В Германии предложили выставить США счет за задержку «Северного потока – 2»

Германия на переговорах о «Северном потоке – 2» вправе требовать компенсации от США, так как из-за позиции Вашингтона строительство газопровода задерживается и немецкие потребители вынуждены платить повышенную цену газ, заявил депутат бундестага ФРГ, официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» по вопросам энергетики Штеффен Котре.

«Переговоры начались, это было ожидаемо. Германия должна ясно заявить США, что санкции должны быть отменены. Нужно усилить давление, пригрозить встречными санкциями и, конечно, ввести их. Американцы реагируют только на давление. «Красная линия» будет пересечена, если в ходе переговоров будут сделаны уступки, в результате которых потребители газа заплатят еще больше», – заявил он, передает РИА «Новости».

По словам Котре, уже сейчас потребители газа в Германии переплачивают, так как «на протяжении нескольких лет мы не получаем недорогой газ». Речь идет о нескольких миллиардах евро, и «этот счет нужно предъявить американцам», считает депутат. Только с помощью таких шагов «немецкая внешняя политика будет воспринята всерьез», добавил он.

Комментируя предложение главы минэкономики ФРГ Петера Альтмайера о строительстве в Германии двух терминалов для американского СПГ и оплате из государственных средств стоимости их подключения к газотранспортной сети Германии, Котре назвал его «величайшей наглостью в отношении потребителей». По словам депутата, нести эти затраты «должны те, кто хочет транспортировать сюда СПГ».

«Правительство Германии должно прибегнуть в значительной степени к угрозам, должно оставаться твердым, иначе американцы не изменят позиции», – добавил он.

Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций.

До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». При этом США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

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