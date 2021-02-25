На Украине решили блокировать более 400 сайтов, включая РБК и «Аргументы недели»

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25 февраля, четверг | Последнее обновление — 13:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Армянский эксперт предсказал будущее Пашиняна
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Зеленский, который начинал, как кукла Игоря Коломойского, сделав пару неудачных попыток выстроить новые отношения с олигархами, понял, что ни компетентности, ни ресурсов его команды не хватит. А если уж и ложиться, то под самого главного, глобального олигарха, то есть США.
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Обливать человека мочой – крайне позорно и унизительно для того, кто обливает. У человека, который так поступает, нет представления о своем – не только о чужом – достоинстве.
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Главы МИД Польши и Украины призвали Джо Байдена помешать завершению строительства «Северного потока – 2». В обращении Варшава и Киев доказывают свою нужность США, но на самом деле преследуют свои интересы.
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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На Украине решили блокировать более 400 сайтов, включая РБК и «Аргументы недели»
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Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, предписала заблокировать 426 сайтов, многие из которых являются российскими.
«Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве направил письмо от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с требованием заблокировать работу 426 сайтов», – говорится в сообщении.
Основанием для таких мер стало решение суда. Среди ресурсов, которые требуют заблокировать, сайты РБК и издания «Аргументы недели», передает ТАСС.
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
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Украинский школьник поругался с военными из-за русского языка
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В городе Днепр одиннадцатиклассник устроил скандал на уроке патриотического воспитания из-за разговора с украинскими военными на русском языке, рассказал его отец Алексей Пономаренко.
По его словам, инцидент произошел 18 февраля. Представители семи высших учебных заведений ВСУ проводили мероприятие, на котором агитировали детей поступать туда после школы. На уроке также присутствовал сын Пономаренко Михаил.
Первый выступивший военный, приехавший из Львова, говорил на «ломаном» украинском языке, рассказал Пономаренко. «Следующий военный из Киева говорит: если вы не против, то я перейду на русский. Класс молчит, два учителя, которые присутствовали на этой презентации, молчат, а Михаил говорит: «Я против, продолжайте, пожалуйста, на украинском». Тот скривился, продолжил на украинском (очень плохом, но все же украинском)», – передает РИА «Новости» Пономаренко-старшего.
Аналогичным образом сын Пономаренко не дал выступить на русском языке представителю учебных заведений ВСУ из Харькова и самого Днепра. «И тут началось! Выпрыгивает представитель (районного. – прим. ВЗГЛЯД) самарского военкомата, который организовал это патриотическое мероприятие, и вдвоем с харьковчанином начинают, мягко говоря, на повышенных тонах ругать моего сына, подлетают к нему и пытаются морально съесть», – пожаловался мужчина.
По его утверждению, в ответ его сын, являющийся кандидатом в мастера спорта по боксу, якобы начал угрожать представителю военкомата, заявив: «Дядя, я сейчас такую беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут». Также юноша обвинил военных в том, что они «не имеют уважения» к украинскому языку и самой Украине.
При этом на следующий день сын Пономаренко пришел с жалобой к директору школы, которая, по словам его отца, полностью поддержала его позицию и провела воспитательную беседу с учителями.
«Вопрос: какую же Украину мы собираемся строить с такими «военными» и «учителями». Неужели нельзя было подтянуть украиноязычных представителей, которые бы не позорили свою форму и придерживались своего устава и конституции Украины?» – возмутился мужчина. Также он заявил, что гордится действиями своего сына.
Ранее украинские националисты выявили в TikTok очередную «участницу информационной российской спецоперации». Пособницей ФСБ объявили школьницу из Киева, которая призналась, что ее раздражает украинский язык.
Савченко предрекла Украине раскол
Украине грозит новый Майдан и раскол, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Она отметила, что новый кризис в стране будет связан с рядом нерешенных проблем, возникших после первого государственного переворота в 2014 году. По словам Савченко, Киев объявил собственным гражданам «войну на истощение», применяя тактику «мелких порезов».
«У нас впереди еще не один «майдан» и не один раскол, к сожалению», – передает РИА «Новости» слова Савченко в эфире телеканала «Наш».
Ранее Савченко заявила, что из-за цен на лекарства украинцам придется лечить COVID-19 «калинкой-малинкой» и молиться богу.
В феврале 2020 года бывший депутат Верховной рады отмечала, что президент Украины Владимир Зеленский «идет не тем путем» и перестал выполнять предвыборные обещания.
В Германии связали «Северный поток – 2» с транзитом газа через Украину
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Германия выступает за сохранение транзита газа в ЕС через Украину наряду со строительством «Северного потока – 2», заявил официальный представитель немецких властей Штеффен Зайберт.
«Для правительства ФРГ было и остается центральным, чтобы Украина, также с «Северным потоком – 2», оставалась страной-транзитером газа. Поэтому мы активно участвовали в том, чтобы при европейском посредничестве... Россия и Украина заключили новый договор о транзите», – пояснил Зайберт, передает РИА «Новости».
Представитель немецкого правительства добавил, что заключение российско-украинского договора о транзите газа стало «важным сигналом для обеспечения безопасности европейского энергообеспечения».
Ранее из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток – 2». Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США.
Напомним, Госдепартамент США упомянул в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
На Украине обрадовались новым санкциям против трубоукладчика «Северного потока – 2»
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Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство «Северного потока – 2».
«Вашингтон объявил об очередном раунде введения санкций в отношении «Северного потока – 2». Оператор ГТС Украины ценит стойкое противодействие США реализации этого опасного проекта», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».
Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что украинская сторона свою позицию по проекту газопровода не меняла. «Мы ежедневно работаем над усовершенствованием нашей газотранспортной системы и наших нормативных актов, поэтому клиентам ЕС предлагается больше гарантий надежности и гибкости», – указал он.
Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Ранее Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2».
На Украине раскрыли подоплеку нового конфликта националистов с Зеленским
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«Дело Стерненко не указывает на оздоровление судебной системы Украины. Это просто частный случай, обусловленный борьбой разных политических групп», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Так он прокомментировал протесты националистов возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в поддержку экс-лидера «Правого сектора*» Сергея Стерненко, ранее обвиненного в похищении человека.
«Этот приговор – заслуга юриста Андрея Портнова и его команды. Если бы не они, дело могло быстро заглохнуть. Не будем забывать, что Стерненко является фигурантом и по ряду других дел, в том числе о торговле наркотиками и убийстве. Похищение человека и пытки – лишь одно из преступлений, доказанное найденным орудием и свидетельскими показаниями», – рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.
Помимо уголовного аспекта дела Сергея Стерненко, приговор имеет и очевидный политический подтекст, считает Бортник. «Стерненко – один из лидеров «Правого сектора*», некий Сашко Билый (националист Александр Музычко, убитый в 2014 году – прим. ВЗГЛЯД) сегодняшнего дня. Поэтому для одних Стерненко – это символ всего патриотичного, а для других, наоборот, всего самого плохого. Соответственно, для одних борющихся групп приговор Стерненко – это знак, что за всеми праворадикальными преступниками могут прийти, а для других – угроза и признак того, что даже принадлежность к патриотической франшизе не может быть иммунитетом от уголовных преследований», – объяснил политолог.
Кроме того, приговор Стерненко позволяет власти балансировать между правым и левым политическим сегментом. «Закрытие трех телеканалов, обвинения в адрес Шария и Медведчука смещают Зеленского в правую сторону в глазах общественности. А дело Стерненко как раз показывает: власть наказывает всех – и левых, и правых», – считает собеседник.
В то же время эта ситуация стала полем для пиара всех политических сил. «С одной стороны, партия «Голос», которую поддерживает олигарх Виктор Пинчук и праволиберальное крыло американского истеблишмента, надеется благодаря Стерненко сформировать образ наиболее патриотической партии Украины и получить себе нового политического лидера в его лице. «Голос» явно конкурирует за эту нишу с Петром Порошенко, который, в свою очередь, видит в Стерненко одновременно и угрозу, и возможность лишний раз прорекламировать себя. Кроме того, выступлениями в поддержку Стерненко Порошенко проверяет команду Зеленского на устойчивость. Наконец, для самого Зеленского это отличная возможность показать, что именно он эффективно борется с правым радикализмом, и получить себе новый электорат», – объяснил Бортник.
«При этом приговор Стерненко никак не указывает на возможное оздоровление судебной системы Украины. Приморский суд Одессы – суд первой инстанции, будет апелляция, и в итоге с этим делом может случиться то же, что стало с делами об убийствах Олеся Бузины или Павла Шеремета – оно просто заглохнет на каком-то этапе. Пока это просто частный случай, обусловленный борьбой разных политических групп», – заключил политолог.
Ранее возле офиса президента Украины в Киеве произошли столкновения между силовиками и националистами, которые протестуют против приговора экс-лидеру одесской ячейки «Правого сектора» Сергею Стерненко. В результате столкновений задержаны 24 человека, пострадали 27 правоохранителей.
Напомним, Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Стерненко не согласился с приговором. После заседания произошли столкновения радикалов с полицией. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, который написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко.
До этого Стерненко было предъявлено обвинение в совершение умышленного убийства. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже от полученных ранений умер. Защита Стерненко заявляет о самообороне. По этому делу 29 января он был отпущен под поручительство депутата от партии «Голос» Романа Лозинского. В мае СБУ признала Стерненко потерпевшим.
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Украина анонсировала отсоединение от электросетей России и Белоруссии
Украина намерена отсоединиться от белорусской и российской энергетических систем до конца 2023 года, и интегрироваться в европейскую систему в 2023 году, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
«С советских времен украинская электросеть является единой сетью, которая включает Белоруссию и Россию. Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года», – цитирует Кулебу ТАСС.
После этого «перетекания» электричества из Белоруссии на Украину «станут физически невозможны», добавил министр.
Ранее во вторник исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что Киев может отказаться от российского электричества, если провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, а также провести системные законодательные изменения.
Киеву предрекли проблемы из-за санкций против «Спортмастера»
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Решение Киева ввести санкции против сети «Спортмастер» может обернуться негативными последствиями для Украины, считает политолог и экономист Тарас Загородний.
«Санкции против юрлиц – это старые украинские разборки, во время которых просто будут разрывать активы. На мой взгляд, гораздо больше проблем нам принесут санкции против «Спортмастера», – отметил Загородний в комментарии изданию «Главред».
По его словам, несмотря на то, что руководят компанией россияне, оформлена она в Сингапуре. «При этом Украина в свое время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть», – указал экономист.
«Эта история ударит по инвестиционной привлекательности нашей страны. Это будет выглядеть как чистый лоббизм структур, которые пожелали вытеснить конкурентов с украинского рынка», – уверен эксперт.
Ранее частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны. Всего в последнем санкционном списке 19 юридических и восемь физических лиц, среди которых депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко.
Кадыров пошутил над фотографией с вице-премьером Украины
Президент Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал фотографию, на которой он запечатлен рядом с вице-премьером Украины Олегом Уруским, заявив, что ранее понятия не имел, кто он такой, а вся «шумиха вокруг снимка высосана из пальца».
«Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы – не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны! Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе. Можешь гордиться этим!», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни пошутил, что на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби к нему «подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию». «Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский», – написал политик.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений после того, как в Сети появилась фотография, на которой тот стоит рядом с Кадыровым. Позже выяснилось, что снимок был сделан на выставке военной техники IDEX 2021 в ОАЭ, а порядок размещения глав делегаций определялось службой протокола государства-организатора.
Киев подал новый иск в ЕСПЧ против Москвы
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Украинская сторона подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России, в иске говорится якобы об «убийствах политических оппонентов».
Заявление в ЕСПЧ подано 19 февраля, это уже девятое по счету обращение Киева в ЕСПЧ с обвинениями против Москвы, передает ТАСС.
Иск был подан 19 февраля. Это уже девятое обращение, поступившее в ЕСПЧ со стороны Украины в отношении России. Иск зарегистрирован под номером 10691/21.
Убийства, по версии Киева, «являются постоянной административной практикой» со стороны России. Украина считает, что якобы «операции по целенаправленному убийству предполагаемых оппонентов российского государства совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны – члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта».
Украинские власти также заявляют, что «со стороны России существует административная практика, заключающаяся в том, чтобы не проводить расследования операций по убийству, а также намеренно организовывать операции по сокрытию [фактов], направленные на то, чтобы противодействовать усилиям по поиску ответственных лиц».
Киев полагает, что в этом случае речь идет о нарушении ст. 2 Европейской конвенции по правам человека «Право на жизнь».
В январе ЕСПЧ посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. В том числе суд признал недоказанным о якобы имевшие место случаи убийства мирных граждан, безосновательные задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконное изъятие имущества украинских военнослужащих, дискриминацию этнических украинцев, политически мотивированное уголовное преследование проукраински настроенных лиц, отказ в регистрации религиозных и иных организаций.
Крымские татары разоблачили ложь Киева об их жизни
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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров опроверг заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о ситуации в Крыму.
Кислица утверждал, что Москва якобы хочет уничтожить самобытность украинцев и крымских татар в Крыму, продолжая произвольные аресты. Умеров в ответ заявил, что Киев в ООН «подыгрывает агрессивным нападкам своих заокеанских хозяев». «За неимением разумных и состоятельных аргументов, выставляют борьбу с радикализмом, как борьбу с народом», – приводит его слова РИА «Новости».
Умеров заверил, что «украинская диаспора и коренной народ Крыма, крымские татары, чувствуют себя в российском Крыму намного комфортнее, нежели их представители на Украине», которая вмешиваются во внутренние дела России. Умеров посоветовал Кислице «рассказать об убийстве своих граждан, открытом геноциде, жесткой цензуре и закрытии телеканалов, в том числе крымскотатарского телеканала ATR, который по традиции ежегодно на грани закрытия по политическим мотивам». «Думаю, данные факты достойны большего внимания в ООН», – сказал он.
Напомним, постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский указывал, что выражая на словах озабоченность судьбой крымских татар, Киев пытается «задушить» Крым посредством водной блокады. Европейский суд по правам человека посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом.
На Украине назвали условия для отказа от электроэнергии из России
Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал два условия, при которых страна сможет отказаться от импорта электроэнергии из России.
Он отметил, что в первую очередь следует провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, поскольку ее значительная часть просто не функционирует. Для исправления ситуации, по его мнению, необходимы системные законодательные решения.
«Для того, чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию – как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас», – передает РИА «Новости» заявление Витренко в эфире телеканала ICTV.
Также исполняющий обязанности главы ведомства указал на необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Белоруссии и присоединение к европейской системе. «К сожалению, это не было сделано, хотя разговоры об этом были давно», – констатировал он.
Ранее власти Украины признали получение «вынужденной» помощи от России из-за угрозы веерных отключений электричества.
СБУ обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного» танка
В Харькове задержали мужчину, который якобы пытался добыть техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ «Оплот» в интересах России, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
«Вражеский агент пытался привлечь работника харьковского государственного предприятия «ХКБМ имени Морозова», которое занимается разработкой танка. Под контролем оперативников СБУ вражеский агент получил от работника образцы технических материалов и отработанными каналами передал копии представителю российской спецслужбы», – говорится на сайте контрразведки СБУ.
Отмечается, что гражданина Украины якобы завербовали представители Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, когда тот ездили в страну. «Российский агент» был задержан в тот момент, когда он получал «полный комплект технической документации», которая имела гриф ограниченного доступа. Ему предъявлено обвинение по подозрению в госизмене. При этом дальнейшая судьба «представителя российской спецслужбы», который получил копии «секретных» документов в сообщении не указывается.
В начале февраля СБУ заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны.
Полянский раскритиковал в ООН «сказку о российской агрессии» на Украине
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ООН оказывается оторванной от реальности из-за «сказки о российской агрессии» на Украине, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Он выступил на пленарной встрече Генассамблеи ООН по ситуации на Украине. Как заявил Полянский, «если и бывают правы те, кто утверждает, что ООН часто отрывается от реальности – сегодня как раз самый наглядный пример подобного «отрыва». Он винит в этом Киев, который «оседлал и нещадно эксплуатирует вот уже около семи лет роль жертвы так называемой российской агрессии», передает ТАСС.
Полянский подчеркнул, что у Украины и ее западных союзников есть очевидный взаимный интерес в том, чтобы «в сказку о российской агрессии продолжали верить». Иначе им придется признать ответственность за события на евромайдане, пожар в одесском Доме профсоюзов и конфликт в Донбассе. Полянский заявил, что «отвечать на эти и другие вопросы рано или поздно придется», в том числе «перед гражданами Украины», хотя «гораздо проще продолжать вводить всех в заблуждение».
Он заявил, что приверженность Киева Минским соглашениям – «красивый и удобный для Запада миф, не имеющий никакого отношения к реальности», об этом свидетельствуют заявления самого Киева. «На международном же уровне все они, не моргнув глазом, при поддержке наших западных коллег заявляют, что Украина Минские соглашения выполняет, а не выполняет же их Россия, о которой в соглашениях не говорится ни слова», – сказал Полянский.
Его немецкий коллега Кристоф Хойсген сказал: «Россия заявляет, что мир прекрасен в Крыму. Но я спрашиваю представителя России, почему Россия не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму». Полянский напомнил, что представители Бундестага «регулярно бывают в Крыму». «Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить», – заявил Полянский, добавив, что «распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму» проще, чем «узнать правду». По его словам, ежегодно около миллиона украинцев по-прежнему отдыхают в Крыму и оставляют позитивные отклики в соцсетях, передает РИА «Новости».
Полянский заявил, что следует говорить «об оккупации майданной Украиной Украины нормальной, которая была открытой дружественной для нас страной с общими ценностями и идеалами», но «майданное безумие и геополитические соображения наших западных коллег превратили ее в вотчину националистов и анти-Россию».
Полянский заявил, что Киев рискует потерять ДНР и ЛНР, если не прекратит геополитические авантюры и не начнет исполнять Минские соглашения. Он процитировал «красноречивые слова президента Зеленского», который заявил: «Минские соглашения необходимы не для урегулирования, а для сохранения санкций против России». Полянский напомнил, что конечная цель реализации Минских соглашений – это возврат Донбасса в состав Украины. Но для этого требуется прямой диалог Киева с Донецком и Луганском при посредничестве ОБСЕ и России, однако Киев такой диалог «отвергает с самого начала».
Представитель России также указал на то, что со стороны Киева продолжаются обстрелы жилых кварталов, диверсии, экономическая и инфраструктурная блокада Донбасса. Он спросил: «А какой стимул и смысл для Донецка и Луганска возвращаться на такую Украину, Украину которая каждый день вводит в заблуждение мировое сообщество и распространяет дезинформацию о них, называет их оккупантами на своей собственной земле?». Полянский отметил, что украинские вооруженные силы активизировали обстрелы пригородов Донецка накануне заседания ГА ООН по теме Украины.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя уже объяснял Хойсгену, что «Украина оккупировала Украину» и «ведет войну на своей собственной территории».
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У офиса Зеленского в Киеве произошли столкновения националистов с силовиками
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Возле офиса президента Украины в Киеве происходят столкновения между силовиками и националистами, которые протестуют против приговора экс-лидеру одесской ячейки «Правого сектора*» Сергею Стерненко, сообщают СМИ.
Националисты «пытаются прорваться к зданию офиса президента», силовики предпринимают попытки их оттеснить. Правоохранители используют слезоточивый газ. Радикалы «бросают дымовые шашки и петарды». «Полицию откровенно провоцируют. С бойцов пытаются срывать шлемы, перед их лицами зажигают файеры и держат, чтобы ослепить правоохранителей, стоящих в передних рядах. Другие «активисты» бросают файеры в тыл полицейским», – пишет «Страна.ua».
Позднее издание сообщило, что происходит «вялая борьба «нанайских мальчиков», когда «одни делают вид, что пытаются прорвать кордон», а «другие – что пытаются его удержать». Сообщается, что «есть задержанные».
У офиса президента Украины собралось около 3 тыс. сторонников «Движения сопротивления капитуляции». Они скандируют «Стерненко – волю!», «Киев, вставай!», «Импичмент, отставка, суд!», «Свободу политзаключенным». Они требуют пересмотра приговора, отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая, по их мнению, давила на суд, передает ТАСС.
Командир отряда быстрого реагирования Общества Красного креста Украины Тарас Логинов сообщил, что пострадали около 10 сторонников Стерненко. По его словам, «у одного травма головы, у другого проблемы с сердцем, отравления газом», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский Пятый канал.
«Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файерами. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции. Следователи полиции Киева завели уголовное дело по статье 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа)», – сообщила пресс-служба нацполиции города.
«Страна.ua» заявила, что участников на митинг в Киеве собирали за деньги: «Объявления о найме людей на митинг появились в Telegram-группе «Работа Киев». В объявлении сказано, что на митинг сегодня в 20.00 (19.00 по мск) по адресу улица Банковая, 11 «нужны молодые люди с 16 лет». За два часа обещали 250 гривен (около девяти долларов), а также «бонусы» для тех, кто «приведет друзей».
Во вторник Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Стерненко не согласился с приговором. После заседания произошли столкновения радикалов с полицией. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, который написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко.
До этого Стерненко было предъявлено обвинение в совершение умышленного убийства. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже от полученных ранений умер. Защита Стерненко заявляет о самообороне. По этому делу 29 января он был отпущен под поручительство депутата от партии «Голос» Романа Лозинского. В мае СБУ признала Стерненко потерпевшим.
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Вице-премьера Украины заставили объясняться за фото с Кадыровым
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского объяснений после того, как в Сети появилась фотография, на которой тот стоит рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
«Жду срочного объяснения от Олега Уруского», – написал Шмыгаль в Facebook.
Позже Уруский на своей странице в Facebook объяснил, что снимок был сделан во время церемонии открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, в которой он участвовал в качестве главы делегации украинского правительства, а порядок размещения глав делегаций определялось службой протокола государства-организатора. Он отметил, что никаких контактов с Кадыровым у него не было и не планировалось. «Украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем. Я не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны», – сообщил Уруский.
Российскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В состав российской экспозиции, организатором которой выступает «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех»), включены 53 организации, 15 из которых представляют продукцию военного назначения. Международная выставка IDEX в Абу-Даби проводится раз в два года. В этом году она проходит с 21 по 25 февраля, передает ТАСС.
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