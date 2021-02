Американцы из-за прихода Байдена к власти начали массово скупать оружие Байден объявит о завершении наступательных операций США в Йемене 4 февраля 2021, 20:11 Текст: Елизавета Булкина

Президент США Джо Байден намерен в четверг объявить о завершении наступательных операций США в Йемене, сообщил помощник главы американского государства по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме. Он уточнил, что Байден во время речи в Госдепартаменте, посвященной основным направлениям внешней политики страны, «объявит о прекращении американской поддержки наступательным операциям в Йемене», передает ТАСС. Напомним, 23 января Госдепартамент США решил вернуться к изучению решения администрации Дональда Трампа об объявлении йеменского движения «Ансар Аллах» хуситов террористической организацией. За день до инаугурации 46-го президента США Джо Байдена Минфин США включил движение «Ансар Аллах» в список террористических организаций. 14 января глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил, что планы Соединенных Штатов объявить хуситов террористами могут негативно повлиять на урегулирование в Йемене. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия Саудовской Аравии в отношении Йемена привели к наихудшему гуманитарному кризису современности.

Невзоров обиделся на кавээновские шуточки Слепакова 4 февраля 2021, 10:53

Журналист Александр Невзоров заявил, что не критиковал Семена Слепакова, а «предупредил его о возможных последствиях» поведения в Сети и ожидал благодарности, но вместо этого юморист начал «скандалить и рассказывать про свое кавээнство». «Вдруг он предъявил претензии мне, что я его упрекаю в продажности. Слушайте, я вообще никого не могу упрекать в продажности. Я сам жутко продажный, продаваться можно и нужно, мы все контрактники, мы все наемники в большой прессе», – заявил журналист в эфире своей программы «Невзоровские среды». По его словам, он пытался предупредить Слепакова о последствиях, однако тот вместо этого начал «скандалить». «И как человек, имеющий исключительный опыт различных контрактов с разными сторонами, я предельно корректно предупредил Слепакова о возможных последствиях... Вместо благодарности, я получаю набор кавээновских шуточек. Он пришел ко мне зачем-то в Instagram скандалить и рассказывать про свое кавээнство», – посетовал Невзоров, пишет «Московский комсомолец». Напомним, изначально Невзоров в своем Instagram раскритиковал Слепакова за то, что юморист якобы сотрудничает с властью. При этом журналист нарисовал образ Слепакова, поедающего своих «старых друзей». Свою речь Невзоров закончил лозунгами украинских и белорусских националистов «Слава Украине!» и «Живе Беларусь!». В той же выпуске Невзоров оскорбительно отозвался о скончавшемся 28 января народном артисте СССР Василии Лановом. В ответ Слепаков раскритиковал журналиста за «некрофилию». Критика в отношении Слепакова началась в Сети после того, как он написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В ответ сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Кроме того, Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье. Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте». Позже юморист ответил на выпады сторонников Навального в свой адрес новым стихотворением. «Спутник V» вызвал удивление на Западе 4 февраля 2021, 08:43

Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса «Спутник V», пишут СМИ. Журналист Жак Шустер в статье для газеты Welt отмечает, что в октябре 1957 году весь мир следил за тем, как СССР запускает в космос первый искусственный спутник Земли. По его словам, это событие напугало Европу и США, передает РИА «Новости». «С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами» (высказывание Гельмута Шмидта об СССР)», – заявляет автор. Он отметил, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований «Спутника V» доказала высокую эффективность препарата. По мнению Шустера, это оправдывает решение Москвы начать использовать вакцину до обнародования окончательных данных о ней. Напомним, эффективность вакцины уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии. В России завершились госиспытания стреляющей по принципу «пустил – забыл» ракеты 3 февраля 2021, 21:19

Государственные совместные испытания перспективной экспортной ракеты «воздух – воздух» большой дальности РВВ-БД завершились в России, сообщило корпоративное издание «Вымпел» госМКБ «Вымпел» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», КТРВ). Ракета большой дальности РВВ-БД предназначена для поражения воздушных целей всех типов в любое время суток на всех ракурсах, в том числе с многоканальным обстрелом по принципу «пустил – забыл», пояснили в КТРВ. Максимальная дальность пуска по некоторым типам целей достигает 200 км. Масса боевой части составляет 60 кг, передает ТАСС. «В 2020 году были проведены государственные совместные испытания экспортной ракеты большой дальности РВВ-БД, конструкторской документации на изделие присвоена серийная литера «О1», – говорится в сообщении. Также отмечается, что «документация на изделие РВВ-БД передана в АО «КТРВ» для проведения обеспечения серийного изготовления и поставки изделий». В 2019 году эксперты европейского оборонного журнала European Defence Review отмечали, что разрабатываемая Россией ракета РВВ-БД может поразить воздушную цель на очень большом удалении, а «тактико-технические характеристики российских боеприпасов не уступают показателям западных ракет». В конце января корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила госиспытания первой созданной в постсоветской России электрической торпеды, серийные образцы уже поступают на вооружение ВМФ. Арестованный за незаконную акцию в Москве «школьник» оказался совершеннолетним 4 февраля 2021, 00:07 Текст: Евгения Шестак

Тимирязевский суд Москвы арестовал на семь суток 18-летнего юношу, которого ряд СМИ назвал «школьником», сообщила пресс-секретарь суда Мария Прохорычева. «Совершеннолетний гражданин 2003 года рождения (18 лет ему исполнилось 18 января) признан судом виновным в совершении правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок семь суток», – рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь. Напомним, в среду ряд СМИ распространил сообщения о том, что суд арестовал на семь суток школьника за нарушение порядка проведения массового мероприятия. При этом в инстанции не смогли подтвердить, действительно ли юноша является учащимся школы. Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему численность воскресных митингов оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали организаторы. Байдену указали на нехватку возможностей для ввода санкций против России 4 февраля 2021, 07:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Ключевые помощники президента США Джо Байдена осознают, что возможности Вашингтона в том, что касается введения новых односторонних санкций против России, в значительной степени исчерпаны, пишет The New York Times. В материале констатируется, что новая администрация США ранее, в частности, выступала с критикой в связи с событиями в России и Мьянме. «В обоих случаях Байден давал понять, что вскоре последуют санкции – излюбленный американский инструмент влияния, хотя и применяемый чрезмерно», – передает ТАСС текст материала. Вместе с тем, по сведениям газеты, «ключевые помощники Байдена признавали», что, как отметил один из них, в том, что касается России, США «в значительной мере израсходовали ресурс санкций». О каком именно помощнике американского президента идет речь, газета не уточняет. В статье констатируется: «В значительно различающихся случаях с Мьянмой и Россией Байдену предстоит узнать, что накопившаяся за годы усталость от санкций, усугубившаяся при администрации [45-го президента США Дональда] Трампа, а также уменьшение американского влияния сделают выполнение обещаний значительно более трудным, чем в то время, когда он был вице-президентом». Издание отмечает, что «американские санкции в последние годы оказались менее грозными». Как подчеркивается в публикации, США неоднократно вводили рестрикции против России, Китая, Ирана, однако так и не смогли добиться от этих стран того, что желал Вашингтон. В статье приводится мнение бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, возглавляющего Чикагский совет по международным делам. По его словам, США «попали в ловушку», посчитав, что «санкции являются простым ответом на любую проблему». «Они показывают, что вам не все равно, и вы заставляете заплатить цену, но обычно этого недостаточно, чтобы изменить курс действий», – отметил он. «Следует помнить, что президенты часто обращаются к ним, поскольку все другое кажется слишком дорогим», – добавил Даалдер. Газета отмечает, что при подготовке возможных новых антироссийских рестрикций помощники Байдена намерены «активно координировать свои действия с союзниками в том, что касается оказания давления». Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил от себя мысль о «глубокой обеспокоенности Вашингтона», а также потребовал «немедленного и безусловного освобождения» Навального. «Даже работая с Россией в интересах Соединенных Штатов, мы скоординируемся с союзниками и партнерами для того, чтобы наказать Россию за нарушение прав ее граждан», – пояснил американский чиновник. «А разве они на прошлой неделе, месяц назад, полгода назад не обещали санкции? Когда я это слышу, я вспоминаю каждый предыдущий раз, когда они обещали санкции. И, кстати говоря, поводы абсолютно разные. Они им и не нужны – они их всегда найдут и придумают», –заявила на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ректор ВШЭ заявил об информационной атаке сторонников Навального 4 февраля 2021, 11:37

Высшая школа экономики (ВШЭ) подверглась информационной атаке сторонников Алексея Навального, вуз второй день получает угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань и ультимативные требования, заявил ректор Ярослав Кузьминов. «Настоящий университет не должен становиться площадкой политической борьбы, и это ключевой залог академической свободы в наших стенах. Этот принцип касается университетов в России, США, Италии, Германии или Корее – он универсален и наднационален. Сегодня я вижу попытки вовлечь Вышку в политику или как минимум ее расколоть», – приводится обращение Кузьминова на сайте вуза. Комментируя ситуацию с выходом студентов и преподавателей вуза на несогласованные акции, Кузьминов отметил, что ответственность за свои действия вне университета каждый студент, сотрудник, преподаватель должен нести самостоятельно. По его словам, этим руководствуется администрация ВШЭ – рассматривает каждый кейс в рамках общих правил, исходя из интересов образовательного процесса и научной деятельности. Ректор добавил, что ВШЭ не может и никогда не будет подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций, тем более находящихся вне рамок существующего правового поля. «В результате реализации такой политики Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Алексея Навального. НИУ ВШЭ второй день получает в свой адрес грубые угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань, различные ультимативные требования. По своей риторике и эстетике эти угрозы мало отличаются от того, что мы получали в свой адрес от «новых черносотенцев», – отметил Кузьминов. По его словам, эти информационные атаки – «отнюдь не приглашение к уважительному диалогу», а «типичный сетевой хейт», цель которого – вывести сообщество вуза из состояния психологического равновесия, спровоцировать на эмоциональные поступки. Кузьминов добавил, что университет по-прежнему открыт, готов обсуждать все проблемы, но не на трибуне митинга и не в жанре публичных кампаний, «ориентированных на поднятие градуса эмоционального настроя широкой общественности». «Университет не должен соглашаться жить ни по закону площади, ни по закону казармы. У него свой путь, и давайте оставаться на нем. Берегите наш университет. И берегите себя», – заключил ректор. Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, почему численность воскресных митингов оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали организаторы. Псаки перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине 4 февраля 2021, 09:20

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о летней Олимпиаде в Токио, заявила о позиции США по зимним Играм в Пекине. Таким образом осталось не совсем понятным, что она прокомментировала: угрозу коронавируса для американских спортсменов или вопрос бойкота соревнований в Китае. На мероприятии в Белом доме со стороны журналистов поступила просьба рассказать, что власти США думают о том, «будет ли для американской сборной безопасно отправиться в Токио». «В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийским играм в Пекине. Мы, конечно, тесно консультируемся с союзниками и партнерами на всех уровнях, чтобы определить наши общие проблемы и выработать общий подход, но в настоящее время не ведется никаких дискуссий об изменении планов со стороны США», – ответила Псаки, передает РИА «Новости». Накануне в Японии были опубликованы правила для международных федераций по COVID-безопасности, но в них нет ясного ответа на вопрос о том, должна ли быть обязательная вакцинация перед Олимпийскими играми. Игры из-за коронавируса были перенесены с 2020 года и должны пройти с 23 июля по 8 августа этого года. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Подготовительная работа к зимним Олимпийским играм в Пекине идет успешно, Китай уверен, что сможет в срок завершить подготовку, несмотря на пандемию. Между тем коалиция из 180 правозащитных групп – представителей тибетцев, уйгуров, монголов и других этнических групп – направила открытое письмо с призывом к зарубежным правительствам бойкотировать предстоящие зимние Игры в Пекине из-за нарушения Китаем прав этнических меньшинств. Группа американских сенаторов-республиканцев во вторник представила резолюцию с призывом перенести Игры-2022 после того, как США обвинили Китай в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны. МИД КНР назвал безответственными призывы бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине. Национальный олимпийский комитет США также выступил против бойкота Игр в Пекине. Стало известно о скандале с замполитом на АПЛ «Карелия» 4 февраля 2021, 13:14 Текст: Алексей Дегтярев

На борту атомной подлодки «Карелия», закрытой на карантин из-за коронавирусной инфекции, произошел скандал: конфликт случился между замполитом Константином Фролкиным и его подчиненным – мичманом, сообщают СМИ со ссылкой на судебные решения. Конфликт произошел в мае 2020 года, беременная супруга пожаловалась мичману, что не может продлить договор о социальном найме жилья с администрацией закрытого города Александровск в Мурманской области, передает «Коммерсант» со ссылкой на документы. Мичман обратился к Фролкину с просьбой помочь в этой ситуации, но тот «едва держался на ногах» в медицинском кубрике. Он обматерил подчиненного, после чего проследовал на центральный пост, откуда повторил ругательства по громкой связи. Об инциденте доложили командиру подлодки капитану 1-го ранга Антону Масленникову. После этого Фролкину объявили о неполном служебном соответствии, но тот не согласился с наложенным взысканием, и обратился в суд. В суде замполит проиграл. Масленников дал пояснения суду, согласно которым Фролкин в ходе конфликта имел явные признаки алкогольного опьянения: покраснение кожи и глаз, а также запах алкоголя изо рта. Также командир судна пояснил, что замполит признавался ему после конфликта, что употреблял спиртное в тот момент. Соловьев сказал, как реагировать на угрозы санкций из-за Навального 4 февраля 2021, 14:52

«Главный вопрос заключается не в том, что делает Америка, а в том, как на это отвечает Россия. Мы считаем нормой, когда наши сограждане призывают к санкциям против собственной страны?» – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что команда президента США Джо Байдена столкнулась с нехваткой возможностей для ввода санкций против России. «Во-первых, ранее американцы уже говорили, что намерены оценить общую эффективность санкционной политики США, потому что они уже и так приняли слишком много ограничений. Сейчас в Белый дом вернулась команда Барака Обамы. А Обама, как ни странно, в вопросах санкций был более последовательным политиком, нежели Трамп. Потому несмотря на громкие заявления, Байден возможно станет более прагматичным президентом», – сказал телеведущий и журналист Владимир Соловьев. «Во-вторых, а какая нам вообще разница? К санкциям призывает команда Навального, но кто это? Не очень хорошо образованные, глубоко несчастные мизантропы. Для них было бы абсолютным счастьем, если бы Запад всю Россию обложил санкциями», – уверен собеседник. «Потому главный вопрос заключается не в том, что делает Америка, а в том, как на это отвечает Россия. Мы считаем нормой, когда наши сограждане призывают к санкциям против собственной страны? Ответ на этот вопрос куда более важен», – заключил Соловьев. Ранее издание The New York Times сообщило о понимании ключевыми помощниками президента США Джо Байдена того, что возможности Вашингтона в том, что касается введения новых односторонних санкций против России, в значительной степени исчерпаны. Издание отмечает, что «американские санкции в последние годы оказались менее грозными». Как подчеркивается в публикации, США неоднократно вводили рестрикции против России, Китая, Ирана, однако так и не смогли добиться от этих стран того, что желал Вашингтон. При этом накануне группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщили в пресс-службе сенатора от штата Флорида Марко Рубио. Кроме того, в конце января телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину». В Совете Федерации такой призыв назвали «изменой Родине». «Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?» – задался вопросом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, в свою очередь, счел поведение руководителей ФБК «полным унижением себя и своей собственной страны». По его словам, при наличии претензий к политическому режиму или экономическому строю нужно решать проблемы демократическим путем через выборы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Вопрос вмешательства США в дела России получит развитие на официальном уровне 4 февраля 2021, 14:36

Тема постоянного вмешательства Вашингтона во внутренние дела России может получить развитие на официальном уровне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Если США выбирают тактику постоянного вмешательства в наши внутренние дела, о чем мы говорим и приводим факты (их не надо особо даже искать, они на поверхности) – мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них. Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне», – сказала Захарова, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал. Дипломат напомнила, что Россия, в соответствии с Уставом ООН и другими международными документами, всегда исходила из права суверенных стран решать внутренние дела самостоятельно. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля 4 февраля 2021, 01:14 Текст: Евгения Шестак

Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку со стороны Израиля по южной территории страны, в результате атаки нанесен материальный урон. По информации агентства SANA, израильские военные ведут обстрел по южной провинции Эль-Кунейтра. «Сирийские зенитчики успешно отразили атаку и поразили большинство ракет, прежде чем они достигли наземных целей», – заявил военный источник. Отмечается, что израильская агрессивная акция была предпринята со стороны оккупированных Голанских высот, в результате атаки нанесен материальный урон, жертв нет, передает ТАСС. Тем временем телеканал «Аль-Хадас» передал о разрывах ракет в районе международного аэропорта Дамаска, а также рядом с расположением 4-й элитной дивизии в предместье Эль-Кисва. Другими целями израильских ВВС стали военные объекты в пригороде Сахная и научно-исследовательский центр в Эль-Химме. В последнее время Израиль часто наносит удары по сирийской территории. Так, 22 января в результате атаки Израиля с воздуха в районе сирийского города Хама погибли четыре человека, включая детей, и четверо пострадали. 7 января Израиль нанес серию ракетных ударов по югу Сирии из воздушного пространства оккупированных Голанских высот. 13 января атаке израильской авиации подверглась сирийская провинция Дейр-эз-Зор. Зеленский начал проверку готовности войск в Донбассе 3 февраля 2021, 20:51

Представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ, сообщила пресс-служба президента. «По поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью вооруженных сил Украины и других военных формирований в 2021 году офис главы государства 2 февраля начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в рамках операции объединенных сил [ООС] на территории Донецкой и Луганской областей», – передает сообщение пресс-службы Зеленского РИА «Новости». Отмечается, что в рамках инспекции будет проведена проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач, а также определение эффективности мер, принимаемых руководством министерства обороны Украины, ВСУ и других органов военного управления. Также будут выявлены факторы, негативно влияющие на готовность к выполнению задач. «По результатам проверки будет подготовлен доклад президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения имеющихся проблем в сфере обороны государства», – добавили в пресс-службе президента Украины. Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе. Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются боевые действия. Соратник Навального отказался комментировать встречу с предполагаемым агентом MI6 4 февраля 2021, 12:14

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов) Владимир Ашурков отказался комментировать видеозапись своей встречи с предполагаемым сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. «Владимир Ашурков, исполнительный директор ФБК, в прямом эфире «Эха Москвы» отказался комментировать видеозапись, на которой предположительно он встречается с британским дипломатом (предположительно в 2012 году) и рассказывает последнему о финансировании фонда», – написал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Telegram. «У меня есть принцип не комментировать ту грязь, которая на меня и моих коллег вываливает государственная пропаганда. ... Конечно, публикация этого видео связана с возвращением Алексея, массовыми протестами, приговором», – сказал сам Ашурков в эфире «Эха Москвы». Журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин, комментируя ответ Ашуркова, назвал его позицию «не комментировать грязь» бледной и неубедительной. «Он же даже не опровергает это видео. У меня вопросы к Ашуркову остались: узнаете ли себя на кадрах RT, если да, кем был его собеседник, при каких условиях была организована эта встреча, встречался ли Ашурков с представителями британских или других западных министерств иностранных дел, прочих ведомств и спецслужб в 2012 году, раньше или позже? Если встречался, насколько регулярными были эти контакты?», – отметил журналист. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал отказ Ашуркова от комментария промахом. «На самом деле, Ашурков, отказываясь комментировать и объяснять аудитории видео с его участием на основании неких моральных «принципов», занял политически неверную и даже вредную для соратников позицию», – написал он в Telegram. По словам Чеснакова, таким образом Ашурков во-первых признал факт встречи и разговора, а во-вторых, «не дал необходимую интерпретацию случаю, который почти гарантированно будет использован как аргумент по ужесточению законодательства и дискредитации протеста». «Сами себя по глупости закапывают. И, конечно, такими промахами власть не может не воспользоваться», – добавил он. Напомним, 1 февраля телеканал RT опубликовал видеозапись разговора Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. Запись была сделана в 2012 году. Ашурков на видеозаписи намекает на то, что оппозиционный проект следует проспонсировать, а также пытается получить данные британских спецслужб по связям некоторых крупных российских бизнесменов. На видео обратила внимание официальный представитель МИД Мария Захарова. «В средствах массовой информации был опубликован сенсационный материал, не уверена, что он дошел до всех, кто писал твиты (западных политиков о судебном решении по Навальному), которые вы сейчас цитировали, относительно того, как британские дипломаты были вовлечены в обсуждение финансовых вопросов с ближайшими соратниками Навального», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1». Тех, кому интересно, «а что бы было, если бы такое себе позволили российские дипломаты», представитель МИД призвала не задавать себе таких вопросов. «Российские дипломаты себе такого никогда не позволяют. Это альфа и омега нашего подхода, нашей позиции: невмешательство во внутренние дела суверенных государств. А это и есть уважение демократии и соблюдение демократии», – заявила Захарова. В то же время в посольстве Великобритании в Москве заявили, что не комментируют «слитые кем бы то ни было» видеоматериалы. В свою очередь, бывший британский дипломат сообщил, что сотрудники посольства регулярно встречаются с политиками, включая представителей оппозиции, что «является стандартным элементом дипломатических отношений». Украине пригрозили отключением электричества из-за дефицита угля на ТЭС 4 февраля 2021, 01:54 Текст: Евгения Шестак

Ситуация с запасами энергетического угля по всей Украине критическая, что может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графиков аварийного отключения света, сообщила пресс-служба национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). «Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) остается критической. Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей», – сообщается на сайте комиссии. По данным НЭК «Укрэнерго», по состоянию на 31 января 2021 года запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020-го уменьшились в 5,7 раза – до 436,8 тыс. тонн. «48% запасов угля сосредоточено только на двух станциях – Луганской и Славянской ТЭС», – уточнили в комиссии. Вместе с тем, по данным министерства энергетики Украины, по состоянию на 2 февраля 2021 года запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тыс. тонн. Текущие запасы угля в 5,5 раз меньше, чем годом ранее (2,4 млн тонн). «Согласно пункту 40 лицензионных условий по производству электрической энергии, тепловые электростанции должны иметь необходимые резервы соответствующего топлива. В случае выявления нарушений по результатам проверок, НКРЭКУ применит к соответствующим субъектам хозяйствования санкции в рамках действующего законодательства», – подчеркнули в НКРЭКУ. Ранее Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет около 200 МВт·ч, свидетельствуют данные компании-оператора энергосистемы страны «Укрэнерго». В январе Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды. Напомним, 25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить. На Украине приняли резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского 4 февраля 2021, 18:03

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». «Делегаты XXIV съезда политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (…) постановили (…) начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента»», – говорится в сообщении на сайте партии. Также парламентарии поручили областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента президента за «нарушение конституции и законов Украины, противоправное закрытие телевизионных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK в частности». «Зеленский взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон. Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации, имеют все признаки узурпации власти», – сказано в тексте резолюции. Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту.