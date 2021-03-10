Кремль рассказал о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам

Продюсер объяснила недостатки песни Manizha для победы на «Евровидении»

Претендовать на призовые места представитель от России певица Manizha с композицией Russian woman на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» не сможет, заявила газете ВЗГЛЯД продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская. По ее мнению, в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости».

В эфире «Первого канала» объявили, что участницей международного песенного конкурса «Евровидение-2021» от России станет российско-таджикская певица Manizha (Манижа Сангин) с песней Russian woman.

«Честно говоря, я считаю, что тот выбор, который был дан из трех претендентов (Manizha, #2Маши и Therr Maitz) – он никакой. Хотя у Антона Беляева (основатель группы Therr Maitz) очень интересная композиция, и выбрав его, мы бы хотя бы поразили «Евровидение» тем, какие мы продвинутые с точки зрения музыкального искусства. Конечно, она не претендовала бы на первые места, потому что несколько другая должна быть направленность песни», – считает Могилевская.

Музыкальный дуэт #2Маши, состоящий из Марии Зайцевой и Марии Шейх, также по мнению собеседника не имел перспектив на предстоящем песенном конкурсе, хотя она отметила, что песня «достаточно хитовая».

«А песня певицы Manizha может показать толерантность России, потому что «Русскую женщину» поет явно не русской внешности артист. Но, на мой взгляд, претендовать на какие-то первые места мы не можем, потому что в этой песне нет необходимой для этого конкурса хитовости», – рассуждает музыкальный редактор.

Она подчеркивает, что зрители «Евровидения» выбирают либо то, что им «падает на ухо», либо то, чему они очень сильно удивлены. То есть либо людям имидж группы попадает в сердце, либо музыка.

«В нашем российском представителе, в общем-то, нет ни того, ни другого в достаточной мере. Тот же рэп-исполнитель Моргенштерн, к которому я сложно отношусь, мог бы выстрелить. А здесь я не надеюсь на какие-то первые места с этим исполнителем», – заключила Могилевская.

Ранее публицист и историк Егор Холмогоров посчитал выбор в качестве представителя России на «Евровидении-2021» Манижи «сознательным плевком в лицо», поскольку, по его мнению, текст песни Russian woman – это «образцовая русофобская гнусь, унижающая русских женщин».



Продюсер Марта Могилевская с 1982 года работала редактором Главной редакции музыкальных программ Гостелерадио СССР. В 90-е годы она продюсировала таких артистов как Наташа Королева и Женя Белоусов. Также выступала продюсером клипов для групп «Любэ», «Рондо», «Ария», «Иванушки Интернешнл» и других.

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