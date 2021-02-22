Найдены способные жить в атмосфере Марса организмы Стало известно о смертельной опасности изжоги 22 февраля 2021, 08:13 Текст: Ксения Панькова

Ученые выяснили, что с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, одним из проявлений которой является изжога, связан высокий риск развития рака гортани и пищевода, свидетельствуют данные исследования, проведенного в США. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – желудочно-кишечное заболевание, которым страдает от 20 до 40 процентов взрослого населения развитых стран, передает РИА «Новости» со сылкой на журнал американского онкологического общества CANCER. Как отмечается в исследовании, заболевание возникает, когда кислотный желудочный сок забрасывается в пищевод. Это явление, которое называется кислотный рефлюкс, или изжога, вызывает повреждения тканей пищевода и гортани, а при длительном воздействии может привести к развитию рака. К такому выводу пришли американские ученые под руководством доктора Кристиана Абнета (Christian Abnet) из Национального института рака, входящего в систему Национальных институтов здравоохранения США (NIH). Ранее изжога способна провоцировать развитие онкологических заболеваний, заявил врач и телеведущий Александр Мясников, отметив, что ее можно контролировать снижением веса и лекарственными препаратами.

Российский вертолет стал символом крупнейшей на Ближнем Востоке выставки оружия 21 февраля 2021, 10:13

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Российский боевой вертолет Ми-28НЭ «Ночной охотник», а также боевая машина пехоты БМП-3 стали одними из главных символов крупнейшей на Ближнем Востоке выставки вооружений IDEX 2021, которая открылась в воскресенье. Отечественный вертолет и БМП вошли в список из шести образцов вооружения, размещенных на всех демонстрационных материалах, которые выпустил организационный комитет салона вооружений, передает ТАСС. На рекламных стендах и в каталогах изображена наиболее современная модель Ми-28НЭ. Вертолет оснащен надвтулочной радиолокационной станцией, блоками неуправляемых ракет С-13, противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» и управляемыми ракетами класса «воздух – воздух» «Игла-В». Прежде российские системы вооружения практически не входили в список символов IDEX. Международная выставка IDEX – крупнейший ближневосточный салон вооружений, проводится раз в два года в Абу-Даби, в этом году выставка проходит с 21 по 25 февраля. В США алгебру сочли расизмом 21 февраля 2021, 16:45

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Власти штата Орегон увидели в традиционном курсе математики «идеи превосходства белой расы», назвав расизмом объективность и сосредоточенность на правильном ответе. Вместо алгебры власти хотят ввести новый курс «этноматематики», передает Fox News. Орегонский департамент образования побуждает учителей записываться на курсы по продвижению так называемой этноматематики. Как учит этот курс, сосредоточенность на поиске правильного решения математических примеров – это проявление «идеи превосходства белой расы». «Объективность теперь считается расизмом. Это часть проблемы. Если есть правильные и неправильные ответы, это уже расизм. Но есть также ряд дополнительных проблем со всей этой программой. Первая – это идея о том, что учителя поддерживают расизм в классе, потому что они расисты, они не видят собственной предвзятости и не могут контролировать проявлений собственного расизма. Другая проблема – это упомянутая вами идея о том, что математика – белая дисциплина. Фундаментальная абсурдность этого очевидна любому, кто хоть немного изучил вопрос. И третье – это так называемое «мягкий шовинизм заниженных ожиданий». Людям говорят, что небелые студенты не могут соответствовать заданным стандартам, так что стандарты надо менять», –приводит ИноТВ комментарий старшего редактора Post Millenial Либби Эммонса каналу Fox News. По его словам, дети понимают, когда с ними ведут себя угодливо. «Они понимают, когда их гладят по головке и говорят им, что они молодцы, при этом что они сами знают, что не справляются. Мы также знаем, что дети преуспевают, когда с них спрашивают. Любой родитель вам это скажет! Когда от ребенка ожидают соответствия какому-то уровню ответственности, дети могут делать успехи. Им это нужно! Им нужна возможность позаботиться о себе и быть на уровне. Да! Каждый ребенок это знает! И когда мы ведем себя с ними так, будто они идиоты, как будто для изучения математики им необходимы уроки интерпретативного танца, дети видят нас насквозь! Очевидно же! Не знаю, кто здесь одурачен», – отметил он. Соловьев вынес приговор соцсети Clubhouse 21 февраля 2021, 13:41

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что социальная сеть Clubhouse не протянет долго, если продолжит блокировать пользователей. Соловьев ответил в своем Telegram-канале на пост главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева, которого забанили в Clubhouse после дискуссии на тему феминизма. «Добро пожаловать в клуб забаненных. С таким администрированием сеть долго не протянет. Ну и теперь ясно кто «написал 4 млн доносов. Люди «со светлыми лицами»», – заявил Соловьев. Минаев в своем посте в Telegram рассказал, что его аккаунт с 90 тыс. подписчиков был заблокирован. «Дискуссия с российскими феминистками закончилась следующим образом: задав вопросы, высказавшись, и выйдя из комнаты, сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети (я только что перешагнул порог в 90 тыс. подписчиков). Забанили после коллективного стукачества, феминисток, разумеется», – написал он. Минаев добавил, что забанены были также модераторы дискуссии – телеведущий Павел Осовцов и создатель ювелирной марки Anima Михаил Барышников. Напомним, Соловьев ранее сообщил, что Clubhouse заблокировал его аккаунт. По словам журналиста, службы соцсети не ответили на его письмо с вопросом о причинах блокировки. Соловьев заявил, что находится в контакте с Роскомнадзором по этому поводу. Болгары оценили «приступ патриотизма» и высказались о войне с Россией 21 февраля 2021, 16:23

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Текст: Ксения Панькова

Читатели болгарской газеты «Факты» оценили решение министерства образования Болгарии ввести программу начальной военной подготовки в школах для учащихся 8–10-х классов. В публикации говорится, что о патриотизме в Болгарии принято говорить «как о покойнике – или хорошее, или ничего», передает «ИноСМИ». Феномен патриотизма, как отмечает газета, рассматривают однобоко, история интерпретируется необъективно, не учитываются «темные стороны» патриотизма. «Разговоров о «славных болгарских воинах» и бесчисленных врагах в стране достаточно, такой патриотизм «роет окопы, а не прокладывает мосты», – говорится в статье. Некоторые читатели считают, что военная подготовка для школьников будет нелишней. Другие высказались о том, зачем ее вводят и с кем будет воевать Болгария. Так, читатель под ником Кси поддержал решение министерства образования Болгарии. «Военную подготовку надо было вернуть, навыки нелишние, кто хочет мира – готовится к войне», – написал он. «Я НАТО присягу не давал!» – возразил Трьстика. Последния Софиянец напомнила, что раньше в школах были занятия по военной подготовке со стрельбой. «Американцы готовятся к войне, а русские?» – поинтересовался Джоко. Пользователь обратил внимание на то, что современные подростки «не смогут прокормить себя на природе, если рядом нет Макдональдса и КФС». «Они не понимают, как связаны курица и яйцо, но зато знают, что каждый месяц 20-го числа надо оплатить интернет!» – возмутился комментатор. «Конечно, готовимся (точнее, нас готовят) к войне – к войне против России», – написал Стефан Петров. Он напомнил, что европейские страны закупают истребители, а у США на вооружении истребители-бомбардировщики. «Понимаете, кого мы будем бомбить? Для этого же было подписано соглашение о строительстве центра НАТО в Варне», – добавил он. Пользователь Гост не согласился с комментатором и обратил внимание на количество истребителей в российской армии. «И мы со своими пятью F-16 на них нападем? Несерьезно и просто смешно», – написал он. В свою очередь Алис48 призвала помнить об истории Болгарии и заявила, что на Россию страна никогда не нападет. «Именно они освободили нас от турецкого рабства, поэтому нет, нет и еще раз нет», – отметила она. Также комментатор упомянула о том, что болгарские солдаты отказались стрелять на учениях НАТО по чучелам, одетым в российскую форму. «В качестве полигона можно использовать Народное собрание (парламент). Утром, когда депутаты входят, по ним надо открыть огонь (как в пейнтболе). Так будет определяться кворум. По-моему, было бы круто», – предложил Орсун. «Изучение военного дела не должно превращаться в самоцель – «приступ патриотизма», – написал Иван Грозни. Он отметил важность изучения компьютеров, робототехники и оружия и призвал быть готовыми защищать себя. «Хорошо жить в мире и взаимопонимании, но в любом случае, как говорил маршал Жуков, порох должен быть сухим», – заключил комментатор. Пользователь Троцки поддержал введение военной подготовки. «Через несколько лет придут цветные люди и окажется, что современные поколения с радужным флагом будут отражать кибератаки своими смартфонами», – написал он. Nord Stream попросила немедленного разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах ФРГ 21 февраля 2021, 19:40 Текст: Ксения Панькова

Компания Nord Stream 2 AG подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) запрос на незамедлительное вступление в силу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии, сообщила радиостанция NDR. Представитель регулятора подтвердила получение запроса, отметив, что «он рассматривается». Когда ведомство примет по нему решение, пока не сообщается, передает ТАСС. Тем самым Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу касательно продолжения строительства трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ со стороны немецких экологических организаций – Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы. Они опротестовали решение BSH о выдаче разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах ФРГ, аргументируя, что регулятор не учел доводы, касающиеся охраны окружающей среды и климата. BSH пришло к выводу, что отрезок газопровода действительно проходит по краю заповедника для птиц, но в свете глубины, на которой будет пролегать труба, имеет «скорее незначительное значение для определенных видов перелетных птиц». Кроме того, отмечалось, что в этом районе и без строительных работ наблюдается довольно активное судоходство. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что «Северный поток – 2» в итоге будет достроен, несмотря на деструктивные действия США, которые пытаются затянуть процесс, этот проект уже реализован более чем на 95%. Между тем появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Назван самый вредный продукт для мужчин 21 февраля 2021, 17:54

Фото: scully/imageBROKER.com/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Самый вредный продукт на столе для мужчин – это майонезные салаты, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова. «Наши мужчины сейчас толстеют, очень много испытывают стресса. Ничего хорошего такие продукты не дают», – рассказала Ura.ru Дианова. Но если очень хочется, следует их хотя бы заправлять сметаной, а не майонезом, уточнила она. По ее словам, из напитков лучше исключить соки и газировки. «Количество сахара в них простимулирует брожение. А это значит, что будет метеоризм, что может привести к тяжести, несварению в животе», – поделилась она. Алкоголь же, как отметила диетолог, стоит растягивать в приеме. «Вопрос в том, чтобы люди относились умеренно к скорости принятия», – советует Дианова. Общей рекомендацией к столу является обилие овощей, которые богаты клетчаткой. К мясу она порекомендовала добавить овощи. Ранее эксперт по питанию Даррен Кирби перечислил продукты, которые следует включить в рацион вместо более вредных аналогов, чтобы похудеть. Блогершу «Инстасамку» облили зеленкой в Москве 21 февраля 2021, 15:26

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

В Москве неизвестные напали на блогершу Дарью Зотееву, которая в Instagram назвала себя «Инстасамка», и облили ее зеленкой. Об инциденте девушка в слезах рассказала подписчикам в сторис на своей странице в Instagram. По ее словам, неизвестный человек возле офиса в Москве вылил на нее зеленку, а затем скрылся. В зеленке у блогерши оказались лицо, руки, куртка и ботинки. Однако многие подписчики не поверили в правдоподобность истории. Некоторые пользователи предположили, что девушка сама облила себя зеленкой для привлечения внимания и хайпа. В свою очередь пиарщик Антон Богославский считает, что нападение на блогершу не является подставным. «Если это подстава, то это очень крутая подстава. Но я не думаю. (…) В связи с последними ситуациями к Даше действительно большой негатив у людей», – цитирует телеканал «360» Богославского. Пиарщик напомнил, что ранее публичных людей уже обливали различными жидкостями или устраивали в их отношении пранки. После этого злоумышленники убегали, через день-два выкладывали в Сеть видео, чтобы показать себя на каналах, рассказать, как это было. Он также объяснил, почему у «Инстасамки» все руки были в зеленке. «Вполне возможно, что она от испуга начала вытирать с лица или с куртки, поэтому у нее все ладошки, все руки в зеленке. Поэтому в этом нет ничего подозрительного», – предположил Богославский. На Украине разъяснили разрешение НАТО летать над Крымом 21 февраля 2021, 17:29

Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Текст: Ксения Панькова

Бывший постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин прокомментировал разрешение со стороны Киева использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ), предположив, что вряд ли авиация будет подлетать к Крыму ближе, чем на 12 миль. По его словам, самолетам НАТО разрешается летать в зоне ответственности Симферопольского аэропорта. Бабин утверждает, что якобы «никакая международная организация не признает за Россией права управлять с Симферопольского аэропорта авиационными потоками». Он добавил, что «до сих пор, согласно международному воздушному праву, это зона ответственности Украины», сообщает Obozrevatel. При этом он подчеркнул, что Украина вовсе не приглашает авиацию НАТО летать над Крымом. Она только «разрешает» делать это. Вместе с тем Бабин предположил, что самолеты НАТО вряд ли будут подлетать ближе, чем на 12 миль к полуострову. Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина предлагает использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ) для воздушных операций НАТО по транспортировке войск. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Зеленский ввел санкции против сети магазинов «Спортмастер» 21 февраля 2021, 09:34

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией для сети «Спортмастер». Указом президента компании запрещается проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, осуществлять транзит и перевозку ресурсов по стране. Санкции введены на три года, передает РИА «Новости». Между тем из-за закрытия магазина «Спортмастер» без работы останутся около 4 тыс. человек, заявил совладелец киевского ТРЦ Dream Town Александр Меламуд. По данным бизнесмена, украинский рынок составляет 3-4% оборота сети «Спортмастер».



Меламуд рассказал, что разговаривал по телефону с директором по развитию всей сети, который заявил, что компания была абсолютно «законопослушной» – «ни кривых схем, ни зарплат в конвертах», «платили все налоги, соцстрах, пенсионный», «не лезли в политику».



«Украина потеряет многомиллионные налоговые поступления, и около 4 тыс. человек останутся без работы. Об инвестиционном климате я уже не заикаюсь. Не останавливайтесь на достигнутом, дорогая власть!» – написал Меламуд в своем Facebook. В последний санкционный список включены 19 юридических и восемь физических лиц, в том числе депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет. Эксперты раскрыли худший сценарий для Украины 21 февраля 2021, 20:21 Текст: Ксения Панькова

Опрошенные изданием «Апостроф» эксперты перечислили сценарии развития Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом, отметив, что отказ может грозит Киеву «наихудшим сценарием». Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса заявил, что у Украины есть запас прочности до лета, передает РИА «Новости». С ним согласился старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Вадим Иосуб. По его мнению, если весной Украина выполнит требования фонда, то к лету получит следующий транш и сможет избежать серьезных проблем, но без помощи МВФ следует ожидать заметного ухудшения ситуации. Прежде всего отсутствие финансирования, по словам эксперта, влечет сохранение имеющихся проблем: продолжат процветать коррупция, олигархия и «карманное правосудие». «А для украинцев это будет означать постоянную бедность по примеру латиноамериканских стран», – предостерег экономист. Если в стране сохранится коррупция на нынешнем уровне, на Украину не придут инвестиции, а займы придется брать под более высокие проценты, что приведет к удорожанию обслуживания госдолга на миллиард долларов ежегодно, пояснил Иосуб. Аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орыщак обратил внимание на то, что к программе сотрудничества с МВФ привязаны другие займы Украины – макрофинансовая помощь от ЕС и два транша от Всемирного банка. В сумме это 1,3 млрд долларов. «То есть можно считать, что страна осталась без финансирования», – пояснил Орыщак. Отказ от сотрудничества с МВФ грозит Украине «наихудшим сценарием». Речь идет о сокращении инвестиций, трудностях с покрытием дефицита бюджета, удорожании обслуживания госдолга и снижении резервов, предупредил Иосуб. Фурса прогнозирует серьезный удар по экономике и курсу национальной валюты, если до конца года Киев не возобновит программу сотрудничества с МВФ. «Часть денег будет браться из резервов Нацбанка, забираться ликвидность у банков – то есть будет элемент эмиссии. Будет удар по экономике, удар по гривне», – объяснил эксперт. По словам эксперта, даже если не произойдет «обвала в самый низ», валютный курс вполне может упасть на 10% и дойти до уровня 30 гривен за доллар. Орыщак же допустил, что Украина просто не сможет обслуживать и погашать долги. «Без внешнего кредитования вопрос дефолта страны открыт», – констатировал он, добавив при этом, что такое возможно уже в следующем году. Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» при пересмотре программы взаимодействия с Киевом. До этого постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года. Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной. Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. Первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 млрд после утверждения программы должны последовать перечисления, оставшегося в четыре приема примерно по 700 млн долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся – по итогам двух обзоров в 2021 году. При этом Украина в 2021 году должна вернуть МВФ почти 1,7 млрд долларов долгов, в то время как Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов. В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, ... (ему нужны) дешевые развитые рабы», – сказал парламентарий. Блогеры отреагировали на противостояние Минаева и феминисток в Clubhouse 21 февраля 2021, 15:25

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В социальных сетях блогеры обсуждают блокировку аккаунта главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева в социальной сети Clubhouse после дискуссии с феминистками. «Черт меня дернул зайти в комнату КХ [Clubhouse] к русским феминисткам. Любое слово, даже не слово, а неверно понятая интонация, моментально вызывает шквал агрессии. Люди, круглые сутки говорящие о токсичности, сами являются квинтэссенцией токсичности», – написал Минаев в своем посте в Telegram. Аккаунт журналиста в соцсети насчитывает 90 тыс. подписчиков. Минаев полагает, что его забанили после «коллективного стукачества феминисток». «Попал под феминистическую лошадь», – констатировали авторы Telegram-канала «Беспощадный пиарщик». Блогер Александр Горбунов и автор Telegram-блога «Сталингулаг» заявил, что практика «банить всех, с чьим мнением ты не согласен, неважно где, в собственной ленте или коллективной жалобой в целой соцсети, превратит весь интернет в сплошные одноклассники.ру, где единственной дискуссией будет, как правильно солить огурцы». «И то недолго. Найдутся сторонники помидоров, которых это оскорбит, и заблокируют все», – считает он. «Клабхаус и «миллионы доносов». Когда вы думаете, что в сталинские годы стукачили и «просили органы разобраться» некие злобные «ватники», то знайте: это не так. Писали – самые «прогрессивные» носители светлого будущего. А «ватники», они в основном добрые и всем все прощают. Но вообще с феминистками, конечно, и до «новой этики» было непросто», – считает журналист Станислав Натанзон. Минаев привел в своем блоге совет главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова: «А ты не шляйся по комнатам! Мало ли какие монстры в шкафах обитают». «Дед, не лезь в говно! Я сразу понял, что Clubhouse ваш – параша», – посоветовал Минаеву его коллега журналист Антон Красовский. При этом диджей Ксения Дукалис, участвовавшая в дискуссии, заявила, что не понимает причину блокировки Минаева. «Я хоть с Минаевым и спорю, но блокировку вообще не поняла», – написала она в Twitter. Из-за блокировки Минаев не сможет самостоятельно создавать «комнаты» для общения в Clubhouse. При этом несколько дней назад к шоу «Минаев Live feat МегаФон» в соцсети подключились рекордные 7 тыс. пользователей. «Думали КлабХауз расплавится – такого жару дал Минаев», – отметил Telegram-канал «Антиглянец». Комментируя ситуацию с Минаевым, журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что социальная сеть Clubhouse не протянет долго, если продолжит блокировать пользователей. Приложение Clubhouse – социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя. Друзья рассказали о жертве Мягкова ради жены 21 февраля 2021, 20:38 Текст: Ксения Панькова

Друзья Андрея Мягкова в ходе церемонии прощания с артистом рассказали, что актер покинул сцену ради того, чтобы ухаживать за женой и все время быть рядом с ней. Свою последнюю роль актер сыграл в спектакле «Белый кролик». В постановке была занята и супруга Мягкова, Анастасия Вознесенская. В ее актерской карьере спектакль тоже стал последним, передает «Московский комсомолец». Как рассказали в театре, на одном из выступлений Вознесенской стало плохо, у нее случился инсульт. После этого она больше не смогла играть на сцене. Мягков покинул сцену ради того, чтобы ухаживать за женой и все время быть рядом с ней. Он умер у нее на руках. Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягков никогда не жаловался на судьбу. «Нес этот груз. Он никогда не сдавался», – вспомнил артист. Ранее представитель семь рассказал, что супруга народного артиста России Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская Ранее представитель семь рассказал, что супруга народного артиста России Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская не пришла на церемонию прощания с актером из-за проблем со здоровьем. 18 февраля в Москве на 83-м году жизни скончался народный артист России Андрей Мягков. Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым прошло в МХТ имени Чехова 20 февраля, в последний путь артиста проводили продолжительными аплодисментами. Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде в семье профессора Политехнического института. В 1965 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова). В 1965-1977 годах работал актером в театре «Современник». В 1977 году артист перешел в МХАТ, после разделения театра на две самостоятельные труппы продолжил работу в МХАТ (ныне МХТ) имени Чехова. Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Также успех у зрителей снискала роль Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977). ВКС показали боевые вылеты «Ориона» в Сирии 21 февраля 2021, 22:50

Фото: кадр канала «Россия 1»

Текст: Антон Антонов

Опубликована видеозапись боевой работы беспилотника «Орион» в Сирии, видео предоставил СМИ полковник ВКС России Сергей Тюгай. Прежде «эти кадры были засекречены, кроме военных их еще никто никогда не видел», сообщают СМИ. В посвященном БПЛА сюжете программы «Вести недели» канала «Россия 1» показали применявшийся в Сирии «Орион» в пустынном камуфляже. Судя по числу звезд на борту, демонстрирующему количество боевых вылетов, «Орион» совершил 17 вылетов в Сирии с применением оружия, 20 разведывательных и один в иных целях. Звезды отмечены буквой «Р», если вылет был разведывательным, «Б» – с нанесением ударов по наземным целям, «П» – на поиск или подсветку целей, передает РИА «Новости». Комментируя видео боевой работы беспилотника в Сирии, Тюгай пояснил: «Сейчас он ведет разведку, погодные условия очень сложные, вы видите, нижняя облачность». Полковник сообщил, что после того, как БПЛА «вышел на цель, он наводится на цель, наносит огневое поражение и в результате цель поражена». На «России 1» было показано уничтожение нескольких объектов террористов. В частности удар был нанесен по складу боеприпасов боевиков в ночных условиях, когда беспилотник искал цель с помощью тепловизионного канала своей оптико-локационной системы. В конце декабря Минобороны опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами. О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников. Немецкие СМИ рассказали о дилемме Байдена из-за «Северного потока – 2» 21 февраля 2021, 09:54

Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Вашингтон хотел бы вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, однако этому мешают разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2», пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом по случаю его вступления в должность подняла вопрос «Северного потока – 2», передает РИА «Новости». По данным издания, Байден, «обмениваясь любезностями» с Меркель, «ставит под угрозу консенсус» между демократами и республиканцами по поводу проекта газопровода из России в Германию. Кроме того, газета напоминает о письме, направленном двумя сенаторами президенту США, в котором они призывают не отказываться от жесткой политики администрации экс-президента США Дональда Трампа по вопросу «Северного потока – 2». Также пока неизвестно, в чем может заключаться уступка Байдена, учитывая непреклонную позицию Берлина относительно судьбы газопровода, пишет газета. Автор статьи указал на дилемму, перед которой оказался президент США. На протяжении длительного времени «Северный поток – 2» вызывал споры между Германией и США. Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен ясно дали понять, что они заботятся об улучшении отношений со своими союзниками, прежде всего с ФРГ. Однако пример «Северного потока – 2» показывает, насколько сложно на практике «переключить рычаг», говорится в материале. Однако, отмечает автор статьи, Берлин в любом случае должен использовать шанс на партнерство с США, появившийся после «эры грубостей» Трампа, но успех во многом будет зависеть от того, смогут ли немцы сделать «интересное предложение» Байдену. Издание Handelsblatt отмечает, что Вашингтон в качестве компромисса рассматривает возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину будет ограничен. Такое предложение, утверждает издание, должно поступить от Берлина. Между тем Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. МИД Австрии о санкциях против России: «Не надо рубить сук, на котором сидишь» 21 февраля 2021, 12:41

Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Евросоюзу не следует рубить сук, на котором он сам сидит, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Welt am Sonntag, говоря о европейских санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В понедельник главы МИД стран ЕС обсудят «соразмерную реакцию» на ситуацию вокруг Навального. Ожидается, что министры попросят Европейскую службу внешних связей (EEAS) представить список лиц и организаций, против которых будут введены санкции, передает РИА «Новости».



Австрия, по словам Шалленберга, поддерживает введение антироссийских санкций, но при этом предостерегает ЕС от чрезмерной реакции. Министр заявил, что санкционный список должен быть «грамотным с политической точки зрения и надежным – с юридической». «В противном случае мы срубим сук, на котором сидим сами», – сказал глава австрийского МИДа. Шалленберг считает, что Евросоюз должен придерживаться двусторонней политики в отношении России, предусматривающей в том числе диалог. «Обозначение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно», – сказал министр. Ранее ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, однако общего решения пока нет, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен обсудить 22 февраля принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взаимодействие ЕС и Москвы сошло на нет.