Эксперт: Байден не сможет гарантировать нерасширение НАТО на Восток

«Надо пересматривать основополагающие документы НАТО, получить согласие всех членов альянса. Даже если бы Байден как-нибудь надавил на союзников и осуществил бы это, потом пришел бы другой президент США и все бы переделал», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Кортунов, комментируя переговоры президентов Путина и Байдена, на которых обсуждались Минские соглашения и нерасширение НАТО на восток.

«Сейчас обе стороны должны продемонстрировать добрую волю и политическую гибкость в отношении украинской проблемы. Это дало бы основания считать саммит успехом», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Вадим Кортунов.

Пойдут ли власти обеих стран на это – открытый вопрос, но он может решиться уже в ближайшие недели, считает политолог. «Россия могла бы снизить активность у своих границ с Украиной, что позволило бы Байдену заявить о своей «победе». В свою очередь США могли бы оказать определенное давление на Киев и по части соблюдения Минских соглашений, и в плане подтверждения отказа от возможных попыток силового решения ситуации в Донбассе», – предположил собеседник.

«Что касается требований Путина предоставить России юридические гарантии нерасширения НАТО, здесь, к сожалению, очевидно, что такого идеального для Москвы решения он не получит. Для этого надо пересматривать основополагающие документы НАТО, получить согласие всех членов альянса. Даже если бы Байден как-нибудь надавил на союзников и осуществил бы это, потом пришел бы другой президент США и все бы переделал. Мы должны исходить из того, что реально, а что нет, и учитывать что даже любые юридически обязывающие соглашения могут легко стать жертвой быстро меняющейся политической конъюнктуры», – подчеркнул Кортунов.

«Варианты возможны разные. Может быть, США примут какой-нибудь технический мораторий, ограничивающий экспансию альянса на следующие несколько лет. Либо они определят географический паритет, согласно которому расширяться надо будет не на Восток, а, скажем, на Юг. В этом случае страны Балканского полуострова, скорее всего, будут кандидатами на вступление в блок в ближайшем будущем», – уточнил Кортунов.

Помимо прочего, аналитик обратил внимание на атмосферу разговора двух президентов. В окружении главы Белого дома отмечали, что беседа двух лидера прошла «со взаимными уступками» и без того, чтобы «грозить пальцами» друг другу. «Это позитивный фактор. Путин и Байден друг друга хорошо знают, уважают, оба опытные в международных делах, оба примерно понимают, чего друг от друга ожидать. Им бессмысленно заниматься распальцовками – стилистика у них не такая. Трамп мог бы, а они обошлись без понтов», – заметил Кортунов.

На ваш взгляд Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО? НАТО

Россия

Обе стороны в равной степени

Ни одна из сторон



Во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры. Беседа проходила в закрытом режиме, в формате видеосвязи. Стало известно, что в ходе беседы Путин заявил – Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, которые исключают расширение НАТО в восточном направлении. Со своей стороны «Байден сказал, что все эти озабоченности, которые выразила российская сторона, обсудит в кругу своих союзников», – сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Значительная часть беседы была посвящена внутриукраинскому кризису и невыполнению Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.

При этом, как сообщает The Wall Street Jounal Салливан охарактеризовал разговор двух президентов как прямой и откровенный. Более того, по мнению помощника Байдена по нацбезопасности, было достигнуто «много компромиссов». «Никто не грозил пальцем. Но президент (Байден) совершенно четко отстаивал позицию Соединенных Штатов по всем вопросам», – подчеркнул Салливан.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД