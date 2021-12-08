Власти Грузии уличили Саакашвили во лжи об отобранном телевизоре

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, осужденный на шесть лет лишения свободы и находящийся в военном госпитале в Гори, солгал об отобранном у него телевизоре и запрете на посещения, заявила специальная пенитенциарная служба минюста Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Со стороны Саакашвили распространяются лживые обвинения», – отметили в службе, подчеркнув также, что бывший президент словесно оскорбляет ее сотрудников в госпитале.

«Никакие дисциплинарные санкции на этот момент к нему не применяются. Сведения о том, что ему ограничили посещения и отобрали телевизор являются ложью и попыткой дискредитировать имидж Службы в обществе», – отмечено в заявлении ведомства.

Накануне экс-президент Грузии заявил, что отказывается от лечения в ответ на введение ограничений на прием посетителей.

Во вторник минюст Грузии был оштрафован на 2,5 тыс. лари (до 810 долларов) за то, что ведомство в ноябре опубликовало кадры с Саакашвили. Служба госинспектора решила, что это нарушает закон «О защите персональных данных». Саакашвили объявил, что «прекращает любое медицинское лечение и не завершит этот протест», пока власти не удовлетворят решение госинспектора и «не аннулируют дисциплинарные меры и не возобновят нормальный допуск посетителей». Саакашвили также заявил, что его лишили возможности пользоваться телевизором за то, что он сломал кардиомонитор в тюремной больнице в Глдани в Тбилиси.

Депутат Верховной рады Украины и девушка Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что он в знак протеста отказался принимать медикаменты.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД