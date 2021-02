ЕС согласовал санкции против глав силовых структур России В Совфеде отреагировали на решение ЕС ввести санкции против российских силовиков 22 февраля 2021, 17:33 Текст: Абдулла Шакиров

Москва в состоянии ответить на новые санкции Евросоюза, которые Брюссель намерен ввести против главы силовых структур России, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. «Надеюсь, что да, ответим. Терпения уже нет», – передает слова Джабарова РИА «Новости». Напомним, в понедельник министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Ранее ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, однако общего решения пока нет. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель намерен обсудить 22 февраля принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения. Он заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России. Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока блогеру Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

Немецкий эксперт оценил итоги Мюнхенской конференции для России 20 февраля 2021, 12:42

Текст: Ирина Яровая

«По предварительным оценкам, сейчас идет определенная деэскалация со стороны тех, кто понимает необходимость прагматичного сотрудничества между Россией и Западом. Потому, можно сказать, что вчерашняя встреча стала явным сигналом к миру», – заявил немецкий политолог Александр Рар, подводя итоги Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся 19 февраля в онлайн-формате. «У многих эта конференция вызывала негативные ожидания. Предполагалось, что президент США выпорет всех своих врагов, объявит новую войну против диктаторских режимов, будет кричать о необходимости запрета «Северного потока – 2» и говорить о свободе для Алексея Навального. В общем, все ждали, что Байден использует эту площадку для высказывания своей жесткой антироссийской риторики», – рассказал немецкий политолог Александр Рар. Однако этого не произошло, констатировал собеседник. «Его речь была запутана, он тщательно обходил все проблемные вопросы. Да, в выступлении Байдена звучали слова о великой Америке и о спасении демократии во всем мире, но это говорилось среди таких идей, как намерение советоваться с европейцами по важным стратегическим вопросам, готовность договариваться с Россией по ключевым проблемам», – отметил политолог. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, выступила сторонницей трансатлантизма с акцентом на борьбу с терроризмом и на решение климатических проблем. «О противостоянии с Россией или Китаем в выступлении Меркель речи не шло, что стало очень показательным. Стало ясно – немецкий лидер поддерживает трансатлантизм в мягкой форме, уходя от риторики конфликтности», – считает Рар. «При этом Эммануэль Макрон показал себя полным противовесом американскому президенту. Лидер Франции традиционно заявил, что Европа должна стать сильной и успешной, однако совсем неожиданно прозвучали слова о необходимости договариваться с Россией. В выступлении президента Макрона, которое длилось всего пять минут, эта ремарка оказалась очень важной», – уверен политолог. «Таким образом, по предварительным оценкам, сейчас идет определенная деэскалация со стороны тех, кто понимает необходимость прагматичного сотрудничества между Россией и Западом, включая поддержку экономических связей и реализации проекта «Северный поток – 2». Потому, можно сказать, что вчерашняя встреча стала явным сигналом к миру», – заключил Рар. Ранее в пятницу в онлайн-формате состоялась ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности с участием представителей мировой политической элиты – президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров. Основной темой выступлений участников конференции стало восстановление трансатлантического сотрудничества. «Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад», – цитирует слова президента США Джо Байдена РИА «Новости». Также была отмечена необходимость разработки общей повестки в отношениях с Россией для трансатлантического пространства. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, ответив, что это подразумевает как различные предложения о сотрудничестве, так и необходимость «четко называть своими именами» различия во мнениях, передает ТАСС. Лидер Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, выступил за диалог с Россией и построение новой международной архитектуры безопасности и доверия. «Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией, – подчеркнул он. – Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе». При этом до начала конференции Макрон заявил о неактуальности НАТО в его нынешнем формате. Президент Франции уверен, что альянс нуждается в переосмыслении, поскольку Варшавский договор, которому НАТО должно было противостоять, давно развалился. «Иногда мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу», – цитирует Макрона РБК со ссылкой на британскую газету Financial Times. Напомним, с начала президентского срока Байдена Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Считает, что ему позволено все»: эксперты оценили новый приговор Навальному 20 февраля 2021, 21:10 Текст: Игорь Кравченко

«Страна была слишком добра к Алексею Навальному, и, видимо, зря. То, как блогер вел себя в суде по делу о клевете на ветерана войны, показало – он считает, что ему позволено все, и не понимает, что чувствуют люди», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август, комментируя вынесенный в субботу приговор Навальному по делу о клевете на ветерана. «Не удивлюсь, что сейчас кто-то скажет, что наш суд был слишком мягок к Навальному, учитывая, что он нарушил условия содержания на условном сроке по делу «Ив Роше» около 50 раз. Притом некоторые люди получают реальный срок после двух нарушений. Страна была слишком добра к нему, и, видимо, зря. Это стало особенно ясно во время заседаний по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко», – считает политконсультант Алена Август. «То, как блогер вел себя в суде по делу о клевете, говорит о том, что он считает, что ему позволено все, и не понимает, что чувствуют люди», – подчеркнула собеседница. Уважительное отношение к ветеранам – святая тема, потому что в каждой семье были и есть те, кто воевал во времена Великой Отечественной войны, подчеркнула Август. «Мой дед вернулся с войны без зрения... Для каждой семьи есть священные вещи. А Навальный, судя по его поведению, считает себя каким-то небожителем, то есть сверхчеловеком. Иначе он вел бы себя по-другому. Порой его заносило в такие дебри, и могло показаться, что он выступает с трибуны на марше нацистов», – отметила она. По оценке Август, во время последней речи в суде мысль Навального сводилась к тому, что Россия нужно было проиграть в Великой Отечественной войне. «Но тогда в живых остались бы далеко не все. А те, кто остались, были бы под гнетом фашистов. Навальный явно зарвался в стремлении выслужиться перед своими спонсорами. Он уже не чувствует границ. Скорее всего, он изначально спланировал вести себя максимально вызывающе и тем самым загнать на реальный срок и в роли несчастного быть чем-то полезным. Но по количеству вышедших на протесты мы видим, что он теряет сторонников. Если бы западные кураторы узнали бы, сколько на самом деле людей вышло на митинги, а не просто потусить, они сильно разочаровались бы», – полагает эксперт. Август уверена, что в своем пылу Навальный «стал тем, кем является на самом деле». «Поэтому те, кто относился к нему хотя бы с интересом, сейчас постараются забыть о нем. Оскорбление ветерана – это уже не юмор, а откровенное издевательство, в том числе над судом. Граница толерантности пройдена», – подытожила Август. Суды до сих пор относятся к этому обычному блогеру с какой-то нежной либеральностью, осторожностью, недоумевает член президентского Совета по правам человека (СПЧ), председатель совета Общероссийской общественной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова. «Алексей Навальный заслуживает куда более строгого наказания и вообще за свои действия, и особенно за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны. Навальный ведь задел не только одного Игната Артеменко, но и всех оставшихся в живых участников Великой Отечественной. Вы же понимаете: они все в почтенном возрасте, заслуженные. И вдруг такой плевок им в душу!» – сказала Большакова. «То, как нагло вел себя Навальный по отношению к ветерану, вызвало очень сильное возмущение не только у меня, но и у всей ветеранской общественности. Я общаюсь со многими ветеранами войны – они так и сказали, что очень переживают. Как он мог в таком грубом тоне отзываться про ветерана Великой Отечественной?! По нашему мнению, наказать его следовало более строго. Учитывая то, что подсудимый свою вину не признал, даже не извинился ни перед Игнатом Артеменко, ни перед ветеранским сообществом в целом, его нужно было привлечь к куда более серьезной ответственности, чем просто штраф», – считает глава Союза семей военнослужащих. «Сейчас суд определил Навальному степень наказания – штраф. Но друзья помогут ему эту сумму быстро собрать. Он погасит штраф – и будет дальше издеваться? Надо, чтобы наказание соответствовало тяжести преступления. Глумление над участником Великой Отечественной войны, ложь и клевета в адрес ветерана недопустимы», – подчеркнула Большакова. «Должна сказать, что на этом суде защита Навального вела себя так же нагло и надменно, как и сам Навальный. Очень недостойно. Навальный оскорблял судью. А ведь за это он тоже должен ответить, тоже должна быть на этот случай статья в Уголовном кодексе. Как можно прощать такие вещи Навальному и его адвокатам?» – возмущается Большакова. «Вообще в Уголовный кодекс нужно внести поправку, ужесточающую наказание за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. И чем скорее вопрос решится на законодательном уровне скорее, тем лучше. Это ведь отягчает вину – унижать ветеранов в нашей стране, в стране, где ветераны пользуются уважением и государства, и общественности. Надо такие выходки в корне пресекать», – убеждена глава Союза семей военнослужащих. В субботу Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей. Гособвинитель попросил признать Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Защита блогера настаивала на вынесении оправдательного приговора. Навальный был признан виновным по части 2 статьи 128.1 УК «Клевета». Нынешняя редакция статьи предусматривает три вида наказания за клевету, содержащуюся в публичном выступлении. Это штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре 2020 года. Ранее санкция статьи не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожал. Политолог пояснил конфликт внутри КПРФ по поводу поддержки Навального 19 февраля 2021, 21:05

Текст: Ирина Яровая

Скандал вокруг Навального стал для Геннадия Зюганова поводом, чтобы попробовать избавиться от скандального однопартийца Валерия Рашкина. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее лидер КПРФ пригрозил выгнать из партии главу московского горкома Рашкина – за поддержку блогера Алексея Навального. Некоторые эксперты поспешили заявить о том, что Зюганов начал чистку КПРФ от сторонников Алексея Навального, – поводом стало недавнее исключение из партии депутата Мосгордумы Дмитрия Локтева, тесно связанного с радикальной оппозицией, отмечает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Но на самом деле исключение Локтева никак не связано тем с публичным выговором, который Зюганов устроил Рашкину», – сказал Данилин. «Если мы посмотрим на историю деятельности Московского горкома КПРФ, то его обычно возглавлял один человек пять лет, затем его сменял другой. Рашкин возглавляет горком уже десять лет. Сейчас вокруг этой фигуры, действительно, сгустились тучи. Поддержки у него на уровне президиума ЦК не осталось. Его пора менять, причем куда уйдет Рашкин, неизвестно», – считает Данилин. «О том, что Рашкин с Навальным «вась-вась», известно достаточно давно. Лично я видел подробную информацию о финансовых и политических совместных делах Рашкина и Навального еще в 2017 году. Тот факт, что Рашкин по сути поприветствовал уличные акции, организованные сторонниками Навального в январе, – это лишь формальный повод для недовольства. Зюганов использует это лишь как официальное обоснование, чтобы заменить руководство столичного горкома», – предположил Данилин. Вряд ли Геннадий Зюганов поставит на место главы столичного горкома своего внука Леонида, депутата Мосгордумы, полагает эксперт. «Внук метит на должность где-то повыше. Но вот кого-то из близких друзей внука вполне могут вскоре поставить во главе горкома», – подчеркнул Данилин. Хотя Зюганов прав, мотив его выступления достаточно спорный, считает политолог Марат Баширов. «Если бы он еще много лет назад осудил бы Навального за националистические взгляды, за неуважение к нашей истории – это звучало бы теперь совсем по-другому. Но Зюганов молчал в то время, когда Навальный ходил на марши националистов», – отметил политолог. «По идее, КПРФ должна была одной первых выступить тогда с протестом, но никакой реакции не было. Теперь же, когда в партии появились центробежные тенденции, доверие к этим словам Зюганова явно ниже», – полагает Баширов. Ранее в пятницу, лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил главе московского горкома Валерию Рашкину придерживаться консолидированной позиции партии по поводу Навального. Так Зюганов прокомментировал слова Рашкина о том, что Алексея Навального якобы осудили по политическим мотивам. «Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят», – пригрозил Зюганов, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН». В то же время исключенный из КПРФ депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев на своей странице в Facebook обвинил в этом Рашкина, который был «в тесном контакте с Навальным». Сближение с Навальным вызывало недовольство в руководстве КПРФ и привело к тому, что Рашкин «бросил в жертву» Локтева. Исключенный депутат назвал действия Рашкина «попыткой уйти от личной ответственности». Сам Зюганов назвал Навального «предателем» и заявил, что тот был заслан сюда зарубежными разведками в качестве «зажигательного снаряда», чтобы раскачивать обстановку изнутри. «Если этого кто-то не понимает в московском горкоме, мы их поправим быстро», – отметил лидер КПРФ. МИД Австрии о санкциях против России: «Не надо рубить сук, на котором сидишь» 21 февраля 2021, 12:41

Текст: Елизавета Булкина

Евросоюзу не следует рубить сук, на котором он сам сидит, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Welt am Sonntag, говоря о европейских санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В понедельник главы МИД стран ЕС обсудят «соразмерную реакцию» на ситуацию вокруг Навального. Ожидается, что министры попросят Европейскую службу внешних связей (EEAS) представить список лиц и организаций, против которых будут введены санкции, передает РИА «Новости».



Австрия, по словам Шалленберга, поддерживает введение антироссийских санкций, но при этом предостерегает ЕС от чрезмерной реакции. Министр заявил, что санкционный список должен быть «грамотным с политической точки зрения и надежным – с юридической». «В противном случае мы срубим сук, на котором сидим сами», – сказал глава австрийского МИДа. Шалленберг считает, что Евросоюз должен придерживаться двусторонней политики в отношении России, предусматривающей в том числе диалог. «Обозначение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно», – сказал министр. Ранее ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, однако общего решения пока нет, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен обсудить 22 февраля принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взаимодействие ЕС и Москвы сошло на нет. ЕС согласовал санкции против глав силовых структур России 22 февраля 2021, 17:00

Текст: Елена Мирошниченко

Министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции, рассказал источник Reuters. «Главы МИД договорились начать процедуру введения санкций в отношении российских граждан по делу Навального», – цитирует сообщение ТАСС. По данным Reuters, под санкции могут попасть глава Следственного комитета России, глава Федеральной службы исполнения наказаний, генпрокурор и командующий Росгвардией. Всем им будет запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить деньги в европейских банках. Ранее ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, однако общего решения пока нет. Глава еровпейской дипломатии Жозеп Боррель намерен обсудить 22 февраля принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взаимодействие ЕС и Москвы сошло на нет. Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока блогеру Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Суд отклонил жалобы на замену условного срока Навальному реальным 20 февраля 2021, 12:03 Текст: Алина Назарова

Бабушкинский суд Москвы отклонил жалобы на замену условного срока Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. «Выслушав мнения сторон, суд постановил решение первой инстанции изменить. Зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального – без удовлетворения», – зачитал решение судья Дмитрий Балашов. В ходе заседания в субботу в прениях сторон прокурор оспорила доводы Алексея Навального о невозможности отмечаться. Она подчеркнула, что с ноября прошлого года по январь 2021 года Навальный не уведомлял ФСИН о своем местонахождении в Германии, хотя, судя по его постам в соцсетях и интервью СМИ, его состояние здоровья позволяло ему это сделать. «Мы можем считать фактами те доказательства (нарушения Навальным условий условного осуждения), которые Навальный оставил в соцсетях и СМИ – интервью известному блогеру, прогулка с сыном, отдых с сыном, отдых у озера, отдых у водопада, поездка в Дрезден. Похоже ли это поведение на поведение нездорового человека?» – усомнилась гособвинитель, передает РИА «Новости». «Защита осужденного претендует на исключительность. Между тем у ФСИН нет обязанности разыскивать осужденного, это у осужденного есть обязанность отмечаться в инспекции, при этом в строго отведенные дни», – подчеркнула представитель прокуратуры. Она также напомнила, что в течение условного срока обязанность Навального состояла в том, что он должен был ежемесячно отмечаться в правоохранительных органах строго в указанные даты. Кроме того, прокурор заявила, что Навальный неоднократно уклонялся от посещения инспекции ФСИН, когда находился под условным сроком по делу «Ив Роше», что было достаточно для замены ему срока на реальный, передает ТАСС. В субботу Навальный принимает участие в двух судебных заседаниях: по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным по делу «Ив Роше», а также по клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Также минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев блогера Алексея Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч.2 ст.128.1 УК РФ). Гособвинитель попросил признать Алексея Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Германия в пятый раз отказалась отвечать на запрос России по Навальному 20 февраля 2021, 12:10 Текст: Алина Назарова

Компетентные органы Германии в пятый раз отказались отвечать на запрос Москвы по ситуации с Алексеем Навальным, что свидетельствует об игнорировании Берлином положения Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. «На запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21.01.2021 от компетентных органов ФРГ поступил ответ, содержащий очередной отказ от сотрудничества по выяснению обстоятельств, повлекших госпитализацию Навального», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Отмечается, что тональность поступившего от иностранных коллег письма и его содержание вызывают у российской стороны глубокое сожаление. «Очевидно, что германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобные для нее вопросы», – отмечают в ведомстве. «Данный факт невозможно расценить иначе как игнорирование со стороны компетентных органов ФРГ обязательств, вытекающих из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 года», – пояснили в ведомстве. В свою очередь Генпрокуратура, подчеркивая «готовность России к плодотворному сотрудничеству», призвала Германию «пересмотреть подобный неконструктивный подход». Напомним, в августе Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. 18 января глава МИД Сергей Лавров заявил, что слова западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. В ФРГ заявили о необходимости сохранения диалога с Россией 22 февраля 2021, 11:40 Текст: Ксения Панькова

Европейскому союзу необходимо искать пути для конструктивного диалога с Москвой, несмотря на ситуацию вокруг блогера Алексея Навального, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, отметив при этом, что выступит за подготовку новых санкций против отдельных лиц России. «Мы будем обсуждать Россию, а особенно инцидент с Навальным, как российское государство с ним обращается. Уже после отравления мы четко показали, что мы не готовы мириться с нарушением международного права и ввели санкции, а сегодня мы обсудим, будем ли мы поручать подготовку новых санкции по России, особенно в свете осуждения Навального, того факта, что он под стражей и должен быть отправлен колонию», – заявил Маас перед началом саммита глав МИД ЕС в Брюсселе, передает РИА «Новости». Министр добавил, что выступает за подготовку таких санкций. «Я выступаю за то, чтобы дать такое поручение – подготовить список таких санкций против отдельных лиц», – сказал он. «В то же время мы должны искать пути, как оставаться в диалоге с Россией. Россия необходима нам для урегулирования многих международных конфликтов. Поэтому это будет также предметом обсуждения -–как можно сохранять конструктивный диалог с Россией, даже когда отношения между ЕС и Россией очевидно оказались в низшей точке», – заявил Маас. В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС должны принять решение в отношении России «в духе единства и сдержанности». «Россия, совершенно ясно, в конфронтации с Европейским союзом. В ситуации с Алексеем Навальным российская сторона отказывается выполнять свои обязательства, включая, отказ принимать во внимание решения ЕСПЧ, будет важная дискуссия среди членов Совета МИД ЕС о том, как на это реагировать. Надеюсь, мы сделаем это в духе единства и сдержанности, посмотрим, какие будут результаты», – сказал он. Ранее ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, однако общего решения пока нет, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен обсудить 22 февраля принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взаимодействие ЕС и Москвы сошло на нет. Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока блогеру Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Итальянский аналитик: ЕСПЧ участвует в плане по дискредитации России 19 февраля 2021, 22:48 Текст: Евгения Шестак

Недавнее решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу российского блогера Алексея Навального представляется частью сложной и четко сформулированной стратегии, разработанной для дискредитации России, заявил политический аналитик, менеджер по исследованиям и развитию в Ассоциации исследований и интернационализации в Евразии и Африке (ASRIE) Джулиано Бифольки. «Принимая во внимание последние события и международный геополитический контекст, действия Страсбургского суда, таким образом, не кажутся изолированным случаем или деятельностью независимого органа, а представляются частью более сложной и четко сформулированной стратегии, разработанной для дискредитации России, в поддержку коммуникационных стратегий, которые затронули Кремль в прошлом году и особенно обострились с прошлого лета», – заявил Бифольки. Он подчеркнул, что с августа 2020 года в отношении дела Навального можно заметить преобладающую роль Германии в роли антагониста России именно тогда, когда должно быть завершено строительство газопровода «Северный поток-2». «Фактически, именно Германия приняла российского блогера после его госпитализации, сообщив международным СМИ об отравлении Алексея Навального», – напомнил аналитик. Бифольки добавил, что эти события сближают дело Навального с проектом «Северный поток-2». Эксперт еще упомянул недавние заявления французского министра по европейским делам Клемана Бона, который потребовал, чтобы Германия отказалась от участия в газопроводе в ответ на задержание российского блогера. А также слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая подчеркнула готовность администрации Байдена контролировать газопровод «Северный поток-2» и возможность введения санкций против компаний-участниц проекта. Также эксперт отметил, что «с учетом событий и позиций, выраженных Францией и США и в целом разделяемых крупнейшими европейскими правительствами, можно отнести дело Навального к столкновению между Россией и Западом, которое многие аналитики называют «новой холодной войной», где настоящим победителем окажется Вашингтон». «В заключение можно сказать, что действия Страсбургского суда вновь подняли интерес к делу Навального в СМИ, по крайней мере, в последние дни. А если и действия ЕСПЧ не приведут к желаемым результатам (рассматривая произошедшее в Страсбурге как часть сложной и многоплановой стратегии конфронтации с Кремлем), следующим шагом может стать дальнейшее введение санкций против России, в пользу которых высказалась администрация нового президента США Байдена, последствия которой могут повлиять на энергетический сектор природного газа, особенно на «Северный поток-2», и на распространение российской вакцины «Спутник V», – заявил Бифольки. Директора итальянского журнала «Евразия» Стефано Верноле разделят мнение, что Запад пытается с помощью решения ЕСПЧ подготовить почву для введения других санкций против России. «А также послать сигнал самому Навальному, заверив его, что он не будет брошен», – добавил он. По словам Верноле, поспешность решения ЕСПЧ всего лишь связана с попыткой получить результат до 20 февраля, когда будет рассмотрена апелляция Навального о замене нынешнего условного приговора на действительный. В среду ЕСПЧ призвал Россию немедленно освободить Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это решение ЕСПЧ является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕСПЧ, требуя освободить Навального, разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Лавров раскрыл причины отказа ЕС от безвизового режима с Россией 19 февраля 2021, 21:52 Текст: Абдулла Шакиров

Евросоюз не стал подписывать с Россией соглашение о безвизовом режиме, подготовленное еще в 2013 году, чтобы мы не опередили Грузию, Украину и Молдавию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК. «Соглашение по безвизовому режиму было готово еще в 2013 году. Мы выполнили все условия ЕС: договорились, что безвизовый режим будет только для пользующихся биометрическими паспортами, что те, кто нарушит правила въезда в ЕС или пребывания там в течение какого-то безвизового периода, будут подлежать реадмиссии. Подписали соответствующее соглашение. Было сделано все, о чем они просили и что нас устраивало», – передает слова Лаврова ТАСС. «Причину выяснили очень скоро, они особо не скрывали. Было решено в этом брюссельском коллективе, что политически некорректно давать безвизовый режим России до того, как его получит Грузия, Украина и Молдавия», – отметил глава МИД. Лавров отметил, что таким образом Россию пытались поставить в зависимость от других стран, причем инициаторами были страны Прибалтики. «Это тоже к разговору о том, что это за отношения. Это отношения людей, решивших, что они – Европа, а это совсем не так», – подчеркнул министр. Ранее Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом и настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Напомним, 5 февраля глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми. Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России. Адвокат: Мосгорсуд лишил Навального привилегированного положения 20 февраля 2021, 17:05 Текст: Андрей Резчиков

Вынесенный Навальному приговор закономерен, потому что он грубо нарушал требования условного срока и неоднократно привлекался к административной ответственности, суд, по сути, лишил Навального привилегий, которые были у него по непонятным политическим причинам, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Алексей Мельников. В субботу Мосгорсуд отклонил жалобы Навального на замену условного срока реальным. «Когда Симоновский районный суд выносил решение, то исходил из того, что господин Навальный многократно и грубо нарушил условия своего нахождения под условным наказанием. Соответственно, жалоба его адвокатов была направлена на то, чтобы сказать, что господин Навальный не совершал нарушений и в целом – тот приговор незаконный», – отметил адвокат Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников. Но факт многочисленных нарушений Навальным, подчеркнул собеседник, достаточно очевиден. Инспекция ФСИН не менее семи раз констатировала нарушение блогером требований отмечаться в инспекции. «Необходимо соблюдать условия, которые наложил суд. К этому больше нечего добавить. А господин Навальный, я это хорошо помню, говорил, что у него семья, что он занят и не может ходить отмечаться, «когда им удобно». Простите, но никто не волен диктовать свои условия государству. Этими своими комментариями он подтвердил, что нарушения имели место», – напомнил адвокат. Кроме того, суд также учел и то, что в период условного наказания Навальный многократно привлекался к административной ответственности. «Я сталкивался с Навальным во время судебных процессов. У меня сложилось мнение о нем как о человеке, который не заморачивается никакими деталями. Ему кажется, что если он такой «популярный», то суд должен в силу этого принимать его позицию априори. Но суд – это довольно формализованное мероприятие. Ты должен действовать по процессуальным правилам. Нужно доказывать свои утверждения, а не называть судью «оберштурмбаннфюрером» и не говорить, что судья «хорошо бы смотрелась рядом с пулеметом»... Глумление над судом ни к чему хорошему никогда и никого не приводило», – подчеркнул Мельников. Кроме того, суды в основном не стремятся назначать максимальные сроки наказания. В субботу Мосгорсуд сократил Навальному срок на 50 дней. «Вспомните, условный срок Навального уже продлевался однажды на целый год именно из-за нарушений блогера. Инспекция ранее несколько раз просила заменить ему условное наказание на реальное, но суды всякий раз отказывали. Иначе как долготерпением это назвать нельзя. Вынесенный Навальному приговор вполне соответствует достаточно среднему уровню наказания за установленные судом правонарушения», – считает адвокат. Мельников подчеркивает, что замена условного срока реальным является, по сути, отменой привилегий по приговору, который был вынесен в 2014 году по делу «Ив Роше». «Навальный много раз привлекался к ответственности за нарушение закона, но его всякий раз не отправляли в места лишения свободы... С 2014 года Навальный несколько раз находился под административным арестом. Думаю, никто кроме Навального не вел себя так демонстративно по отношению к государству и суду. Поэтому вынесенный приговор – это не какая-то дополнительная кара, выдуманная лично для господина Навального. Это отмена того привилегированного положения, которое он имел по непонятным политическим причинам», – подытожил Алексей Мельников. Ранее в субботу Мосгорсуд отклонил жалобы на замену условного срока Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. «Выслушав мнения сторон, суд постановил решение первой инстанции изменить. Зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального – без удовлетворения», – зачитал решение судья Дмитрий Балашов. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Лавров: Взаимодействие ЕС и России сошло на нет 19 февраля 2021, 21:01 Текст: Вера Басилая

Сейчас не осталось ничего, даже спорадических контактов по каким-то международным проблемам, заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК. По словам министра, по иранской ядерной программе Россия участвует не в отношениях с Евросоюзом, а в работе коллективноый группы стран, по Ближнему Востоку речь идет о многостороннем сотрудничестве. Как рассказал Лавров, накануне визита представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Москва предложила его экспертам сделать совместное заявление по Ближнему Востоку, «где у нас позиции практически идентичные», но за несколько дней до приезда сообщили, что «не получается», передает РИА «Новости» . «Выдам сейчас секрет, потому что это вопиющий пример. За столом переговоров я спросил Борреля: «Как у нас с этим заявлением, почему не получилось?» Он стал вертеть головой в разные стороны, и было понятно, это он подтвердил, что ему никто об этом даже не сказал. Вот такие люди занимаются тем, что некоторые наши либералы называют «отношениями с ЕС», – заявил министр. Он подтвердил, что на Западе ищут повод ухудшить отношения с Россией. По мнению Лаврова,это не главная цель. «Они хотят самоутвердиться. Они сейчас начинают действовать так же, как США, в том числе проявляют менталитет исключительной когорты государств»,– сказал он. Лавров отметил, что в Европе прямо говорят, что санкции против России принимают не ради какой-то цели, а ради факта, что действия нашей страны не остаются безнаказанными. Ранее ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, однако общего решения пока нет, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен обсудить 22 февраля принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России. В суд по делам Навального прибыли дипломаты из Финляндии, Швеции, Польши и Литвы 20 февраля 2021, 09:47 Текст: Алина Назарова

Сотрудники посольств Финляндии, Швеции, Польши и Литвы прибыли в Бабушкинский суд Москвы на рассмотрение дел Алексея Навального. У суда припаркованы автомобили с дипломатическими номерами. Сами представители посольств разговаривать с журналистами не стали, передает РИА «Новости». Тем временем журналистов начали запускать в Бабушкинский районный суд. Пресс-служба Мосгорсуда сообщала, что в суд будут допущены 70 журналистов, ограничения установлены из-за эпидемиологической обстановки. Сегодня Навальный примет участие в двух судебных заседаниях: по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным по делу «Ив Роше», а также по клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Также минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев блогера Алексея Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч.2 ст.128.1 УК РФ). Гособвинитель попросил признать Алексея Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Высказывания Навального в ходе процесса по делу о клевете на ветерана проверит СК 20 февраля 2021, 20:24 Текст: Елизавета Булкина

Суд района Южное Медведково постановил направить в Следственный комитет материалы уголовного дела о клевете блогера Алексея Навального на ветерана, чтобы проверить его слова на наличие состава еще одного преступления. «Выделить материалы из уголовного дела и направить их для соответствующей проверки в ГСУСК по Москве», – передает решение судьи Веры Акимовой РИА «Новости».



В ходе процесса Навальный допускал многочисленные выпады в адрес его участников. Блогер заявлял, что ветерана используют «как куклу», его внука называл «торговцем дедом», к прокурору обращался словами «дорогая моя», судью грозил удалить из зала. Прокуратура попросила суд направить материалы в отношении Навального в Следственный комитет.



В субботу суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в размере 850 тыс. рублей. «По совокупности преступлений [с учетом приговора по «Ив Роше»] назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы (блогеру предстоит отсидеть в колонии около двух с половиной лет – прим. ВЗГЛЯД) со штрафом в размере 850 тыс. рублей», – объявила судья. Дело о клевете было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяли статью за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). Нынешняя редакция статьи УК предусматривает три вида наказания: штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре 2020 года. Ранее санкция статьи не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожал. Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В субботу, 20 февраля, Бабушкинский суд Москвы отклонил жалобы на замену условного срока Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Прокурор обвинила Навального в дискредитации победы в Великой отечественной войне 20 февраля 2021, 21:15 Текст: Елизавета Булкина

Блогер Алексей Навальный дискредитирует победу в Великой Отечественной войне и принципы многонациональной родины, заявила прокурор Екатерина Фролова после вынесения приговора о клевете на ветерана. «Навальный принципиально дискредитирует победу нашей страны в Великой Отечественной войне и подрывает принципы нашей многонациональной родины», – передает ее слова РИА «Новости». Прокурор отметила, что Навальный просто по-человечески не имел оснований называть ветерана предателем. Она добавила, что блогер мог бы после начала процесса принести Игнату Артеменко свои извинения, но вместо этого продолжил оскорблять и унижать его и весь судебный процесс. В субботу суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в размере 850 тыс. рублей. Суд также постановил направить в Следственный комитет материалы уголовного дела о клевете Навального на ветерана, чтобы проверить его слова на наличие состава еще одного преступления. Навальный в ходе процесса неоднократно допускал многочисленные выпады в адрес участников процесса. Блогер заявлял, что ветерана используют «как куклу», его внука называл «торговцем дедом», к прокурору обращался словами «дорогая моя», судью грозил удалить из зала. Дело о клевете было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяли статью за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). Нынешняя редакция статьи УК предусматривает три вида наказания: штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре 2020 года. Ранее санкция статьи не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожал. Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В субботу, 20 февраля, Бабушкинский суд Москвы отклонил жалобы на замену условного срока Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.