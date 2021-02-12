К летным испытаниям собрались подключить еще три БПЛА «Охотник»

МИД заподозрил Запад в планировании ограниченных ядерных войн

То, что Запад не подтверждает неприемлемость ядерной войны, вызывает подозрения, не занимаются ли они планированием ограниченных ядерных войн, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков отметил, что в Вашингтоне продолжают говорить и даже выступать на публику с дестабилизирующими концепциями, допускающими применение ядерного оружия в вооруженном конфликте.

«Мы категорически отвергаем эту концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимается, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

По словам замглавы МИД, именно поэтому было бы так важно на двусторонней основе с США, а также в более широком формате, в частности в формате «ядерной пятерки» государств, подтвердить формулу Горбачева – Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

«Эта ясная и четкая констатация должна быть сегодня подкреплена коллективно. Мир нуждается в таком сигнале. И отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим нашим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они действительно планированием ограниченного ядерного конфликта», – заключил дипломат.

Дипломат заметил, что «отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим нашим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они планированием ограниченного ядерного конфликта», передает РИА «Новости».

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард 3 февраля заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами.

В то же время посол России в США Анатолий Антонов заявил, что здравомыслящие американские генералы вряд ли рассматривают возможность ядерной войны с Москвой.

Военный эксперт Игорь Коротченко пояснил газете ВЗГЛЯД, что ядерная война в теории возможна, хотя риск ее минимален.