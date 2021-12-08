Объявлены имена лауреатов просветительской премии «Знание»

В Московском театре мюзикла состоялось вручение первой просветительской премии «Знание». В торжественной церемонии награждения приняли участие представители сфер искусства, культуры, науки и бизнеса.

Согласно сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, в зале собрались номинанты из 30 городов: Кирова и Салехарда, Уфы и Кургана, Трехгорный в Челябинской области и Белово в Кемеровской области, Искитим под Новосибирском и Элисты, чтобы услышать имена лауреатов премии. Лучшими из более чем 3 тыс. претендентов на победу были названы 14 проектов, 11 просветителей и одна компания.

Победителями в главной номинации «За общий вклад в просвещение» стали: российский кардиохирург, ученый, академик РАН Лео Бокерия – в категории «Просветитель года», он также стал победителем в номинации «Спорт и ЗОЖ»; проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», – в категории «Лучший просветительский проект» и компания «Яндекс» – в категории «Лучшая просветительская компания». Награды вручил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«В восточной философии считается, что для настоящего наставника ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь. Для этого нужно самому гореть. Сегодняшние лауреаты – это люди, заслуживающие безграничного уважения, люди, которые сделали своим призванием передачу знаний и опыта подрастающему поколению. Цель премии в том, чтобы мы этих замечательных людей увидели и поблагодарили. Мне кажется, эту задачу мы выполнили. В стране еще тысячи таких людей, и надеюсь, что их проекты будут тоже представлены на премию общества «Знание». Она точно станет ежегодной, и скоро мы начнем принимать заявки на следующий сезон», – отметил Кириенко.

Дважды лауреат премии «Знание» Лео Бокерия обратился к гостям церемонии со сцены: «Я хочу пожелать вам крепкого здоровья. И чтобы те поколения людей, которые через пять, 10, 50 лет будут стоять на этом месте, были лучше и счастливее нас».

Лауреатами премии в номинации «По версии слушателей» стали проект «Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы» – историческая рубрика проекта «Социальный навигатор», входящего в медиагруппу «Россия сегодня», а также ученый-филолог, писатель и журналист Иван Пырков. Их выбрали жители страны во время открытого голосования, которое проходило на сайте премии с 29 ноября по 6 декабря. Всего в голосовании приняло участие более 9 тыс. человек.

Народный артист России Константин Хабенский вручил награду в номинации «За лучший просветительский фильм» проекту «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС».

Лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с обществом «Знание» и получат статус резидента «Центра знаний» на горе Машук. Он открывает победителям доступ к широким возможностям своей мультимедийной инфраструктуры, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента. Резиденты центра также получат поддержку общества «Знание» в продвижении своих проектов на широкую аудиторию.

Всего на соискание премии было подано 3053 заявки из 80 регионов России.