, не стоит об этом забывать», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал слова дипломата Акио Кавато о том, что Японии необходимо заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения «территориального вопроса».

«Японский военно-морской флот – это достаточно серьезная сила. Если сопоставить его с нынешним состоянием российского Тихоокеанского флота, то при определенных условиях, например, при поддержке США, Япония могла бы вести успешные боевые действия против нашей страны. Однако если Япония будет действовать самостоятельно, шансов на успех у нее нет», – считает доктор военных наук Константин Сивков.

При этом эксперт напомнил, блокада проливов относится к разряду военной агрессии, а в такой ситуации Россия имеет возможность применить все силы, которыми она располагает. «Наша страна может использовать свою авиацию, оснащенную противокорабельными ракетами Х-22 и Х-32. У России в этом регионе есть атомные подводные лодки проекта 949 «Гранит» и крупные надводные корабли, вооруженные дальнобойными ракетами. Мы ничем не уступаем японцам и можем успешно отразить агрессию», – рассказал собеседник.

Кроме того, «у России есть ядерное оружие, и такому маленькому и плотно населенному государству, как Япония, не стоит об этом забывать». «К тому же, если Япония рискнет начать агрессивные действия против России, то столкнется с Китаем – это государство с мощнейшим военно-морским флотом наверняка выступит на нашей стороне, и тогда у Японии не останется никаких шансов даже при поддержке американцев. При таком сценарии конфликт в считанные дни перерастет в мировую войну, в которой и Европа не останется в стороне. Эта война рискует стать ядерной, и вот тогда всей цивилизации настанет конец. Поэтому японскому политологу и дипломату Кавато не стоит бросаться такими заявлениями», – подчеркнул Сивков.

Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Леонков. «Такие действия Японии могут привести к прямой конфронтации с Россией. А Россия – это ядерная держава, которая в данный момент ведет активное военное обустройство своих границ на Дальнем Востоке. В этом регионе полным ходом идет перевооружение на новые единицы, созданы позиционные районы, комплексы береговой и противовоздушной обороны, формируется воздушная армия, модернизируется Тихоокеанский флот», – объяснил собеседник.

«Но до агрессии против России Япония не дойдет, ведь там есть нормальные и трезвые политики, которые понимают – это станет настоящей войной, которая им совершенно невыгодна. Силы самообороны Японии во многом уступают нашей стране. Будь это иначе, Япония никогда бы не опиралась на своего главного союзника – США, к которому она всегда обращается при возникновении территориальных проблем», – заключил Леонков.

Накануне японский политолог, бывший дипломат Акио Кавато заявил, что Японии необходимо продемонстрировать «готовность и способность» заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения «территориального вопроса». При этом, по словам политолога, на данный момент Токио не следует торопиться с решением курильского вопроса, а дождаться, когда «национальная мощь» России «снизится, как в 1990-е годы».

В то же время Кавато признает, что в обозримом будущем ничего подобного не предвидится, поэтому Японии нужно «собраться» и настроиться на «долгий процесс». Однако уже сейчас Токио, по мнению политолога, должен «разрушить главную предпосылку позиции России» и доказывать «всему миру», что «Ялтинское соглашение (1945 года – прим. ВЗГЛЯД) само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией».

Ранее японские издания Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе России от передачи Южных Курил. Такое заключение было сделано после заявления президента России Владимира Путина о развитии отношений между Москвой и Токио. Как указал российский лидер, в данном вопросе Москва не будет делать то, что противоречит Конституции.

Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией.

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