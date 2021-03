Роскомнадзор сообщил о штатном замедлении работы Twitter Российский Youtube-блогер оценил планы Google ввести налог за просмотры из США 11 марта 2021, 14:14

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Если компания Google этим летом решит взымать с не американских YouTube-блогеров налог на доход с рекламы, то российские подвергнутся двойному налогообложению, сказал газете ВЗГЛЯД российский видеоблогер с 10 млн подписчиков на YouTube Дмитрий Масленников. Тем не менее, по его мнению, российские контент-мейкеры не сильно пострадают из-за нововведений. Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, намерена уже летом взымать налог с получающих доход с рекламы видеоблогеров, которые находятся за пределами США. Как сообщается, налоговая ставка может достигнуть до 30% от дохода, полученного от просмотра контента с территории США. «Я не знаю, насколько это реально, потому что в Сети, как мне кажется, подобные вещи возникают каждый год. В любом случае мне интересен вопрос, каким образом у нас будет происходить двойное налогообложение, потому что все блогеры, особенно крупные, работают официально через ИП (индивидуальный предприниматель), либо через компании и платят налоги в соответствии с законами Российской Федерации», – говорит Масленников. Более того, он выразил уверенность, что такая система, по его мнению, не имеет никакого смысла в России, даже если всех блогеров перевести с ИП. Дело в том, что основной доход они получают не с монетизации YouTube, а с рекламных контрактов с другими контрагентами. К тому же крупная компания, по мнению собеседника, скорее всего никогда не станет работать с блогером, который не узаконил свою экономическую деятельность. Он также поделился, что если все-таки ничего не урегулируют и оставят «двойное налогообложение», то он обязательно будет платить. «Вообще, процент смотрящих русских блогеров из Соединенных Штатов крайне мал. И если все же взымать налоги будут исключительно исходя из количества просмотров из США, то мы вообще не пострадаем никаким образом, потому что для нас это будет очень маленький процент», – считает ютубер. Тем не менее он предупреждает, что еще углубленно не разбирался в данном вопросе, рассказывая, что все блогеры так или иначе работают через партнерские программы по монетизации, а не напрямую с YouTube. Соответственно, эти компании являются посредником, именно они взаимодействуют с Google напрямую по различным вопросам и получают с этого определенную комиссию с дохода контент-мейкера. «Эти компании обычно нас всегда предупреждают о подобных нововведениях, несостыковках или проблемах. В данном случае пока партнерские программы молчат. Когда они разберутся в очень сложном и плотном взаимодействием с Google, тогда будем решать. А пока мы можем дышать спокойно и платить налоги в соответствии с российским законодательством», – заключил Масленников. Ранее в Министерстве цифрового развития сообщили, что рассматривается предложение облагать налогами «за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге» такие иностранные платформы, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok.

Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России 10 марта 2021, 10:23

Фото: Jeff Chiu/АР/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. Решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Роскомнадзором было направлено свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. «С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», – говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ) распространение информации соцсетью Twitter внесено в перечень угроз. «В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», – добавили в ведомстве. В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию. Кремль отреагировал на данные о подготовке кибератак на Россию со стороны США 9 марта 2021, 13:52

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью. «Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это не что иное как международная киберпреступность и, конечно, тот факт, что это издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, повод для нашей крайней обеспокоенности», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он напомнил, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям. «Мы неоднократно заявляли, и по-прежнему настаиваем на том, что российская сторона, российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма», – сказал Песков. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, и ввести санкции в качестве «ответа» на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind, в которой администрация Джо Байдена обвиняет Россию. Google оплатил штраф за неудаление запрещенной информации 10 марта 2021, 18:30 Текст: Ксения Панькова

Компания Google оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. «Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента. Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает требования, направленные на защиту граждан от социально опасного контента в интернете. В частности, обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией», – говорится в сообщении. Проводимый Роскомнадзором мониторинг зафиксировал, что компания выполняет требования российского законодательства лишь частично. Это стало основанием для возбуждения производства за повторное совершение административного правонарушения (ч. 2.1 ст.13.40 КоАП РФ). 25 мая 2020 года суд оштрафовал Google на сумму 1,5 млн рублей (штраф оплачен). Дальнейший мониторинг, как отметило ведомство, выявил, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент. В ноябре прошлого года Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России. В декабре суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за выдачу в поиске запрещенной в России информации. Google решил ввести налог для не американских блогеров YouTube 11 марта 2021, 09:23

Фото: Lucy Nicholson/Reuters

Текст: Дмитрий Зубарев

Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы. «От компании Google требуется начать вычитать в США налоги с авторов за пределами страны уже в июне 2021 года, что может повлиять на ваши доходы. Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются. Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, Google может потребовать вычесть до 24% ваших общемировых доходов на YouTube», – передает РИА «Новости» текст обращения компании к авторам видеороликов. Уточняется, что налогом будет облагаться доход, полученный блогером от просмотра его контента с территории США, и если он предоставит необходимую информацию, его налоговая ставка будет составлять от нуля до 30% от дохода, относящегося к США, и будет зависеть от того, есть ли у соответствующей страны налоговое соглашение со Штатами. Google также поясняет, что согласно главе 3 Налогового кодекса США, Google несет ответственность за сбор налоговой информации от иностранных видеоблогеров, получающих доход, и за удержание налогов в определенных случаях. Напомним, в среду сообщалось, что иностранные платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, могут обязать выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд рублей. Ростелеком восстановил работу интернета после сбоя 10 марта 2021, 15:23

Фото: Александр Авилов/

Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Компания «Ростелеком» восстановила работу сети и доступ к ряду государственных и других сайтов после сбоя в среду днем. «В 14.45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», – сказали в компании, передает ТАСС. Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. После этого в полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. На данный момент сайты восстановили работу. В Роскомнадзоре сообщили, что проблемы с интернетом у «Ростелекома» произошли из-за сбоя его оборудования, у остальных операторов замедление работы соцсети Twitter проходит штатно. В Кремле прокомментировали решение о замедлении работы Twitter в России 10 марта 2021, 12:55

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Власти обоснованно принимают меры, обязывающие иностранные сайты выполнять российские законы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя действия Роскомнадзора по замедлению и возможной блокировке отдельных иностранных соцсетей. «Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет. Но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, – конечно, это вполне обоснованно», – заметил представитель Кремля, передает ТАСС. Он отметил, что у россиян «должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам», однако надзорная функция заключается в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законы и законные требования российских ведомств на территории страны, передает РИА «Новости». Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. Захарова напомнила Twitter о блокировке аккаунта Трампа 11 марта 2021, 01:58

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на обеспокоенность компании Twitter «попытками ограничить общественную дискуссию» в России напомнила о блокировке соцсетью аккаунта 45-го президента США Дональда Трампа. «Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал [бывшего] президента США [Дональда Трампа], или в другом? Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает. Вот и выдает компания в результате сбоя системы обеспокоенность тем, чем сама же и занимается», – отметила Захарова на своей странице в соцсети Facebook. В среду ряд СМИ, в том числе The Wall Street Journal и Associated Press, опубликовали заявление Twitter, в котором компания выразила озабоченность «попытками ограничить общественную дискуссию» в свете замедления работы одноименной соцсети в России, передает ТАСС. Напомним, в среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за игнорирования компанией требований об удалении запрещенного контента. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов. Член Общественной палаты Никита Данюк в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Twitter целенаправленно пытается вмешиваться в дела суверенных государств. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за какие «заслуги» Роскомнадзор уронил акции Twitter. Иностранные соцсети могут обложить налогом за рекламу у российских блогеров 10 марта 2021, 10:15 Текст: Алина Назарова

Иностранные платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, могут обязать выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». Такое предложение Минцифры изложило в плане развития отрасли информационных технологий в России. Для этого предлагается принять федеральный закон, его проект планируется подготовить к середине текущего года. Такой шаг приведет к росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет, сказано в плане. Исполнителями проекта назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС. На просьбу прокомментировать инициативу в ведомствах не ответили, пишут «Ведомости» По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд рублей. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете, в частности через социальные сети. «Банк и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий, и если сумма не попадает под финмониторинг, то есть она менее 500 тыс. рублей, то по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла», – сказал директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский. По его словам, оценить, сколько недополучает бюджет, сложно, но это «миллиарды рублей ежегодно». Роскомнадзор объяснил сбоем в работе дата-центра в Страсбурге проблемы с доступом к Google 10 марта 2021, 21:16 Текст: Ксения Панькова

Проблемы с доступом к серверам YouTube, Google и других, отмеченные в России, были связаны с аварией в центре обработки данных (ЦОД) в Страсбурге, а не с принятым решением о замедлении трафика социальной сети Twitter в России, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. «Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге», – приводит ТАСС сообщение. Авария в этом дата-центре, по данным Роскомнадзора, «не связана с действиями ведомства по ограничению скорости доступа к социальной сети Twitter на территории России». В полдень среды в России были выявлены сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной думы и Совета Федерации. Позже сайты восстановили работу. В Минцифры поясняли, что проблемы с доступом к ряду государственных сайтов связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома», а не с замедлением работы Twitter со стороны Роскомнадзора. В среду СМИ сообщали, что в Страсбурге загорелся облачный хостинг компании OVHcloud, что привело к сбоям в Сети по всей Франции. Руководство иностранных IT-компаний за неуплату налогов в РФ предложено привлекать к уголовной ответственности 9 марта 2021, 18:30 Текст: Елизавета Булкина

Необходимо ввести уголовную ответственность для топ-менеджеров иностранных IT-компаний, которые отказываются от уплаты налогов и штрафов на территории России. С такой инициативой выступил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. По мнению эксперта, применение блокировки в качестве наказания для ITнарушителей является малоэффективным средством. «Блокировка – это самый плохой вариант. Поэтому лучше – удар по кошельку. Потеря прибыли для публичной компании – один из самых действенных инструментов Поэтому можно ограничить распространение рекламы на территории РФ. Конечно, существует опасность, что реклама пойдет неофициально в Facebook, а через блогеров. Но для платформы потеря прибыли будет ощутимой», - заявил Зыков.



Кроме того, по словам эксперта, зарубежных игроков необходимо обязать перенести в Россию службы модерации и зарегистрировать в нашей стране официальные представительства, наделенные всеми необходимыми полномочиями, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Эффективность ограничения распространения рекламы для недобросовестных онлайн-платформ отметил и председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. В качестве другого действенного средства эксперт назвал запрет на обновление приложений и скачиваний их через маркетплейсы. «Подобная мера уже реализована у нас в части защиты авторского права. Можно предусмотреть и запрет на услуги доставки контента и оптимизацию приложения, а также ограничения по улучшению, модернизации сайта, его русификации. Эти меры будут иметь фактическое воздействие непосредственно на нарушителя, и они, в отличие от других, будут исполнимы», – подчеркнул юрист на круглом столе «Нештрафные санкции: как убедить иностранные онлайн-платформы соблюдать законы России?», который прошел на площадке ОП. Также Журавлев предложил развивать международный диалог при участии БРИКС, ЕврАзЭС и Евросоюза, направленный на выработку совместных правил регулирования глобальных технологических корпораций. По его мнению, чем больше государств будет защищать своих граждан и локальный бизнес, тем больше вероятности, что IT-компании в конечном итоге подчинятся. В конце января сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, необходимо ли России в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов? Пензенского подростка заподозрили в подготовке к расстрелу одноклассников 9 марта 2021, 18:07 Текст: Ксения Панькова

В Пензенской области следователи возбудили дело в отношении 16-летнего школьника, который писал в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников. Подростка поместили под домашний арест, сообщил источник в силовых структурах. По дынным источника РИА «Новости», в отношении школьника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 – части 1 статьи 205 УК «Приготовление к террористическому акту». Источник также рассказал, что в воскресенье суд избрал ему домашний арест, однако вину подросток не признает. В прошлом году в лицее № 2 в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета. При стрельбе пострадали два человека, в том числе сам педагог. В СПЧ призвали создать аналоги зарубежных онлайн-площадок вместе с их бизнес-моделями 9 марта 2021, 17:58 Текст: Елизавета Булкина

В России необходимо создать аналоги зарубежных онлайн-площадок и переносить туда бизнес-модели, чтобы блогеры не лишились заработка, считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов. По его мнению, отечественные аналоги необходимы, чтобы российские блогеры не лишились законного заработка в случае применения санкций к иностранным IT-компаниям. В качестве примера он привел видеосервис Youtube. «И если мы вдруг захотели бы его закрыть, как китайцы, то мы не можем это сделать, потому что у нас нет аналога. Причем аналога нет не только технологического, а аналога в формате бизнес-модели для тех людей, кто зарабатывает в YouTube приличные деньги, а их десятки тысяч, я думаю, а, может, и сотни тысяч», - приводит слова Ашманова РИА «Новости».



Поэтому, по его мнению, вместе с созданием собственных IT-прощадок, на них необходимо переносить и бизнес-модели, чтобы зарабатывающие на том же YouTube не потеряли свой доход. На круглом столе «Нештрафные санкции: как убедить иностранные онлайн-платформы соблюдать законы России?», который прошел на площадке ОП, член СПЧ также высказал предположение, что причины несоблюдения зарубежными игроками норм российского цифрового рынка заключаются в их стремлении вести в России собственную политическую игру. Он напомнил, что одна из основных претензий к соцсетям, в том числе к Twitter и TikTok связана с призывами несовершеннолетних пользователей на несанкционированные митинги в конце января и распространение призывов к суициду в начале марта. В конце января сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, необходимо ли России в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов? Стоимость акций Twitter упала после решения о замедлении сети в России 10 марта 2021, 20:00 Текст: Ксения Панькова

Акции сервиса микроблогов Twitter снижаются в цене более чем на 2,5% на бирже в США после распоряжения Роскомнадзора о частичном замедлении работы сети на территории России, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.23 мск стоимость акций Twitter на нью-йоркской бирже снижалась на 2,78%, до 65,64 доллара за ценную бумагу. При этом американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавлял примерно 0,4%, передает РИА «Новости». В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию. Роскомнадзор разъяснил условия снятия ограничений с Twitter 10 марта 2021, 12:46 Текст: Алина Назарова

Ограничения в отношении социальной сети Twitter будут действовать до удаления всей запрещенной информации, сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. «Действия Роскомнадзора направлены на принуждение компании Twitter к выполнению российского законодательства с целью защиты пользователей, включая детей, от запрещенного контента, размещенного на платформе Twitter – вплоть до момента его полного удаления», – сказал Субботин. Он подчеркнул, что Роскомнадзор располагает всеми основаниями для полной блокировки Twitter, но надеется на конструктивную позицию компании, передает ТАСС. Субботин также уточнил, что замедление трафика Twitter касается фото- и видеоконтента и не относится к текстовой информации. Таким образом, пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями. По его словам, при выборе механизма воздействия на компанию Twitter, Роскомнадзор исходил из цели минимизации неудобств для пользователей социальной сети. Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать Twitter 10 марта 2021, 21:34 Текст: Ксения Панькова

Роскомнадзор уведомил Twitter о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении запрещенного контента, сообщили в Роскомнадзоре, отметив, что администрация соцсети до сих пор не вышла на связь с ведомством. «Роскомнадзор направил в адрес администрации социальной сети Twitter письмо с информацией о том, что с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса», – приводит РИА «Новости» сообщение Роскомнадзора. В письме, по данным ведомства, также содержалась информация о том, что в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом законных требований по удалению запрещенной информации, доступ к нему может быть ограничен полностью до тех пор, пока такая запрещенная информация не будет удалена. При этом, как подчеркнули в Роскомнадзоре, задачи полной блокировки Twitter на данный момент не стоит, однако она возможна. «Администрация соцсети на письмо не ответила, на связь с Роскомнадзором пока не вышла», – сказали в ведомстве, добавив, что продолжительность ограничительных мер будет зависеть от того, насколько оперативно администрация соцсети выполнит требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента. В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию.