Путин пообещал тщательно проработать закон о профилактике семейного насилия

Нужно все тщательно проработать, в том числе поговорить с теми, кто высказывает опасения о вмешательстве в семью, заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин, комментируя закон о профилактике семейного насилия.

Путин отметил, что знает о проработанности закона и о том, что основные противоречия сняты, а проект поддержан экспертным управлением администрации.

«Но надо все-таки добиться того, чтобы все те, кто высказывает озабоченности, связанные с возможным внешним вмешательством в жизнь семьи, чтобы все-таки окончательно эти противоречия были сняты. Я и сам, обещаю, постараюсь поработать на эту тему, тоже поговорить с теми, кто высказывает определенные опасения на этот счет», – цитируете его РИА «Новости».

Вопрос о разработанном в Совете Федерации законопроекте о профилактике семейно-бытового насилия подняла на встрече член СПЧ, журналистка Екатерина Винокурова. Она подчеркнула, что законопроект в том числе предполагает введение судебных предписаний, которые позволят «развести по разным углам» стороны конфликта. Она назвала этот документ одним из самых проработанных и компромиссных, он «учитывает мнения как сторонников, так и противников законопроекта». Она попросила Совет Федерации и Госдуму принять закон в весеннюю сессию.

«Я и сам, обещаю вам, постараюсь поработать на эту тему тоже, поговорить с теми, кто высказывает определенные опасения на этот счет. Я обсуждал уже этот вопрос, я полностью разделяю то, что вы сказали по поводу необходимости обеспечить безопасность в семьях, но в то же время нужно все-таки тщательно проработать с теми, кто высказывает определенные опасения по поводу возможного вмешательства со стороны в семью, в семейные дела, особенно со стороны государства. Поэтому мы с вами, я думаю, на правильном пути, спокойненько давайте там все доработаем, исходим из того, что правильные решения, сбалансированные, будут приняты», – добавил Путин.

Ранее правительство предложило проект закона о защите жертв домашнего насилия в Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе.