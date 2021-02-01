Политолог сравнил действия полиции России и ЕС во время митингов

«Во время несогласованных акций протеста неизбежны так называемые эксцессы исполнителя – именно они попадают на камеры СМИ, давая поводы для критики власти и ее обвинений в бесчеловечности», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло, сравнивая действия российских и западноевропейских полицейских во время несанкционированных митингов.

«В Нидерландах последние разгоны демонстраций происходили по очень жесткому формату. Полиция явно была заранее ориентирована на подавление протеста, на задержания, призванные организовать своего рода стресс-тест для желающих продолжать эту практику», – сказал член Научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло.

А во Франции, по словам собеседника, отношение правоохранителей к несанкционированным митингам не является таким однозначным. «Если протесты мирные, и они не выходят за рамки манифестаций, шествий и скандирования лозунгов, полиция их не разгоняет, а наоборот, старается сопровождать, обеспечивая безопасность не участвующих в протестах людей от разного рода случайностей и эксцессов. Но в случае, если протест становится агрессивным, что является во Франции достаточно частым явлением, полиция не церемонится – применяются и слезоточивый газ, и штурмовые колонны, которые разбивают агрессивную толпу на сегменты. Как только появляется реальная угроза жизни и здоровью правоохранителей, в ход идут самые жесткие методы», – рассказал Манойло.

Эксперт полагает, что в российской практике правоохранители изначально получают две основные установки поведения во время несанкционированных акций. «Во-первых, они призваны обеспечивать безопасность граждан, не участвующих в митингах, но находящихся в занятой протестующими части города по личным или рабочим делам. Во-вторых, правоохранители наверняка получают инструкцию не поддаваться на провокации, которые могут исходить от отдельных участников даже самых мирных демонстраций. Но даже в случае прямого столкновения полиции и бойцов внутренних войск с протестующими, ни водометы, ни слезоточивый газ у нас не применяются, а использование индивидуальных дубинок носит единичный характер», – отметил Манойло, подчеркивая разницу с действиями французской или голландской полиции.

«При этом, когда происходят подобного рода несогласованные акции протеста, всегда имеют место так называемые эксцессы исполнителя, то есть действия одного человека, за которое другие не должны нести ответственность. Такие эксцессы неизбежны и возникают как ответ на агрессию со стороны протестующих. Именно такие случаи обычно и попадают на камеры СМИ, давая информационные поводы для массового обсуждения, критики власти и обвинений государства в бесчеловечности», – заключил политолог.

Ранее полиция Нидерландов применила водометы, дубинки и слезоточивый газ на акциях протеста в Амстердаме и Эйндховене против мер правительства по борьбе с COVID-19. Как сообщило местное издание NL Times, такие меры были использованы в ответ на действия протестующих, которые кидали в полицейских петарды. Несколько десятков человек были задержаны.

В ноябре 2020 года берлинская полиция впервые за много лет также применила водометы в центре столицы Германии, чтобы не допустить к бундестагу участников акции протеста против поправок к закону об эпидемиологической защите. В результате разгона митинга один из манифестантов получил ранения, а вызвавшие протест поправки в итоге были приняты.

В России в субботу, 23 января, прошли несогласованные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. По официальным данным, на улицы Москвы вышло 4 тыс. протестующих. За применение насилия в адрес правоохранителей и хулиганство Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело, к административной ответственности привлечены 267 человек.

Вторая волна незаконных протестов прошла в воскресенье, 31 января, и обернулась новыми столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. При этом ранее общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему численность воскресных митингов оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали организаторы.