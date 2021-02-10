«Укрэнерго» оценило дефицит угля на ТЭС в 43%

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10 февраля, среда | Последнее обновление — 01:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Сенат США счел конституционным процесс импичмента Трампа
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Украина уже закупала электроэнергию в Белоруссии и России, и каждый раз этот вопрос был предметом олигархического торга. Электроэнергия закупается просто потому, что серьезный дефицит грозит коллапсом всей энергосистемы, и веерные отключения покажутся меньшим из зол.
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Полтора миллиона человек узаконили свои доходы, избавились от рисков налогового и уголовного преследования, открыли для себя доступ к кредитованию, ипотеке. Теперь Борис Титов заговорил о необходимости реформировать правовой институт ИП. И снова в его адрес звучат проклятия.
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Полное отсутствие нравственной (и просто интеллектуальной) рефлексии – это та цена, которую приходится платить за чувство своей непогрешимой праведности, и случись нынешним борцам с режимом действительно прийти к власти, они неизбежно построят режим несравненно худший.
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В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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«Укрэнерго» оценило дефицит угля на ТЭС в 43%
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Запасы угля на складах украинских ТЭС на 43% меньше минимально необходимых, сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Ситуация «остается критической», сообщает «Укрэнерго». С начала ноября запасы (по состоянию на 8 февраля) «уменьшились в 6,5 раза до 384,4 тыс. тонн». Около 49% запасов угля (188 тыс. тонн) сосредоточено только на двух ТЭС – Луганской и Славянской. «Укрэнерго» при этом «не прогнозирует никаких ограничений энергопитания любых категорий потребителей», «графиков аварийного отключения и ограничения мощности», передает РИА «Новости».
Напомним, национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, заявила, что ситуация с запасами энергетического угля критическая. 7 февраля сообщалось, что аварийные отключения произошли сразу на двух ТЭС на Украине. Перед этим Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях.
Захарова ответила Зеленскому на сравнение украинцев с подопытными кроликами
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Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась по поводу слов украинского лидера Владимира Зеленского, который, говоря о применении «Спутник V» на Украине, заявил, что «украинцы не кролики».
«На кроликах экспериментируют меньше», – отреагировала Захарова в Facebook на заявления президента Украины.
Напомним, Зеленский заявил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Таким образом он объяснил отказ Киева от использования препарата российского производства.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
Между тем научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Глава МИД Украины спрогнозировал «прилет ответа» России за блокировку оппозиционных СМИ
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Украина готовится к ответным мерам, которые якобы могут поступить со стороны России, за блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
«Я думаю, что именно сейчас у них (россиян – прим. ВЗГЛЯД) есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит ... Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому», – слова министра прозвучали в эфире «Радио Свобода», сообщает украинское издание «Страна.ua».
Кулеба также добавил, что не знает «где прилетит», но Киев уже работает над тем, чтобы общество и государство были готовы ответить на якобы возможные меры со стороны России.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK.
Ограничения против трех телеканалов были введены после вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Они распространились и на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne.
Также были введены санкции на пять лет в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.
Кроме того, ОПЗЖ намерена инициировать процедуру импичмента президенту.
В ЛНР оценили желание Кравчука «вышвырнуть» Россию из Донбасса и Крыма
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«75% обстрелов Донбасса ведется со стороны вооруженных сил Украины. Если Кравчук хочет «око за око, зуб за зуб» – мы не против на это ответить», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал призыв экс-президента Украины Леонида Кравчука отвечать Донецку и Луганску «выстрелом на каждый выстрел» и «вышвырнуть» Россию из Донбасса и Крыма.
«В своих заявлениях Кравчук, по сути, призывает к эскалации конфликта и несоблюдению режима прекращения огня в Донбассе, который и так нарушается украинской стороной», – считает представитель ЛНР на переговорах в Минске, советник главы республики Родион Мирошник.
«По данным статистики, более 75% обстрелов Донбасса ведется со стороны вооруженных сил Украины», – подчеркнул Мирошник, добавив, что «если Кравчук хочет «око за око, зуб за зуб» – мы не против на это ответить».
«Кроме того, на днях зафиксировано первое использование Украиной тяжелой артиллерии. Если ранее использовались гранатометы и минометы, то сейчас уже применяется артиллерия калибра 122 мм», – рассказал собеседник.
«Желание Украины идти по пути эскалации конфликта подтверждается еще и тем, что киевские власти неоднократно распространяли фейки о якобы присутствии в Донбассе российской армии. Однако ни одна международная организация не нашла этому доказательств», – напомнил советник главы ЛНР.
«Потому заявления Кравчука выглядят не только странными, но и циничными: сам Кравчук вряд ли пойдет воевать, но при этом он призывает отправлять на гибель молодых людей», – резюмировал Мирошник.
Накануне экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса зеркально, а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Ранее Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее Мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ.
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Украинский посол раскритиковал президента Германии за приравнивание СССР к России
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Киев выступает против искажения истории о «нацистской оккупации», а также против попыток «обеления» проекта «Северный поток – 2», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
«Высказывания федерального президента (президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера – прим. ВЗГЛЯД) относительно исторической памяти вызвали на Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией», – цитирует Мельника «Укринформ».
По мнению посла, приравнивание СССР к России является «абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорированием непомерных жертв других народов», среди которых есть и украинцы. Мельник заявил, что Штайнмайеру стоило посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, когда президент приезжал в Киев. По мнению посла, тогда бы немецкий политик узнал бы «о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение».
По словам Мельника, «не менее 8 млн жителей Украины были замучены айнзацгруппами СС и вермахтом, из них более 5 млн мирных жителей, а из 6 млн украинцев, которые боролись против нацистской Германии в рядах Красной армии, более половины погибли героической смертью на поле боя или как бесправные рабы были замучены голодом и холодом в лагерях военнопленных». Посол также считает, что не стоит цинично защищать газопровод «Северный поток – 2», который, по словам Мельника, несет в себе «прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии».
Комментируя призывы к прекращению проекта «Северный поток – 2», президент Штайнмайер заявил, что энергетические отношения являются «чуть ли не последним» мостом между Россией и Европой. Кроме того, он напомнил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз, а жертвами войны стали более 20 млн человек в бывшем СССР.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется. Она также сообщила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против России на фоне последних событий, но подчеркнула, что Европа и Россия должны и далее оставаться в диалоге из «стратегической необходимости».
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу газопровода «Северный поток – 2» и подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы.
Аварийные отключения произошли сразу на двух ТЭС на Украине
Аварийное отключение энергоблоков произошло сразу на двух тепловых электростанциях (ТЭС) в Винницкой и Львовской областях Украины, сообщил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
«В 00.52 (6 февраля) на аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причина – шум в топке котла. В 04.58 на аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина – неисправность автомата безопасности», – написал Герус в своем Telegram-канале, уточнив, что обе электростанции принадлежат группе компаний ДТЭК.
Как подчеркнул парламентарий, остановки энергоблоков существенно усложняют работу энергосистемы Украины. «Тем не менее системный оператор «Укрэнерго» балансирует ситуацию за счет других источников, для всех потребителей осуществляется стабильная и бесперебойная подача электроэнергии», – добавил Герус.
Ранее Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях.
Напомним, 25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако 1 февраля 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. 2 и 3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах Украины возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. 4 февраля на Украине заявили о критической ситуации в стране с запасами энергетического угля. 5 февраля российская энергетическая компания «Интер РАО» по просьбе Киева в разы увеличила поставки электроэнергии на Украину. В тот же день Киев попросил Минск об экстренных поставках электричества. Крым предложил оказать Украине помощь с поставками электроэнергии в случае направления запроса в Москву и восстановления опор на границе с Украиной. Газета ВЗГЛЯД разбилась, сколько Украине придется заплатить за «дерусификацию электричества».
Россия запретила ввоз с Украины деталей для ж/д транспорта
Российское правительство запретило ввоз с Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов.
Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовых актов. Правительство в документе расширило перечень продукции, на которую вводится запрет на ввоз в Россию с Украины.
«Дополнить ... позициями следующего содержания: 8607 19 100 – оси в собранном или разобранном виде для колес диаметром 710 мм и более, колесные пары с колесным диаметром 710 мм и более, колеса диаметром 710 мм и более, заготовки колес диаметром 710 мм и более... 8607 19 900 9 – рамы боковые литые тележек железнодорожных грузовых вагонов и балки надрессорные литые тележек железнодорожных грузовых вагонов», – говорится в постановлении.
Ранее правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года, распространив его также на Великобританию.
Зеленский объяснил отказ от «Спутника V»: Граждане Украины не кролики
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Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов», заявил президент Украины Владимир Зеленский, объясняя отказ Киева от использования препарата российского производства.
«Никакого подтверждения того, что «Спутник V» гарантированно дает результат, нет», – передает его слова ТАСС.
Зеленский вновь заявил об «информационной гибридной войне», говоря об отказе от «Спутник V». По словам президента, «граждане Украины не кролики». «У нас нет права на них экспериментировать», – добавил Зеленский.
Президент Украины, говоря о том, будет ли Киев рассматривать возможность использования российской вакцины в случае ее одобрения в ЕС, заявил, что Россия должна обеспечить вакцинацию своего населения. «Мне кажется, что у них около 140 млн населения, поэтому прежде чем нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население», – сказал он.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.
Напомним, Украина отказалась
от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось
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13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Украинская журналистка отреагировала на проверку СБУ после вопроса о присоединении Украины к России
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Проживающая на Украине журналистка Алена Березовская рассказал об отсутствии вины за заданный главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку вопрос о присоединении Украины к России.
В ходе беседы для телеканала RT Березовская спросила Медведчука: «Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России и это было бы проще и легче?» СБУ начала в связи с этим проверку, сообщила Березовская, которая не исключила, что «может быть, даже будет возбуждено уголовное дело», передает РИА «Новости».
«Вины за собой я не чувствую. Каждый человек имеет право на собственное мировоззрение. Власть должна слышать всех. Если чье-то мнение идет вразрез с позицией власти, это не значит, что человек должен быть подвергнут гонениям, независимо от того, это журналист, шахтер или представитель бизнеса. А что касается сути заданного вопроса, то с момента объявления Украиной о суверенитете в 1991 году тема об отношениях с Россией всегда обсуждалась в обществе», – сказала она.
Березовская отметила, что она не чувствует себя в безопасности из-за складывающейся ситуации. При этом она назвала решение СБУ начать проверку из-за заданного ею вопроса правом этого ведомства, но, по ее мнению, «нельзя переходить тонкую грань между уголовным преступлением и заданным вопросом в интервью, который был направлен всего лишь на выяснение мнения».
Украинская журналистка также связала решение СБУ с решением президента Украины Владимира Зеленского закрыть ряд оппозиционных телеканалов. «Началась полная зачистка информационного поля. Зеленский это произнес публично. Последствия вы видите», – заключила она.
Ранее Березовская работала в украинском издании Obozrevatel, а после 2013 года переехала в Россию, где с 2014 по 2016 год работала главным редактором сайта «Украина.ру», сейчас она проживает на Украине.
В начале февраля каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президента.
Кравчук призвал Украину отвечать Донбассу «выстрелом на каждый выстрел»
Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса зеркально, а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма, заявил экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.
«Мы реагируем и словами, и другими способами. Лучшей реакцией было бы взять и вышвырнуть их из Донбасса и Крыма. Они этого заслуживают. Но это война, мы договорились, что мы будем работать дипломатическими политическими методами. Другое дело – нельзя оставлять без внимания ни одного факта, какой-либо грубой брани, отношения, оценки, политической лжи. На любую ложь надо отвечать правдой, фактами. У нас таких фактов, такой правды до черта», – цитирует Кравчука «Украина 24».
Как заявил дипломат, представители Донбасса регулярно нарушают договоренности, а поэтому украинским военным нужно действовать аналогично, «на каждый выстрел отвечая выстрелом». «Не надо выдумывать, что это – провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же», – сказал он.
Накануне Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее пецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ.
Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался об отказе президента Украины Владимира Зеленского использовать вакцину от коронавируса «Спутник V» и посчитал его слова «смехотворными».
«Зеленский не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны. К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? Придется срочно признавать? Или повторять перлы Кулебы (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба), что для всего мира это, может быть, и вакцина, а вот именно для украинцев – российское «гибридное оружие»?» – сыронизировал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
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Отказ Зеленского от «Спутника V» объяснили страхом сближения с Россией
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Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко назвал причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский отказывается от использования российской вакцины от коронавируса.
«Это потому что Зеленский боится сближения с Россией. Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве. Мы же выступаем за использование «Спутника V» на Украине. Но мы за то, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики. Здесь не должно быть никакого политического влияния. Ученые должны определить, насколько нужна вакцина и как она будет работать», – приводит слова Бойко НСН.
Накануне Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше».
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Пытавшегося прорваться через блокпост мужчину застрелили в Донбассе
В Донецкой области застрелили мужчину, который пытался прорваться через блокпост в районе села Викторовка, сообщил штаб операции объединенных сил (ООС).
«Вчера около 12 часов дня к блокпосту механизированного батальона в районе Викторовки Донецкой области приблизилась гражданская машина ВАЗ – 2105. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот повысил скорость. Военные произвели предупредительный выстрел, но машина продолжила движение к вооруженным силам России. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение… К сожалению, водитель автомобиля скончался по дороге в больницу», – говорится в сообщении ООС в Facebook.
Пассажир машины получил ранение и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Осенью 2019 года украинские националисты прорвали блокпост в районе разведения сил в Донбассе.
В сентябре прошлого года в Донбассе задержали украинцев, планировавших похищение итальянца Андреа Пальмери, который координировал работу Итальянского центра в ЛНР.
Глава ЕК призвала пожертвовать Украине вакцины от COVID-19
Страны Евросоюза должны пожертвовать часть вакцин от коронавирусной инфекции Украине, с таким призывом выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«В дополнение к COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине», – цитирует РИА «Новости» видеообращение фон дер Ляйен, записанное для всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».
Глава ЕК добавила, что Украина получит первые вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX в феврале. «Еще миллионы доз вакцин поступят на Украину до лета», – уточнила она.
В январе президент Украины Владимир Зеленский в беседе с фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Он также проинформировал президента Еврокомиссии о том, что выделенных в рамках фонда COVAX препаратов не хватит для прививки в 2021 году критически необходимой прослойки населения.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он.
Акция против закрытия телеканалов началась в Киеве
Акция протеста началась в Киеве у выставочного центра «Парковый», куда на форум «Украина 30» прибыл президент Владимир Зеленский.
Митингующие выступают против закрытия «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они держат плакаты в поддержку СМИ и свободы слова. Обстановка спокойная, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».
В начале февраля каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президента.
Песков ответил на вопрос о контактах Москвы с Медведчуком
Русский мир был и будет оставаться приоритетом для России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь» Виктором Медведчуком.
В прошлую пятницу президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности предложил обсудить эффективность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками в других странах. На следующий день зампредседателя СБ Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с Медведчуком, передает РИА «Новости».
Песков, отвечая на просьбу журналистов раскрыть подробности встречи Путина с членами СБ, пояснил, что Кремль не рассказывает подробностей о заседаниях Совбеза. «Вы имеете в виду дела соотечественников за рубежом? Действительно, обсуждалась такая плановая тема. Всегда на Совбезе обсуждаются актуальные различные вопросы, текущие дела, обмениваются мнениями», – сказал представитель Кремля.
Он пояснил, что иногда в сообщениях о заседании СБ особо акцентируют те или иные моменты, которые обсуждались.
«Здесь в данном случае президент сказал о профильном вопросе, который был на повестке дня этого совещания, – это дела русского мира. Да, русский мир был, остается и будет оставаться приоритетной темой для российского государства, защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира», – заявил Песков.
Напомним, в четверг украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины».
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