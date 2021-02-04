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В России назвали голословными обвинения США в спонсорстве хакеров
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Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов назвал голословными заявления США о якобы российском спонсорстве хакерской группы «Энерджик био».
«Отчеты и публикации по информационной тематике становятся все более политизированными. Вместо объективных технических данных все чаще производятся голословные заявления о причастности того или иного государства к осуществлению компьютерных атак», – сказал он, передает ТАСС.
Например, в совместном бюллетене ФБР США и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры министерства внутренней безопасности США авторство компьютерных атак на информационные структуры американских органов местного самоуправления, организаций авиационной отрасли приписывается хакерской группе «Энерджик био», якобы спонсируемой Россией.
Мурашов отметил, что при этом единственным индикатором компрометации служит набор IP-адресов, преимущественно расположенных за пределами России – три в Турции, два во Франции, два в Нидерландах, в Болгарии, Канаде и Эстонии. «Из приведенных IP-адресов только один находился на территории РФ», – добавил Мурашов.
Он также сообщил, что основной источник кибератак на российские ресурсы находится за пределами страны. В декабре глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что доля кибератак из США на чувствительные объекты в России составляет 48-52% от общего числа.
Адмирал раскритиковал призывы покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
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«В невоенное время России нужно решать проблемы с американскими судами исключительно в рамках существующих дипломатических норм», – заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя призыв вице-адмирала Петра Святашова решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.
«Такое предложение возможно реализовать только силовым путем. В конце концов, мы не хозяева Черного моря и не управляем проливами Босфор и Дарданеллы. Мы подчиняемся конвенции Монтре. И как в таком случае можно закрыть проход для американских судов в эти воды?» – задается вопросом бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Собеседник уверен – в невоенное время в Черном море невозможно установить сети или боновые заграждения, заминировать дно или применить радиоэлектронную борьбу. «Такими методами мы только нарушим существующие торговые пути и сложившийся баланс сил. К тому же у нас был случай, когда наш бомбардировщик Су-24 якобы применил комплекс радиоэлектронной борьбы «Хибины», после чего весь экипаж «Дональда Кука» оказался полностью деморализован и бросил управление кораблем. Но, уверен, американцы сейчас уже научились этому противодействовать и встает вопрос: а что дальше?» – считает Комоедов.
По мнению адмирала, сегодня действовать нужно более тонкими методами. «России нужно выносить дипломатические ноты в случае, если США нарушают время пребывания в наших водах или превышают положенное водоизмещение судов, кроме того, непосредственно следить за их кораблями. Также, поскольку между президентами наших стран уже были первые контакты, думаю, все проблемы можно решить в рамках существующих международных норм», – заключил Комоедов.
Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов призвал
решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.
«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? <...> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?» – сказал Святашов. Он уточнил, что «не надо развязывать войну», но у России есть адекватные способы ответа американцам.
Напомним, 23 января в Черное море зашел эсминец ВМС США «Дональд Кук». Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи американского эсминца, видео полета снял экипаж корабля.
Позднее в акваторию прибыл эсминец ВМС США «Портер». В НАТО появление кораблей объяснили ответом на «наращивание военной мощи» России.
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Коротченко оценил заявление адмирала США о ядерной войне с Россией
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«Теоретически ядерная война может быть, в этом нет сенсации», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя заявление главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда о возможности ядерной войны с Россией или Китаем.
«Ядерная война возможна, хотя риск ее минимален. Стратегические ядерные силы существуют для того, чтобы в случае необходимости они могли быть применены. В этом нет ничего нового, такое заявление – сенсация лишь для обывателей», – убежден военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Эксперт пояснил, что «непрерывное совершенствование сил ядерного сдерживания России и США необходимы для поддержания стратегического и военно-политического баланса в мире». «Сам факт наличия ядерного оружия является сдерживающим фактором, который не позволяет начать третью мировую войну», – добавил собеседник.
Доктор военных наук Константин Сивков также согласен с тем, что заявление адмирала Чарльза Ричарда – «лишь констатация очевидного факта».
«Путем таких заявлений, – полагает эксперт, – в США стараются перенаправить агрессию с внутренних противников на внешних. Ведь сейчас американское общество расколото – есть серьезное неприятие американцами президента страны Джозефа Байдена».
Напомним, глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами.
По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно.
Как считает Ричард, пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.
Кроме того, он указал на «отрезвляющий» рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений.
В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент России Владимир Путин отметил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, а сама подобная монополия противоречила исторической культурной многоликости цивилизации.
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Белый дом захотел снизить вероятность конфликта с Россией
Вашингтон после продления СНВ-3 намерен обсудить с Москвой снижение возможных рисков и вероятности конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы взаимодействуем с Российской Федерацией таким способом, который соответствует американским интересам, например, стремясь к пятилетнему продлению ДСНВ и широким обсуждениям, чтобы снизить вероятность кризиса и конфликта», – цитирует заявление Блинкена РИА «Новости».
Напомним, Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США официально был продлен в среду, 3 февраля. МИД России отметил особую роль телефонного разговора президентов обеих стран Владимира Путина и Джозефа Байдена в продлении документа.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что было принято решение продлить договор на условиях Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами.
По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно.
Как считает Ричард, пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.
Кроме того, он указал на «отрезвляющий» рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений.
В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент России Владимир Путин отметил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, а сама подобная монополия противоречила исторической культурной многоликости цивилизации.
В США не исключили начала ядерной войны с Россией
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Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами.
По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. «Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», – написал Ричард в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института США, передает РИА «Новости».
Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно. Как считает Ричард, пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.
«Мы должны активно конкурировать, чтобы сдерживать их агрессию; уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить», – отмечает Ричард.
Кроме того, он указал на «отрезвляющий» рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений.
В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент России Владимир Путин отметил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, а сама подобная монополия противоречила исторической культурной многоликости цивилизации.
Байдену указали на нехватку возможностей для ввода санкций против России
Ключевые помощники президента США Джо Байдена осознают, что возможности Вашингтона в том, что касается введения новых односторонних санкций против России, в значительной степени исчерпаны, пишет The New York Times.
В материале констатируется, что новая администрация США ранее, в частности, выступала с критикой в связи с событиями в России и Мьянме. «В обоих случаях Байден давал понять, что вскоре последуют санкции – излюбленный американский инструмент влияния, хотя и применяемый чрезмерно», – передает ТАСС текст материала.
Вместе с тем, по сведениям газеты, «ключевые помощники Байдена признавали», что, как отметил один из них, в том, что касается России, США «в значительной мере израсходовали ресурс санкций». О каком именно помощнике американского президента идет речь, газета не уточняет.
В статье констатируется: «В значительно различающихся случаях с Мьянмой и Россией Байдену предстоит узнать, что накопившаяся за годы усталость от санкций, усугубившаяся при администрации [45-го президента США Дональда] Трампа, а также уменьшение американского влияния сделают выполнение обещаний значительно более трудным, чем в то время, когда он был вице-президентом».
Издание отмечает, что «американские санкции в последние годы оказались менее грозными». Как подчеркивается в публикации, США неоднократно вводили рестрикции против России, Китая, Ирана, однако так и не смогли добиться от этих стран того, что желал Вашингтон.
В статье приводится мнение бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, возглавляющего Чикагский совет по международным делам. По его словам, США «попали в ловушку», посчитав, что «санкции являются простым ответом на любую проблему». «Они показывают, что вам не все равно, и вы заставляете заплатить цену, но обычно этого недостаточно, чтобы изменить курс действий», – отметил он. «Следует помнить, что президенты часто обращаются к ним, поскольку все другое кажется слишком дорогим», – добавил Даалдер.
Газета отмечает, что при подготовке возможных новых антироссийских рестрикций помощники Байдена намерены «активно координировать свои действия с союзниками в том, что касается оказания давления».
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил от себя мысль о «глубокой обеспокоенности Вашингтона», а также потребовал «немедленного и безусловного освобождения» Навального. «Даже работая с Россией в интересах Соединенных Штатов, мы скоординируемся с союзниками и партнерами для того, чтобы наказать Россию за нарушение прав ее граждан», – пояснил американский чиновник.
«А разве они на прошлой неделе, месяц назад, полгода назад не обещали санкции? Когда я это слышу, я вспоминаю каждый предыдущий раз, когда они обещали санкции. И, кстати говоря, поводы абсолютно разные. Они им и не нужны – они их всегда найдут и придумают», –заявила на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Клименко рассказал о работе Рунета в случае отключения России от Сети
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Автономную работу Рунета обеспечит своего рода китайский Firewall с входным пропуском, сказал газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко, комментируя сообщение замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева о существовании у России плана действий на случай отключения от интернета.
Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что у России есть план действий на случай отключения от глобальной сети. По его словам, страна обладает техническими возможностями, чтобы обеспечить автономную работу Рунета, и для этого все готово как технологически, так и на законодательном уровне.
«Этот план подразумевает под собой своего рода китайский Firewall (проект «Золотой щит») с входным пропуском. То, что строилось у нас, было несколько другое: у нас вокруг госучреждений ставился «допуск», и изнутри можно было ходить куда угодно во вне. При этом у России, в отличие от Китая, недостаточно собственных ресурсов», – говорит Клименко.
Конечно, Россия имеет альтернативные видеохостинги, поисковые системы, соцсети и так далее, продолжает эксперт, но представить, что завтра агрегатор лицензионного видеоконтента Rutube с легкостью заменит американский YouTube – практически невозможно. Формально российский аналог заменит западный, но реально – нет, поскольку, помимо функции видеохостинга, YouTube выполняет несколько других функций: репутационная (его цифрам доверяют) и денежная оплата.
«То есть технически нет никакой трудности оставить Россию существовать между «Яндексом» и Rambler, а практически – вряд ли кто-то на это решится», – подчеркивает собеседник.
Он уточняет, что российская система существования без Всемирной сети по принципу работы ничем не отличается от той, что используется в Китае, но там есть все дополняющие ресурсы, которых нет у России.
«Firewall – это дорогая история, поэтому с технической точки зрения железо, которое есть, оно вполне работает. То есть, с одной стороны, Дмитрий Анатольевич, конечно, прав, говоря о том, что мы можем себе обеспечить автономное существование, но тут же возникает вопрос – зачем? Поэтому здесь просто нужно смотреть в плоскости, насколько вероятно, что мы останемся без глобальной сети», – рассуждает эксперт.
Проект «Золотой щит» (Great Firewall of China) – это система фильтрации содержимого интернета в КНР.
Летом прошлого года в ходе ежегодной «Прямой линии» президент России Владимир Путин объяснил, что закон об устойчивой работе российского сегмента интернета нужен для того, чтобы обеспечить суверенность и возможность работать в Сети всем россиянам. При этом он заверил, что никаких ограничений вводить не планируется. 1 ноября прошлого года закон вступил в силу.
Российский посол оценил угрозу ядерной войны с США
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Здравомыслящие американские генералы вряд ли рассматривают возможность ядерной войны с Москвой, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».
«Я не верю, что здравомыслящие американские генералы думают о ядерной войне. Я думаю, что такая идея блуждает в головах нездоровых политиков», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами.
По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно.
Игорь Коротченко пояснил газете ВЗГЛЯД, что ядерная война в теории возможна, хотя риск ее минимален.
Эксперт: Конгресс не позволит Байдену снять санкции с «Северного потока – 2»
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«США просят у европейцев возможность перекрыть «Северный поток-2» в случае, если Россия откажется от украинского транзита газа. Но как мы вообще можем гарантировать украинский транзит, если через четыре года контракт «Газпрома» закончится?» – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он оценил сообщения о готовности США отменить ограничения против Nord Stream 2 при выполнении ряда условий.
«Новость о готовности США снять санкции с «Северного потока-2» выглядит достаточно странно. Абсурдна сама эта тема, ведь запреты на оказание строительных услуг и запреты на финансирование проекта были введены не указом прошлого президента Дональда Трампа, а федеральным законом. Поэтому и снять ограничения можно только через принятие нового закона. В этом вопросе лично от Джо Байдена зависит немногое», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее во вторник появились сообщения о том, что США могут начать диалог о снятии санкций с участников проекта газопровода «Северный поток – 2» (Nord Stream 2). Условием для этого снятия называют предоставление Германией предложений, которые устранят опасения Вашингтона относительно проекта. «Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение. В противном случае нам не удастся решить проблему», – отметил источник газеты Handelsblatt в американской администрации. По данным издания, канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала по телефону с новым президентом США Байденом тему Nord Stream 2, однако в официальном заявлении кабмина ФРГ по итогам разговора об этом ничего не было сказано.
Источник Handelsblatt сообщил – США требуют, чтобы запуск газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. «Поставки газа по «Северному потоку-2» могут быть прерваны в случае, если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа», – пояснил неназванный представитель Белого дома.
Заявленные условия выглядит невыполнимыми, полагает Юшков. «США просят у европейцев поставить заглушку на газопровод, и в случае, если Россия откажется от украинского транзита газа, перекрыть «Северный поток-2». Но как мы вообще можем гарантировать украинский транзит, если через четыре года контракт «Газпрома» закончится, и Украина может отказаться от подписания нового договора? – рассуждает эксперт. – В таком случае как раз планируется использовать новый газопровод, а это будет невозможно из-за американских требований. Какой тогда был смысл вкладывать 9,5 млрд долларов в трубу, если она будет стоять пустой?». Следовательно, условия нереализуемы, делает вывод аналитик.
При этом эксперт подчеркивает, что «использовать одновременно украинскую ГТС и «Северный поток – 2» невозможно». «У Газпрома нет таких контрактов, чтобы загрузить Nord Stream 2 и украинскую ГТС, тем более украинская труба физически будет плохо работать, если объемы будут меньше 40 млрд кубометров. Поэтому именно такие объемы и стоят на следующие четыре года, в противном случае прокачка каждой тысячи кубов не окупится. Два этих проекта де-факто взаимоисключающие. «Северный поток – 2» строится для того, чтобы перекинуть объем транзита с Украины на новую трубу», – подытожил Юшков.
Для того, чтобы снять все возникшие вопросы, нужно дождаться официального объяснения или опровержения этой инициативы со стороны Соединенных Штатов, считает эксперт. «Но в любом случае, чисто технически это предложение практически не реализуемо. Единственное, что еще можно сделать – пересмотреть новые санкционные законопроекты, которые сейчас находятся в стадии разработки. Со стороны администрации Байдена явно появились намеки на то, что в отношениях с Европой он будет совсем не такой, как Трамп, но пока никакого конструктивного диалога все равно не получается», – пояснил Юшков.
В целом же, не следует ожидать снятия антироссийских санкций хотя бы в контексте решения вопроса «Северного потока – 2», полагает эксперт. В США среди демократов и республиканцев уже сложился устойчивый консенсус относительно антироссийской политики, объяснил собеседник. «Считается, что санкции не только нельзя снимать, но их нужно еще больше ужесточать. А поэтому провести через Конгресс законопроект, который эти ограничения отменит, просто невозможно. В противном случае сторонники Трампа в парламенте сразу скажут – смотрите, Байден снимает санкции с России, так вот кто на самом деле агент Кремля! Непонятно, для чего новой администрации подставлять себя под такой удар», – полагает Юшков.
Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
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В Госдепе обещали пристально следить за завершением строительства «Северного потока – 2»
Соединенные Штаты намерены следить за завершением строительства и сертификацией «Северного потока – 2», заявил представитель госдепартамента США.
«Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода и, если такая деятельность имеет место, принимать решение о применимости санкций», – сказал представитель госдепа ТАСС.
Так дипломат ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, согласно которым США якобы готовы начать диалог о снятии санкций с газопровода при условии, что Германия представит предложения, устраняющие опасения американской стороны по проекту.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
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США задумались о возвращении в Договор по открытому небу
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Новая американская администрация изучает возможность возвращения Соединенных Штатов в Договор по открытому небу (ДОН), заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы изучаем вопрос [о Договоре по открытому небу], мы примем решение в свое время. Как нам известно, Россия все еще не полностью соблюдает договор», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента ТАСС.
Во вторник глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде призвала Соединенные Штаты вернуться в Договор по открытому небу (ДОН). Ранее Россия возложила на США ответственность за развал ДОН. В Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. Напомним, 21 мая 2020 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН. В письменном заявлении госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что решение вступает в силу 22 ноября. В этот день советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре. Решение Вашингтона в Москве назвали «прискорбным», указав при этом на наличие претензий к Соединенным Штатам в рамках договора, а также предупредив, что в случае возвращения в Договор по открытому небу (ДОН) у Вашингтона возникнут сложности.
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Вандал напал на российское генконсульство в Нью-Йорке
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Генконсульство России в Нью-Йорке попросило Госдепартамент Соединенных Штатов обеспечить безопасность дипмиссии после нападения вандала, сообщил сотрудник ведомства.
В диппредставительстве сообщили, что в ходе «антироссийской акции», которая прошла во вторник в Нью-Йорке, неизвестный испачкал фасад здания красной краской. «С 14.00 до 20.00 у здания генконсульства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. Фасад, часть здания была у нас испачкана красной краской», – сообщил сотрудник дипмиссии РИА «Новости».
В диппредставительстве уточнили, что в течение вторника число участников акции варьировалось, максимальное количество достигало около десяти человек. «Общая направленность акции была антироссийская», – отметил сотрудник консульства. Однако источник не уточнил, что именно скандировали или к чему призывали люди. Он добавил, что дипведомство обратилось в правоохранительные органы для обеспечения порядка у здания, однако за все время проведения акции «они не сочли возможным появиться у консульства».
С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет. Эксперты увидели политическую подоплеку в отключении связи. Посольство России в США потребовало от Госдепартамента Соединенных Штатов устранить неполадки со связью в российском Генконсульстве в Нью-Йорке.
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В МИДе заявили об официальном продлении СНВ-3 до 2026 года
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Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США продлен, заявило российское Министерство иностранных дел.
В среду в МИД России прошел обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу СНВ-3, сообщается на сайте ведомства.
«Данное соглашение в этот же день вступило в силу. Таким образом, договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года. Ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом 26 января», – уточнили в МИДе.
В ведомстве выразили надежду, что достигнутое с Вашингтоном понимание «относительно судьбы краеугольного для международной безопасности договора позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения».
В конце января Путин подписал закон о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что было принято решение продлить договор на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией
Президент США Джо Байден планирует обсуждать с Россией не только сферы сотрудничества, но и напрямую затрагивать противоречия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я думаю, что по отношению к России, если взять телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным, очевидно, <...> президент не отошел от позиций», – цитирует ТАСС Псаки.
По ее словам, президент ясно дал понять, что есть сферы, где США и России могут сотрудничать, в частности по новому договору СНВ, который идет в русле интересов национальной безопасности США.
Также она отметила, что Байден обеспокоен вопросами «вмешательства в выборы, хакерством, выплатами за атаки на американских военных в Афганистане». «Он [Байден] готов даже напрямую обсуждать с Путиным противоречия», – отметила Псаки.
Она добавила, что Байден обсуждал с европейскими союзниками США политику в отношении России. «Что касается того, какие варианты санкций могут существовать, или какие варианты ответа могут существовать, то президент, конечно же, оставляет за собой право ответить так, как сочтет нужным, в любой момент», – добавила Псаки.
Кроме того, пресс-секретарь Белого дома заявила, что выступление президента в Госдепартаменте с речью о внешней политике не будет содержать детали всех направлений в этой сферы.
«Завтрашний визит президента в Госдепартамент, который мы перенесли из-за снегопада, в основном ориентирован на его желание поблагодарить сотрудников дипслужбы. <...> Он, безусловно, расскажет в широком смысле о внешней политике своей администрации <...>. Это не будет изложением его видения каждой проблемы во внешнеполитической сфере. У него будет достаточно времени, чтобы сделать это», – отметила она.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон после продления СНВ-3 намерен обсудить с Москвой снижение возможных рисков и вероятности конфликта.
Напомним, Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США официально был продлен в среду, 3 февраля. МИД России отметил особую роль телефонного разговора президентов обеих стран Владимира Путина и Джозефа Байдена в продлении документа.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что было принято решение продлить договор на условиях Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Эксперты оценили шансы на возвращение США в Договор по открытому небу
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«Все будет зависеть от условий, которые могут выдвигать Штаты России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев, комментируя заявление главы пресс-службы госдепартамента Неда Прайса о том, что новая американская администрация изучает возможность возвращения Соединенных Штатов в Договор по открытому небу (ДОН).
«США могут вернуться в Договор по открытому небу, так как окончательный выход из него наступает через шесть месяцев после соответствующего решения. Оно было принято со стороны Соединенных Штатов в ноябре прошлого года», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.
Он подчеркнул, что «этот договор необходим для поддержания стабильности в мире». «Объективные данные, получаемые в ходе полетов важны и для стран Европы, и для США, и для России. Они подтверждают, что стороны не готовятся к военному конфликту», – указал эксперт.
Новая администрация США уже решила продлить договор СНВ-3, напомнил Леонков и предположил, что и «у Договора по открытому небу есть шанс быть возобновленным в прежнем формате».
Программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев также убежден, что «в России и Евросоюзе решение США о возвращении в Договор будет воспринято положительно».
«Однако, – добавил он, – в процедуре возвращения американцев в соглашение все будет зависеть от того, какие условия могут выдвигать Штаты. Одно дело, если они просто вернутся в тот режим, который существовал ранее, и другое дело, если они поставят условия для своего возвращения. Здесь могут быть сложности».
Ранее стало известно о том, что новая американская администрация изучает возможность возвращения Соединенных Штатов в Договор по открытому небу (ДОН), заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Во вторник глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде призвала Соединенные Штаты вернуться в Договор по открытому небу (ДОН). Ранее Россия возложила на США ответственность за развал ДОН. В Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. Напомним, 21 мая 2020 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН. В письменном заявлении госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что решение вступает в силу 22 ноября. В этот день советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре. Решение Вашингтона в Москве назвали «прискорбным», указав при этом на наличие претензий к Соединенным Штатам в рамках договора, а также предупредив, что в случае возвращения в Договор по открытому небу (ДОН) у Вашингтона возникнут сложности.
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В Госдуме пояснили закон о запрете мата в соцсетях
В России с 1 февраля соцсети будут должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправную информацию. Блокировке подлежат, в том числе, публикации с нецензурной лексикой.
«В соответствии с законом среди информации, которая подлежит блокировке, в частности, (…) материалы, содержащие нецензурную брань», – говорится в сообщении на сайте Госдумы.
При этом под социальной сетью подразумевается сайт, «доступ к которому в течение суток имеют более 500 тыс. пользователей, находящихся на территории России».
Также соцсети обязаны выявлять и удалять материалы, содержащие информацию, выражающую «явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам госвласти; призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.
Отмечается, что закон касается именно владельцев соцсетей. «За неудаление владельцем сайта или информационного ресурса, а также провайдера хостинга запрещенных материалов предусмотрены штрафы. Для граждан такой штраф составит от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тыс. рублей, для юридических лиц – от 800 тыс. до 4 млн рублей», – пояснил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Ранее эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что с нецензурной лексикой в социальных сетях, комментариях и в Интернете в целом невозможно бороться без помощи блогеров, модераторов и авторов контента и интернет-площадок, поэтому для решения этой проблемы нужна коллективная работа.
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