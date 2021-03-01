Грузия начнет заменять российскую пшеницу казахстанской

Грузия в связи с увеличением российских таможенных платежей начинает процесс частичной замены российской пшеницы казахстанской, заявил 1 марта на пресс-конференции исполнительный директор «Ассоциации производителей муки и пшеницы Грузии» Леван Силагава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это дало возможность вернуться на рынок Казахстану и, возможно, Украине, которые смогут торговать теперь за те же 280-285 долларов за тонну», – сказал он.

«Теперь часть российской пшеницы в Грузии будет заменена казахстанской», – сообщил он.

По словам Левана Силагава, с 1 марта таможенный сбор на вывозимую из Росси пшеницу составит в пересчете 50 евро.

«Есть потенциал полностью заменить пшеницу из России на казахстанскую», – считает он.

Он сообщил, что у Грузии есть запас на «месяц-два».

«Была цена 200 долларов, поднялась до трехсот, а сейчас 280-285», – отметил он.

В течение года Грузия потребляет от 500-700 тыс. тонн пшеницы. Отсюда лишь 10 процентов зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 90% от импорта этой продукции. До повышения сборов цена на российскую пшеницу для Грузии была самой приемлемой.