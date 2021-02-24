Россиянам разрешили въезд в Грузию

Грузинское правительство приняло решение с 1 марта расширить список стран, граждане которых могут прибывать в республику при отрицательном результате теста на коронавирус, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Кроме россиян с отрицательными тестами в страну смогут прибывать граждане Азербайджана, Армении, Украины, Казахстана и Белоруссии. В то же время сухопутные границы Грузии остаются закрыты, их могут пересекать только граждане Грузии или члены их семей.

Также с 1 марта в Грузии постепенно начнут работать рестораны, театры и кинотеатр, а также отели на горных курортах. При этом комендантский час сохраняется, он действует с 21.00 (20.00 мск) до 5.00 (4.00 мск).

Ранее грузинские рестораторы заявили о почти полном банкротстве из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В Грузии коронавирусом заболели около 270 тыс. человек, скончалось 3463.

Между тем ранее грузинские рестораторы заявили о почти полном банкротстве из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В Грузии почти 267 тыс. человек заболели коронавирусом, 3390 скончались.