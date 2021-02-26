В Перми утвердили обвинение по делу о сносе гаражей для постройки театра

По делу о незаконном сносе более 100 гаражей на участке под оперный театр в Перми утверждено обвинение против бывшего директора управления капстроительства Пермского края (УКС) и главы подрядчика «МонтажСтрой-Урал», сообщили в региональной прокуратуре.

Следователи считают, что глава УКС с апреля по сентябрь 2019 года, превышая свои полномочия, дал ООО «МонтажСтрой-Урал» указание о сносе гаражей на территории микрорайона Разгуляй в Перми, передает РИА «Новости».

Глава фирмы нашел субподрядчика и попросил его снести гаражные боксы, 117 построек были уничтожены, 24 повреждены, ущерб от этих действий составил не менее 5 млн рублей.

«Бывший руководитель муниципального предприятия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а директор коммерческой организации – по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)... Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу», – сообщили в прокуратуре.

На имущество обвиняемых наложили арест для возмещения ущерба пострадавшим.

Снос гаражей в микрорайоне Разгуляй начался весной 2019 года, владельцы гаражей выразили свое недовольство, краевое УКС сообщало, что не просило подрядчика сносить объекты.

Эти события начались после того, как власти сочли это место подходящим для новой сцены театра. В 2018 году департамент земельных отношений согласовал передачу управлению капстроя земли в Разгуляе,, посчитав, что на участке нет объектов недвижимости. При этом в составе «гаражного кооператива» около 280 гаражей.

Компенсацию владельцам построек начали выплачивать в 2020 году. В УКС в 2021 году сообщили, что средства получил более 130 собственников.