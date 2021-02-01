|
|
Медведев назвал Навального политическим проходимцем
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Блогер Алексей Навальный является «политическим проходимцем», который авантюрными способами стремится «залезть во власть» для достижения собственных целей, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Что я думаю в отношении Навального, или гражданина Навального, я скажу. Первое, что могу сказать. Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе», – цитирует РИА «Новости» Медведева.
По его словам, сегодня деятельность Навального стала гораздо более циничной и разнузданной, чем еще несколько лет назад. Также Медведев напомнил, что Навальный назвал себя здоровым. «Ну здоров, и слава богу, поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны», – отметил он.
По его словам, если все-таки повод сохраняется, то тогда российская сторона должна получить данные о его здоровье, которые России не дают. Медведев подчеркнул, что принимать какие-то процессуальные решения можно, если документы будут получены.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Слепаков ответил на атаку сторонников Навального новым стихотворением
|
|
Юморист Семен Слепаков ответил новым стихотворением на выпады сторонников блогера Алексея Навального в свой адрес. Ранее шоумена раскритиковали за то, что он якобы пишет свои стихи об акциях протеста в России по указке Кремля.
Слепаков в своем Instagram написал в стихотворной форме ответ тем, кто ранее в комментариях раскритиковал его предыдущие стихотворения о незаконных митингах. Юморист отметил, что у него нет желания «отбиваться от оравы», вместо этого он предпочитает полежать у моря на матрасе и выпить пива. «Ваш праведный и столь истошный вой не очень мне приятен как поэту, но, поразмыслив, я кладу на эту агрессию свой орган половой», – отшутился Слепаков.
Он обратил внимание, что «бесконечно либеральный» посыл сторонников Навального предполагает, что в России в случае смены власти «будут какать радугою пони», а народ «освободится от оков».
Артист пояснил, что сам оценивает такое развитие ситуации совсем по-другому. «А мне сценарий видится иной – что управлять придет моей страной, коль вдруг народный гнев огонь раздует, лишь более отвязное жулье», – раскрыл он свою точку зрения.
Юморист выразил благодарность тем, кто высказался в его поддержку, и отметил, что не собирается злиться на тех, кто выступил против него.
Слепаков в конце стихотворения призвал «хоть чуть-чуть беречь друг друга», поскольку в настоящий момент России приходится «очень туго».
Напомним, Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В нем он упомянул и нападение на машину с «мигалкой», и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих.
В ответ на это сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля.
Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте».
В МВД назвали число участников незаконной акции в Москве
|
|
В несогласованной акции в Москве принимали участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14.30 принимало участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что около 600 участников пытались организованно пройти по тротуарам нескольких улиц города. «Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе», – добавили в ведомстве.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обращений по незаконным акциям в воскресенье на горячую линию федерального уполномоченного не поступало. Также она отметила, что не получала жалоб от пассажиров на проблемы с поездками в связи с перекрытиями на площади трех вокзалов в Москве из-за несогласованной акции, передает РИА «Новости».
При этом уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что несовершеннолетних нет среди задержанных на незаконной акции, которая проходит в столице в воскресенье. «Я не видела [несовершеннолетних на несогласованной акции], еще мои коллеги выходили к Сухаревской площади и меня информировали, что несовершеннолетних сегодня нет. Видимо все-таки общая работа всех – педагогов, уполномоченных по правам ребенка и человека – дала свои результаты», – цитирует ТАСС Потяеву.
Она отметила, что по данным на 14.00 в Москве были задержаны порядка 120 человек, но цифра постоянно меняется. «Мы мониторим сейчас ситуацию. Обращений пока в наш адрес не поступало», – добавила омбудсмен.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Против спонсора Навального возбуждено уголовное дело
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, с 2017 по 2019 годы между компаниями Хоменко и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено десять государственных контрактов на выполнение капитального ремонта здания учебного заведения. Хоменко вместе с подельниками ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ, в результате чего из муниципального бюджета было похищено более 30 млн рублей, сказано на сайте СК.
Как отмечается в сообщении, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), фактическим руководителем которого был блогер Алексей Навальный. Сейчас спонсор ФБК объявлен в розыск, по имеющимся данным, он скрывается на Украине. Следствием проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также соучастников преступлений, говорится в сообщении.
В конце декабря 2020 года СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в растрате 356 млн рублей, собранных в качестве пожертвований для нужд некоммерческих организаций, в том числе ФБК.
Эксперт заявил о деморализации сторонников Навального
|
|
«Сторонники Навального хотят повторить «белорусский сценарий» и спровоцировать полицию на жесткие действия, но правоохранители ведут себя корректно и на провокации не поддаются», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, подводя первые итоги незаконных акций, которые состоялись в воскресенье.
«Полиция ведет себя корректно. Сторонники Навального пока не устраивают жестких драк, хотя в Сети есть кадры, где они накидываются со спины на полицейских и сразу же прячутся в толпе. Но серьезных прецедентов нет, полиция действует в рамках закона и ее задача – обеспечение порядка, а не подавление акций», – сказал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.
Собеседник отметил, что сторонники Навального хотят повторить «белорусский сценарий» и «спровоцировать полицию на жесткие действия», которые вызвали бы возмущение в обществе. «Но мы хорошо помним технологию «онижедети», и полиция на эти провокации не поддается», – добавил эксперт.
Матвейчев также указал на деморализацию сторонников Навального. «Во-первых, она вызвана малым количеством вышедших на улицы людей. Во-вторых, от них отвернулось большое количество граждан из-за организации травли в соцсетях Семена Слепакова и Василия Ланового. В-третьих, расследование журналистов издания Mash и телеканала «Россия 1» показали, что ролик Навального о «дворце» – это фальшивка. Потому уровень поддержки блогера снижается», – полагает собеседник.
«Однако для привлечения новых участников незаконных акций организаторы могут использовать Юлию Навальную. Больше у них вариантов не остается, потому что сам Навальный скорее всего получит реальный срок. Здесь также просматривается «белорусский сценарий», когда Запад начал раскручивать Светлану Тихановскую», – напомнил эксперт.
Схожей точки зрения придерживается политолог Анна Федорова. «У Юлии Навальной абсолютно понятная роль – она символ для протестующих. У некоторых она вызывает чувство моральной правоты из-за того, что ее супруг находится не на свободе. Как ни парадоксально, но в случае реального срока для блогера, Юлия от этого выиграет, – считает Федорова. –
Чем хуже мужу – тем лучше ей. Я думаю, мы видим начало ее политической карьеры».
«При этом я не вижу серьезных причин для роста участников незаконных акций. Понятно, что интерес к протесту будет подогреваться через рекламу в соцсетях, радикализацию толпы и героизацию жены Навального. Но пока нет оснований полагать, что им это удастся», – заключила Федорова.
По оценкам столичного ГУ МВД России, в воскресенье в Москве около двух тысяч человек стали участниками несанкционированной акции. При этом около 600 участников предприняли попытку организованного шествия и попытку перекрытия проезжей части. Во время шествия к СИЗО «Матросская Тишина», где содержится Алексей Навальный, была задержана его супрга Юлия Навальная.
В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Эксперт указал, как YouTube мешает разоблачать «расследование про дворец Путина»
Ролик журналистов канала Mash о так называемом дворце Путина специально подвергается цензуре, чтобы не удалось опровергнуть сознательно распространяемую ложь, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он отреагировал на то, что собравший за сутки почти 2 млн просмотров ролик не отображается в трендах сайта YouTube.
«Честный материал российских журналистов искусственно понижается в трендах и в поисковой выдаче сайта YouTube для того, чтобы не удалось опровергнуть сознательно распространяемую ложь. Тем более что ролик журналистов телеграм-канала Mash, который вышел за пару дней до очередной намеченной акции, выступает в данном случае как мощное противоядие. По задумке всех этих кукловодов, ролик не должен быть допущен в широкий прокат, потому что это сорвет их планы по дестабилизации обстановки в нашей стране», – считает первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Из опубликованного накануне ролика стало известно, что внутри «дворца» Путина под Геленджиком находятся голые стены и полы. За сутки видео собрало почти 2 млн просмотров, однако оно не попадает в тренды YouTube. Данный факт, уверен Малькевич, является проявлением цензуры. «Мы в который раз уже видим, как, во-первых, работает цензура на западных площадках новых медиа, и во-вторых, связь рекомендательных сервисов этих площадок с политическими предпочтениями их администраторов, модераторов, владельцев», – подчеркнул собеседник.
Малькевич указал на то, что в тренды попадают «отдельные и плохо сделанные провокационные ролики экстремистского характера, призывающие к участию в незаконных акциях на территории России». «Также было выявлено огромное количество видеоматериалов, которые были созданы на Украине и оттуда распространялись в российских соцсетях с призывами восстать, свергать, поджигать, взрывать и т.д. Эти ролики продвигались в тренды, в рекомендации и имели режим максимального благоприятствования со стороны прежде всего YouTube и Instagram», – подчеркнул Малькевич.
В пятницу журналисты телеграм-канала Mash выложили
видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента Владимира Путина. Журналисты Mash продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Появились подробности о съемках фильма про «дворец Путина»
|
|
Фильм о «дворце Путина» блогера Алексея Навального был снят на киностудии Black Forest в Германии, которую в декабре 2020 года зарезервировали американцы, сообщил основатель YouTube-канала «Голос Германии» Сергей Фильберт в эфире телеканала «Россия 1».
«Навальный спокойно на этой студии работал и снимал, ездил по всей Германии. Оказывается, еще в декабре из Америки позвонили в студию Black Forest и зарезервировали время на съемку», – цитирует Фильберта РИА «Новости».
Как выяснили журналисты издания Schwarzwalder Bote, киностудия находится в Кирхцартене, при этом ее открытие «удивительным образом совпало с началом «расследования» про «дворец». Руководители Black Forest несколько лет проработали в США и подтвердили журналистам, что помогали Навальному в съемках фильма, на создание которого ушел как минимум месяц.
«Появляется вопрос, как произошло так, что в Германии политики и СМИ об этом молчали, позволяя открыто вести антироссийскую деятельность на деньги США», – отметил Фильберт.
Накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром зданий в районе Геленджика и «дворец» принадлежит ему.
В пятницу журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Эксперт рассказал, как накручиваются просмотры ролика о «дворце Путина»
Если допустить, что YouTube сознательно и массово, совершенно беспрецедентным образом продвигал ролик Навального, то с чего считать его просмотры реальными? Эксперт в области IT Игорь Ашманов рассказал газете ВЗГЛЯД, каким образом «расследование» Навального могло собрать больше 100 млн просмотров, согласно статистике сервиса YouTube.
«Люди Навального пару раз уже показывали статистику просмотров «расследования» и в основном просмотры из России. Но в России просто нет столько пользователей, которые могли бы или захотели бы посмотреть этот фильм», – говорит член президентского Совета по правам человека Игорь Ашманов.
Согласно исследованию компании «Медиаскоп» (есть в распоряжении редакции), за первые девять дней показа, то есть с 19 по 27 января, аудитория фильма «Дворец для Путина» составила 11,6 млн жителей России, или «около 10% населения смотрели фильм хотя бы две минуты». «21 миллион жителей России – максимальная оценка количества зрителей фильма в России за первые девять дней показа (17% населения). Эта оценка сделана без ограничения на длительность контакта с контентом – в нее входят как зрители, посмотревшие весь фильм, так и контактировавшие с ним совсем недолго, например, прокручивая плеер в лентах соцсетей с автоматическим стартом или в случае автоматического запуска следующего видео на YouТube», – говорится в исследовании.
При этом фильм от начала и до конца посмотрели только 3,4 млн человек (3% населения России), более 30 секунд посмотрели 15 млн. Большая часть аудитории пришлась на крупные города (больше 100 тысяч) – более 60% всей аудитории, из них почти 20% – в Москве. «Это выше, чем вклад этих регионов по населению, то есть в крупных городах контент смотрели активнее. Оставшиеся 35-40% приходятся на небольшие города и села», – отмечают в «Медиаскопе».
Эта оценка сделана в количестве человек, контактировавших с событием. «Это отличается от статистики просмотров, выдаваемой самим YouТube. Отличия связаны с тем, что в интернет-статистике предметом подсчета выступают технические данные о взаимодействии серверов, и на одного человека часто приходится несколько событий, каждое из которых будет считаться отдельным контактом», – подчеркивают авторы исследования. Сами авторы «расследования о дворце» ссылаются на статистику YouTube, которая показывает около 100 млн просмотров.
Игорь Ашманов добавляет, что в связи с таким большим количеством просмотров возникает несколько вопросов. Были ли это естественные просмотры, можно ли говорить о накрутке с помощью ботов и покупке фальшивых просмотров или это результат благодаря благоприятствованию самим YouTube, то есть внутренняя и бесплатная накрутка просмотров?
«Такое количество просмотров говорит о совершенно бешеной поддержке самой платформой, потому что фильм пихали буквально в любые рекомендации.
В мире западных интернет-платформ это называется «фичеринг». На этот раз этот «фичеринг» был беспрецедентным, абсолютно разнузданным и скандальным. Знакомые приводят пример, когда с умного телевизора четырехлетний ребенок запросил мультики, и ему среди шести предложенных роликов показывают по центру тот самый дворец. Мне прислали скриншот с этого экрана», – поделился собеседник.
Другие очевидцы сообщали о том, что даже в случае отказа от показа в рекомендациях фильма Навального YouTube продолжал рекомендовать этот ролик, который воспроизводился в автоматическом режиме и просмотры можно было засчитывать при начале проигрывания на несколько секунд при случайном пролистывании.
«То, что платформа изо всех сил продвигала это видео – очевидный факт», – подчеркивает член СПЧ.
Что касается предположений о накрутках просмотров с помощью ботов и платных просмотров, то Ашманов исключает такой вариант. По его словам, невозможно представить себе нанятую Навальным команду спамеров, которая пробивает фильтры YouTube и одновременно сам YouTube, отбивая атаки спамеров, продвигает по своей воле тот самый спамерский контент, с которым он другой рукой борется. «Поэтому всерьез обсуждать количество просмотров бессмысленно. Если YouTube сознательно продвигает ролик Навального, то кто мешал ему написать в интерфейсе количество просмотров с помощью скрипта?» – задается вопросом эксперт.
«За последние два-три года я лично видел несколько случаев, когда счетчик у «неправильных» роликов либо крутился назад, либо замирал на несколько дней. Я могу объяснить это только ручной манипуляцией», – рассуждает Ашманов.
Также нельзя исключать, что благодаря такому количеству просмотров и монетизации появилась возможность заплатить Навальному совершенно официально деньги, «за которые ему не придется отдуваться». «Очевидцы, которые смотрели ролик, говорили, что видели в нем рекламу», – отметил Ашманов.
О том, что уже за первые сутки после публикации фильма созданный Навальным ФБК получил почти 4,7 млн рублей, сообщал в Twitter директор ФБК Иван Жданов. Благодаря возможностям монетизации, одна тысяча просмотров приносит доход в размере от 25 центов до четырех долларов США. Если эти деньги стали платой от YouTube, то с учетом 20 млн просмотров получается, что монетизация оказалась близка к трем долларам за каждую тысячу просмотров. С учетом более 100 млн просмотров эта сумма может составить больше 23 млн рублей.
«Это не сумками черный нал из Латвии возить и не биткоинами какие-то сомнительные транзакции совершать, а можно сказать, что вот человек сделал контент и официально заработал деньги, все честно», – пояснил Ашманов.
Политолог предсказал изменение юридического статуса Навального
«Количество сторонников Навального, вышедших на улицу, стало меньшим. Что касается самого блогера, то ему наверняка заменят условный срок на реальный, потому что это соответствует норме закона», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев.
Так он прокомментировал предварительные итоги незаконных акций в поддержку блогера Алексея Навального, которые состоялись в воскресенье.
«Знаете, есть такая поговорка: если не знаешь, как поступать – поступай по закону. Независимо от политических взглядов, если кто-то нарушил закон – он должен за это ответить», – считает президент консалтингового агентства Bakster-group.
«И полиция сейчас работает в рамках закона. Организацию массовых беспорядков нужно твердо пресекать, потому что из истории мы хорошо знаем, что подобные акции ни к чему хорошему не приводят», – напомнил эксперт.
«При этом очевидно, что количество сторонников Навального, вышедших на улицу, стало меньшим. Это видно и по статистике, и по фотографиям. Что касается самого Навального, то ему наверняка заменят условный срок на реальный, потому что это также соответствует нормам закона», – заключил Гусев.
Ранее стало известно, что в несогласованной акции в Москве в поддержку блогера принимали участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице. В других городах России также зафиксирована малочисленность акций.
По мнению экспертов, на фоне пандемии некоторые люди искали форму психологической разрядки, «но получили своего рода «тухляк». «Политического праздника не получилось, потому акции протеста оказались малочисленными», – считает политолог Александр Рудаков.
В то же время политолог Олег Матвейчев указал на деморализацию сторонников Навального. «Во-первых, она вызвана малым количеством вышедших на улицы людей. Во-вторых, от них отвернулось большое количество граждан из-за организации травли в соцсетях Семена Слепакова и Василия Ланового. В-третьих, расследование журналистов издания Mash и телеканала «Россия 1» показали, что ролик Навального о «дворце» – это фальшивка. Потому уровень поддержки блогера снижается», – полагает Матвейчев.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Кроме того, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила суд заменить для Навального условное наказание на реальный срок.
17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, и был задержан в аэропорту Шереметьево. Суд отправил блогера под арест на месяц. По данным ФСИН, в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по городу Москве два раза в месяц в определенные дни. При этом, сообщили в ведомстве, сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы.
В Сибири на несанкционированных акциях отмечена низкая активность
|
|
В Сибири прошли несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального, однако мероприятия оказались немногочисленными, зафиксирована низкая активность участников.
В центре Новосибирска в воскресенье собралось по разным оценкам, не более 500 человек, передает «Вести Новосибирск». За порядком следили сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что полицейские ведут себя корректно и вежливо, но при этом призывают разойтись. Кроме того, стражи порядка в условиях сложной эпидемиологической ситуации раздают участникам акций маски, сообщает VN.RU.
В Красноярске на несанкционированный митинг на площади Мира вышли не более 200 человек. Безопасность проведения акции также контролируют сотрудники полиции, которые призывают участников акций разойтись. Пять человек задержано в ходе незаконного митинга, уточняет НГС24.
В Томске подобная акция продлилась всего около 50 минут. Несанкционированный протест проходил у Большого концертного зала, к настоящему моменту акция завершена без происшествий. Официальных данных о количестве участников нет, однако в Сети отмечают, что митинг был малочисленным и не вызвал интереса у горожан. О задержаниях не сообщается, передают «Аргументы и факты. Томск».
Участники несанкционированной акции пытались пройти к зданию правительства Иркутской области, однако были взяты в кольцо сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС.
На Дальнем Востоке несанкционированные акции в поддержку Навального 31 января также оказались малочисленными, на митингах было больше журналистов и силовиков, чем активистов.
По словам руководителя лаборатории новых технологий, кандидата политических наук Дарьи Кислицыной, митинги на Дальнем Востоке собрали еще меньше участников, чем неделю назад. Это говорит о том, что митинги 31 января в регионе провалились.
«В этот раз митинги в ДФО оказались малочисленными, это признает сама оппозиция. Количество участников во Владивостоке, Иркутске, Хабаровске оказалось практически в десять раз меньше. В остальных городах смешные цифры, в Благовещенске вообще никто не пришел», – передает ее слова Ura.ru.
«Посмотрим, что сегодня будет в столице, но я думаю, что сохранится такая же тенденция. Мы видим, что на других митингах сегодня журналистов больше, чем участников», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он добавил, что подобная ситуация была ожидаема, поскольку никто не хочет из-за Навального привлекаться к уголовной ответственности.
МВД России призывало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, поскольку целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Президент Чехии назвал ситуацию с Навальным балаганом
Чешский президент Милош Земан назвал ситуацию с Алексеем Навальным балаганом, отметив, что блогер не борец за демократию, а российский националист.
Ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что страна будет выступать за расширение санкционного списка против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту Навального.
«Ситуация с этим Навальным – это попросту балаган. Его выдают за борца за демократию. Но я прочитал в мониторе (мониторинге информации - ред.), что он, во-первых, поддержал аннексию Крыма, во-вторых, участвовал в целом ряде националистических шествий, а в-третьих, поддерживал сталинские депортации, например, чеченцев. Ну, и еще нашлось бы несколько других дел», - сказал Земан, выступая по радио Frekvence 1.
По мнению чешского президента, Навальный является «российским националистом».
«Так что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист. Ничего против этого не имею. Но он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима (президента России Владимира) Путина. Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно потому, что он сам хотел бы быть на его (Путина) месте», – добавил он.
Ранее МИД России заявил, что действия Евросоюза (ЕС) в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального – апогей недружественных шагов.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
В Совфеде назвали «изменой родине» призыв фонда Навального к США ввести санкции
|
|
Призыв Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который включен Минюстом в список иноагентов, к президенту США Джо Байдену ввести санкции против ряда высокопоставленных российских лиц «попахивает» изменой Родине, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Это попахивает изменой Родине. Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?» – передает его слова РИА «Новости».
«Это должно жестко пресекаться. Должна быть очень жесткой реакция со стороны правоохранительных органов – как Генпрокуратуры, так и ФСБ», – подчеркнул Джабаров.
Ранее телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину».
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
Несанкционированные акции на Дальнем Востоке оказались малочисленными
В воскресенье на Дальнем Востоке несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального оказались малочисленными, на митингах было больше журналистов и силовиков, чем активистов.
В первой половине дня небольшая группа активистов вышла на несанкционированную акцию в центре Владивостока, они провели на площади около полутора часов, передает портал «Вести Приморье».
Всего собрались около 150 человек, однако сотрудников местных СМИ и представителей ОМОНа оказалось больше, чем тех, кто все же пришел на митинг, передает «Восток Медиа». По информации департамента внутренней политики региона, на митинг вышли около 60 человек.
Полиция в рупор предупреждала о том, что собрание незаконное. Некоторые пытались развернуть плакаты и лозунги. Полиция задержала нескольких участников, которые нарушали общественный порядок. Кроме того, группа участников несанкционированного митинга вышла на лед. Полиция не стала сопровождать их на этом участке, передает «Московский комсомолец».
Отмечается, что помимо сторонников Навального на площади присутствовали и его противники, которые вступают в спор с митингующими. «Не Навальный тут строил мосты, не Навальный строил ДВФУ, не навальный чистил Золотой Рог, это был залив нефти. Я это помню», – комментировали они акцию.
Охрана порядка на набережной Спортивной гавани продолжается. Перебоев в работе общественного транспорта, автодвижении, передвижении горожан в центре города допущено не было.
В Хабаровске на незаконный митинг вышли 58 человек, из них задержали 15, сообщается на сайте УМВД по краю. В данный момент на площади имени Ленина остались только отдыхающие, которые вместе с семьями проводят время в ледовом городке. «Похоже, что протестующие сегодня перехитрили силовиков – они просто не вышли митинговать», – отмечает портал dvnovosti.ru.
В Биробиджане на площади у здания областного правительства – только патрульные, митингующих нет, передает РИА «Биробиджан».
В Чите на митинг вышли несколько человек вместо заявленных 49, там также присутствуют журналисты. Никаких провокаций не наблюдается, передает «Забайкальский рабочий».
В Петропавловске-Камчатском на акцию вышла небольшая группа протестующих, трех человек, в том числе представителя регионального отделения партии «Яблоко» Виктора Холманских, задержали за нарушение правил проведения митинга, передает «Камчатка-Информ».
Малочисленной была несанкционированная акция и возле театрального центра имени Чехова напротив здания правительства Сахалинской области, передает «Интерфакс».
Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Эксперт: Политического праздника у сторонников Навального не получилось
|
|
«На фоне пандемии люди искали форму психологической разрядки, но получили своего рода «тухляк». Политического праздника не получилось, потому акции протеста оказались малочисленными», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков, комментируя низкую протестную активность в регионах Сибири и Дальнего Востока. При этом эксперты предупреждают, что «стратегически» оппозиции нужен протест в Москве и Санкт-Петербурге.
«Есть несколько причин, почему митинги на Дальнем Востоке оказались немногочисленными, – сказал сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков. – В первую очередь речь идет о разочаровании участников несанкционированных митингов. Многие приходили туда в ожидании политического праздника. Но вместо этого они увидели гнетущую, конфликтную и агрессивную атмосферу».
По мнению эксперта, разочарование коснулось тех людей, которые не являются политически ангажированными и решили выйти на акции по причинам социально-психологического характера. «Этот процесс идет по всему миру – и в Европе, и в США. Он во многом связан с ограничениями на фоне пандемии. Люди искали форму психологической разрядки, но получили своего рода «тухляк». Праздника не получилось», – отмечает собеседник.
«Вторая причина заключается в том, что люди прекрасно видят, когда ими манипулируют. Поэтому нежелание оказаться объектом манипуляции снизило количество участников акций, судя по цифрам, в 10-20 раз», – считает Рудаков.
Политолог также обратил внимание на тот факт, что в Хабаровске акции в поддержку блогера Алексея Навального по своей численности значительно уступают митингам в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. «Летние акции протеста были тесно связаны с региональной повесткой. А повестка, которую предлагает Навальный, не находит отклика у местных жителей, – добавил экспет. – Для большинства жителей региона сторонники Навального – это те силы, которые работают на Запад и на геополитических оппонентов России. Это позиция, которая не находит отклик в той среде, которая является патриотически мотивированной. Те люди, которые выходили на акции летом, говорили, что они являются сторонниками и политического курса президента, и политической позиции страны. Там была чисто региональная повестка. Сегодня же речь идет о вызове национальным интересам, поэтому люди не соотносят себя с установками Навального».
В свою очередь президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил: «Если уж даже в Хабаровске такой минимум, ясно, что за самого Навального выходит совсем мало. А прошлые беспорядки – следствие их провокации про «дворец».
В воскресенье газета ВЗГЛЯД сообщала, что незаконные акции в Сибири и на Дальнем Востоке оказались малочисленными. «Пока результаты акций доморощенных революционеров не впечатляют», – отметил в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, «отсутствие внятного целеполагания всегда приводит к уходу пара в свисток».
-
Между тем профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев считает
, что «Дальний Восток снизил протестную активность в 20 раз». «Если так пойдет дальше, то в Москве выйдет две тысячи человек максимум», – прогнозирует политолог и отмечает, что на фоне «100 млн мифических просмотров» ролика Навального о «дворце» – это не много. «Зато выйдут самые отмороженные и будут провоцировать Росгвардию на насилие», – добавил эксперт.
В то же время директор Института новейших государств Алексей Мартынов обратил внимание на тот факт, что в ряде городов Сибири и Дальнего Востока на незаконные митинги собралось «журналистов больше, чем участников».
При этом председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов считает, что «стратегически оппозиции нужен протест в Москве и Питере». «Это видно по манипуляции и указаниям из Германии. Остальные региональные акции – лишь фон», – отмечает Кабанов, указывая на действия Леонида Волкова – соратника Навального, который находится в розыске и скрывается в Германии, руководя оттуда протестными акциями через соцсети.
Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
Участники незаконной акции в Москве попытались перекрыть движение в районе ТТК
|
|
Участники несанкционированной акции в Москве пытаются пройти в сторону СИЗО «Матросская Тишина» со стороны Комсомольской площади, часть митингующих вышла на Третье транспортное кольцо (ТТК), осложнив движение транспорта. На месте работают сотрудники ОМОН, которым в итоге удалось оттеснить большую часть собравшихся с проезжей части.
Также протестующие пытались помешать движению в районе площади трех вокзалов. Участники незаконного митинга собрались группами и устроили шествие, некоторые из них вышли на проезжую часть, передает ТАСС.
Сотрудники правоохранительных органов, которые следят за порядком на акции, оттеснили митингующих от Комсомольской площади в сторону метро «Красные ворота», протестующие пытаются скрыться от правоохранителей через дворы.
Сообщается, что неподалеку от Комсомольской площади участники несанкционированной акции устроили драку между собой. Также затруднено движение транспорта на Каланчевской улице.
При этом в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) пояснили, что автомобильное движение в районе Комсомольской площади не перекрыто, но осложнено из-за людей на проезжей части. «Движение на Комсомольской площади не перекрыто, но сильно осложнено. Пешеходы выходят на проезжую часть, мешают движению личного и городского транспорта. Мы настоятельно просим соблюдать правила дорожного движения, не выходить на проезжую часть», – отметили в ЦОДД.
На всех точках незаконного митинга полиция предупреждает об ответственности за участие в несогласованных мероприятиях. Некоторые из участников акции задержаны.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
В США отреагировали на незаконные акции в России
|
|
США в связи с задержаниями во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства, заявила пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.
«В преддверии запланированных акций протеста в поддержку Навального власти России произвели задержания активистов, журналистов, заблокировали центр Москвы. Сообщается о сотнях протестующих, задержанных сегодня. Призываем РФ соблюдать международные обязательства в области прав человека», – говорится в комментарии Росс, передает РИА «Новости».
Также американская дипмиссия в своем Twitter призвала российские власти «уважать свободу прессы» на фоне сообщений «о задержаниях журналистов, несмотря на наличие у них спецжилетов и явно находившихся при исполнении своих прямых обязанностей».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.