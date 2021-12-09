Китайцы сравнили пользу от гарантий НАТО с туалетной бумагой

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9 декабря, четверг | Последнее обновление — 14:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Открывшему стрельбу в МФЦ Москвы предъявлено обвинение по трем статьям
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Мы должны научиться прощать! Как каждый из нас должен научиться прощать тех, кого он считает своим врагом. И это, в отличие от публичных национальных покаяний, станет живым инструментом излечения.
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Правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» собрала в Варшаве европейских коллег, рассчитывая на их поддержку в противостоянии с Брюсселем. Но те призвали учитывать интересы Москвы.
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Россия могла бы приобрести репутацию самой свободной страны мира. Главное, что в потенциале мы и есть самый свободный народ, у которого не принято шпионить за соседями и коллегами, придираться к словам и обижаться на ерунду.
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Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
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В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Китайцы сравнили пользу от гарантий НАТО с туалетной бумагой
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Читатели китайского портала «Гуаньча» высмеяли и раскритиковали политику НАТО и США после переговоров американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.
По мнению китайцев, заявления лидеров альянса не заслуживают никакого доверия, пишет РИА «Новости».
«Чем гарантии НАТО отличаются от туалетной бумаги? – От туалетной бумаги есть реальная польза!» – пошутил один из пользователей.
При этом другой отметил, что «организация коллективных военных учений у дверей чужого дома, размещение наступательного оружия, его сборка и ратификация, а затем утверждения о том, что это кто-то другой представляет настоящую угрозу». «Что за извращенная логика? У вас мозги вытекли? – возмутился он.
Как утверждают комментаторы, действия НАТО только укрепляют сотрудничество Москвы и Пекина. «Американский император невольно сделал китайско-российский союз очень прочным, и обе стороны теперь более уверены в себе, так что падение Соединенных Штатов не за горами», – написал один из читателей.
Кроме того, китайские пользователи прокомментировали и украинский вопрос, который обсуждали главы государств. «Российско-украинский вопрос обсуждают президенты России и США – вот где настоящая проблема! Разве этот вопрос не должен обсуждаться лидерами России и Украины или России и ЕС?» – отметил один из комментаторов.
Другой читатель добавил, что «двуличная и лицемерная страна, которая преследует лишь собственную выгоду – вот что такое США». «Подстрекая Украину к провоцированию России, они в то же время громким голосом предупредили последнюю в СМИ, чтобы она не смела вторгаться, а затем в частном порядке их президент заявил, что если Россия не будет сопротивляться, ничего плохого не произойдет», – написал он.
Во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.
С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. Российский лидер напомнил о требовании Москвы получить четкие гарантии нерасширения НАТО в Восточную Европу. Кроме того, два президента обсудили вопросы информационной безопасности, ряд двусторонних и региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить контакты.
Увидевшие метро Москвы пользователи Reddit назвали США 117-й страной мира
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В американской социальной сети Reddit пользователи оценили открытие десяти станций метро в Москве и признали, что «страна Третьего мира» такого сделать бы не смогла. При этом Соединенные Штаты они назвали «117-й страной мира».
В соцсети опубликовали пост, где обсудили открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена в Москве. В посте утверждается, что «такая страна Третьего мира, как Россия, тратит все свои деньги на подземную архитектуру».
Однако в комментариях удивились, как выглядит общественный транспорт в «стране Третьего мира», и сравнили транспортную инфраструктуру с американской.
«Чем же тогда является Америка? 117-й страной мира?» – задался вопросом комментатор с никнеймом __hrga__.
«[Россия] – буквально страна Второго мира, следуя первоначальному определению. Современное определение я не знаю, но я почти уверен, что это не Третий мир», – подчеркнул пользователь Fenragus.
«Я знаю о ненависти американцев к русским, но называть Россию страной Третьего мира – это слишком глупо. Неужели эти идиоты думают, что у россиян нет интернета?» – пишет пользователь BlitzPlease172.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин дал старт пассажирскому движению на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. В пресс-службе мэр Москвы пояснили, что новый участок БКЛ длиной более 20 км включает в себя десять станций – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская», которая открыта после реконструкции. По окончании торжественной церемонии глава государства отметил, что к 2023 году в Москве будет в общей сложности 293 станции метрополитена и сеть линий общей протяженностью 530 км.
Генерал МВД призвал прекратить обучение гастарбайтеров русскому языку
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«Мы хотим им любовь к России привить? Не привьем. Из-за таких экзаменов еще меньше будут любить. Зачем мигранту знать, в каком году мы кого-то побеждали? Он приехал просто заработать денег и отослать их к себе на родину», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич. Ранее в узбекском землячестве призвали российские власти отменить экзамены для мигрантов.
Замглавы общественной организации «Офицеры России», генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич потребовал прекратить практику принудительного обучения мигрантов русскому языку и истории. «В чем для них смысл знания русского языка? Между собой они говорят не на русском. Некоторые из них сами хотят знать язык, их и заставлять не надо. Просто человек понимает: буду знать русский, заработаю больше денег. Но мы, выходит, пытаемся насильно обязать всех делать это», – недоумевает собеседник.
Кроме того, в ходе экзаменов есть элемент коррупции, не исключает генерал. «Я не уверен, но, наверное, существует такой способ: заплатил деньги – тебе поставили отметку, будто русский язык знаешь. Может администрация вузов, профессора объяснят, для чего все это нужно. Но любом случае, с точки зрения простого обывателя, смысла в этом нет», – убежден генерал.
По мнению Михалевича, Россия в принципе не нуждается в большом количестве гастарбайтеров. «Сейчас уже на высоком уровне заговорили, что нам не нужно такое количество мигрантов. В мэрии Москвы признали, что в российской глубинке полно наших людей, которых можно привлечь сюда работать вахтовым методом. При этом деньги, которые они заработают, останутся в России, в то время как мигранты отправляют деньги к себе домой. Каждая страна должна думать о своих гражданах», – напомнил генерал.
В среду узбекский правозащитник, президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов заявил радио «Говорит Москва», что сама практика экзаменов по русскому языку для мигрантов «незаконна» и провоцирует коррупцию. Он обвинил российские вузы, которые проводят экзамены для приезжих, в частности, РУДН, в «материальной заинтересованности» в подобной практике.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о целесообразности размещения указателей на языках народов Средней Азии в московском метро.
В Донецке демонтировали стелу «Россия»
Сотрудники коммунальных служб Донецка демонтировали арт-объект «Россия» в сквере Первомайский возле площади Ленина, сообщили с места события.
Как пояснили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», арт-объекты забрали на реставрацию. «Будем их освежать», – передает Донецкое агентство новостей.
Как известно, на месте «сердца» появится тротуарная плитка, а стела будет усовершенствована по ряду параметров. При этом остальные подробности держатся в секрете. В пресс-службе добавили, что обе конструкции вернутся на место сразу после обновления.
Стела была установлена в марте 2016 года. Рядом с ней располагалась конструкция в виде сердца в цветах российского флага.
В июле монумент боевой славы советских Вооруженных сил был полностью демонтирован во Львове, демонтаж проводился с 2018 года. 30-метровую стелу смогли снести только с «третьей попытки» в 2019 году. «Барельефы со стелы хранят во Львовском музее «Территория террора».
Киев выдвинул условия для уступок Москве
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией в случае встречных шагов со стороны Москвы.
«У нас конструктивный подход. Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства: например, наша европейская и евроатлантическая интеграция», – заявил Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News. По его словам, требования «должны быть рациональными и законными», передает РИА «Новости».
Кулеба также выразил надежду, что в случае эскалации у границ Украины на фоне приписываемых России намерений, союзники Киева окажут стране поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости – помогут усилить армию.
Напомним, во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Путин: НАТО недружественно и объявляет Россию своим противником
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом подверг критике НАТО за недружественную позицию по отношению к России.
«Структура (НАТО) настроена к нам, мягко говоря, недружественно, кроме того и объявляет Россию своим противником. Ничего здесь хорошего нет, мы ни к каким конфронтациям ни с кем не стремимся, надеемся, что и в этом смысле Греция будет занимать такую позицию сдерживания, что называется», – цитирует его РИА «Новости».
Также Путин рассказал, что расширение НАТО на восток за счет Украины – один из важнейших вопросов безопасности России на стратегическую перспективу. По словам президента России, за принятием Украины в НАТО последует размещение там угрожающего России оружия. Он отметил, что Россия не может не думать о последствиях расширения НАТО, это было бы преступным бездействием.
Путин добавил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе. Он добавил, что Россия исходит из того, что все озабоченности в вопросе расширения НАТО будут услышаны.
Ранее стало известно, что глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента России Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
В ЛНР отказались поставлять Киеву уголь
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«В нехватке угля на украинских объектах виноваты исключительно киевские власти», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Так он прокомментировал сообщения о дефиците антрацита для снабжения Луганской ТЭС, контролируемой киевскими властями.
«Они сами довели до того состояния, когда им грозят веерные отключения электричества и прекращения поставок электроэнергии в целые районы Украины. Счастьинская ТЭС, она же Луганская – далеко не единственная станция, которая рискует остаться без топлива», – обратил внимание Родион Мирошник, советник главы Луганской народной республики, представитель ЛНР в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы.
Призыв администрации подконтрольной Киеву части Луганской области, попросившей власти Украины добиться от России поставок антрацитовой марки угля (лучший сорт каменного угля), собеседник назвал «истеричным заявлением».
«Истерика – это все, что представители украинской стороны могут делать и делают. Как еще они пытаются возобновить поставки? Во-первых, ввели в 2017 году экономическую и логистическую блокаду на транспортировку тех же углей с нашей стороны. Во-вторых, ведут регулярные обстрелы нашей территории. Словом, создают все «условия», чтобы мы стремились обеспечивать их топливом или чего они еще там хотят», – с иронией заметил Мирошник.
«Поставки электроэнергии с Луганской ТЭС на нашу территорию были целенаправленно прерваны по решению властей Украины еще в 2015 году. Но у нас есть свой уголь, мы сами его добываем, – указал собеседник. – В этом году они, видимо, не занимались подготовкой необходимых резервов вплоть до декабря, когда уже прошел пик нагрузки на энергосети. Им нужно в районе 3 млн тонн, а имеют они сейчас примерно 300 тысяч».
По словам представителя ЛНР, в Луганске не станут рассматривать вопрос о поставках угля для «спасения непрофессионального украинского режима, не подготовившего свою страну к зиме», пока не будут прекращены военные действия в Донбассе.
«Как мы будем поставлять что-либо, кого-то спасать, если эта же самая электроэнергия потом будет направлена на обстрел наших территорий и убийство наших людей? О чем тут может идти речь? И как жители Донбасса могут воспринимать такие истеричные заявления (украинской стороны)?» – поинтересовался Мирошник.
«В таких условиях мы не можем мешать украинскому народ наводить порядок в своей стране. У граждан, на мой взгляд, всегда есть возможность отправить правительство, которое идет не туда, в отставку или путем выборов, или через импичмент, или же с помощью бунта по конституции Украины», – добавил он.
В четверг администрация части Луганской области, находящейся под контролем украинских властей, обратилась к министру по реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Ирине Верещук с просьбой добиться от России возобновления поставок угля. Топливо необходимо для снабжения Луганской ТЭС.
В региональной администрации уточнили, что ТЭС работает на угле антрацит, его можно доставлять только из России, поскольку с 2014 года станция не имеет железнодорожного сообщения с территорией Украины. На Украине в преддверии зимы возникли серьезные проблемы в энергетике. Это связано с резким ростом цен на газ и нехваткой угля, что привело к остановке большинства украинских тепловых станций.
В середине ноября глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что в республике начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. Тогда же о возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным Минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тысяч тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что цены на отопление заставят Украину умолять Россию о вторжении.
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Стали известны подробности побега девушки от насильника в Москве
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Выпрыгнувшая из окна с четвертого этажа от насильника девушка в Москве зашла в квартиру к строителю, который делал ремонт, сообщили жители дома на Шелепихинской набережной, где произошел инцидент.
«Насколько мне известно, в этой квартире делали ремонт. Строитель и позвал эту девушку в квартиру, не знаю, уж чем он ее заманил», – цитирует одну из местных жительниц РИА «Новости».
Несколько квартир в доме находятся на ремонте, на этажах есть строительный мусор, квартира, где все произошло, опечатана.
Происшествие случилось ночью 7 декабря, мужчина в квартире избил и изнасиловал девушку, та, пытаясь спастись, прыгнула с четвертого этажа. Нападавший попытался добить ее, он спустился вниз, нанес колото-резаные раны и убежал.
Очевидцы вызвали скорую, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Покушение на убийство». Подозреваемый задержан.
Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова отметила, что в квартире были еще две женщины 1984 и 1999 года рождения. Их обвиняемый удерживал насильно, он связал им руки скотчем. Пленницам удалось освободиться и убежать, когда мужчина покинул помещение.
Задержанному также вменили статью о незаконном лишении свободы в отношении двух лиц.
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что мужчина позвал девушек для уборки в квартире.
Зеленский назвал переговоры Путина и Байдена победой Украины
Украинский президент назвал переговоры президентов США и России позитивными, он планирует их обсудить с американским коллегой в четверг, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве.
«Я считаю, что это позитивно, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом России... Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость», – цитирует Зеленского «КорреспонденТ».
По словам Зеленского, самое главное то, что есть личная и реальная реакция со стороны президента США Джо Байдена в урегулировании конфликта.
Зеленский планирует дать более подробный комментарий после личной беседы с Байденом.
Ранее сообщалось, что 7 декабря состоялись двухчасовые переговоры между президентами России и США. Лидеры обменялись мнениями по нескольким вопросам. Главными стали два: гарантии от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине.
В США назвали главный просчет Вашингтона на Украине
Главная проблема политики США по отношению к Украине заключается в том, что Вашингтон заинтересован не в развитии страны, а в ее использования для «сдерживания» России, пишет профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в статье, опубликованной в журнале The National Interest.
Как пишет автор, сохранение независимости Украины является прочно утвердившимся элементом политики национальной безопасности США, однако связано это, в первую очередь, со стремлением «не допустить воссоздания СССР», передает РИА «Новости».
«Поскольку главным вопросом американской политики на Украине является предотвращение возрождения бывшего соперника времен холодной войны, многие дурные стороны нынешнего украинского общества вроде роста этнического национализма, как правило, игнорируются правительством и СМИ США», – указал Петро.
По его словам, почувствовав возможность раз и навсегда «вывести» Украину из-под российского влияния, американские элиты стали проявлять безразличие, а то и неприкрытую враждебность по отношению к культурному плюрализму и региональному разнообразию украинского общества. «В результате Вашингтон занял такую позицию, которую мало кто из американцев понял бы и поддержал, будь они лучше осведомлены», – выразил мнение профессор.
Так, он напомнил, что в этом году президент Украины Владимир Зеленский ввел «наиболее суровые со времен распада Советского Союза» ограничения в отношении оппозиционных СМИ, при этом Вашингтон поддержал этот «злостный акт политической цензуры» под предлогом «защиты суверенитета и территориальной целостности». Кроме того, украинский лидер обошел закон, задним числом отменив указ о назначении главы Конституционного суда Украины и проигнорировав решение Верховного суда о восстановлении его в должности. В то же время наблюдается «стремительный» рост коррупции, который превысил и без того высокие показатели времен предшественника Зеленского.
«Эти примеры, а с ними и ряд других, выявляют главную проблему американской стратегии в отношении Украины – речь не идет и никогда не шла об Украине; вопрос всегда был в сдерживании России», – подчеркнул автор.
По его словам, нынешняя политика США способствует «нездоровой зависимости» Украины, что тормозит мирные усилия по Донбассу и уже привело к огромным экономическим потерям из-за разрыва торговых связей с Россией.
Как считает Петро, Вашингтону необходимо «более творчески» подойти к решению проблем региона. «Транснациональный и международный конфликт такой сложности требует заключения нового Вестфальского договора, суть которого будет такова: Россия, США и НАТО должны прекратить эскалацию; Россия и Украина должны прекратить эскалацию; затем все стороны должны согласиться на всеобъемлющие переговоры, направленные на достижение урегулирования в эпоху после окончания холодной войны, в рамках которого Украина с Россией присоединятся к новому общеевропейскому соглашению о безопасности», - предложил он.
В случае отсутствия нового амбициозного видения своей сегодняшний «траектории» США спровоцируют очередной виток холодной войны, и в худшем случае окажутся в нее втянутыми, заключил профессор.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский осмотрел позиции ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Днем ранее позиции украинских силовиков в Донбассе посетили министр обороны Украины Алексей Резников и главком ВСУ Валерий Залужный.
В воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.
В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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В Совфеде ответили на слова Кулебы о готовности Киева на уступки Москве
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«Заявление главы МИД Украины Кулебы о готовности к компромиссам с Москвой – это словесная возня Киева в угоду западным кураторам», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее Кулеба заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой ряд вопросов, кроме отношений Украины с ЕС и НАТО.
«Заявление главы украинского МИД не несет в себе никакой дополнительной нагрузки. Те темы, по которым, в интерпретации господина Кулебы, между нашими странами невозможны никакие компромиссы, и есть самые главные для России темы, по которым Москва ожидает компромиссов. Причем не столько от Киева, который тут явно несамостоятелен, сколько от его западных покровителей», – сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
По мнению сенатора, слова Кулебы не являются прорывными для достижения Москвой и Киевом общих точек по внешнеполитическим вопросам. «Пока это заявление можно расценивать как привычную украинскую демагогию. Киев просто пытается уловить настроения западных кураторов, и эти настроения меняются не в лучшую для Украины сторону», – пояснил сенатор.
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь отметил, что Москва никогда не выступала категорически против контактов Киева с Евросоюзом, в то время, как Брюссель сопротивлялся интеграции Украины в Евразийский экономический союз и подобные ему объединения. «ЕС ставил условия Киеву: либо к нам, либо в евразийские структуры», – отметил Джабаров. Что касается вступления Украины в НАТО, то об этом, судя по позиции руководства альянса, пока речи нет и быть не может, добавил сенатор.
«Москва в первую очередь требует от Киева выполнения Минских соглашений. Украинским властям следует для начала навести порядок в собственном доме и сесть за стол переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками. У Москвы же пока нет сильного желания даже просто вести диалог с министром Кулебой после его резких высказываний в адрес российских властей», – резюмировал Джабаров.
В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией в случае встречных шагов со стороны Москвы. При этом он подчеркнул, что Украина «не пойдет на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства: например, европейская и евроатлантическая интеграция».
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Вместе с тем Кулеба выразил надежду, что в случае эскалации у границ Украины на фоне приписываемых России агрессивных намерений, западные союзники окажут Киеву поддержку в экономической сфере, а в случае необходимости – помогут усилить армию. Напомним, во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть
против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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Украина пригрозила Германии «новой войной в Европе»
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера ФРГ Олафа Шольца обеспечить «холодный душ» России, чтобы «предотвратить новую войну в Европе» и «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса».
Как заявил Мельник в беседе с изданием Berliner Zeitung, Киев возлагает большие надежды на новое федеральное правительство Германии. В частности, Украина ждет «мощного голоса из Берлина» для того, чтобы обеспечить «холодный душ» России, поскольку та якобы «готовится к войне», передает РИА «Новости».
По словам украинского дипломата, Киев надеется, что Шольц проявит дипломатическую инициативу, чтобы «предотвратить новую войну в Европе» и «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса». В этой связи он призвал нового канцлера созвать в течение ближайших недель «нормандский саммит» в Берлине.
При этом Мельник вновь потребовал от немецкого правительства опубликовать «каталог жестких и болезненных карательных мер» в отношении России, включая запрет «Северного потока – 2» в случае «вторжения» на Украину.
Напомним, во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Кроме того, в Кремле отмечали, что Украина настойчиво пытается представить Россию стороной конфликта в Донбассе, однако Россия не является стороной конфликта в Донбассе, конфликт внутриукраинский.
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В Карелии по ошибке снесли не тот многоквартирный дом
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В карельской Кондопоге снесли многоквартирный дом, который был признан аварийным, но не подлежал уничтожению, коммунальщики должны были снести другой дом, сообщил глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников.
«Спешу успокоить жильцов аварийного дома №28 по улице Новокирпичной, который был снесен. Все, кто был в этом доме зарегистрирован, остаются участниками программы расселения, то есть получат новое жилье на тех же условиях и в те же сроки, которые были предусмотрены программой», – сообщил Садовников на своей странице в «ВКонтакте».
Коммунальщики приступили к сносу деревянного аварийного многоквартирного дома, но позже выяснилось, что они должны были снести соседний.
«Что же касается самой ситуации со сносом дома, то данный казус, на мой взгляд, сыграл на руку горожанам. Опасную «заброшку» снесли раньше, чем планировалось. Перед сносом подрядчик обошел все квартиры: в них не было ни мебели, ни иного имущества. Окна были разбиты, дом заброшен», – добавил Садовников.
Ранее самострой, из-за которого местный житель в июне застрелил двоих судебных приставов, снесли в Адлерском районе Сочи.
Эксперт: Отношения Германии с Россией будут определять три женщины
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«Министры-«зеленые» в новом кабинете министров ФРГ будут выступать против «Северного потока – 2», но канцлер Шольц настроен на конструктив и разрядку», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя избрание Олафа Шольца канцлером Германии.
«Правительство Германии формируется совсем по другим критериям, нежели в России. Во-первых, нужно соблюсти гендерный баланс: женщины должны занять половину мест в правительстве. Во-вторых, необходимо представить в определенных пропорциях разные регионы страны. Кроме того, впервые пост министра сельского хозяйства занял человек с иммиграционным бэкграундом», – отметил германский политолог Александр Рар.
«Что касается внешней политики, то ее будут определять три женщины – представитель «Зеленых» Анналена Бербок возглавит МИД, пост главы минобороны займет Кристина Ламбрехт из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а Свенья Шульце из той же партии будет отвечать за министерство экономического развития», – рассказал эксперт. Он добавил, что антироссийская риторика Бербок уже всем знакома, а о двух других политиках пока сказать что-либо конкретное сложно.
«Шольц захотел, чтобы женщины определяли лицо немецкой внешней политики. Что из этого получится – посмотрим. В процессе увидим, насколько женщины более миролюбивы или более конструктивно мыслящи, чем мужчины. Ясно одно: пока новое правительство собирается твердо следовать в русле трансатлантического и европейского альянса и будет на стороне Украины в ее конфликте с Россией», – полагает Рар.
«Сейчас новому правительству необходимо получить доверие в Америке и у других союзников. Но, учитывая сложную международную обстановку, понятно, что вызовов перед нами сейчас больше, чем было во время канцлерства Ангелы Меркель. Сейчас обостряются такие факторы, как миграционный и энергетический кризисы, распри внутри ЕС, нарастает конфликтность вокруг Украины. Все это заставит правительство действовать иначе и где-то менять свою политическую ориентацию», – уверен собеседник.
«Что касается отношений с Россией, то «Зеленые» по-прежнему будут выступать против «Северного потока – 2». Они не говорят, что остановят его, но они хотят передать решение по нему в руки Брюсселя. А там, как мы знаем, есть разные точки зрения. Так что снова будет борьба. Пока непонятно, как проявит себя в этом вопросе Бербок или Ламбрехт. Ясно, что «Зеленые» продолжат чинить проблемы России в этом направлении. Но Шольц настроен на конструктив и разрядку», – отметил эксперт.
«При этом судьба газопровода – далеко не самый главный вопрос в российско-германских отношениях. Да, это их символ, но важнее, чтобы Германия не присоединилась к санкциям против России, к чему их подбивают США. Также важно, чтобы продолжался энергетический диалог России и Германии. Но вопрос в том, сможет ли Шольц и члены правительства не поддаваться на уговоры США или нет», – резюмировал Рар.
В среду депутаты германского Бундестага нового созыва избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Парламентарии проводили аплодисментами экс-главу кабинета министров, представительницу Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелу Меркель. Впервые за 16 лет федеративной республикой будет управлять мужчина, но правительство будет гендерно равным: восемь из 16 министров – женщины.
После проигрыша блока ХДС – Христианско-социальный союз (ХДС-ХСС) на выборах в Бундестаг новый кабинет сформирован из представителей трех политических сил – Социал-демократической партии Германии, либеральной Свободной демократической партии и партии «Союз-90/Зеленые». Новоизбранный канцлер Шольц ранее заявил о планах остаться на посту главы кабмина больше одного срока. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать России от нового канцлера ФРГ.
Добавим, что практически одновременно с сообщениями об избрании Шольца источник в Конгрессе США заявил: правительства Соединенных Штатов и ФРГ достигли договоренностей о том, что Германия закроет газопровод «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину. В сообщении Deutsche Welle говорится о соответствующих обязательствах, взятых на себя Берлином. При этом остается непонятным, согласовали ли правительства само определение военной агрессии.
В минувшие выходные глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии Манфред Вебер (представляющий консервативную баварскую партию ХСС) призвал будущее правительство Германии остановить ввод газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию и свернуть проект в случае начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Одновременно глава Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер выступил против остановки «Северного потока – 2» и зависимости властей Германии от политики США, призвав обеспечить серьезное отношение Вашингтона к решениям Берлина.
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В узбекском землячестве назвали экзамен по русскому для мигрантов незаконным
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Узбекский правозащитник и президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов заявил о незаконности экзамена по русскому языку для мигрантов на стройках.
«Это очередное взимание денег. Вообще вот эта сдача экзамена по русскому языку – она незаконна в корне изначально. У всех, кто закончил школу (а все закончили), есть диплом, что несколько лет они изучали русский язык. Они никак не могли забыть его», – заявил Баратов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, РУДН, организующий эти экзамены, напрямую заинтересован в них, как и другие вузы.
«РУДН, Институт имени Пушкина, МГУ – по 5 тыс. [рублей] будут выдавать сертификаты. Они просто миллиарды рублей на этом делают. Мы все знаем, что есть коррупционная составляющая», – рассуждает правозащитник.
Напомним, специалисты РУДН должны провести для приезжих, планирующих работать на стройках, экзамен по русскому языку. Также они должны разобраться, насколько мигранты разбираются в российской истории и законах, определяющих выдачу патента на право работать в России.
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в рамках пилотного проекта в Россию из Узбекистана приедут 10 тыс. человек для работы на стройках.
Украинские власти Луганской области призвали Киев добиться от России поставок угля
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Администрация части Луганской области, находящейся под контролем украинских властей, обратилась к министру по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук с просьбой добиться от России возобновления поставок угля. Топливо необходимо для снабжения Луганской ТЭС.
«С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации просим Вас инициировать на заседании Рабочей подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы рассмотрение вопроса по согласованию с Минэкономики РФ квот на отгрузку антрацитовой марки угля для Луганской ТЭС», – говорится в письме, передает РБК-Украина.
В администрации уточнили, что ТЭС работает на угле антрацит, его можно доставлять только из РФ, поскольку с 2014 года станция не имеет железнодорожного сообщения с территорией Украины.
На Украине в преддверии зимы возникли серьезные проблемы в энергетике. Это связано с резким ростом цен на газ и нехваткой угля, что привело к остановке большинства украинских ТЭС.
Накануне глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. О возможности веерных отключений электричества заявил и мэр Киева Виталий Кличко. В то же время, по данным Минэнерго Украины, за неделю запас угля на украинских ТЭС снизился на 21,1% и составил 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны находиться на уровне 758,3 тыс. тонн.
Ранее на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.
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