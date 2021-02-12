Республиканцы потребовали отставки губернатора Нью-Йорка за сокрытие числа жертв COVID

Республиканцы в законодательном собрании штата Нью-Йорк потребовали отставки губернатора Эндрю Куомо в связи с сообщениями о том, что он препятствовал разглашению информации о смертях из-за COVID-19 в домах престарелых, сообщает издание Politico.

Ранее издание New York Post сообщило, что старший помощник Куомо Мелисса ДеРоза извинилась перед лидерами демократов штата за сокрытие информации о смертях в связи с COVID-19 в домах престарелых. По ее словам, администрация губернатора отклонила запрос законодателей относительно статистики по COVID-19 в августе прошлого года, так как «примерно в это же время» Дональд Трамп атаковал губернаторов-демократов из-за высокого показателя смертности в домах престарелых и велел министерству юстиции провести соответствующие проверки, передает РИА «Новости».

Мартовское указание Куомо, призывающее дома престарелых принимать пациентов с положительным результатом теста на COVID-19, подвергалось серьезной критике и расценивалось некоторыми как причина высокой смертности в этих учреждениях, напомнило издание Politico,

«Дискуссии относительно привлечения (Куомо – ред. ВЗГЛЯД) к ответственности и импичмента должны начаться немедленно… Если губернатор вовлечен, он должен быть немедленно освобожден от должности», – заявил председатель Республиканской партии в штате Нью-Йорк Ник Лэнгуорти, слова которого приводит издание.

Ранее в январе сообщалось, что число умерших после заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах во вторник превысило 400 тыс. человек.

В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.