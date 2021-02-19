«Сбер» назвал основные цели накоплений россиян

Россияне чаще всего копят на крупные покупки, среди которых самыми популярными являются электроника, автомобиль и недвижимость, а также на «светлое будущее» и финансовую подушку безопасности, рассказали в «Сбере».

Группа проанализировала предпочтения пользователей сервиса накоплений «Цели» в мобильном приложении. По словам старшего вице-президента Сбербанка Натальи Алымовой, в настоящее время сервисом пользуются 2,5 млн человек, которые уже накопили 40 млрд рублей, передает РИА «Новости».

По данным компании, половина россиян копит на покупки. Чаще всего они планируют приобрести электронику: телефон, планшет, игровую приставку или ноутбук – на эти цели в среднем откладывают 30 тыс. рублей. Следующие по популярности – накопления на автомобиль, где средняя сумма составляет 100 тыс. рублей, недвижимость (300 тыс. рублей), товары для дома (40 тыс. рублей) и просто шопинг (10 тыс. рублей).

Треть пользователей сервиса копят на светлое будущее или финансовую подушку безопасности: из них 60% клиентов хотят отложить на эту цель до 100 тыс. рублей, 33% – 100–500 тыс. рублей.

Еще 15% клиентов сервиса формируют сбережения на путешествия, при этом самыми популярными местами для поездок являются море и горы. Есть и те, кто копит на долгосрочный отпуск, например, на зимовку в Таиланде или круизное кругосветное путешествие. В этой группе 26% копят до 25 тыс. рублей, 39% – 25–100 тыс. рублей, 30% – 100–500 тыс. рублей.

Реже всего граждане копят на обучение – лишь 5%, у них «фаворитами» выступают высшее образование и водительские курсы, также копят на курсы бровиста, диджея, обучения грумингу и нумерологии.

Ранее сообщалось, что средний размер вклада россиян за девять месяцев 2020 года составил 188 тыс. рублей.