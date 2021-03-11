Кононенко: Министр культуры Крыма не должна увольняться из-за матерной реплики

Министру культуры Крыма Арине Новосельской не повезло, что ее нецензурная реплика прозвучала в прямом эфире. Но это не повод уходить ей в отставку, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко.

Во время совещания о ходе реализации инфраструктурных проектов, министр культуры Крыма Арина Новосельская нецензурно выругалась в прямом эфире. Глава республики Сергей Аксенов сделал ей замечание и поручил вице-премьеру Михаилу Назарову, курирующему Минкульт республики, провести служебное расследование. Опомнившись, что высказывание услышали как участники, так и зрители совещания, Новосельская извинилась.

«Мы же все люди. Я лично не понимаю, почему эти пять корней в русском языке табуированы, ведь это такая же часть языка, как и все другие слова. Как слово мама, папа, это же такая же естественная часть русского языка. И когда люди употребляют эти слова, это не говорит о них плохо, а говорит плохо о тех, кто это осуждает, потому что они таким образом почему-то решают, на каком русском языке кому говорить», – считает Кононенко.

Он уверен, что любой человек, каким бы святым он ни был, «уронив себе на ногу молоток» выразится матерным словом.

«Даме этой не повезло, что была включена громкая связь, но ничего, она извинилась. Хотя я совершенно не понимаю, за что. Да, получилась у нас наглядная реализация анекдота про прачечную», – говорит собеседник, добавляя, что речи о том, чтобы из-за этого случая министру культуры Крыма уходить в отставку нет и быть не может, поскольку ничего ужасного не произошло.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что не против нецензурной брани, если она использована уместно.