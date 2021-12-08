В ЦИК опровергли миф о «лишении» ряда россиян пассивного избирательного права

ЦИК и все избирательные комиссии, организующие выборы, принимают решение о регистрации кандидатов или отказе в регистрации на основании данных МВД; лишенных пассивного избирательного права в стране в разы меньше, чем указывают некоторые «независимые эксперты», заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, комментируя информацию о якобы лишенных пассивного избирательного права 9 млн граждан.

Булаев отметил, что «самую большую категорию современных «лишенцев» составляют, по мнению некоторых наших коллег – «экспертов», граждане со вторым гражданством или иностранным видом на жительство: по их оценкам, это число может превышать 6 млн человек», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Свои выводы авторы подтверждают оценочными суждениями, которые датированы 2015 годом, о потенциально возможной постановке на учет лиц, имеющих второе гражданство. В действительности, ЦИК России и все избирательные комиссии, организующие выборы, принимают решение о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации на основании данных МВД. С учетом статистической информации МВД России можно утверждать, что граждан России, имеющих второе гражданство или вид на жительство иностранного государства и подпадающих под лишение пассивного избирательного права, к моменту объявления выборной кампании 2021 года насчитывалось не более 550 тыс. человек – это более чем в 10 раз меньше заявленного в пресловутом докладе, претендующем на серьезность», – указал он.

Кроме того, «сильно завышена и цифра «лишенцев», осужденных за преступления, которые являются основанием для ограничения пассивного избирательного права».

«По оценкам этих «независимых экспертов», таких «лишенцев» среди граждан России более 3 млн (3 млн 133 тыс. 286): осужденные по приговору суда к лишению свободы в 2010-2020 годах за различные преступления. Но эти «расчеты» не соответствуют реальной ситуации, так как представляют собой только сумму абсолютного числа вынесенных приговоров без учета фактических обстоятельств, которые «де-факто» существенно уменьшают число лиц, временно пораженных в избирательных правах. Суммарно количество граждан с временными ограничениями права быть избранными с учетом осуждения за некоторые составы преступлений составляет менее 1,5 % от общего числа избирателей», – подчеркнул Булаев.

Зампредседателя ЦИК добавил, что «никаких реестров по лишенным пассивного избирательного права не ведется ни в России, ни в какой-либо другой стране мира».

Вместе эксперт отметил, что «международные правовые акты допускают ограничение избирательных прав, и сегодня нет государства, которое бы не применяло подобные нормы».

«Например, в США более 11 млн. граждан ограничены в реализации пассивного избирательного права (по состоянию на 1 января 2021 года), что составляет более 6% от числа зарегистрированных избирателей. В Великобритании лишаются права быть избранными граждане, постоянно проживающие за границей более 15 лет. Достаточно широкое применение за рубежом получили так называемые «криминальный ценз» и ценз «служения отечеству» – в Латвии лишены права быть избранными лица, которые во время совершения преступления находились в невменяемом состоянии или в состоянии ограниченной вменяемости; во Франции правом быть избранными не обладают лица, лишенные права голоса по суду, и лица, уклоняющиеся от призыва в армию; в Финляндии – лица, лишенные права голоса по суду или объявленные недостойными служить Родине, а также осужденные за грубые нарушения избирательного законодательства, в Польше – лица, лишенные публичных или избирательных прав. В Боливии условием избрания для мужчин является отбытие воинской повинности. В ряде государств предусмотрено лишение пассивного избирательного права граждан, признанных банкротами. В частности, такой «имущественный ценз» установлен в Великобритании, Египте, Австралии, Бангладеш, Индии. В законодательстве и правоприменительной практике России реализована «стандартная модель» ограничения активного и пассивного избирательного права, принятая в большинстве цивилизованных государств мира», – заключил Булаев.

Ранее эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, комментируя один их популярных мифов несистемной оппозицией о «миллионах» людей, ограниченных в праве быть избранным в федеральные и региональные законодательные органы, что тех, кто совершал тяжкие преступления или имеет несколько паспортов, не допускают до выборов во многих странах.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва прошли 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними состоялись прямые выборы глав девяти субъектов России.