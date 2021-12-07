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7 декабря, вторник | Последнее обновление — 14:41 | vz.ru
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Погранстража Польши заметила выходцев из Чечни среди бегущих из Белоруссии нелегалов
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Граждане России стали появляться среди мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть в Польшу со стороны Белоруссии, заявила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
«На участке, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Черемхе, было две попытки пересечения границы группами из нескольких десятков человек. Первая произошла около 21.00 (23.00 мск). 30 человек проникли на территорию Польши при помощи белорусских служб. Эти люди задержаны у границы, доведены до линии границы и получили информацию о необходимости покинуть территорию Польши», – передает РИА «Новости» ее слова.
Михальская добавила, что «в основном среди них были Ирака, но были также граждане России чеченской национальности». «Мы уже раньше задерживали выходцев из Чечни», – сказала представитель Пограничной стражи.
В итоге она констатировала, что в группах нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в Польшу в последнее время, почти нет граждан Афганистана или Сирии, в основном это граждане Ирака.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что миграционные потоки на границе Белоруссии возникли в результате действий НАТО, происходящее – их ответственность.
На границе между Польшей и Белоруссией тысячи мигрантов разбили стихийный лагерь, желая попасть в ЕС. Несколько недель назад в пункте пропуска «Брузги» в Гродненской области несколько человек предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Позже власти Белоруссии заявили о готовности для размещения мигрантов пункта пропуска транспортно-логистический центр.
В Белоруссии пообещали украинским военным жесткий ответ на нарушение границы
Белорусские пограничники после инцидента с нарушением Украиной госграницы будут действовать крайне жестко при возникновении таких случаев в дальнейшем, заявил представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов.
«При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко», – приводит слова Павлова госагентство «Белта» в Telegram-канале.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности. Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Белоруссии.
Украинский вертолет Ми-8 нарушил белорусскую границу
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Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу.
«Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины», – приводит РИА «Новости» комментарий белорусских пограничников.
Поясняется, что «украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 километра на территорию Беларуси».
Отмечается, что инцидент произошел при проведении Украиной учений на границе с Белоруссией.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым «сжег мосты» в отношениях с Киевом, сделав Белоруссию враждебной страной.
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Захарова: Запад создает предпосылки для «цветной революции» в Белоруссии
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Новые санкции стран Запада против Белоруссии незаконны и негуманны, Россия решительно их осуждает, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Белоруссии, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Захарова отметила, что принятое Западом решение «отличается крайним цинизмом».
«С его помощью страны Запада пытаются наказать Белоруссию за миграционный кризис, который был вызван их собственной политикой «экспорта демократии» в страны Ближнего Востока и Северной Африки», – отметила дипломат.
По слова Захаровой, введенные против Белоруссии санкции имеют ярко выраженную политическую окраску и представляют собой еще один пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
«Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики. Они явно добиваются ее обрушения, снижения уровня жизни белорусского народа, пытаясь тем самым создать предпосылки для очередной «цветной революции», – заявила Захарова.
Также представитель МИДа указала, что Польша и Литва вероломно отказываются выполнять международные обязательства по допуску на свою территорию соискателей убежища.
«Факты жестокого обращения польских и литовских пограничников и военных с мигрантами задокументированы профильными структурами ООН, Совета Европы и Агентством пограничной и береговой охраны Евросоюза «Фронтекс».
В этой ситуации наши белорусские друзья, напротив, несмотря на незаконные санкции и огульные обвинения в свой адрес, демонстрируют гуманное отношение к находящимся на их территории беженцам. Рассчитываем, что международные структуры примут необходимые меры воздействия на Варшаву и Вильнюс, которые заставят их прекратить издевательства над мигрантами», – отметила дипломат.
«Призываем государства Запада отказаться от «двойных стандартов» и политики нелегитимного санкционного давления, проявить цивилизованный подход и приступить к практическому урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Республики Беларусь», – подытожила Захарова.
Напомним, пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии.
Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пообещал адекватный ответ на санкции Запада.
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Минск решил запретить ввоз ряда товаров с Запада в ответ на санкции
Белоруссия в ответ на новые санкции Запада запретит ввоз ряда товаров из государств, применяющих рестрикции, вскоре будет подписано соответствующее постановление правительства, сообщил МИД республики.
«В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции. Соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства.
В МИД добавили, что «будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран».
Кроме того, Минск расширил списки лиц, чей въезд на территорию Белоруссии и Союзного государства республики с Россией нежелателен.
Речь идет о лицах из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций.
«В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами «дальней дуги», – указали в МИД.
«Будет реализован ряд иных шагов непубличного характера», – подчеркивается в заявлении.
Кроме того, будут введены в отношении европейских и британских авиаперевозчиков.
«В ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которых лежит недобросовестная конкуренция, аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании», – говорится в заявлении МИД.
Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пригрозил асимметричным жестким ответом на новые санкции Запада, назвав их незаконными, а основания их введения – несостоятельными.
В Белоруссии подсчитали убытки от санкций Запада
Санкции ЕС против официального Минска затрагивают белорусский экспорт энергетической и нефтехимической продукции на сумму 250-300 млн долларов в год, выгодная цена на российский газ в 2022 году станет одним из источников покрытия убытков, заявил замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.
«Что с Европейским союзом? С учетом санкционного давления и анализа по тем предприятиям, которые находятся в соответствующих списках, была более творчески составлена матрица поставок в Европу. Те товары и услуги, которые не попали под санкции – по ним не планируется никакого падения, и сейчас обеспеченность экспортными заявками на следующий год примерно 50%. По той группе, которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, это примерно 250-300 млн долларов в год, это в первую очередь энергетическая и нефтехимическая группа, планируется снижение поставок», – заявил Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1».
По его словам, переориентация поставок на рынки, прежде всего, Китая и России, Африканский континент – задача номер один для белорусских предприятий.
Он также заявил, что выгодная цена для Минска на российский газ в 2022 году в размере 128,5 доллара за тыс. кубометров станет одним из источников покрытия убытков от санкций Запада.
«Если на европейских рынках газ сегодня стоит больше тысячи долларов, а у нас 128,5 долларов – это огромное конкурентное преимущество. И, конечно, это один из источников ресурсов покрытия неких санкционных убытков, если мы говорим о добавленной стоимости, об определенных издержках», – отметил Крутой.
Напомним, пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии.
Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пообещал адекватный ответ на санкции Запада.
ЕСПЧ запретил Польше выдворять беженцев обратно в Белоруссию
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил отправлять попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию, следует из соответствующего решения суда.
«В большинстве обращений истцы заявляли, что находятся на польской территории, и просили, чтобы их не выдворяли в Беларусь. Суд применил правило 39 (регламента ЕСПЧ) и постановил, что заявители не могут быть выдворены из Польши, если они фактически находятся на польской территории», – говорится в сообщении пресс-службы ЕСПЧ, передает Deutsche Welle.
Отмечается, что с 20 августа по 3 декабря в ЕСПЧ поступило 47 обращений о применении обеспечительных мер от 198 мигрантов. При этом в 44 обращениях заявители указывали, что находятся на территории Польши и просят международной защиты. Еще одно обращение было подано против Латвии и два против Литвы.
В целом суд удовлетворил 43 обращения из 47. По некоторым из них ЕСПЧ также постановил обеспечить мигрантов продуктами питания, водой и необходимым медобслуживанием.
Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию и пригрозил асимметричным жестким ответом на новые санкции Запада, назвав их незаконными, а основания их введения – несостоятельными.
Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.
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Россиянке Сапеге предъявили обвинение в Белоруссии
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Дело задержанной в Белоруссии гражданке России Софии Сапеге готовят для передачи в суд, ей грозит до шести лет лишения свободы.
«Предварительное следствие уже походит к завершению», – сообщили источники, знакомые с ходом расследования, передает ТАСС со ссылкой на «Sputnik Беларусь».
Отмечается, что суд по делу Сапеги может быть назначен на начало января, за разжигание социальной вражды Сапеге грозит в Белоруссии до шести лет лишения свободы.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
23 сентября стало известно, что гражданке России Софии Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря.
Путин заявил об отсутствии миграционных потоков в ЕС через Россию
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Международной федерации общества «Красного креста и Красного полумесяца», что власти не видят миграционных потоков в ЕС через Россию, и он рассчитывает, что так будет и в дальнейшем.
«Теперь что касается миграционных потоков. Ну, Слава Богу, через Россию миграционных потоков в направлении Европы мы не видим. И, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это будет происходить и дальше», – цитируете его РИА «Новости».
По словам Путина, проблемная ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии имеет место быть, но нельзя ее политизировать.
«Что касается ситуации на белорусско-полькой границе, да, она имеет место быть. Но здесь очень важно следовать тем принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц... Деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя ее политизировать», – отметил глава российского государства.
Путин отметил, что в Белоруссии находятся около 5 тысяч мигрантов, а через Италию 54 тыс. прошло в этом году.
«А разве мы не видим сейчас кризиса на границе между Францией и Великобританией и взаимные претензии между этими государствами?» – добавил глава России.
Путин подчеркнул, что белорусские власти делают все от них зависящее по ситуации с мигрантами на границе, их убеждают вернуться на родину.
«Белорусские власти делают все, что от них зависит, в том числе убеждают людей добровольно вернуться в места их постоянного проживания, на родину, и прежде всего в Ирак», – отметил он.
Путин призвал главу федерации Красного креста Франческо Рокка обратить внимание на поведение Польши в ситуации с мигрантами, отметив, что они добавляют в воду, которой поливают мигрантов, гербициды. Также он выразил надежду, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе придет в норму.
«Надеюсь, что ситуация будет на польско-белорусской границе постепенно разряжаться и придет в норму. Хотя, конечно, там остаются еще люди, судьба которых не определена», – отметил Путин.
Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.
Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.
Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
На Украине опровергли нарушение авиапространства Белоруссии
Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности.
«Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не правдива. Такую ситуацию не фиксировали», – заявил Демченко агентству УНН.
Он также заявил, что Украина «не получала официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Белоруссии.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу.
Военному атташе Украины вручили ноту протеста из-за нарушения границы Белоруссии
Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Белоруссии, сообщили в пресс-службе военного ведомства республики.
«5 декабря 2021 года в департамент международного военного сотрудничества министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, – говорится в сообщении, передает ТАСС.
В ноте указано, что поводом послужило нарушение 4 декабря 2021 года государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве украинским вертолетом Ми-8 в районе н.п. Новая Рудня.
«Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины», – добавили в ведомстве.
Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Белоруссии на южном направлении, уверены в министерстве обороны.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности.
Белоруссия предупредила о готовности ответить на санкции Запада
Белоруссия после выходных может ввести в действие ответные меры на санкции Запада, заявил премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1».
«Естественно, будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней», – приводит слова премьера Белоруссии ТАСС.
«Мы ни на кого не нападали, но раз уже против нас развязана экономическая война или гибридная война, конечно, действия безответными не останутся», – подчеркнул Головченко.
По его словам, меры «будут приняты абсолютно адекватные». «Это только часть из них: мы не идем на то, чтобы задействовать весь арсенал, хотя ответы наработаны. И следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричны», – предупредил политик. «Мы не идеальны, у нас есть проблемы, мы знаем свои узкие места. Но какая бы ни была сложная ситуация, мы с ней справимся», – заверил премьер-министр республики.
Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пригрозил асимметричным жестким ответом на новые санкции Запада, назвав их незаконными, а основания их введения – несостоятельными.
В середине ноября Госдеп США анонсировал новые санкции против Белоруссии в координации с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей. Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.
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Стало известно об опасениях НАТО из-за «мигрантского вторжения» России в Прибалтику
В НАТО и Киеве боятся, что Россия займет границу стран Прибалтики и ЕС меньше чем за два часа с помощью мигрантов, сообщило издание Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, Россия якобы может направить нелегалов к Сувалкскому коридору, по которому проходит граница Польши с Литвой, где планирует устроить беспорядки, передает РИА «Новости».
«Затем туда могут ворваться российские войска и расставить <...> военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Это позволит России объединить находящиеся в Калининградской области силы с Белоруссией», – отмечает издание.
Источник Times на Украине считает, что миграционный кризис на белорусско-польской границе Москва может использовать, чтобы отвлечь НАТО во время нападения на Украину.
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Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.
Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
В Красном кресте подтвердили доступ к мигрантам на границе Белоруссии
Власти Белоруссии предоставляют доступ сотрудникам Красного Креста к мигрантам на границе с Польшей, им оказывается помощь, сообщил глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка.
«В настоящий момент мы работаем с органами власти для того, чтобы сейчас, в текущий период, людям предоставить питание и чтобы удовлетворить их базовые потребности. С гуманитарной точки зрения для нас самое главное иметь доступ к людям, которым необходима помощь, и доступ этот мы, безусловно, имеем», – цитирует его ТАСС.
Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.
Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.
Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
Лукашенко рассказал об угрозе размещения войск НАТО под Смоленском
Блок НАТО расположился бы под Смоленском, если бы белорусская оппозиция пришла к власти в период президентских выборов в прошлом году, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском. Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция позволяет президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался», – сказал Лукашенко, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, сообщает БелТА.
Также он заявил, что в западных санкциях в отношении Минска нет ничего хорошего, но сложить руки и умирать причин нет.
Лукашенко рассказал, что в январе планирует обратиться с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту. Президент подчеркнул, что в сложившейся ситуации надо выстоять, но при этом народ должен знать пути развития и планы государственной власти по их реализации.
Ранее Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов заявил, что обвинения Запада в адрес России по поводу ее якобы возможной агрессии в отношении Украины являются безосновательными. По его словам, «то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом».
«Белавиа» решила расширять агентскую сеть за рубежом
После отключения Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) от системы BSP было принято решение расширять сеть агентов по продаже билетов за рубежом, которые работают по прямым договорам, заявили в белорусской авиакомпании «Белавиа».
«В текущих условиях «Белавиа» будет расширять сеть агентов за рубежом, работающих по прямым договорам», – сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».
В пресс-службе добавили, что «отключение от системы взаиморасчетов BSP делает невозможными денежные взаиморасчеты между авиакомпанией и агентами с использованием этой системы». «Но для пассажиров, особенно белорусских, эти изменения не будут заметны. Все агентские договоры на территории Беларуси авиакомпанией заключены напрямую, соответственно, взаиморасчеты также производятся напрямую», – пояснили в компании.
В авиакомпании отметили, что «для продаж на зарубежных рынках это более чувствительно, однако всегда есть возможность работы по прямым договорам, а также с использованием других систем взаиморасчетов, например, действующей на территории России и СНГ системы взаиморасчетов ТКП». «К тому же в связи с введенными ограничениями на полеты в Европу доля продаж с использованием системы BSP значительно снизилась», - обратили внимание в пресс-службе.
Как объяснили в «Белавиа», «BSP – это система взаиморасчетов IATA, которая предназначена для взаимодействия авиакомпаний с агентами без необходимости заключать прямые договоры». «BSP IATA действует не во всех странах, например, в Беларуси ее нет. Система BSP не имеет отношения к выполнению полетов – это дополнительный инструмент для упрощения взаиморасчетов», – уточнили в пресс-службе.
В четверг Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.
3 декабря белорусская компания «Белавиа» отреагировала на внесение ее в санкционный список. Из-за санкций авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. При этом на данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, которых вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне – как регулярных, так и чартерных. К летнему сезону «Белавиа» собирается пополнить флот.
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