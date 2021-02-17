Путин обещал подумать над возможностью использовать маткапитал на ремонт жилья Путин смягчил требования валютного контроля при экспорте Путин заявил об обсуждении инициативы создать алиментный фонд 17 февраля 2021, 13:41 Текст: Евгения Шестак

Возможность создания алиментного фонда не снята с повестки дня, она изучается на экспертном уровне в правительстве, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций. «Вопрос не снят с повестки дня, но у некоторых экспертов есть опасения, что те, кто должен платить алименты, вообще перестанут это делать. Но тем не менее вопрос с повестки дня не снят, он изучается на экспертном уровне в правительстве», – сказал Путин, комментируя предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о создании фонда, передает ТАСС. Летом 2020 года в Совете Федерации предложили создать в России алиментный фонд для решения проблемы задолженности с алиментами. Позже Путин поручил правительству внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, родители которых не выплачивают алименты.

Путин назвал неприемлемой модель приватизации 1990-х годов 17 февраля 2021, 12:21

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Модель приватизации 1990-х годов неприемлема, поскольку нельзя распродавать за копейки то, что стоит миллионы, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций. «Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики и улучшать ее структуру», – передает слова главы государства ТАСС. Приватизацию, по словам Путина, следует проводить «в условиях определенной конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, предложил остановить приватизацию муниципальных и федеральных государственных унитарных предприятий. «В этой связи у нас нарастают угрозы, о которых мы с вами говорили, обсуждали – безработица, приватизация. Я бы на вашем месте остановил попытки приватизировать МУПы и ФГУПы», – передает его слова РИА «Новости». По словам Зюганова, КПРФ будет максимально поддерживать стратегические инициативы Путина по защите суверенитета. «У нас есть время ответить на вызовы», – заявил он. Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2» 17 февраля 2021, 12:12 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС. «Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства. Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций. При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Путин отреагировал на закрытие телеканалов на Украине 17 февраля 2021, 12:15 Текст: Евгения Шестак

На Украине три ведущие телекомпании «прихлопнули» одним росчерком пера, это является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова, заявил президент Владимир Путин. «Что касается свободы слова, то для нас ясно все: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты», – цитирует ТАСС главу государства. Он напомнил, что на Украине закрыли три ведущих телеканала. «Прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», – констатировал Путин. По его словам, это использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. Президент указал, что данный принцип касается и Украины. Также Путин в качестве еще одного примера привел Латвию. «Взяли в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнули и тишина... Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу и оценки того, что там происходит в Европе со свободой слова? Нет, никаких оценок нет. Вроде как так и надо, потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают, – это не пропаганда», – отметил он. В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Напомним, в Латвии запретили с 10 февраля ретрансляцию 16 российских телеканалов. 1 февраля кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». В декабре сообщалось, что Россия рассмотрит возможность ответных действий на притеснение российских СМИ в Латвии. Путин: Лозунг «Россия для русских» вредит русским и России 17 февраля 2021, 12:53

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Для сохранения многонациональной страны представитель каждого этноса должен чувствовать поддержку, пещерный национализм вредит России, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы. «Русский народ является государственно образующим. Это основа всей нашей многонациональной России. И в этом смысле, конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой. Но для того, чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет. Он здесь защищен и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать нашу страну», – сказал Путин, комментируя выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Путин подчеркнул, что в этом заинтересован каждый. «И вот если мы подумаем, с этой точки зрения на эту проблему посмотрим, то мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого «Россия для русских», только вредит русским. Только вредит России. И способствует ее раскачке изнутри. А этого мы допустить не должны», – подчеркнул он, передает РИА «Новости». Президент отметил, что культура каждого народа, его история, истоки каждого народа почитались, развивались и уважались в России. Он также напомнил некоторые исторические детали. «Вы специалист большой по Востоку, конечно, по Турции в том числе. Пришли, вы сказали, варвары с Востока, разрушили империю православную. Но перед тем, как варвары с Востока пришли, вы это тоже хорошо знаете, сначала пришли крестоносцы с Запада и ослабили эту империю православную. А уже потом были нанесены последние удары, и она была захвачена», – сказал президент, подчеркнув, что нужно помнить эту историю, не забывать про это. Ранее Путин заявил, что патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии. Путин призвал договариваться с Китаем по проекту защиты реки Амур 16 февраля 2021, 15:23 Текст: Евгения Шестак

России необходимо договариваться с Китаем по реализации проекта сохранения реки Амур, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. В ходе встречи Путин предложил обсудить тему экологии, в частности, начать с вопросов по Амуру. Дегтярев уточнил, что власти региона предлагают готовить план мероприятий по сохранению Амура отдельным федеральным проектом, как в отношении Волги и Байкала. По его словам, соответствующие предложения подготовлены для правительства и президента, передает РИА «Новости». «Михаил Владимирович, дело важное, нужное и в высшей степени благородное. Вы упомянули Волгу, упомянули Байкал. Там для нас почти всё понятно, в том числе и источники загрязнения. Здесь как?» – уточнил в ответ Путин. Дегтярев заявил, что источники загрязнения Амура есть не только на территории России, но и в КНР, поэтому предлагается сделать проект трансграничным, работать вместе c соседями. «Тогда нужно с нашими соседями и друзьями договариваться об этом, надо, чтобы это был тогда совместный проект. Я не случайно обратил на это внимание», – заявил президент. Ранее Путин на встрече с Дегтяревым пообещал рассмотреть вопрос о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести». Путин заявил о всеобщей заинтересованности в честных и достойных выборах в Госдуму 17 февраля 2021, 11:41

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Все заинтересованы, чтобы ближайшие выборы в Госдуму прошли достойно, честно, на высокой конкурентной основе, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы в режиме видеоконференции. «Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах. Но главное, очень важно для избирателей», – заявил президент, передает РИА «Новости». Он указал, что следующий созыв нижней палаты парламента получит качественное наследство от нынешнего состава. «Я уверен, в ближайшие месяцы вы построите свою работу так, чтобы ничего не оставалось «на потом», а следующий созыв Думы принял бы от вас качественное наследство, без нерешенных, подвешенных на будущее вопросов», – сказал президент. Он также выразил надежду, что планы законодательной работы будут реализованы в срок. Кроме того, Путин заявил, что близость избирательной кампании повышает градус дискуссии в парламенте. «Стоящие перед парламентом задачи требуют от всех депутатов, сенаторов вдумчивой, кропотливой работы, взвешенной и объективной оценки ситуации. Однако понимаю, что близость избирательной кампании неизбежно повышает градус дискуссии, подстегивает межпартийную конкуренцию, политическую активность. Здесь нет ничего нового. Всегда у нас так было, и везде это происходит», – сказал он. Президент добавил, что федеральные парламентские выборы имеют огромную, исключительную значимость для решения задач, поставленных в национальных проектах, которые подчинены одной цели – качественно улучшить жизнь людей. «Именно такой прямой запрос – это и есть однозначный наказ для всех уровней власти. Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен», – добавил Путин. Он также указал на необходимость диалога с теми, кто не следит за политикой, придерживается иной точки зрения. «Считаю, что патриотическая сплоченность необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе. Этот авторитет надо постоянно поддерживать. Для этого работать не только со своими сторонниками, но и вести диалог с теми, кто на самом деле не следит за политикой или придерживается, может быть, другой точки зрения, отличной от нашей с вами, каждого из вас, от ваших партийных структур, настроен критично», – сказал Путин. Он добавил, что здесь будет незаменимым опыт в парламентской, общественной и политической деятельности. Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября 2021 года. В этом году также должны состояться выборы в Госдуму. Путин счел серьезным вызовом для России деятельность иностранных интернет-платформ 17 февраля 2021, 11:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Деятельность IT-компаний и иностранных интернет-платформ – это серьезный вызов для России: мы видели, что было в США, заявил президент России Владимир Путин. «То, что вы сказали по поводу этих так называемых платформ, IT-компаний – это серьезный вызов не только для нас, мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идет по миру в целом. Он идеологический такой водораздел. Это совершенно очевидная вещь», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы. «Я уже говорил, могу только повторить: если уж они у себя в стране так ведут себя, понимаете, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными. Вот это серьезный вопрос. И мы, конечно, должны об этом заранее подумать. Это очевидная вещь», – добавил он. Напомним, 2 февраля Путин заявил, что социальные сети все больше начинают управлять сознанием пользователей, поэтому не следует забывать, что соцсети – в первую очередь бизнес. Путин обещал разобраться с мошенничеством на рынке недвижимости 17 февраля 2021, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин сообщил, что поручит разобраться в проблеме мошеннических действий на рынке недвижимости, в частности, с черными риелторами. Вопрос черных риелторов на встрече Путина с главами думских фракций поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Так нельзя. По всей стране эти черные риелторы», – пожаловался политик главе государства. «Это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу над этим поработать экспертам правительства», – передает РИА «Новости» слова Путина. Ранее черный риелтор в Архангельской области получил пожизненный срок. Путин предложил подумать над идеей продовольственных сертификатов 17 февраля 2021, 12:36 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы заявил, что считает возможным подумать над идеей введения продовольственных сертификатов, хотя сейчас это и не столь актуально, как было в разгар пандемии. «Продовольственные сертификаты – мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», – сказал Путин, передает РИА «Новости». По словам президента, «сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии, но тем не менее, поговорить можно». Он также прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского по поводу семейного бизнеса, сказав, что и над этим можно подумать. «По поводу семейного бизнеса, абсолютно правильно, это в общем интересно, мы это уже обсуждали. Правда, у нас есть и малый бизнес, у нас есть и индивидуальные предприниматели. В целом, можно как бы в рамках действующей нормативной базы организовать и семейное предпринимательство. Но тем не менее, вы правы, здесь есть определенные вещи, над которыми можно подумать», – отметил Путин. Осенью прошлого года депутаты от фракции ЛДПР предложили ввести продуктовые сертификаты для малообеспеченных россиян. Путин призвал решить вопрос защиты минимального дохода от списания 17 февраля 2021, 13:14 Текст: Елизавета Булкина

Необходимо довести до конца вопрос защиты минимального дохода граждан от списания по исполнительным производствам, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских фракций. В ходе встречи лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал об инициативе, гарантирующей защиту минимального дохода от списания, передает ТАСС. «По защите минимального дохода от списания – обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца», – ответил Путин. Неверов также выразил надежду, что предложения «Единой России» по восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам найдут отражение в окончательном решении этого вопроса. «Что касается пенсионного обеспечения, это отдельная большая тема, она находится в поле зрения правительства, правительство этим занимается», – заявил в ответ президент. Напомним, правительство поддержало проект закона «Единой России» о гарантированном минимальном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от списания за долги. Путин прокомментировал вопрос выплат за отказ от аборта 17 февраля 2021, 12:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин назвал тяжелым вопрос о выплатах женщинам за отказ от аборта. По его словам, побуждать сохранять беременность следует другими средствами. «По поводу того, чтобы детей забирать от матерей, которые принимают решение не делать аборт, это тяжелый вопрос и в моральном плане, и в экономическом», – передает ТАСС слова Путина, прокомментировавшего соответствующую идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которую тот озвучил в среду на встрече главы государства с лидерами парламентских фракций. Он также предложил отдельно подумать об этом предложении. «Конечно, надо делать все, чтобы побуждать женщину оставить ребенка. Это правильно. Но, мне думается, все-таки нужно делать это немножко другими средствами», – добавил глава государства. Путин призвал защитить выбор россиян во время голосования в Госдуму 17 февраля 2021, 11:55 Текст: Алина Назарова

Решение россиян во время голосования на выборах в Госдуму следует защитить от любых попыток вмешательства, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами фракций нижней палаты парламента. «Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. Это важно и для наших ведущих партий, для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах. И главное, очень важно для избирателей, безусловно. Именно они, избиратели, будут определять итоги избирательной кампании, именно они, граждане России, сделают свой выбор, и этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», – сказал Путин. Президент заявил, что знает, что «здесь у нас общий подход, консенсус по сути». «Уверен, что вы, как и прежде, займете здесь твердую и единую государственную позицию», – отметил он, передает РИА «Новости». «Считаю, что такая патриотическая сплоченность необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе. Этот авторитет надо постоянно поддерживать», – добавил глава российского государства. В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом заявил, что нельзя допустить ситуаций в ходе выборов в Госдуму, когда ущемляется свобода слова, как это было в США. «Наверное, правильно было бы все-таки сказать о том, что исходя из происходящего в мире и прошедших выборов в Соединённых Штатах Америки, учитывая, мы видим, насколько мир изменился и не выполняются национальные законодательства. Нам надо со своей стороны сделать все для того, чтобы у нас такое не происходило. Здесь речь идёт в первую очередь о ситуации, связанной с крупными IT-компаниями, которые практически перечеркивают законодательство всех стран и на своё усмотрение решают вопросы свободы слова. Это фундаментальные права. Мы должны их защищать. И в этом вопросе у нас есть консенсус», – сказал Володин. «Нам правильно сделать все для того, чтобы волеизъявление граждан в нашей стране в ходе выборов прошло свободно, и чтобы каждый своё право реализовал», – подчеркнул он. Путин призвал думские партии к содержательной дискуссии в рамках избирательной кампании 17 февраля 2021, 11:47 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин призвал депутатов Госдумы в период предстоящей избирательной кампании «не просто ругаться друг с другом», а конструктивно показывать свой подход и пути развития России. «Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях «большой четверки». Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны», – цитирует ТАСС президента. Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы в режиме видеоконференции отметил, что все заинтересованы, чтобы ближайшие выборы в Госдуму прошли достойно, честно, на высокой конкурентной основе. Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября 2021 года. В этом году также должны состояться выборы в Госдуму. Путин призвал не забывать о геноциде советского народа во время ВОВ 17 февраля 2021, 13:12 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций заявил, что геноцид гражданского населения Советского Союза со стороны захватчиков в годы Великой Отечественной войны стал черной страницей в истории и об этом нельзя забывать. «Обращаем внимание и на те преступления, которые были совершены против гражданского населения. Это геноцид, это очевидные вещи... У меня подход к этому известен – мы, конечно, должны идти вперед, думать о будущем, объединять свои усилия с другими народами, в том числе со всеми европейскими народами, несмотря ни на какие сложности конъюнктуры сегодняшнего дня. Прошлое не должно нас тянуть назад, но есть вещи, которые мы не можем и не будем забывать», – подчеркнул Путин, передает РИА «Новости». Он добавил, что геноцид в отношении гражданского населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны – «одна из чёрных страниц» в истории нашей страны. «Но это то, что заставляет нас с открытыми глазами взглянуть на сегодняшние события и строить нашу политику на будущее, чтобы ничего подобного в будущем никогда не повторилось», – заявил Путин. Ранее генпрокурор Игорь Краснов предложил закрепить в законодательстве понятие о геноциде народов СССР в годы Великой Отечественной войны, выразившемся в массовых преступлениях нацистов против мирных жителей. Путин оценил ситуацию с безработицей 17 февраля 2021, 13:07 Текст: Елизавета Булкина

В России наблюдается небольшой рост безработицы в условиях пандемии, для стабилизации ситуации принимаются необходимые меры, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями думских фракций. «Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень. И в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть-чуть лучше, чем предварительный прогноз», – передает слова главы государства РИА «Новости». Напомним, по данным Минтруда, в России официально зарегистрировано более 2,7 млн безработных граждан. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что российские работодатели получат субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда для трудоустройства безработных. Эти средства предназначены для трудоустройства граждан, зарегистрировавшихся в качестве безработных до 1 января 2021 года.