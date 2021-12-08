Байден обещал Путину обсудить в НАТО обеспокоенность России расширением альянса

Глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента России Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, «Байден сказал, что все эти озабоченности, которые выразила российская сторона, обсудит в кругу своих союзников». На вопрос о том, отведет ли Россия войска от границ с Украиной, Ушаков заявил: «Куда мы должны отводить свои войска, они же находятся на российской территории». Он подчеркнул, что российские силы «никому не угрожают». «Путин сказал: вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории, за тысячи километров от США. А нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе», – сообщил Ушаков, пояснив, что передает слова Путина «в своей интерпретации», «это очень сочные определения нашего президента».

Путин в разговоре с президентом США прямо указал на саботаж Киевом выполнения минских договоренностей. Кроме того, Путин «упомянул» и об украинских «законопроектах, которые как бы усиливают наступление на русский язык». Также речь зашла о милитаризации Украины, росте агрессивных националистических настроений на Украине, которые поддерживаются западными государствами и США, передает ТАСС.

Президенты условились, что их представители оперативно приступят к обсуждению юридических гарантий непересечения российских красных линий и гарантий безопасности России. На вопрос журналистов о том, сказал ли Путин Байдену в ходе их переговоров, что Россия не планирует и не будет отправлять войска на Украину, Ушаков ответил: «Об этом даже речь не шла, как отправлять войска на Украину, что это – какое-то вторжение или что? Даже речи не было об этом».

Как сообщил Ушаков, одним из ключевых тезисов Байдена стало то, что «и в Вашингтоне, и в натовских столицах обеспокоены передвижением российских войск вблизи границ Украины». Байден «сказал, что США и западные союзники готовят масштабные санкции», которые «будут использованы, если ситуация вокруг Украины будет и дальше эскалироваться». По словам Ушакова, Байден упоминал о возможных санкциях в более приемлемой форме, чем это делалось ранее в различных публичных заявлениях. Путин заявил Байдену, что санкции не дают никакого положительного эффекта в том числе для самих США.

Отвечая на вопрос, обсуждали ли президенты санкции в отношении «Северного потока – 2», Ушаков сказал: «Сразу могу сказать, отвечая на возможные вопросы, что пандемия не затрагивалась, климатическая проблематика не затрагивались, и энергетика тоже не затрагивалась».

Кроме того, одной из тем переговоров стала ситуация с дипмиссиями двух стран в Москве и Вашингтоне. Байден затронул проблематику функционирования дипломатических миссий в Москве и в Вашингтоне по своей инициативе. Он «намекнул», что в качестве первого шага Вашингтон может разрешить российским дипломатам осмотреть конфискованную дипсобственность, «есть понимание, что вопрос совсем зашел в тупик и нужно как-то из этой ситуации вылезать».

Ушаков заявил: «Итог пока рано подводить, для этого потребуется большое время, потому что накопилось столько проблем, что их можно разруливать не один месяц и, может быть, даже не один год. Посмотрим». По его словам, «прорывов пока что нет, отношения вызывают озабоченность», но «президенты продемонстрировали настрой на то, чтобы продолжать практическую работу». При этом лидеры двух стран выразили удовлетворение тем, как идет сотрудничество двух стран в борьбе с киберпреступностью в рамках договоренностей, достигнутых на женевском саммите. Путин и Байден не договаривались о новом контакте, но до этого стороны обсуждали вероятность очной встречи лидеров на нейтральной территории, сообщил Ушаков.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветсствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.