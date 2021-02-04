Путин попросил быстрее подготовить предложения по поддержке самозанятых

Президент Владимир Путин попросил министра экономического развития Максима Решетникова как можно скорее проработать возможные меры поддержки самозанятых граждан.

На встрече с руководителем ведомства глава государства констатировал, что «самозанятые – сектор, пострадавший прежде всего от пандемии». Решетников в свою очередь отметил, что у него уже есть поручение Путина проанализировать ситуацию и предложить меры поддержки.

«Да, не затягивайте это, потому что это тоже очень важный момент. Тоже люди должны понимать перспективу, что будет в ближайшее время, что им спишут, что не спишут, есть ли какие-то другие способы их поддержать и на что правительство готово пойти в этой связи», – указал президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Министр также сравнил положение дел в российской экономике и других стран. Выслушав доклад Решетникова, глава государства подчеркнул, что в России, «по сути, ситуация лучше, чем практически во всех странах Евросоюза, и лучше, чем в Штатах». Руководитель ведомства подтвердил такую оценку, заметив, что «это напрямую связано с теми мерами, которые были приняты».

Также в ходе встречи Решетников доложил, что совместно с Министерством труда готовятся предложения по расширению программы поддержания рынка труда на основе опыта, который был получен в острый период пандемии коронавируса. В ответ Путин поручил довести до логического завершения идеи по поддержке рынка труда в России, чтобы инструментарий был готов к применению, если это потребуется.

В январе в Минтруде сообщали, что в России официально зарегистрировано более 2,7 млн безработных граждан. Правительство России сохранило повышенный размер максимального пособия по безработице на 2021 год в размере 12 130 рублей.