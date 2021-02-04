Названы сроки снятия ограничений по COVID-19 в Подмосковье

Правительство Подмосковья намерено снять к концу недели оставшиеся в регионе ограничения, которые были введены в качестве борьбы с распространением коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я думаю, что к концу недели мы найдем возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор уточнил, что в области откроются музеи и ночные клубы. Также он отметил, что заболеваемость COVID-19 снижается на фоне активной вакцинации.

«У нас идет активная вакцинация. Сразу хочу сказать, что она добровольная. Заболеваемость коронавирусом снижается. Мы сейчас активнее, чем планировали, снижаем количество коек. Нужно это для того, чтобы максимально сконцентрироваться на регулярной медицинской помощи», – объяснил он.

Воробьев также рассказал, что в Московской области планируют в феврале вакцинировать около 10 тыс. жителей ежедневно. «Мы в сутки уже сейчас темпом идем 6-7 тыс. вакцин. В феврале, который начался, увеличим до 10 тыс. вакцин», – добавил губернатор.

12 января власти Московской области отменили рекомендательный домашний режим для жителей старше 65 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по сравнению с весной нынешняя ситуация с коронавирусом носит более длительный, но контролируемый характер. Тем временем министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарственным обеспечением в России в условиях пандемии начала меняться в лучшую сторону, но требует доработки.