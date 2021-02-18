Минобороны поставило задачу запустить третью тяжелую «Ангару» со спутником

Рогозин в ответ на карикатуру Deutsche Welle напомнил «германским пропагандистам» о нацистском прошлом

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал скучным и бездарным ролик Deutsche Welle с танцующими карикатурами на главу госкорпорации и робота «Федора».

«С тех пор, как в 1943 году по решению Адольфа Гитлера Deutscher Kurzwellensender был выведен из Deutschlandsender GmbH в отдельную государственную радиокомпанию Interradio AG и переименован в Uberseesender («Заморское радио»), мало что изменилось в головах германских пропагандистов. К сожалению, коллектив сотрудников Deutsche Welle демонстрирует качество юмора баварских пивных 30-х годов прошлого века и без серьезной взбучки не способен делать что-то более интересное», – написал Рогозин в Telegram, сопроводив запись соответствующим роликом.

Ролик Deutsche Welle он назвал очередным «сатирическим мультиком» с кратким набором пропагандистских шаблонов. «Сделаны они скучно, пошло и в целом бездарно. Господа антисоветчики и русофобы, в каждое дело нужно душу вкладывать, тем более в пропаганду! А вы явно ленитесь», – добавил Рогозин.

В представленном ролике из танцующего робота «Федора» начинают выпадать детали, затем он ломается. «Как тебе такое, Илон Маск?» – спрашивает карикатура Рогозина. Ранее сотрудники Deutsche Welle уже рисовали карикатуры на Рогозина, в том числе с «полетом на Марс», передает ТАСС.

Отметим, что официальный аккаунт робота-космонавта «Федора» в Twitter, в котором он комментировал свой полет на МКС и ситуацию в ракетно-космической отрасли, был удален после оскорблений в адрес российских космонавтов.