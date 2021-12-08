«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в матче футбольной Лиги чемпионов

Эксперт: Отношения Германии с Россией будут определять три женщины

«Министры-«зеленые» в новом кабинете министров ФРГ будут выступать против «Северного потока – 2», но канцлер Шольц настроен на конструктив и разрядку», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя избрание Олафа Шольца канцлером Германии.

«Правительство Германии формируется совсем по другим критериям, нежели в России. Во-первых, нужно соблюсти гендерный баланс: женщины должны занять половину мест в правительстве. Во-вторых, необходимо представить в определенных пропорциях разные регионы страны. Кроме того, впервые пост министра сельского хозяйства занял человек с иммиграционным бэкграундом», – отметил германский политолог Александр Рар.

«Что касается внешней политики, то ее будут определять три женщины – представитель «Зеленых» Анналена Бербок возглавит МИД, пост главы минобороны займет Кристина Ламбрехт из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а Свенья Шульце из той же партии будет отвечать за министерство экономического развития», – рассказал эксперт. Он добавил, что антироссийская риторика Бербок уже всем знакома, а о двух других политиках пока сказать что-либо конкретное сложно.

«Шольц захотел, чтобы женщины определяли лицо немецкой внешней политики. Что из этого получится – посмотрим. В процессе увидим, насколько женщины более миролюбивы или более конструктивно мыслящи, чем мужчины. Ясно одно: пока новое правительство собирается твердо следовать в русле трансатлантического и европейского альянса и будет на стороне Украины в ее конфликте с Россией», – полагает Рар.

«Сейчас новому правительству необходимо получить доверие в Америке и у других союзников. Но, учитывая сложную международную обстановку, понятно, что вызовов перед нами сейчас больше, чем было во время канцлерства Ангелы Меркель. Сейчас обостряются такие факторы, как миграционный и энергетический кризисы, распри внутри ЕС, нарастает конфликтность вокруг Украины. Все это заставит правительство действовать иначе и где-то менять свою политическую ориентацию», – уверен собеседник.

«Что касается отношений с Россией, то «Зеленые» по-прежнему будут выступать против «Северного потока – 2». Они не говорят, что остановят его, но они хотят передать решение по нему в руки Брюсселя. А там, как мы знаем, есть разные точки зрения. Так что снова будет борьба. Пока непонятно, как проявит себя в этом вопросе Бербок или Ламбрехт. Ясно, что «Зеленые» продолжат чинить проблемы России в этом направлении. Но Шольц настроен на конструктив и разрядку», – отметил эксперт.

«При этом судьба газопровода – далеко не самый главный вопрос в российско-германских отношениях. Да, это их символ, но важнее, чтобы Германия не присоединилась к санкциям против России, к чему их подбивают США. Также важно, чтобы продолжался энергетический диалог России и Германии. Но вопрос в том, сможет ли Шольц и члены правительства не поддаваться на уговоры США или нет», – резюмировал Рар.

В среду депутаты германского Бундестага нового созыва избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Парламентарии проводили аплодисментами экс-главу кабинета министров, представительницу Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелу Меркель. Впервые за 16 лет федеративной республикой будет управлять мужчина, но правительство будет гендерно равным: восемь из 16 министров – женщины.

После проигрыша блока ХДС – Христианско-социальный союз (ХДС-ХСС) на выборах в Бундестаг новый кабинет сформирован из представителей трех политических сил – Социал-демократической партии Германии, либеральной Свободной демократической партии и партии «Союз-90/Зеленые». Новоизбранный канцлер Шольц ранее заявил о планах остаться на посту главы кабмина больше одного срока. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать России от нового канцлера ФРГ.

Добавим, что практически одновременно с сообщениями об избрании Шольца источник в Конгрессе США заявил: правительства Соединенных Штатов и ФРГ достигли договоренностей о том, что Германия закроет газопровод «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину. В сообщении Deutsche Welle говорится о соответствующих обязательствах, взятых на себя Берлином. При этом остается непонятным, согласовали ли правительства само определение военной агрессии.

В минувшие выходные глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии Манфред Вебер (представляющий консервативную баварскую партию ХСС) призвал будущее правительство Германии остановить ввод газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию и свернуть проект в случае начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Одновременно глава Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер выступил против остановки «Северного потока – 2» и зависимости властей Германии от политики США, призвав обеспечить серьезное отношение Вашингтона к решениям Берлина.

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