Адвокат: Поведение Навального на процессе об оскорблении ветерана отразится на решении суда

Участники судебных заседаний имеют право высказывать в суде свою точку зрения. Но должны делать это уважительно по отношению в другим сторонам процесса, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Карабанов, комментируя поведение блогера Алексея Навального на суде по делу об оскорблении ветерана.

«Безусловно, у каждого участника судебных слушаний есть права, которые закреплены Уголовно-процессуальным кодексом. В частности, это возможность заявлять отвод судье. Но я считаю, что пользоваться своими правами и вести себя неуважительно к иным участникам процесса – совершенно разные вещи», – отметил руководитель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.

В пятницу утром Алексей Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы в качестве подсудимого – продолжается рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Как сообщает «Интерфакс», мировой суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Навального об отводе судьи Веры Акимовой, которая, по мнению защиты Навального, «продемонстрировала явную зависимость от стороны обвинения».

В ходе заседания судья Акимова многократно делала замечания подсудимому из-за оскорбительных высказываний в адрес участников процесса. Из-за такого поведения Навального от участия в заседании отказался Артеменко. «Я боюсь умереть от эмоционального стресса в результате оскорблений, которые допускает в отношении меня Навальный», – признался ветеран войны. В итоге в заседании суда был объявлен перерыв, вызванный вопиющим неуважением к суду.

«Навальный ведет себя непрофессионально, он переходит на личности. Конечно, тем самым он настраивает против себя как судебную систему, так и просто наблюдателей, обычных граждан, которые вынуждены каким-то образом следить за этим процессом. И это безусловно отразится на судебном решении», – отметил Карабанов.

Напомним, что первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении ветерана, состоялось 5 февраля. Тогда Навальный несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. Заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.

Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.