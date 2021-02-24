Россиянам разрешили въезд в Грузию

|
24 февраля, среда | Последнее обновление — 14:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о желании Запада ослабить Россию
Разделы
Дело в том, что существует одно-единственное научное доказательство внечеловечности нацистской идеологии и вредоносности политических практик фашизма: Победа советского народа в Великой Отечественной войне.
Подробности...
Вы не думайте, вы голосуйте, ведь похолодание – это потепление, война – это мир, ветряки – ваше будущее, добьемся уровня вирусов ноль, а лучше, чтобы вы все сдохли и уже не мешали планете быть прекрасной.
Подробности...
Именно Россия, её ценности, её вера, её формат – русский формат – это будущее планеты. И «закатывающаяся Европа» – это не сияющее и общеобязательное для всех будущее, а уходящая в прошлое, ветхая, рассыпающаяся в труху старина.
Подробности...
НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...
В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
Подробности...
17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
|
Россиянам разрешили въезд в Грузию
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Грузинское правительство приняло решение с 1 марта расширить список стран, граждане которых могут прибывать в республику при отрицательном результате теста на коронавирус, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Кроме россиян с отрицательными тестами в страну смогут прибывать граждане Азербайджана, Армении, Украины, Казахстана и Белоруссии. В то же время сухопутные границы Грузии остаются закрыты, их могут пересекать только граждане Грузии или члены их семей.
Также с 1 марта в Грузии постепенно начнут работать рестораны, театры и кинотеатр, а также отели на горных курортах. При этом комендантский час сохраняется, он действует с 21.00 (20.00 мск) до 5.00 (4.00 мск).
Ранее грузинские рестораторы заявили о почти полном банкротстве из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В Грузии коронавирусом заболели около 270 тыс. человек, скончалось 3463.
Между тем ранее грузинские рестораторы заявили о почти полном банкротстве из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В Грузии почти 267 тыс. человек заболели коронавирусом, 3390 скончались.
В Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом
|
|
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» благодаря своей эффективности стала настоящим экспортным хитом, пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.
В материале говорится об очевидных преимуществах российской вакцины перед аналогичными продуктами компаний Biontech/Pfizer и Moderna. В частности, издание обращает внимание на подтвержденную эффективность и ее разработку на основе хорошо изученной аденовирусной платформы, передает РИА «Новости».
За счет того, что в двух дозах вакцины используются разные носители вируса, ее эффективность выше по сравнению со схожей по структуре вакциной от AstraZeneca, указывает автор статьи. Кроме того, издание констатирует доступность вакцины – порядка 10 долларов за дозу.
Все эти преимущества делают российскую вакцину «экспортным хитом», – заключает автор публикации.
В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Киргизии и Гайане.
Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что добавление компонента препарата «Спутник V» к вакцинам Moderna и Pfizer поможет им более эффективно бороться с мутациями коронавируса.
Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии
В Германии началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время заседания в бундестаге.
«Мы не можем скрывать того факта, что сейчас имеем дело с третьей волной», – сказала Меркель, передает ТАСС со ссылкой на канал RTL.
Меркель отметила, что рабочая группа под начальством федерального канцлера Хельге Брауна должна продолжать разрабатывать стратегию постепенной отмены действующих ограничений.
В январе канцлер Германии Ангела Меркель объявляла о продлении карантина в стране до середины февраля. До этого она в обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы.
Медики в Греции заявили о пяти серьезных случаях побочных эффектов от вакцинации
Греческие врачи установили пять случаев серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса, рассказала председатель национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду.
«Было пять случаев серьезных побочных действий, связанных с анафилактической реакцией, их эффективно вылечили. И еще один случай, по которому нет окончательной документации по его связи с вакцинацией», – цитирует профессора РИА «Новости».
В Греции вакцинацию начали 27 декабря, в стране уже сделано более 730 тыс. прививок препаратами компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
Ранее в Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания.
Премьер Грузии призвал все политические силы к диалогу, оппозиция ответила ультиматумом
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в специальном обращении заявил о готовности к «настоящему диалогу» со всеми политическими силами, которым «дорога страна», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Отметив, что арестом лидера радикальной оппозиции Никанора Мелия «исполнен закон, государство оказалось на высоте», председатель правительства заявил, что готов вести переговоры о том, что объединяет все здоровые политические силы.
При этом он подчеркнул, что для этого «здравомыслящая оппозиция должна войти в парламент и использовать его как главную платформу для дискуссий».
«Вместе позаботимся об упрочении нашей государственности и независимости, преодолении экономических и социальных проблем, интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО», – призвал Ираклий Гарибашвили.
Параллельно посол США в Грузии Келли Дегнан и постпред ЕС Карл Хайцель ведут переговоры с властями и оппозиционерами по поиску возможностей диалога.
«Мы очень обеспокоены. Знаем, что сейчас стороны готовы найти выход», – сказала Келли Дегнан.
«Нужны деэскалация и возвращение за стол переговоров», – отметил Карл Хайцель.
В то же время, представитель «Единого национального движения» Заал Удумашвили выдвинул ультиматум для диалога, потребовав освободить Мелия и назначить новые выборы в парламент, так как оппозиция не признает результаты проигранных ею прошлогодних.
Мелия подозревается в организации летом 2019 года во время визита в Тбилиси российских депутатов массового насилия или участии в нем, что грозит ему лишением свободы на срок до девяти лет.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что антироссийская выходка привела Грузию к конфликту с Западом.
Глава ВОЗ призвал богатые страны поделиться вакциной с бедными
Странам с высокими доходами на душу населения необходимо выделить часть вакцин от COVID-19 механизму COVAX для облегчения доступа к вакцинации жителей небогатых стран, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
«В мире сделано 210 млн прививок вакцинами от COVID-19, однако половина из них приходится всего на две страны, а 80% – на 10 стран. При этом более 200 государств еще не использовали ни одной дозы вакцины», – цитирует Гебрейесуса ТАСС.
Также руководитель ВОЗ отметил, что 7 апреля на Всемирном дне здоровья планируется обсудить «построение более здорового и справедливого мира». «Но чтобы эта тема стала реальностью, а не просто лозунгом, нам нужны срочные действия стран с высокими доходами и производителей [вакцины]», – добавил Гебрейесус.
Пандемия показала, что человеческое здоровье не существует в вакууме, а вакцины против коронавируса могут взять заболевание под контроль.
В январе глава ВОЗ заявлял, что вакцин от коронавируса хватит на всех, однако необходимо добиться равного распределения существующих препаратов для вакцинации групп риска во всех странах мира, иначе пандемия может затянуться. Также Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.
В России выявили 11,7 тыс. новых случаев коронавируса
|
|
За минувшие сутки в России выявлено 11 749 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1417, Санкт-Петербурге – 909, Московской области – 695. Всего в стране выявлено 4 200 902 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 751 562 человек, из них 12 218 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 383 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 84 430 человек.
Накануне, 23 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 823. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 74.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Госдеп отчитал Грузию за арест лидера антироссийских акций
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс раскритиковал власти Грузии за арест Никанора Мелии, который является соратником Михаила Саакашвили и лидером его партии.
По словам Прайса, события последних дней «противоречат евроатлантическим чаяниям самой Грузии». Как отметил Прайс, США «не делали секрета из того», что, по их мнению, «должно происходить в Грузии». «Посмотрим, так ли будут развиваться события», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, арест Мелии привел Грузию к конфликту с Западом. Мелия подозревается в организации штурма парламента Грузии в ходе антироссийских акций летом 2019 года, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Корреспондент CNN привился «Спутником V»
Корреспондент американского телеканала CNN в Москве Мэттью Чэнс сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Этот момент запечатлен в репортаже, опубликованном на сайте телеканала во вторник.
«Я не слишком переживаю по поводу прививки российской вакциной, потому что были проведены ее масштабные клинические испытания, они были рецензированы в ведущем журнале. Было установлено, что она вполне безопасна, а ее эффективность составляет 91,6%. Это очень хорошо», - отметил журналист перед вакцинацией. «Так или иначе, теперь уже слишком поздно, поскольку это уже сделано», – передает ТАСС слова Чэнса после прививки.
«Примечательно, что я могу получить прививку здесь в России, хотя я совсем не отношусь к категории тех, кто уязвим», – добавил Чэнс. В материале (видео доступно по ссылке) отмечается, что съемочная группа CNN была приглашена для вакцинации представителями Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Журналисты американского телеканала посетили также предприятие «Генериум» в поселке Вольгинский Владимирской области, где производят вакцину. Главный научный сотрудник предприятия сообщил, что на нем выпускают «несколько миллионов» доз вакцины в месяц. Он отметил, что объем производства вскоре рассчитывают увеличить до примерно 10 млн или 20 млн доз вакцины в месяц. В репортаже констатируется, что «спрос на «Спутник V» в мире продолжает расти».
Напомним, во вторник министерство здравоохранения Гайаны зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», теперь он зарегистрирован уже в 33 странах.
В Тбилиси предложили Западу открыть глаза на правду о «деле Мелия»
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили назвал «понятной» критику Запада по факту ареста лидера радикальной оппозиции Никанора Мелия, однако предложил досконально разобраться в ситуации, прежде чем обвинять Тбилиси в отступлении от демократии, как это делают американские и европейские политики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Обеспокоенность понятна. Мы в коммуникации на этот счет. Из-за рубежа картина с тем, что председатель партии отправлен в тюрьму, хорошо не видна. Трудно представить, что задержан лидер оппозиционной партии, которая заняла второе место на выборах в парламент. Сложно представить, чтобы он так грубо и вызывающе, демонстративно нарушал закон, а его соратники подстегивали к этому», – заявил парламентарий.
«Мы же видим все детали. У нас свои глаза и уши. Важно разглядеть не так, как это пытаются преподнести, якобы судят оппонентов и это априори несправедливо», – сказал он.
«Мы все слышали своими ушами и видели своими глазами, как демонстративно нарушался закон», – отметил Шалва Папуашвили.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в специальном обращении заявил о готовности к «настоящему диалогу» со всеми политическими силами, которым «дорога страна». Отметив, что задержанием лидера радикальной оппозиции Никанора Мелия «исполнен закон, государство оказалось на высоте», председатель правительства заявил, что готов вести переговоры о том, что объединяет все здоровые политические силы.
При этом он подчеркнул, что для этого «здравомыслящая оппозиция должна войти в парламент и использовать его как главную платформу для дискуссий». «Вместе позаботимся об упрочении нашей государственности и независимости, преодолении экономических и социальных проблем , интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО», – призвал Ираклий Гарибашвили.
Параллельно посол США в Грузии Келли Дегнан и постпред ЕС Карл Хайцель ведут переговоры с властями и оппозиционерами по поиску возможностей диалога.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что антироссийская выходка привела Грузию к конфликту с Западом.
Китайский эксперт заявил об усилении влияния России на мировой арене
Москва во время пандемии нового коронавируса смогла усилить влияние на международной арене, укрепив отношения с партнерскими государствами, считает глава Центра по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Сунь Чжуанчжи.
«В 2020 году РФ и восточноевропейские страны ощутили большое негативное воздействие пандемии. Однако в целом Россия смогла сохранить стабильность. И, несмотря на давление, которое испытала российская экономика, Россия смогла добиться заметных успехов в дипломатической сфере, сохранив стабильные отношения с партнерскими государствами и усилив свое влияние (на международной арене)», – заявил Сунь Чжуанчжи, передает ТАСС.
В то же время, уточнил эксперт, «возросли издержки», которые Москва вынуждена нести при реализации своей внешнеполитической стратегии. Сунь Чжуанчжи отметил, что обстановка во взаимодействии России «с Европой и США остается прежней».
По мнению главы центра, отношения между Москвой и Вашингтоном по-прежнему крайне напряжены, а при взаимодействии России с Евросоюзом «не наблюдается каких-либо положительных изменений». В то же время он подчеркнул, что Москва одновременно продолжает укреплять отношения с Пекином, оказывая ему ценную поддержку и «выступая против клеветы США в адрес Китая».
«Таким образом, китайско-российские отношения выдержали испытание пандемией и демонстрируют позитивную тенденцию в своем развитии», – подытожил Сунь Чжуанчжи.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды.
Мясников предсказал эволюцию в восприятии COVID-19
|
|
Коронавирусную инфекцию ждет такая же эволюция, как испанский и гонконгский грипп: вирус будет мутировать, а регулярные вакцинации станут привычными, считает врач и ведущий Александр Мясников.
«Мутации вирусов – естественное для них состояние. Коронавирус – не исключение. Хорошая новость – коронавирус далеко не самый охотно мутирующий вирус, но тем не менее он мутировал, мутирует и будет мутировать», – написал Мясников в Telegram, подчеркнув при этом, что современные вакцины пока покрывают все эти мутации.
Он указал, что сейчас «не только общая смертность, по данным ВОЗ, снизилась на 20%, но и (…) смертность крайне тяжелых больных в реанимациях сегодня снизилась вдвое по сравнению с первой волной».
«Была испанка, был гонконгский грипп, однако сегодня грипп особо никого не пугает (зря, кстати). COVID-19 ждет такая же эволюция, как в реальности, так и в нашем восприятии. Теперь это часть нашего бытия, и, конечно, станут привычными регулярные вакцинации», – добавил Мясников.
Ранее Мясников объяснил необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции групп риска по этому заболеванию.
Врачи назвали сроки появления «симбиоза» коронавируса и гриппа
В России до конца марта будет сохраняться высокая вероятность сочетания эпидемий коронавируса и гриппа, рассказал академик РАН, иммунолог, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.
Пик активности вируса гриппа в России традиционно приходится на январь, февраль и март. В нынешнем году этот период совпадает с продолжающейся эпидемией COVID-19, что создает определенные риски, но мы пока этого не замечаем, потому что сейчас идет легкий штамм гриппа, отметил ученый.
«Будем надеяться, что не присоединится еще какой-нибудь патогенный штамм, которые у нас бывают периодически через два-три года. А если «симбиоз» коронавирусной инфекции и гриппа? Дай Бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое – январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнем свободно», – рассказал Черешнев в интервью радио Sputnik.
Снизить шанс наслоения одной эпидемии на другую можно лишь при условии использования средств индивидуальной защиты, подчеркнул он.
«Сейчас рано прекращать носить маски. Коронавирус чуть-чуть отошел, но о другом вирусе забывать не надо. Грипп тоже не дремлет. Сейчас маски спасают нас от эпидемии гриппа. Этой вирусной волны пока нет из-за масок», – объяснил Черешнев.
Ранее главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников предупредил, что грипп может оказаться опаснее для человечества, чем коронавирус.
ВОЗ заявила об увеличении числа стран с мутациями коронавируса
Число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
«Число зарегистрированных новых случаев заражения в мире продолжает падать шестую неделю подряд: на прошлой неделе было 2,4 млн новых случаев, что на 11% меньше, чем на предыдущей неделе. Число новых смертей также продолжало снижаться в течение последних трех недель: на прошлой неделе было зарегистрировано почти 66 тыс. новых смертей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей», – передает РИА «Новости» сообщение ВОЗ.
В мире, по данным организации, за неделю с 15 по 21 февраля было зафиксировано 2457026 новых случаев и 66 359 летальных исходов.
Вместе с тем, согласно ВОЗ, новые штаммы коронавируса продолжают распространяться. Согласно приведенным данным, «британский» штамм был обнаружен уже в 101 стране (больше на семь, чем на предыдущей неделе), «южноафриканский» в 51 стране (+5), а «бразильский» штамм – в 29 (+8).
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что странам с высокими доходами на душу населения необходимо выделить часть вакцин от COVID-19 механизму COVAX для облегчения доступа к вакцинации жителей небогатых стран.
В Чехии пожаловались на не успевающий сжигать тела умерших от COVID-19 крематорий в Карловых Варах
Крематорий в Карловых Варах, единственный в крае, работает на пределе мощностей и не успевает вовремя сжигать тела умерших от коронавируса, сообщил гейтман (глава) Карловарского края Петр Кулганек.
«За неполные два месяца этого года в нашем крае умерли от коронавируса 650 человек, всего с начала пандемии – около 1,1 тыс. человек. Вчера к нам обратилась руководитель крематория, сообщив, что он работает на 113% своей мощности и не успевает вовремя сжигать тела умерших от коронавируса, число которых постоянно растет. Поэтому мы решили взять в аренду мобильный автохолодильник для перевозки тел умерших в крематории в других краях республики», – передает РИА «Новости» слова Кулганека.
За последние сутки в Чехии зафиксировали 15 672 новых больных коронавирусом, это второй показатель после 6 января. Общее число больных в стране составляет 127 240 человек, из которых 6817 госпитализированы.
Напомним, 14 февраля премьер-министр республики Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии вскоре обратится в нижнюю палату парламента с предложением продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса на период после 28 февраля.
Инфекционист заявил о возможной новой волне коронавируса
Третья волна COVID-19 уже завершилась, серьезного подъема заболеваемости не было, но не исключена новая волна коронавируса, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
«Третья волна коронавируса, на мой взгляд, имела место после окончания январских праздников. Когда другие ОРВИ стали более распространенными, подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией не произошло. Это стало следствием того, что сформировавшийся естественный иммунитет защищает уже достаточно большое количество населения», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Вознесенского, не исключена новая волна коронавируса. Он пояснил, что в случае значительной изменчивости вируса и несостоятельности уже выработавшегося иммунитета может начаться новый подъем заболеваемости.
Пока что, по его словам, новые мутации не приводят к всплеску новых случаев COVID-19. «Это говорит о том, что иммунитет пока что протективный. Но если такие изменчивости произойдут, то подъем может быть», – считает эксперт.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни.
|
|