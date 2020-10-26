Путин дал поручение о поддержке детей, чьи родители не платят алименты

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, родители которых не выплачивают алименты.

«С учетом ранее данных поручений представить предложения об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, предусмотрев при этом сохранение мер административной и уголовной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты и уклоняющихся от их уплаты в полном объеме», – говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.

Ранее в Совете Федерации предложили создать в России алиментный фонд для решения проблемы задолженности с алиментами.