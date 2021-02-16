Дегтярев рассказал Путину о развитии Большого Уссурийского острова

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, в ходе которой тот рассказал о планах по развитию Большого Уссурийского острова.

Дегтярев заявил, что один из проектов касается «касается развития Большого Уссурийского острова», там есть «движение со стороны наших партнеров, соседей», следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля.

«Мы в свою очередь построили на остров мост, и работы пока прекратили. Мы подняли все ваши поручения и предлагаем к этому вопросу вернуться уже в этом году, но начать с малого – грузопассажирского перехода на территорию Большого Уссурийского, дабы активизировать и торговлю, и перемещение людей, потому что мы не имеем ни одного грузопассажирского перехода, имеем только один в аэропорту пограничный пункт в Хабаровске, в порту речном и в одном из районов Хабаровского края», – сказал Дегтярев.

Он обратился к главе государства с просьбой поддержать данный проект и «начать с малого, хотя бы с открытия пунктов пропуска для пассажиров и грузов с развитием в перспективе в том числе, может быть, и зон беспошлинной торговли, и, возможно, и сухого порта».

«Объемы у нас растут с нашими соседями. И хабаровчане здесь чувствуют некоторую ревность к соседним регионам», – отметил он.

«Это, конечно, можно сделать. Но и в первом, и во втором случае обязательно нужны документы, предложения, оформленные в виде проектно-сметной документации. У вас это в каком виде сейчас находится?», – сказал в ответ Владимир Путин.

Дегтярев ответил, что «мы подготовили письма, это находится в стадии проработки в российско-китайской комиссии», и от главы государства требуется одобрение «эту работу интенсифицировать».

«Хорошо. Ладно, сейчас мы их посмотрим», – сказал президент.

Ранее Дегтярев доложил Путину о результатах работы в Хабаровском крае за полгода.