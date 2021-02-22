Главы МИД стран ЕС обсудили «стратегический подход» к России

Выяснилось, жители каких стран видят в России будущую сверхдержаву

Более 40% жителей Земли считают, что к 2030 году Россия станет сверхдержавой, также сверхдержавами, по мнению людей, могут быть Китай и США, свидетельствуют результаты исследования международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

«Понятие сверхдержавы трактуется гражданами различных стран и регионов совершенно по-разному, но, тем не менее, тройка лидеров сохранилась - Китай, США и Россия», – рассказал вице-президент Gallup International, президент «Ромир» Андрей Милехин, сообщает РИА «Новости».

Большего всего опрошенных в мире (59%) считают, что в 2030 году сверхдержавой будет Китай, 25% респондентов эту точку зрения не поддерживают.

56% опрошенных назвали будущей сверхдержавой США, 28% с этим не согласны.

«Россия оказалась на третьем месте (43%). В 2030 году нашу страну видят сверхдержавой жители Сербии (78%), Армении (76%), Киргизии (75%), Колумбии (67%), Эквадора и Северной Македонии (по 65%)», – говорится в сообщении.

Согласно исследованию, больше остальных в удержание Россией статуса сверхдержавы верят жители Латинской Америки, Ближнего Востока и европейских стран, которые не входят в Евросоюз. Что касается россиян, то лишь треть верит в то, что в 2030 году Россия будет сверхдержавой, но также жители страны не считают, что статус останется за США, в этом их поддерживают жители Африки и Западной Азии.

Помимо этого, 32% опрошенных считают, что сверхдержавой в 2030 году будет Евросоюз, однако 46% респондентов с этим не согласны. В свою очередь 31% считают будущей сверхдержавой Японию (не согласны с этим 48%), 25% - Великобританию (не согласны - 55%), 16% - Индию (не согласны - 63%).

Исследование проходило в ноябре-декабре, в рамках проекта было изучено мнение более 42 тыс. человек в 45 странах мира.

Ранее сообщалось, что почти половина опрошенных россиян (48%) считают, что отношения между основными мировыми державами после пандемии обострятся, столько же считают, что мир серьезно изменится.