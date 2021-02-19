Оглашение приговора по делу об убийстве посла России в Анкаре в очередной раз перенесли

Суд в Анкаре, который рассматривает дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, не вынес приговор, назначив заключительное заседание на 9 марта.

Ожидается, что в этот день подсудимые выступят с последним словом, после чего будет оглашен приговор, передает РИА «Новости».

Суд заслушал выступление экс-главы отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) Турции Вехби Кюршада Акалына и его адвоката, после чего отклонил их ходатайства об освобождении до вынесения приговора.

29 января суд в Анкаре, который рассматривает дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, не вынес приговор и назначил следующее заседание на 19 февраля.

Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.

Между тем прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению восьмерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова.

Ранее прокуратура потребовала оправдать пятерых из 28 обвиняемых по этому делу. Ожидается, что на следующем заседании 31 марта на суде будут заслушаны аргументы защиты.

Напомним, Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

В обвинительном заключении отмечается, что убийство посла является провокацией для нанесения ущерба турецко-российским отношениям.