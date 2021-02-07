Украине предсказали африканские зарплаты Аварийные отключения произошли сразу на двух ТЭС на Украине 7 февраля 2021, 04:31 Текст: Антон Никитин

Аварийное отключение энергоблоков произошло сразу на двух тепловых электростанциях (ТЭС) в Винницкой и Львовской областях Украины, сообщил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. «В 00.52 (6 февраля) в аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причина – шум в топке котла. В 04.58 в аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина – неисправность автомата безопасности», – написал Герус в своем Telegram-канале, уточнив, что обе электростанции принадлежат группе компаний ДТЭК. Как подчеркнул парламентарий, остановки энергоблоков существенно усложняют работу энергосистемы Украины. «Тем не менее системный оператор «Укрэнерго» балансирует ситуацию за счет других источников, для всех потребителей осуществляется стабильная и бесперебойная подача электроэнергии», – добавил Герус. Ранее Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях. Напомним, 25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако 1 февраля 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. 2 и 3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах Украины возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. 4 февраля на Украине заявили о критической ситуации в стране с запасами энергетического угля. 5 февраля российская энергетическая компания «Интер РАО» по просьбе Киева в разы увеличила поставки электроэнергии на Украину. В тот же день Киев попросил Минск об экстренных поставках электричества. Крым предложил оказать Украине помощь с поставками электроэнергии в случае направления запроса в Москву и восстановления опор на границе с Украиной. Газета ВЗГЛЯД разбилась, сколько Украине придется заплатить за «дерусификацию электричества».

СБУ заявила о переходе спецназовцев на «сторону России» 5 февраля 2021, 22:57

Фото: Михаил Палинчак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Утверждается, что в состав агентурной сети входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины. Группа якобы действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях. «В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для осуществления диверсий на территории Николаевской области», – отметили в СБУ. Также агенты якобы собирали данные о дислокации и перемещениях украинских войск, выполняли вербовочную работу. В числе прочего предполагаемым агентам приписывают намерение похитить одного из бывших командующих сил специальных операций. За это якобы предлагалось вознаграждение в 100 тыс. долларов. Отмечается, что у якобы «завербованных ФСБ агентов» изъяли четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, около четырех тысяч патронов и примерно три килограмма тротила. Ране Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда. На Украине приняли резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского 4 февраля 2021, 18:03

Фото: EPA/Toms Kalnins/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». «Делегаты XXIV съезда политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (…) постановили (…) начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента»», – говорится в сообщении на сайте партии. Также парламентарии поручили областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента президента за «нарушение конституции и законов Украины, противоправное закрытие телевизионных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK в частности». «Зеленский взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон. Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации, имеют все признаки узурпации власти», – сказано в тексте резолюции. Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту. Зеленский пообещал не дать приватизировать русский язык 5 февраля 2021, 22:24

Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не дать приватизировать русский язык. Глава государства записал обращение к украинцам на русском языке и рассказал, почему закрыл три оппозиционных телеканала. По его словам, «если на русском сеют ложь, то и развенчивать ее надо правдой на русском», который является языком «многих защитников Украины». «И защитников от «защитников» того русского, который к нам приезжают защищать на танках. Украинцы не дадут приватизировать и никому не подарят русский язык», – заявил Зеленский в Twitter. Украинский лидер выложил в Facebook обращение на русском языке к украинцам по поводу ситуации с закрытием нескольких оппозиционных телеканалов. По его словам, владельцы заблокированных вещателей пытались «разделить» народ страны и занимались «профессиональным зомбированием» украинцев. Украинский лидер также перефразировал одного из героев «Собачьего сердца»: «Не читайте продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы, иначе получите порцию сочной и полной брехни». «Я же продолжаю лично рассказывать вам о нашей работе и о победах Украины. И сегодня хочу сделать это на русском языке. На этом языке особенно в последнее время нашим людям, увы, вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском. На языке, что, по мнению одной партии и одной страны, у нас сильно притесняют», – сообщил Зеленский. Политик добавил, что несмотря на все проблемы и конфликты, многие защитники Украины говорят именно на русском языке. Он также опроверг, что Украина запретила продавать на своей территории книги Михаила Булгакова и Бориса Акунина, назвав эти известия «бредом космического масштаба». «Я мог бы подробно рассказать, что по данным книжной палаты, включая 2020 год, «Мастера и Маргариту» на Украине издавали 39 раз. Что этот роман в школьной программе. Что на ввоз «Мастера и Маргариты» выданы 14 разрешений», – цитирует РИА «Новости» Зеленского. Президент отметил, что лишь одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано в ввозе экземпляров романа «Мастер и Маргарита», «но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма». По его словам, в самом центре Киева можно свободно купить книги, изданные на русском языке. Напомним, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президента. На Украине увидели «руку Москвы» в дефиците электроэнергии 6 февраля 2021, 05:55

Фото: Lilly/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Россия пытается «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев, считает украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. Гончар полагает, что причиной такого развития событий стало отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства Украины, а также якобы умышленные действия России, как игрока рынка, передает РЕН ТВ со ссылкой на издание «Главред». «Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько – игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», – заявил он. Эксперт отметил, что решить проблему с нехваткой электроэнергии достаточно легко – ее нужно закупить ее у Белоруссии или России. Однако это бьет по стране в целом, поскольку заставляет ее покупать электричество у «страны-агрессора». Гончар считает, что апокалипсиса с блэкаутами в стране не будет, но проблему следует оперативно решить. Ранее в Крыму предложили помочь Украине электроэнергией. Напомним, на Украине 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Нидерланды отказались привлекать к ответу Киев по делу о крушении MH17 6 февраля 2021, 15:36

Фото: Alexander Ermochenko/ZUMA/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Нидерланды считают, что нет достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году, говорится в документе нидерландского правительства. Решение голландских властей основывается на отчете Фонда безопасности полетов (на сайте организации говорится, что она является международной, некоммерческой и независимой, штаб-квартира находится в США), в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в период 1985-2020 годы, передает РИА «Новости». «В отчете говорится, что на основании имеющейся информации, включая информацию, предоставленную украинскими властями в рамках расследования, было установлено недостаточно фактов, указывающих на то, что украинские власти, ответственные в то время за безопасность гражданской авиации над восточной Украиной, знали об угрозе гражданской авиации над той частью воздушного пространства, которая уже была закрыта, или могли знать об этом», – говорится в письме исполняющего обязанности министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока. Отмечается, что на основе этих выводов правительство не видит причин для пересмотра предыдущей позиции правительства. «Таким образом, в настоящее время нет достаточно убедительных юридических оснований для того, чтобы Украина была привлечена к ответственности за неполное закрытие своего воздушного пространства», – подчеркивается в документе. Ранее голландский адвокат Баудевейн ван Эйк сообщил на судебных слушаниях по авиакатастрофе в июне, что власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины, где потерпел крушение рейс MH17. В свою очередь начальник радиотехнических войск российских Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Кобан на брифинге о первичных радиолокационных данных воздушной обстановки в районе катастрофы Boeing 777 заявил, что Украина не обнародовала данные своих радиолокационных станций, это позволяет предположить, что ракету запустили с территории ВСУ. Напомним, авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, которая контролировалась украинской армией. Украина попросила Белоруссию об экстренной поставке электричества 5 февраля 2021, 07:30

Фото: Mykola Miakshykov/ZUMA/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях, сообщают СМИ. Телеканал «Беларусь 1» сообщает, что на Украине 2-3 февраля были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС из-за аварий. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. Кроме того, на Запорожской станции произошел сильный пожар, передает РИА «Новости». «Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Объем поставок составит 500 мегаватт», – говорится в сообщении. Контрагентом украинской стороны в Белоруссии выступает компания «Белэнерго». Ранее Украине пригрозили отключением электричества из-за дефицита угля на ТЭС. До этого, в декабре 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2020 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. В январе Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды. Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить. Медведчук: В офисе Зеленского разговаривают на русском языке 4 февраля 2021, 12:51

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В украинском парламенте и офисе президента Владимира Зеленского разговаривают на русском языке, несмотря на заигрывание главы государства с национал-радикалами и поддержкой антироссийской политики, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, на Украине на русском языке разговаривают около 60% населения, хотя социологические исследования дают цифру меньше – от 35 до 47%, «это просто люди не хотят отвечать на вопрос». «А что, в коридорах власти разве не на русском языке разговаривают? В парламенте все разговаривают на русском языке, кроме выступлений официальных. А что, Зеленский разве со своей командой в офисе президента общается на другом языке? Да нет, тоже на русском языке», – сказал он в интервью программе «Браты» на канале RT Россия. Медведчук отметил, что «эта игра в моду, в актуальность, в какие-то непонятные устои, когда, с одной стороны, реализуется политика, которую взял на вооружение Порошенко, антироссийской истерии и пещерной русофобии, дискриминации русского языка, с другой стороны, заигрывание с теми национал-радикалами, которым это нравится». «Но они же все равно не признают в нем (Зеленском) своего. Они все равно считают, что он пророссийский. Потому что он из Кривого Рога, он всегда был пророссийским, и поэтому не надо было продолжать этот цирк, находясь на должности президента государства», – отметил он, передает РИА «Новости». Кроме того, Медведчук заявил, что Зеленский своим решением о санкциях против ряда украинских телеканалов хочет зачистить информационное и политическое вещание, за этим его решением стоят США. «Конечно, (Зеленскому) надо зачистить информационное и политическое вещание, потому что оно ему серьезно мешало все это время, рассказывая правду и общаясь и с простыми людьми, и с экспертами, и с политиками», – сказал он. «То, что в этом замешаны США и Вашингтон, я не сомневаюсь, потому что Вашингтон ввел внешнее управление с 2014 года. Оно удачно (в кавычках) развивалось при (экс-президенте Украины Петре) Порошенко и было передано по наследству Зеленскому. И хотя многие верили в то, что Зеленский не станет реализовывать политику внешнего управления, она приобрела еще более ужасающие последствия и объемы для Украины и украинского народа», – пояснил он. Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту. Украине предсказали африканские зарплаты 6 февраля 2021, 20:08 Текст: Абдулла Шакиров

Сырьевой характер экономики Украины не позволяет ей надеяться на европейский уровень зарплат, с существующей структурой производства республика может рассчитывать на обеспечение работой и деньгами не более 5 – 7 млн человек, считает украинский экономист Юрий Гаврилечко. «Достичь хоть какого-то позитивного экономического результата нам мешает отсутствие, с одной стороны, адекватной социально-экономической политики, а с другой, вообще какой-либо политики по развитию государства. Потому в ближайшие десять лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши – это невообразимая фантастика, такого попросту никогда не произойдет. Единственное, что нас ждет – падение до уровня беднейших африканских стран, на котором мы рискуем остаться на неизвестное время», – цитирует эксперта «Главред». Гаврилечко обратил внимание на то, что Украина в последние годы активно деиндустриализовалась, а единственным поддерживаемым экономику сектором была сельскохозяйственная промышленность, которая, впрочем, держалась за счет продажи сырья. Также, по наблюдениям экономиста, население республики на протяжении последних 30 лет «с удовольствием голосует за одни и те же политические проекты, реализующие одну и ту же политику продажи ресурсов. Гаврилечко отметил, что Украина – единственная из стран бывшего Советского Союза, которая не только не вышла на уровень ВВП 1990 года, но и которая имеет только треть от него. «Более того, последние десять лет уровень зарплат у нас остается на одном и том же месте в долларовом эквиваленте и, увы, в ближайший десяток лет нас ждет то же самое», – констатировал экономист. Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту. Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что на Украине может произойти дефолт из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса. В то же время советник президента республики по экономическом вопросам Олег Устенко предрек рост украинской экономики. Международные федерации журналистов осудили Киев за отключение телеканалов 4 февраля 2021, 09:51 Текст: Алина Назарова

Европейская и международная ассоциации журналистов (EFJ и IFJ) назвали решение президента Украины Владимира Зеленского об отключении вещания трех телеканалов «вопиющим нападением на свободу прессы». «Этот произвольный и политически мотивированный запрет неприемлем в условиях демократии. Запрет ставит под угрозу работу сотен работников СМИ, которые не имеют ничего общего с политической принадлежностью их владельцев», – заявил генеральный секретарь IFJ Энтони Беллэнджер, передает Deutsche Welle. В свою очередь генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутиеррез подчеркнул, что «президентский запрет совершенно не соответствует международно-правовым стандартам свободы слова и вещания». Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту. Памятник Бандере во Львове облили краской 5 февраля 2021, 10:15 Текст: Наталья Ануфриева

В ночь на пятницу неизвестные облили краской памятник Степану Бандере во Львове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции Украины. В ведомстве сообщили, что 5 февраля «в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове», передает РИА «Новости». На месте работали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. Отмечается, что полицейские принимают все меры для установления злоумышленников и обстоятельств происшествия. Ранее в Канаде на украинском кладбище на монументе, посвященном легионерам дивизии СС «Галичина», написали: «Нацистский военный памятник». Сначала местные правоохранители сочли это «преступлением на почве ненависти», а после отозвали свои заявления, принесли извинения и подчеркнули, что не поддерживают нацизм. Мэр Оквилла (города, где произошел инцидент) Роб Бертон и шеф муниципальной полиции Стив Таннер призвали демонтировать данный монумент. В ООН отреагировали на закрытие оппозиционных телеканалов на Украине 4 февраля 2021, 18:32 Текст: Абдулла Шакиров

Запрет президента Украины Владимира Зеленского на вещание нескольких телеканалов может негативно сказаться на свободе слова в республике, заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Хуртадо. «УВКПЧ обеспокоено тем, что это скажется на свободе выражения мнений на Украине. Государства обязаны защищать и обеспечивать право на свободу выражения мнений, включая право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи. В настоящее время мы оцениваем соответствие этого решения международному праву в области прав человека», – передает сообщении Хуртадо РИА «Новости». Как уточнила представитель УВКПЧ, ООН беспокоит то, насколько необходимо и соразмерно ограничение свободы выражения мнений на Украине. Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции против телеканалов. Между тем Зеленский заявил, что решение о введении санкций не имеет никакого отношения к другим телеканалам и на Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиабизнесу. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту. В Крыму предложили помочь Украине электроэнергией 5 февраля 2021, 12:49 Текст: Алина Назарова

В случае обращения со стороны Киева Крым при восстановлении технических условий готов экспортировать на Украину электроэнергию, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «После того как Украина несколько лет назад обесточила Крым, подорвав электроопоры в Херсонской области, полуостров при помощи федерального центра достойно справился с блэкаутом. В кратчайшие сроки был построен энергомост из Кубани и две мощные теплоэлектростанции. Крым стал энергетически профицитным регионом. Теперь российский Крым готов рассмотреть возможность и начать поставки электроэнергии в рамках помощи не киевским властям, которые своей антироссийской политикой привели свою страну к коллапсу, а братскому украинскому народу», – сказал Гемпель РИА «Новости». По его словам, для начала поставки электроэнергии из России через Крым украинской стороне следует направить запрос в Москву и оперативно восстановить подорванные на границе с полуостровом электроопоры. В свою очередь, член комитета Госдумы по энергетике, депутат от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что переток из Крыма можно наладить, если Украина восстановит разорванные с полуостровом энергетические цепи. «Крым находится в общем энергетическом котле Российской Федерации, поэтому электроэнергию на Украину можно поставлять и с его территории», – сказал депутат. На Украине 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Эксперт: Осквернение памятника Бандере во Львове выгодно провокаторам из СБУ 5 февраля 2021, 20:30

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Текст: Андрей Резчиков

Осквернение памятника главарю националистов может быть связано с предстоящим голосованием во львовском облсовете о возвращении Бандере звания Героя Украины. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Олег Хавич. В ночь на пятницу неизвестные облили краской статую Бандеры в центре Львова. «Организаторами акции во Львове я считаю Службу безопасности Украины, которая сейчас по всей стране усиленно выполняет план по выявлению «врагов народа». А поскольку таких на Западной Украине давно не осталось, то их нужно придумать. Тем более что во Львове живут несколько тысяч переселенцев с Донбасса», – считает директор Института западноукраинских исследований Олег Хавич. Собеседник уверен, что именно СБУ в последние годы стояла за всеми актами вандализма в этом регионе: свастиками и антисемитскими надписями на синагогах, разрушением памятника убитым бандеровцами полякам в селе Гута Пеняцкая Львовской области и т. п. «При спецслужбы сообщали прессе про некие ответные «польские диверсии». На самом деле это была лишь попытка одного из приехавших на экскурсию во Львов польского лицеиста отломать одну из досок, которыми вот уже не одно десятилетие обиты фигуры львов на входе в польский военный мемориал на Лычаковском кладбище», – говорит политолог. Источники Хавича в городе называют возможной причиной случившегося акта вандализма планы Львовского областного совета рассмотреть 16 февраля обращение к президенту Владимиру Зеленскому относительно возвращения Степану Бандере звания Героя Украины. «Путем подобной нехитрой провокации просто пытаются привлечь внимание к этой культовой для украинских националистов фигуре, поставив Зеленского «на шпагат»: либо подписать соответствующий указ, потеряв очередную часть своего электората на Востоке Украины, либо оказаться под градом критики – за недостаток патриотизма», – рассказал эксперт. Хавич заверил, что на Западе Украины задолго до Майдана не осталось никакого организованного сопротивления украинскому национализму и героизации нацистских коллаборационистов типа Степана Бандеры. «Более того, даже в русскоязычной среде бытовало мнение: ставьте себе монументы хоть Гитлеру, лишь не трогайте памятники нашим героям, а в других регионах позвольте самим определять политику исторической памяти. К сожалению, такой оборонительный подход показал свою неэффективность, и не только на Львовщине», – подытожил политолог. В ночь на пятницу на площади Кропивницкого во Львове неизвестные облили краской памятник лидеру украинских националистов Степану Бандере. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы. Этот памятник неоднократно подвергался осквернению. Похожий инцидент произошел в августе 2019 года. Тогда же неизвестные осквернили памятник столетию Западно-Украинской Народной Республики. Летом прошлого года на украинском кладбище в Канаде на монументе, посвященном легионерам дивизии СС «Галичина», кто-то написал: «Нацистский военный памятник». Сначала местные правоохранители сочли это «преступлением на почве ненависти», а после отозвали свои заявления, принесли извинения и подчеркнули, что не поддерживают нацизм. Мэр Оквилла (города, где произошел инцидент) Роб Бертон и шеф муниципальной полиции Стив Таннер призвали демонтировать данный монумент. Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания УПА. Организация была сформирована в 1942 году и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее сторонники, в частности, воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине заблокировали крупнейший международный фишинговый центр 4 февраля 2021, 20:02 Текст: Вера Басилая

Правоохранительные органы Украины заблокировали работу фишингового центра, от атак которого пострадали банки 11 стран, заявили в генеральной прокуратуре страны. «По результатам международной спецоперации офисом генерального прокурора [Украины] <...> прекращена деятельность одного из крупнейших в мире фишинговых (фишинг – интернет-мошенничество для доступа к данным пользователей – прим . ВЗГЛЯД) сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран», – передает ТАСС сообщение украинского ведомства. В прокуратуре уточнили, что в результате работы центра пострадали банки 11 стран – Австралии, Испании, США, Италии, Чили, Нидерландов, Мексики, Франции, Швейцарии, Германии и Великобритании. По предварительным данным, убытки достигают десятков миллионов долларов, добавили в ведомстве. Сообщается, что фишинговый пакет и специальную административную панель к нему, нацеленные на вебресурсы банков и их клиентов, разработал хакер из Тернополя. «Админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные, которые в дальнейшем получали мошенники. Для демонстрации функционала и продажи своих разработок он создал собственный интернет-магазин в сети DarkNet», – пояснили в прокуратуре алгоритм функционирования центра. Установлено более 200 активных покупателей вредоносного программного обеспечения. По данным следствия, хакер не только сбывал свою продукцию, но и оказывал техническую поддержку при осуществлении фишинговых атак. «Согласно результатам анализа иностранных правоохранителей, более 50% всех фишинговых атак в 2019 году в Австралии было осуществлено именно благодаря разработке тернопольского хакера», – заявили в ведомстве. По данному факту открыто уголовное дело по статье о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, а также создании с целью использования, распространения или сбыта вредных программных продуктов. Решается вопрос о предъявлении обвинения хакеру, резюмировали в офисе украинского генпрокурора. Ранее замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов заявил, что США разместили хакеров в Черногории и Украине. Сделано это якобы под предлогом защиты выборов. Саакашвили увидел в России угрозу Мариуполю и Херсону 6 февраля 2021, 19:32 Текст: Абдулла Шакиров

Россия стремится подчинить своему контролю Мариуполь и Херсон для того, чтобы иметь возможность снабжать Крым, заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина». «К сожалению, война только усиливается, и мы уходим на другой этап войны. Будут стрелять еще больше, давайте не будем себя обманывать. Конечно, они (Россия) хотят расширить свое присутствие в Украине. Почему? Чтобы снабжать Крым, чтобы там была вода, логистика и морское сообщение. Им обязательно надо контролировать Мариуполь и Херсон», – передает слова Саакашвили РИА «Новости». Накануне сторонники Саакашвили провели в Грузии акцию протеста, обвиняя власти в нежелании раздражать Москву. Ранее власти Крыма отмечали, что Саакашвили старается привлечь к себе внимание за счет пиара на крымской теме, попутно пытаясь свести счеты с политическими оппонентами. Напомним, весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года бывший президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не выполнил обещания по развитию региона, значительно ухудшив его экономическое положение. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Нынешний глава республики Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.