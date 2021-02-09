Космический грузовик «Прогресс» сгорел в атмосфере

Грузовой корабль «Прогресс МС-15», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС) во вторник, сведен с орбиты и прекратил существование над Тихим океаном, сообщил Роскосмос.

«В соответствии с программой, заложенной в его бортовой компьютер по командам из центра управления полетами ЦНИИмаш, в 11.30 мск был включён маршевый двигатель на торможение... После чего «Прогресс МС-15» сошёл с околоземной орбиты и прекратил свое существование», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Отмечается, что не сгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты корабля упали примерно в 12.13 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана.

На смену кораблю 15 февраля планируется запустить «Прогресс МС-16» с космодрома Байконур ракетой «Союз-2.1а».

Корабли «Прогресс» используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года были запущены 167 «Прогрессов» различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

Утром во вторник в Роскосмосе сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от МКС и через три часа будет сведен с орбиты.



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