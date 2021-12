Французский военный в отставке подарил свою награду российскому морпеху Шойгу дал старт укладке железнодорожного пути на участке реконструкции БАМ 8 декабря 2021, 11:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Укладка железнодорожного пути на участке реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) началась в Амурской области, старт стыковке звена дал министр обороны Сергей Шойгу. Он отдал соответствующее распоряжение после доклада с места событий заместителя главы российского военного ведомства Дмитрия Булгакова. «Товарищ министр обороны Российской Федерации, разрешите приступить к стыковке завершающего звена рельсошпальной решетки на данном железнодорожном участке?», – передает ТАСС обращение Булгакова к Шойгу, который участвовал в церемонии по видео-конференц-связи из Национального центра управления обороной. «Конечно, приступайте, Дмитрий Витальевич! Большое событие», – сказал Шойгу. Булгаков доложил министру обороны, что железнодорожные войска продолжают выполнение задач по реконструкции участка Улак – Февральск Байкало-Амурской магистрали, отметив, что «участок проходит по вечной мерзлоте и является наиболее сложным на всем протяжении магистрали». «К выполнению данной задачи на сегодняшний день привлечена группировка в составе 1 тыс.500 человек личного состава и 700 единиц современной техники», – доложил Булгаков. По его словам, выполнение работ организовано на широком фронте: в полном объеме завершена вырубка леса и очистка полосы отвода, выполнено 845 тыс. куб. метров земляных работ, что составляет 113% от плана 2021 года. «В настоящее время выполняем работы на семи объектах: на пяти объектах ведем работы по отсыпке насыпей и разработке выемки земляного полотна, на одном объекте – Разъезд 2905 – Нора – завершаем восстановление притрассовой автодороги для обеспечения сооружения насыпи земляного полотна. На одном объекте, на котором мы сейчас находимся, Дрогошевск – Скалистый, завершена подготовка полностью земляного полотна и завершается укладка рельсошпальной решетки на этом участке», – подытожил Булгаков. Он также сообщил, что в четверг, 9 декабря, в 10.00 по местному времени начнется укладка рельсошпальной решетки на перегоне Огорон – Молдавский протяженностью 12 км. Подводя итоги проделанной работы, Шойгу отметил, что «сделан первый, очень важный шаг, который дает начало большому пути». «Качественно и в срок выполнив работы на этом сложном и ответственном участке, военные железнодорожники вновь доказали, что они готовы к решению государственных задач любой сложности. Уверен, что и в дальнейшем вы будете образцово выполнять воинский долг, уверенно осваивать свою профессию», – сказал министр, пожелав военнослужащим успехов в дальнейшей работе. Напомним, в августе министр обороны Сергей Шойгу принял участие в церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. «Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно», – сказал он, добавив, что протяженность участка составляет 340 километров.

Эксперт назвал две причины резкого падения продаж российских вооружений 6 декабря 2021, 11:46

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Проседание» России на рынке вооружений обусловлено санкциями США и отсутствием российского предложения в популярных сегментах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Так он оценил данные доклада SIPRI о резком падении продаж оружия российскими компаниями. «Говорить о падении российского экспорта на основе данных за один год, пока, наверное, не стоит. Ведь экспорт вооружений – очень инерционный процесс, его следует рассматривать в разрезе длительных временных отрезков. Однако мы уже точно фиксируем определенную стагнацию за последние несколько лет. Экспорт все это время крутится вокруг отметки 15 млрд долларов, с небольшими колебаниями в обе стороны», – рассказал научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник. По мнению эксперта, причин стагнации оружейного экспорта несколько, и первая – это санкции США. «Американские рестрикции осложняют сотрудничество с Россией для ряда стран, опасающихся попасть под финансовый удар Вашингтона. Покупать у нас вооружение могут позволить себе только политически важные для Соединенных Штатов страны, вроде Индии. Поэтому тут о перспективах сказать ничего конкретного нельзя, поскольку очень многое завязано на общей внешнеполитической повестке», – пояснил аналитик. Вторая причина стагнации – недостаточная российская представленность или ее полное отсутствие в сегментах, пользующихся популярностью на рынке, полагает собеседник. «В первую очередь это относится к рынку морской патрульной авиации, которая активно развивается в Юго-Восточной Азии. Противолодочную авиацию мы не продаем и даже не строим для себя. Также известно, что Россия совершенно недостаточно представлена в сегменте беспилотной авиации. Тут ситуация может улучшиться – у нас есть уже несколько новых моделей с определенными экспортными перспективами. Слабо представлена Россия и на рынке вертолетов, пока мы продаем только одну модель – Ми-8 и ее варианты», – посетовал специалист. Крамник также напомнил, что пользующееся безусловной популярностью за границей российское вооружение уже заняло свой рынок. «Например, мы продали истребители четвертого поколения Су-30 уже всем, кто хотел и мог их купить. Это машина с длительным ресурсом, и вряд ли им скоро понадобится замена. А расширить географию мешают все те же американские санкции», – подчеркнул эксперт. Из опубликованных в понедельник данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) следует, что пандемия коронавируса не сказалась на уровне продаж на оружейном рынке. Суммарный объем продаж 100 компаний-лидеров по производству вооружений в мире с 2019 по 2020 год вырос на 1,3%, достигнув 531 млрд долларов. Российские компании из рейтинга продали оружия на 28,2 млрд долларов, что на 6,5% меньше, чем в 2019 году, цитирует «Коммерсант» сообщение SIPRI. Всего в рейтинг входят девять российских фирм, их доля составляет 5%. Особенно заметным снижение уровня продаж было у компаний «Алмаз-Антей» (на 31%), «Вертолеты России» (на 13%) и АО «Объединенная судостроительная корпорация» (на 11%), приводит DW данные доклада. Эксперт: Новая система ПВО Британии опоздала на 20 лет 7 декабря 2021, 12:20

Фото: army.mod.uk

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Российский ЗРК С-400 может уничтожить объект размером с пятирублевую монету на высоте 70 км. Это вероятно превышает возможности британского комплекса Sky Sabre», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, полковник Сергей Хатылев. Так он оценил сообщение Минобороны Британии о новых комплексах ПВО, предназначенных для отражения атак Су-57 и способных поражать цель размером с мяч для тенниса. «Истребитель Су-57 – не самый сложный объект для ПВО, поэтому нельзя оценивать средства воздушной защиты по возможности сбить эту цель. Что гораздо более важно – принятый на вооружение ПВО сухопутных войск зенитно-ракетный комплекс «Викинг» по своим тактико-техническим характеристикам превышает Sky Sabre в четыре раза. Например, у нашего комплекса больше целевых каналов – совокупность элементов ЗРК, обеспечивающих одновременное сопровождение и обстрел одной цели», – сказал экс-начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России, полковник Сергей Хатылев. Собеседник отметил,что российский ЗРК имеет дальность стрельбы 83 км. И если на его предыдущих версиях находилось четыре ракеты, то теперь – шесть на самой пусковой установке и 12 – на транспортно-заряжающей машине, с которой тоже можно вести огонь. «Вообще, Британия не очень сильна в ПВО. Все, что королевство принимало в последние 30 лет на вооружение – это устаревшие американские разработки», – пояснил эксперт. Хатылев отдельно коснулся заявления Минобороны Британии о том, что новая система ПВО может поражать цели размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука. «Мы этим примером иллюстрировали наши системы слежения за воздушными и космическими телами больше 20 лет назад. Тогда говорилось, что наши системы способны обнаружить над Средиземным морем, выдать целеуказания и уничтожить объект размером с теннисный мячик. Эта система включает в себя не только стрельбовый комплекс, но и станции предупреждения о ракетном нападении», – детализировал Хатылев. Эксперт добавил, что стоящий сейчас на вооружении в России ЗРК С-400 способен уничтожать объект размером с пятирублевую монету на высоте 70 км, что, вероятно, превышает возможности британского Sky Sabre. «Так что рекламные заявления по поводу новой ПВО англичане пусть оставят себе на обед», – добавил собеседник. Экс-начальник ЗРВ также указал на бесполезность нового британского вооружения в свете обладания Россией гиперзвуковым оружием. «На сегодняшний день у Британии практически нет средств для противодействия нашим гиперзвуковым ракетам, летящим со скоростью 8 или 10 Махов», – подчеркнул Хатылев. Источники в британском Минобороны сообщили о том, что армия Соединенного королевства приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre, которая должна стать защитой от российских истребителей. Times со ссылкой на источники пишет, что Лондон с помощью новой системы рассчитывает «отражать угрозы, исходящие от российских истребителей-невидимок, таких как Су-57, которым НАТО дало кодовое имя Felon», передает ТАСС. Sky Sabre заменила ракеты Rapier, которые использовались с 1970-х годов. Минобороны Британии сообщает, что новая система ПВО может поражать цели размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука. Sky Sabre может управлять полетом 24 ракет одновременно. Британский министр по вопросам оборонных закупок Джереми Куин заявил, что «передовая технология значительно повысила защиту» с воздуха. Sky Sabre, по его словам, «является яркой демонстрацией боевых возможностей» Великобритании «тем, кто хочет причинить вред» стране. В Британии отказались признавать Т-34 лучшим танком Второй мировой войны 6 декабря 2021, 08:29

Фото: Artur Widak/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Британский историк Джеймс Холланд назвал лучшим танком Второй мировой войны американский «Шерман М4», забыв про советский Т-34, сообщило испанское издание ABC. «Шерман М4», по мнению Холланда, несмотря небольшие габариты, был довольно быстрым, не очень тяжелым, его легко можно было массово производить. Кроме того, во время войны именно «Шерман» чаще всего применяли в войсках западных союзников, передает РИА «Новости». При этом издание также приводит мнение немецкого танкиста-аса времен Второй мировой войны Отто Кариуса, назвавшего «самым опасным противником» советский Т-34. Средний танк M4 «Шерман» – основной американский средний танк периода Второй мировой войны. Широко использовался в американской армии на всех местах боевых действий, а также в больших количествах поставлялся союзникам по программе ленд-лиза T-34 – советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. Стал самым массовым танком своего времени. Т-34 оказал значительное влияние на исход войны. Многие эксперты, в том числе немецкие генералы, называли «тридцатьчетверку» одним из самых лучших танков времен Второй мировой войны. Ранее журнал Stern писал, что светский Т-34 оказался «смертоносным сюрпризом» для напавшего на СССР вермахта, так как эта боевая машина превосходила все немецкие модели танков. Москва и Дели договорились о совместном производстве АК-203 в Индии 6 декабря 2021, 18:25

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Россия и Индия подписали контракт о совместном производстве более 600 тысяч автоматов АК-203 на предприятии в городе Корва (штат Уттар-Прадеш), сообщили в пресс-службе концерна «Калашников». По словам гендиректора ГК «Калашников» Владимира Лепина, производство АК-203 начнется в Индии в течение ближайших месяцев. «Российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу в течение трех лет по оптимизации ценовых и технологических параметров проекта. Теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев», – передает «Интерфакс» слова Лепина. Автомат Калашникова АК203 – это современное стрелковое оружие, созданное на основе сверхнадежных технических решений платформы АК. Высокая эффективность АК203 основывается на проверенной годами газоотводной автоматике, мощном калибре 7,62 мм, современной эргономике и улучшенной кучности. Благодаря своей универсальности данный автомат идеально подойдет для оснащения как регулярных воинских формирований, так и различных спецподразделений. Широкий функционал АК203 обеспечен планками Пикатинни, быстросъемным дульным тормозом-компенсатором, возможностью установки других дульных приспособлений, 40 мм подствольного гранатомета, штык ножа, а также наличием складного/телескопического приклада. Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке. Стало известно о резком сокращении продаж российских вооружений в мире 6 декабря 2021, 10:11

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Объем продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний мира вырос на 1,3% в 2020 году, до 531 млрд долларов, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Одно из самых резких падений продаж показали российские компании, входящие в рейтинг. У «Алмаз-Антея» и Объединенной судостроительной корпорации они упали на 31% и 11% соответственно, сообщили СМИ. Как пишет газета «Коммерсант», страны-лидеры в рейтинге продаж вооружения крупнейшими компаниями: США – 285 млрд долларов, доля в общем рейтинге составляет 54%, рост к 2019 году – 1,9%. Китай – 66,8 млрд долларов, доля – 13%, рост – 1,5%; Великобритания – 37,5 млрд долларов, доля – 7%, рост – 6,2%. На Европу приходится 21% всех продаж крупнейших компаний (109 млрд долларов). Продажи французских компаний упали на 7,7%, а продажи немецких компаний выросли на 1,3%. Российские компании из рейтинга продали оружие на 28,2 млрд долларов, это на 6,5% меньше, чем в 2019 году. Всего в рейтинг входят девять российских фирм, их доля составляет 5%. В сообщении SIRI не указано, на каком месте страна находится по этому показателю. «Одно из самых резких падений продаж оружия среди компаний в SIPRI топ-100 было отмечено у российских предприятий. Это совпало с окончанием реализации Государственной программы вооружений на 2011-2020 годы и с задержками сроков поставок, связанными с пандемией», – говорится в сообщении SIPRI (.pdf). Институт отмечает, что в списке есть российские фирмы, которые показали рост продаж. Например – Объединенная авиастроительная корпорация (16%). SIPRI уточняет, что одним из ключевых событий в российской оборонной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек. Российские компании реализуют госпрограмму по увеличению доли гражданской продукции в структуре выручки до 30% от общего объема продаж к 2025 году и до 50% к 2030-му. Напомним, в феврале глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что компания – несмотря на санкции и пандемию – смогла реализовать в 2020 году продукцию военного назначения на уровне предыдущего года, то есть на сумму порядка 13 млрд долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова обвинила США в создании угрозы российской гражданской авиации 5 декабря 2021, 15:20 Текст: Евгения Шестак

Действия ВВС США представляют угрозу для гражданской авиации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Действия ВВС США создали угрозу гражданской авиации. И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», – написала она в Telegram. Дипломат подчеркнула, что возросшая интенсивность полетов самолетов НАТО у границ России, в том числе над Черным морем, увеличивает риски опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов. Она добавила, что полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря. Теперь российские авиационные власти инициируют направление протеста по дипломатическим каналам. Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Накануне пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком. В воскресенье американский самолет радиоэлектронной разведки ВВС совершил разведывательный полет над Черным морем, приблизившись к берегу Крыма. В ноябре российские ВКС зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем. Спецназ получил первые вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН 6 декабря 2021, 08:15

Фото: rhc.aero

Текст: Дмитрий Зубарев

Первые вертолеты огневой поддержки спецназа Ми-8АМТШ-ВН уже поступили в российскую армию, сообщил источник в военно-промышленном комплексе. «Первые машины уже приняты. Подписаны два контракта, машины должны пойти в войска в течение 2021 и 2022 годов», – сообщил источник РИА «Новости», не уточнив их количество в силу секретности. Ми-8АМТШ-ВН (Ми-171Ш-ВН) представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17. Он предназначен для огневой поддержки действий сил специального назначения. Технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирии. В машине воплощен целый комплекс конструктивных особенностей, повышающих боевую эффективность и живучесть машины. По сравнению с предыдущей версией у новой модификации выросли крейсерская и максимальная скорость полета до 280 километров в час, а также максимальный взлетный вес до 13,5 тонны. Также повышена боевая живучесть вертолета. Машина оснащается комплексом обороны «Президент-С», который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех их головкам наведения и выброс ложных тепловых целей. Для защиты личного состава пол кабины экипажа и грузового отсека полностью закрыты съемной облегченной кевларовой броней. На вертолете Ми-8АМТШ-ВН установлен новый состав вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением (например, контейнеры УПК-23-250), неуправляемыми ракетами (Б-8В20А) и бомбами различного калибра (ОФАБ-250) вертолет оснастили комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой. Помимо стандартного вооружения машина вооружена четырьмя пулеметами: три 12,7-миллиметровых «Корда», а также один 7,62-миллиметровый пулемет КВП в хвостовой части вертолета. Ранее Минобороны сообщило, что первые десять новых транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска в 2021 году. Новую систему ПВО в Британии назвали защитой от российских Су-57 7 декабря 2021, 05:31

Фото: army.mod.uk

Текст: Антон Антонов

В Великобритании на вооружение приняли новую систему ПВО Sky Sabre, которая должна стать защитой от российских истребителей, заявили источники в британском Минобороны. Sky Sabre заменила ракеты Rapier, которые использовались с 1970-х годов. Новая ПВО может поражать цели размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука, сообщает министерство. Sky Sabre может управлять полетом 24 ракет одновременно. Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин заявил, что «передовая технология значительно повысила защиту» британских сил «с воздуха». Sky Sabre, по его словам, «является яркой демонстрацией боевых возможностей» Великобритании «тем, кто хочет причинить вред» стране. Times со ссылкой на источники пишет, что Лондон с помощью новой системы рассчитывает «отражать угрозы, исходящие от российских истребителей-невидимок, таких как Су-57, которым НАТО дало кодовое имя Felon», передает ТАСС. Напомним, читатели британской газеты Daily Express отреагировали на слова западных политиков об угрозе, которую Россия якобы представляет для Евросоюза, и посоветовали им лучше учить географию. США отвергли обвинения в создании угрозы гражданской авиации над Черным морем 6 декабря 2021, 23:04

Фото: Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Сообщения о том, что самолет-разведчик США создал угрозу гражданскому самолету над Черным морем, не соответствуют действительности, утверждает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По версии Кирби, «не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров, уж, конечно, не со стороны американских военных». Он заявил, что «была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения». Как заявил Кирби, подобные ситуации, при которых два самолета оказываются на одной высоте, случаются «тысячи раз» по всему миру. Он утверждает, что «русские друзья гиперболизируют, говоря об инциденте, которого не было», передает РИА «Новости». Напомним, американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. В субботу пассажирский самолет «Аэрофлота» Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС США представляют угрозу для гражданской авиации. Лавров заявил о попытках США помешать сделке России и Индии по С-400 6 декабря 2021, 13:39

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

США пытались помешать сделке по закупке Индией российских комплексов С-400, но Нью-Дели доказал, что является суверенной странной и будет самостоятельно решать, у кого закупать вооружения, заявил глава МИД Сергей Лавров. По словам Лаврова, сделка по закупке С-400 имеет важное практическое значение для обеспечения обороноспособности Индии. «Сделка реализуется. Мы видели попытки США подорвать это сотрудничество и заставить Индию выполнять приказы Вашингтона и то, как США видят развитие региона. Но наши индийские друзья твердо заявили и четко объяснили, что они являются суверенной страной и они сами будут решать, чьи вооружения покупать и каких выбирать партнеров», – передает РИА «Новости» слова Лаврова по итогам переговоров в Нью-Дели. Он отметил, что российско-индийские отношения носят характер привилегированного стратегического партнерства. Кроме того, по его словам, США пытаются расширить формат AUKUS. «Сейчас (США) будут пытаться его (AUKUS) расширять, уже были заявления, что Япония должна присоединиться, что Южная Корея должна присоединиться. У меня есть серьезные сомнения, что это будет помогать делу мира и стабильности», – сказал Лавров. Глава МИД отметил, что следующую встречу глав МИД и Минобороны России и Индии в формате «2+2» планируется провести в начале следующего года. «Мы пригласили наших индийских коллег с ответным визитом в формате «2+2» посетить Москву или другой регион РФ в первой половине следующего года», – сказал министр. Ранее он сообщил, что президенту России и премьер министру Индии будет доложено о том, что их инициатива с проведением такого рода встреч полностью себя оправдала и заслуживает перевода на регулярную основу. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Times of India заявил, что Вашингтон поделился обеспокоенностью с Индией в связи с ее соглашением с Россией по поставкам российских зенитно-ракетных систем С-400. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о шантаже Вашингтона. Москва и Дели отказались от доллара во взаиморасчетах 7 декабря 2021, 09:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия и Индия отказались от доллара во взаиморасчетах, все платежи ведутся в рублях и рупиях, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. «По традиции мы все сделки называем в долларах для удобства подсчета. В реальной работе «Рособоронэкспорт» практически на 100% отошел от расчета в американской валюте. Что касается Индии, то все взаиморасчеты ведутся в рублях и рупиях. Кроме того, мы активно практикуем офсетные проекты, которые присутствуют и в подписанных сегодня контрактных документах. Это нормальная современная практика, один из трендов мирового рынка», – цитирует РИА «Новости» Михеева. По его словам, в Индии по лицензии произведено более 220 истребителей Су-30МКИ, около 900 танков Т-90С и 1500 Т-72М1. «Продолжается многолетнее сотрудничество с корпорацией HAL по лицензионному производству самых массовых самолетов индийских ВВС – Су-30МКИ. Здесь произведено свыше 220 единиц. В интересах сухопутных сил страны в Индии на заводе HVF производятся танки Т-90 и Т-72М1. Уже произведено около 900 Т-90С и 1500 Т-72М1. На базе артиллерийских заводов министерства обороны Индии выпускаются снаряды «Манго», – перечислил Михеев. Он подчеркнул, что Индия всегда была и остается одним из ключевых покупателей российской техники на протяжении десятков лет. А главный принцип сотрудничества опирается на объявленную правительством Индии и успешно реализуемую промышленностью программу «Делай в Индии». «Рособоронэкспорт» такую работу ведет давно, и нам реально есть чем гордиться. Россия – первая страна, которая начала масштабное сотрудничество с Индией в формате трансфера технологий и организации производства продукции российской разработки на индийских предприятиях», – сказал Михеев. Кроме того, отметил он, ведутся консультации по вопросу модернизации танков Т-90. Проведены предварительные испытания нескольких модернизированных систем, установленных на выделенных индийской стороной танках. «Сейчас подходим к завершающим испытаниям, по результатам которых будет приниматься решение об установке на танки модернизированных систем. Мы – единственная страна, имеющая с Индией столь плотные и емкие связи в научно-технической области в сфере оборонной промышленности. Сегодня мы ведем совместные научно-исследовательские работы более чем по 100 перспективным тематикам, создавая огромный задел для развития высокотехнологичной промышленности обеих стран в будущем», – сказал Михеев. По его словам, локализация производства автоматов Калашникова АК-203 в Индии возрастет от 5% до 70%, а затем станет стопроцентной. «Есть особенность запуска производства. Первые 120 тысяч автоматов АК-203 будут произведены в Индии с поэтапным увеличением локализации от 5% до 70%. Остальные автоматы будут производиться со стопроцентной локализацией», – сказал Михеев. По его словам, российская сторона подтверждает готовность обеспечить в течение двух-трех лет полномасштабное производство новейшей версии автоматов Калашникова, что обеспечит силовые структуры Индии современным стрелковым оружием. В Индии создана современная производственная линия завода в Корве (штат Уттар-Прадеш), стрелковый тир для заводских и приемо-сдаточных испытаний автоматов. Специалисты «Рособоронэкспорта» и концерна «Калашников» принимают активное участие во всех этапах организации производства. Ранее Москва и Дели подписали контракт на поставку министерству обороны республики более 600 тыс. автоматов АК-203 калибра 7,62 мм индийского производства, а также договорились о производстве автомата Калашникова в Индии. Напомним, президент России Владимир Путин прилетел в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке. Стало известно о переговорах России и Индии об увеличении производства Су-30МКИ 6 декабря 2021, 18:48 Текст: Вера Басилая

Россия и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц, заявил в понедельник в директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев в эфире телеканала «Россия 24». «Действительно, достаточно долгое время здесь на предприятии HAL по нашей лицензии производятся самолеты Су-30МКИ, и сегодня мы ведем переговоры об увеличении этого количества, то есть лицензионного производства, где-то на 50 единиц, то есть предприятие активно работает, и самолеты пользуются большим успехом в национальных ВВС», – цитирует РИА «Новости» Шугаева. Ранее Москва и Дели подписали контракт на поставку министерству обороны республики более 600 тыс. автоматов АК-203 калибра 7,62 мм индийского производства, а также договорились о производстве автомата Калашникова в Индии. Напомним, президент России Владимир Путин прилетел в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке. Французский военный в отставке подарил свою награду российскому морпеху 7 декабря 2021, 14:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Морской пехотинец российских Вооруженных сил получил в дар от французского сержанта Крест участника боевых действий, сообщили в Минобороны России. «Гражданин Франции, старший сержант в отставке Стефан Шиоди в торжественной обстановке передал свою награду «Крест участника боевых действий» в дар российскому сержанту морской пехоты береговых войск Северного флота Евгению Серге. Мероприятие прошло в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке», – передает ТАСС сообщение ведомства. Шиоди проходил службу в сухопутных войсках Франции. Прадед французского сержанта был офицером Российской императорской армии, участвовал в Первой мировой войне, где был ранен. «Для меня большая честь быть в составе делегации на территории России. Хотелось бы вручить данную награду моему российскому коллеге, который сражался в Сирии. Я, к сожалению, в Сирии в операциях участия не принимал, но для меня было большой честью сблизиться с российским военными, которые там были», – отметил на церемонии Шиоди. Он добавил, что высоко оценивает вклад российских вооруженных сил в борьбу с терроризмом и в восстановление мира в Сирии. «Я считаю, что мы много можем достичь вместе в борьбе с терроризмом, который является по сути своей современной формой фашизма», – добавил французский военный. В свою очередь Серга поблагодарил Шиоди за передачу личной боевой награды. «Ваш поступок свидетельствует об особом отношении к ратной службе. Я буду помнить сегодняшний день и бережно хранить эту награду», – отметил российский сержант и вручил Шиоди памятный подарок от бригады морской пехоты. Как уточнили в Минобороны, сержант Серга принимал участие в выполнении специальных задач в Сирии, награжден орденом Мужества. Шойгу назвал беспрецедентным уровень доверия между Россией и Индией 6 декабря 2021, 09:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Сотрудничество России и Индии с каждым годом выходит на новый качественный уровень, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом. «О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технического сотрудничества, – передает ТАСС слова Шойгу. По словам министра, он убежден, что юбилейное, 20-е заседание межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в понедельник, будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Россией и Индией. «Нацелены на плодотворную совместную работу», – добавил глава российского военного ведомства. По словам Шойгу, оборонная сфера является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества. «Регулярные встречи лидеров наших стран, очередная из которых состоится сегодня, – яркое свидетельство многоплановых двусторонних отношений, развивающихся в духе особо привилегированного стратегического партнерства», – сказал Шойгу. «Долгие годы мы плодотворно контактируем на всех уровнях. Оборонная сфера является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, укрепляется взаимодействие генеральных штабов и видов вооруженных сил, расширяется обмен военными делегациями. Ведется работа в области военного образования», – продолжил министр. Он подчеркнул, что особое место в военном сотрудничестве занимают совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. «Учения серии «Индра» и участие в Армейских международных играх – наглядный пример боевого слаживания и содружества армий России и Индии», – отметил глава российского оборонного ведомства. Он также сообщил, что Россия и Индия поддерживают тесные контакты по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания министров обороны стран – членов АСЕАН и диалоговых партнеров («СМОА плюс»). Defence Minister Rajnath Singh and Russian Defence Minister General Sergey Shoigu hold talks in New Delhi.



(ANI) pic.twitter.com/yF6sEmDLZp — The Times Of India (@timesofindia) December 6, 2021 Ранее Россия допустила возможность поставки С-500 Китаю и Индии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Корабли Черноморского флота и ВМС Египта провели учения в Средиземноморье 6 декабря 2021, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Трехдневная фаза совместных учений Черноморского флота России и военно-морских сил Египта началась в Средиземном море, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. «Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет приступили к проведению трехдневной морской фазы совместного военно-морского учения «Мост дружбы-2021» в акватории Средиземного моря», – передает РИА «Новости» сообщение ЧФ. Как уточняется в сообщении, в состав отряда кораблей ВМФ России входят фрегат «Адмирал Григорович» с вертолетом Ка-27ПС на борту, патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-742. Отряд кораблей ВМС Египта представляют фрегат, два корвета и судно обеспечения. В ходе морского этапа учения военные моряки окажут помощь терпящему бедствие кораблю, отразят атаки надводных средств, проведут досмотровые операции «в отношении подозрительных судов», отмечает ведомство. Российско-египетское учение «Мост дружбы» проводится с 2015 года, в 2020 году оно проходило в акватории Черного моря. Ранее в пресс-службе флота сообщали, что отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) завершает переход в египетский порт Александрия для участия в совместных российско-египетских военно-морских учениях «Мост дружбы-2021».