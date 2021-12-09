Путин поздравил РФПИ с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с 10-летним юбилеем, указав, что организация заслужила высокий авторитет и доверие у представителей отечественного бизнеса и зарубежных партнеров, передает пресс-служба Кремля.

В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, президент указал, что фонд «очень многое сделал для привлечения иностранного капитала в российскую экономику».

«Проекты, в реализации которых фонд принимает участие, способствуют развитию и внедрению передовых технологий, совершенствованию промышленной, социальной и транспортной инфраструктуры, повышению качества жизни людей», – отметил Путин.

Он указал, что к числу основных приоритетов работы фонда относится сфера медицины и здравоохранения, поддержка ведущих отечественных фармацевтических компаний, и это «особенно важно сегодня, когда Россия и весь мир борются с пандемией опасной инфекции».

«Именно РФПИ сыграл инициативную роль в организации производства высокоточных тест-систем для диагностики коронавируса и лекарственных препаратов для его лечения, внес существенный вклад в разработку и продвижение первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса «Спутник V». Столь значительные достижения стали возможны благодаря профессионализму и опыту сотрудников фонда, грамотным управленческим и коммерческим решениям. Рассчитываю, что деятельность РФПИ, способствующая экономическому и социальному развитию нашей страны, будет и впредь столь же эффективна. Искренне желаю вам успехов в работе и всего самого доброго», – заключил президент.

В 2021 Владимир Путин создал РФПИ для привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику, лично встречался и продолжает общаться с ведущими инвесторами, присвоил организации статус суверенного фонда.

Он поручил РФПИ инвестировать в важные для страны проекты. В их числе – строительство нефтехимического комбината «ЗапСибнефтехим», обеспечение малонаселенных пунктов высокоскоростным доступом в интернет, строительство первого железнодорожного моста между Россией и Китаем, запуск производства инсулина, развитие возобновляемой энергетики, транспортной инфраструктуры и технологий.

С момента создания РФПИ инвестировал более 2,1 трлн рублей. Инвестиции направлены в более 100 проектов по всей стране. Благодаря РФПИ привлечено 40 млрд долларов от мировых инвесторов. На каждый собственный рубль РФПИ привлек девять рублей средств партнеров.

Примером результатов инвестиций является, например, строительство крупнейшего в России нефтехимического комплекса «ЗапСибнефтехим», который входит в топ-5 мировых проектов по производству полимеров и замещает импорт полимеров, а также увеличивает экспортный потенциал.

Строительство первого российско-китайского железнодорожного моста сократит расстояние транспортировки грузов в КНР на 700 км, увеличит пропускную способность ж/д маршрутов между странами на 54%. Строительная готовность составляет уже более 90%, запуск планируется в 2022 году.

Строительство «с нуля» крупнейшего технопарка в России на территории бывшего аэродрома «Тушино» дало рабочие места 20 тыс. человек. Также появились жилой квартал (387 тыс. кв.м. жилой площади на 6 тыс. семей), социальная инфраструктура (школы, детские сады, поликлиника, 25 тыс. кв.м. спортивных объектов). Технопарк стал лучшим офисным проектом Европы в двух номинациях конкурса International Property Awards

Крупнейшая в мире современная кольцевая автомагистраль ЦКАД создает 200 тыс. новых рабочих мест в регионе, сокращает транзитный трафик через Москву и Подмосковье на 30%.

Также был построен ведущий международный аэропорт Дальнего Востока в городе Владивосток. Его маршрутная сеть включает более 45 направлений, внутренний пассажиропоток за девять месяцев 2021 года на 62% превысил показатель предыдущего года. Усилиями РФПИ в проект привлечен ведущий международный оператор – Changi Airports.

Началась работа над ликвидацией цифрового неравенства: обеспечен доступ к высокоскоростному интернету в более чем 14 тыс. малых населенных пунктах России для 3,5 млн человек, создана основа для цифровизации всей страны.

Кроме того, запущен новый завод по производству фармацевтических субстанций в Санкт-Петербурге «Герофарм». Это ведущий производитель инсулина полного цикла в России, его мощности обеспечивают 100% потребности населения России в инсулине. Компания разработала и вывела на российский рынок инновационные аналоги инсулина, которые производятся в России по принципу полного цикла – от субстанции до готовой лекарственной формы.