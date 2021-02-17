Канал поставок оружия из Донбасса выявлен в Екатеринбурге

В Екатеринбурге под суд попали торговцы оружием, которые организовали канал поставки из Донбасса в Россию, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Один из обвиняемых Марат Мадвалиев, будучи бывшим силовиком и участником боевых действий в Донбассе организовал сбыт оружия в Россию: в Свердловскую, Ростовскую области и Екатеринбург. Мадвалиеву и его сообщнику Михаилу Высоцкому вменяют восемь эпизодов торговли оружием и боеприпасов (ст. 222 УК РФ), передает «Ura.ru».

«Компаньоны продавали стволы «нуждающимся», главным образом криминалитету. В проданном арсенале около десятка пистолетов – ТТ и ИЖ, а также один автомат Калашникова и древний револьвер», – рассказал источник, знакомый с обстоятельствами расследования.

По словам другого источника, юго-восток Украины стал источником для поставки нелегального оружия, в том числе в центральные регионы России. Впервые Мадвалиева с оружием сотрудники ФСБ задержали вместе с двумя другими свердловчанами в августе 2016 года по дороге в Ростов-на-Дону. Это произошло почти сразу после пересечения границы с ЛНР у поселка Изварино.

«В микроавтобусе нашли несколько единиц оружия и взрывчатые вещества. Хотя соратниками из числа наемников озвучивалась версия, что все это им подкинули», – рассказал источник. По этому делу в 2017 году ополченец получил 2,5 года колонии.

После освобождения из ростовской колонии за Мадвалиевым следила ФСБ. «Запасы торговцев кончились к 2020 году, но при наличии высокого спроса они попытались наладить кустарное производство. Они нашли двух мастеров, которые переделали травмат в боевой пистолет. Во время его сбыта всех и задержали», – рассказал источник. В настоящее время Высоцкий и Мадвалиев под стражей, остальные – под запретом определенных действий.

Ранее сотрудники ФСБ в 19 регионах России задержали 43 подпольных оружейника, у которых изъято почти 200 единиц оружия.