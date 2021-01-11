США собрались затруднить мирное урегулирование в Йемене

США в понедельник включат йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситов) в список террористических организаций, сообщают источники.

Это приведет к заморозке активов хуситов в США. Также гражданам и компаниям США нельзя будет вести с ними бизнес. Reuters считает, что такое решение может помешать мерам по борьбе с гуманитарным кризисом в Йемене и сорвать мирные переговоры под эгидой ООН. Как сообщало издание Foreign Policy, Германия, Швеция и ряд международных организаций уже раскритиковали планы Вашингтона, передает ТАСС.

По данным источников Reuters, администрация Трампа разработала специальные «нормы допуска» для доставки гуманитарных грузов в Йемен, и введенные санкции все равно позволят гуманитарным организациям работать в стране, передает РИА «Новости».