Стало известно об участии Путина в запуске движения на новых станциях метро Москвы Путин обозначил основные темы на переговорах с Моди Мантуров анонсировал встречу Путина с итальянским бизнесом 6 декабря 2021, 16:04 Текст: Вера Басилая

Встреча президента России Владимира Путина с итальянским бизнесом запланирована на начало следующего года, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров на заседании российско-итальянского комитета предпринимателей в Риме. «Не могу не отметить предстоящие в 2022 году события, которые должны сделать нас еще ближе и, в частности, по нашим экономическим направлениям, экономической повестке. Первое – это очередная встреча президента России с итальянским бизнесом, которая запланирована на начало следующего года. Я убежден, что после нее мы получим дополнительным импульс – это уже традиционно – к развитию кооперации»,– передает РИА «Новости» слова Мантурова. «Мне кажется, было бы правильно обеспечить постоянно действующую платформу по налаживанию коммуникаций именно малого и среднего бизнеса Италии с нашими российскими предпринимателями. Для того, чтобы появлялись новые сферы взаимодействия», – добавил глава Минпромторга Как сообщил Мантуров в интервью итальянскому информагентству Nova, товарооборот России и Италии за 9 месяцев вырос на 43%, до 17 миллиардов евро. Ране были названы страны-лидеры по инвестициям в Россию, среди которых Италия – на третьем месте.

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Байдена 6 декабря 2021, 13:01 Текст: Елизавета Булкина

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря пройдут по защищенной видеосвязи, первые кадры беседы покажут, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная, продолжительная видеоконференция. Это будет конференция по защищенной видеосвязи», – передает его слова РИА «Новости». Песков уточнил, что переговоры состоятся около 18.00 по московскому времени, прямого эфира не будет. «Мы покажем, я думаю, первые кадры общения, но, разумеется, это будут только первые кадры... Все общение будет производиться в закрытом режиме», – сказал представитель Кремля. Также он уточнил, что накануне подобных встреч Путин всегда общается с руководителями профильных ведомств. «Это будет разговор непосредственно двух президентов. Я не могу сказать, кто будет рядом с президентом Байденом. Наш президент, разумеется, проводит общение с профильными министрами, руководителями ведомств перед таким серьезным разговором, собственно, перед каждым серьезным разговором, поэтому все фигуранты наших двусторонних отношений нынешнего этапа, они всегда на связи с президентом России», – сказал Песков. Он добавил, что по итогам переговоров президентов заявлений сделано не будет. «Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий. Конечно же, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии», – рассказал Песков о теме переговоров. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины. В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Путин: Добровольчеством занимаются люди самых разных возрастов, но тон задает молодежь 5 декабря 2021, 18:13

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Елена Мирошниченко

Волонтерством занимаются люди самых разных возрастов, но тон задает молодежь считает президент России Владимир Путин, об этом он заявил, выступая в Международный день добровольцев на церемонии вручения премии «Мы вместе» в рамках одноименного социального форума в Москве. «Я знаю, что добровольчеством занимаются люди самых разных возрастов, но, конечно, тон задают молодые люди, полные энергии и жизненных сил, устремленные в будущее», – цитирует его ТАСС. Путин рассказал, что что часто говорит и слышит, «что у нас замечательные молодые люди. Когда сталкиваешься, встречаешься с такими людьми, как вы, начинаешь это понимать в полном смысле этого слова: замечательная молодежь! Душевная, щедрая, деятельная и эффективная». По его словам, движение добровольцев действительно не знает границ, притом не только территориальных, но и душевных границ. «Хочу искренне поблагодарить вас за все, что вы делаете, от лица тех, кто не всегда даже в состоянии сказать вам «спасибо». А я от их имени хочу это сделать», – заключил Путин. Президент также отметил, что международное партнерство в волонтерских проектах способствует достижению общих целей, помогает находить наиболее эффективные решения волнующих людей вопросов как локального, так и глобального характера. «Форум приобрел действительно уже и международный формат, международное значение, собрал вместе волонтеров не только из всех регионов нашей огромной страны – из всех регионов Российской Федерации, но и представителей более чем 40 стран мира», – отметил Путин. Путин напомнил, что с этого года международной стала и сама премия «Мы вместе», теперь она присуждается в том числе добровольцам из-за рубежа, их проектам. Он отметил, что с каждым годом волонтерское движение становится все более мощной силой. «Считаю правильным, что и ваш форум, который традиционно приурочен ко Дню добровольца, и конкурс лучших волонтерских проектов, на который подано более 25 тыс. заявок в этом году, тоже теперь носит имя «Мы вместе», – сказал Путин. Ранее Путин объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей. Путин прибыл в Индию на переговоры с Моди 6 декабря 2021, 15:07

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин прилетел в Индию, где он проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Это будет их первая личная встреча после саммита БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года и вторая зарубежная поездка Путина в этом году, передает РИА «Новости». Ожидается, что Путин и Моди обсудят новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию российско-индийских отношений. Как ранее заявил Путин, это партнерство приносит реальную взаимную выгоду обоим государствам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке. Путин заявил об отсутствии миграционных потоков в ЕС через Россию 5 декабря 2021, 20:27 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Международной федерации общества «Красного креста и Красного полумесяца», что власти не видят миграционных потоков в ЕС через Россию, и он рассчитывает, что так будет и в дальнейшем. «Теперь что касается миграционных потоков. Ну, Слава Богу, через Россию миграционных потоков в направлении Европы мы не видим. И, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это будет происходить и дальше», – цитируете его РИА «Новости». По словам Путина, проблемная ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии имеет место быть, но нельзя ее политизировать. «Что касается ситуации на белорусско-полькой границе, да, она имеет место быть. Но здесь очень важно следовать тем принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц... Деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя ее политизировать», – отметил глава российского государства.



Путин отметил, что в Белоруссии находятся около 5 тысяч мигрантов, а через Италию 54 тыс. прошло в этом году. «А разве мы не видим сейчас кризиса на границе между Францией и Великобританией и взаимные претензии между этими государствами?» – добавил глава России. Путин подчеркнул, что белорусские власти делают все от них зависящее по ситуации с мигрантами на границе, их убеждают вернуться на родину. «Белорусские власти делают все, что от них зависит, в том числе убеждают людей добровольно вернуться в места их постоянного проживания, на родину, и прежде всего в Ирак», – отметил он. Путин призвал главу федерации Красного креста Франческо Рокка обратить внимание на поведение Польши в ситуации с мигрантами, отметив, что они добавляют в воду, которой поливают мигрантов, гербициды. Также он выразил надежду, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе придет в норму. «Надеюсь, что ситуация будет на польско-белорусской границе постепенно разряжаться и придет в норму. Хотя, конечно, там остаются еще люди, судьба которых не определена», – отметил Путин. Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами. Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней. Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко. В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО. Путин объявил победителя в номинации «Волонтер года» 5 декабря 2021, 17:58 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей. Президент ранее наградил медалью Луки Крымского Павла Бережанского за большой вклад в развитие волонтерского движения в сфере здравоохранения, передает ТАСС. Путин поддержал идею учредить международную волонтерскую премию за вклад в решение глобальных проблем, в том числе по борьбе с пандемией, в июне прошлого года во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Президент считает огромной нагрузку, которую взяли на себя добровольцы во время пандемии коронавируса. «Мы знаем, какую огромную нагрузку взяли на себя волонтеры в условиях пандемии. Сколько сил, душевного тепла вложили в преодоление общей беды, рисковали собой», – сказал Путин в приветствии к участникам и гостям церемонии вручения премии «Мы вместе». Он поблагодарил всех, кто проявил солидарность, не остался в стороне, кто реализует собственные инициативы, участвует в общегосударственной акции «Мы вместе». К ней подключились НКО, предприниматели, общественные организации, партии и ведущая политическая сила – «Единая Россия», напомнил он. Путин поздравил всех причастных с днем волонтера. Он напомнил, что этот праздник отмечается в России уже в пятый раз, и он свидетельствует о том, что деятельность волонтеров на благо общества, конкретных людей, высоко ценится. «Нам очень нужны искренние, неравнодушные люди, которые по зову сердца приходят на помощь другим, включаются в решение значимых проблем», – подчеркнул глава государства. «Ваш труд благороден по своей сути, всегда нужен, всегда востребован, а ваш пример, безусловно, вдохновляет и побуждает к подобным действиям сотни тысяч, миллионы других наших граждан», – заключил Путин. Путин заявил о поддержке инициатив по развитию волонтерства, в том числе по страхованию добровольцев. «Конечно, я поддержу все ваши начинания, в том числе в органах государственной власти по поддержке волонтерского движения, в том числе это касается страхования добровольцев», – сказал Путин. Кроме того, он подчеркнул, что примет участие в акции «Елка желаний», где исполняются детские мечты, передает РИА «Новости». «Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие в такой замечательной акции как «Елка желаний» вместе с вами», – уточнил глава государства. Путин отметил, что в Новый год душевная поддержка особенно нужна детям из детских домов, а также тем, кто лежит в больницах и не может встретить праздник в кругу своих близких. «Они нуждаются в домашнем тепле, в душевной поддержке. Именно в душевной поддержке. И, конечно, кроме таких, как вы, оказать такую помощь и поддержку не может никто», – отметил он. Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что в России занимаются волонтерской деятельностью около 2,7 млн человек, среди них более 300 тыс. – это студенты вузов.

В пятницу первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко принял участие во Всероссийской предновогодней акции «Елка желаний». Он исполнит желание девочки Екатерины из Московской области, которая мечтает об электрогитаре. Путин поддержал работу над законом о российском Красном кресте 5 декабря 2021, 20:54 Текст: Елена Мирошниченко

Закон о российском Красном кресте востребован, он должен получить правовую базу для работы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой. «Что касается российского Красного креста и закона о Красном кресте. Я с вами согласен, такой нормативный акт востребован и сейчас он обсуждается и среди депутатов. Мы будем аккуратненько спокойно двигаться в этом направлении», – цитируете его РИА «Новости». Также президент заверил, что власти сделают все для поддержки русского языка в качестве рабочего в Федерации. Ранее Путин заявил, что российские власти всячески стараются поддерживать волонтерскую деятельность, в ней участвуют сотни тысяч людей. Путин заявил, что Россия старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации 5 декабря 2021, 20:10 Текст: Елена Мирошниченко

Россия в вопросах вакцинации населения от коронавируса старается идти по пути убеждения, а не принуждения, в последнее время заметен результат, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой международной федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой. «Важнейшая задача здесь - это вакцинация населения. И мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Стараемся бороться с предрассудками, с предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации. Надо сказать, что, в целом, особенно в последнее время, видим, что это приносит нужный результат», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее Путин по итогам совещания с членами правительства утвердил перечень поручений, в числе которых содержится рекомендация губернаторам взять под личный контроль введение ограничений из-за COVID-19 и наращивание темпов вакцинации населения. Путин пообещал исполнить мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний» 5 декабря 2021, 18:25 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии «Мы вместе» сообщил, что в этом году вновь будет участвовать в благотворительной акции «Елка желаний». В прямом эфире по видеосвязи с помощью юного ведущего Егора президент «снял» с установленной на сцене в «Манеже» елки три открытки с желаниями, которые ему предстоит исполнить, сообщает ТАСС. «Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие и в такой замечательной акции как «Елка желаний», вместе с вами», – сказал Путин. Сообщается, что в этом году Путин «вытянул» желания 14-летнего юноши из Подмосковья, который мечтает о гитаре, пятилетнего ребенку из Бурятии, мечтающего побывать в роли пожарного, а также 13-летней девочки из Ставропольского края, которая мечтает посетить балет «Лебединое озеро». Ранее Путин объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей. Путин призвал объединять усилия на международном уровне для победы над COVID 5 декабря 2021, 20:50 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на встрече с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой заявил, что для победы над коронавирусом необходимо объединять усилия на международном уровне, иначе из-за проблем с вакцинацией хотя бы в одном регионе мира будут появляться новые штаммы. «Для того, чтобы победить эту болезнь, без всякого сомнения, нужно объединять усилия на международном уровне. Потому что, если хотя бы в одном каком-то регионе мира мы будем наблюдать проблемы, связанные с недостаточным уровнем вакцинации, то эти новые и новые варианты – штаммы – будут снова и снова возвращаться. Даже в те страны, в которых уровень вакцинации достаточно высокий», – цитирует его РИА «Новости». Путин также отметил, что Россия должна как можно скорее получить сертификат от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы вакцина «Спутник V» могла более широко распространяться в странах мира.



По словам президента, привитые российской вакциной «Спутник V» не должны быть ущемлены в правах на передвижение по миру.



«Нужно добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной «Спутник V», имели возможность так же, как и привитые другими вакцинами, спокойно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами, так скажем, в глобальном смысле, человечества, и не были ущемлены никак в правах. В том числе на передвижение через границы государств», – подчеркнул Путин.



Президент добавил, что членами федерации Красного Креста и Полумесяца являются 192 страны, «надеемся тоже и на вашу поддержку с тем, чтобы обеспечить это продвижение нашей вакцины». Путин отметил, что анализ использования российской вакцины «Спутник V» за рубежом показывает, что она является одной из самых эффективных и безопасной. Ранее Путин заявил, что Россия в вопросах вакцинации населения от коронавируса старается идти по пути убеждения, а не принуждения, в последнее время заметен результат. Путин поддержал законопроект о страховании жизни и здоровья добровольцев 5 декабря 2021, 19:05 Текст: Елена Мирошниченко

Выступая на церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе – 2021» президент России Владимир Путин заявил о поддержке инициатив по развитию волонтерства, в том числе по страхованию добровольцев. Законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу в ближайшее время. «В ноябре 2020 года, еще будучи общественником, я обращался к парламенту с предложением рассмотреть инициативу по страхованию волонтеров. Работая вместе с героями из «Волонтеров-медиков», «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», «Россоюзспаса», «Лизы Алерт», «Добровольных пожарных», «Молодежки ОНФ», знаю не понаслышке насколько это важно. Прошел год, нашу инициативу и концепцию законопроекта поддержала фракция «Единая Россия» и лично секретарь Генсовета Андрей Турчак. И сегодня, в День добровольца на форуме #МЫВМЕСТЕ его поддержал президент», – написал председатель комитета по молодежной политике Государственной Думы Артем Метелев в своем Telegram-канале. Законопроект подразумевает введение на федеральном и региональном уровнях обязательного страхования жизни и здоровья добровольцев в сферах деятельности, создающих повышенный риск: в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, в тушении пожаров, в проведении аварийно-спасательных работ; в оказании медицинскими организациями медицинской помощи гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; в осуществлении деятельности по поиску лиц, пропавших без вести. Путин: Власти России всячески поддерживают волонтерскую деятельность 5 декабря 2021, 19:54 Текст: Елена Мирошниченко

Российские власти всячески стараются поддерживать волонтерскую деятельность, в ней участвуют сотни тысяч людей, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой. «Сейчас у нас проходит акция, в течение всех этих, к сожалению, двух с лишним лет пандемии, под названием #МЫВМЕСТЕ. Это приобрело характер целого движения. В нем участвуют сотни тысяч людей и они оказали поддержку уже 6,5 млн людей. Мы всячески стараемся поддержать эти начинания и эту деятельность», – цитирует его РИА «Новости». Ранее Путин объявил имя победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, создавший службу поддержки родителей. Стало известно об участии Путина в запуске движения на новых станциях метро Москвы 6 декабря 2021, 15:32 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин намерен принять участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро столицы, сообщила пресс-служба Кремля. «7 декабря Владимир Путин в формате видеосвязи примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии Московского метрополитена», – цитирует сообщение Кремля РИА «Новости». Движение откроют на участке от «Мневников» до «Каховской», семь из 10 новых станций являются пересадочными, с них можно будет перейти на семь радиальных линий и две линии московских центральных диаметров. Общая длина БКЛ, которую планируют достроить в 2022 году, составит 70 километров. На ней будет 31 станция, она соединит радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей кольцевой линии. Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант 6 декабря 2021, 10:52 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин выразил соболезнования сыну народной актрисы Нины Ургант Андрею и ее внуку Ивану. Он назвал артистку человеком удивительного таланта. «Уважаемые Андрей Львович и Иван Андреевич, примите соболезнования, слова поддержки и участия в связи со смертью вашей мамы и бабушки – Нины Николаевны Ургант», – говорится в телеграмме на сайте Кремля. «Народная артистка России Нина Ургант была человеком удивительного таланта и обаяния. И на сцене родной «Александринки», и в кинофильмах, ставших легендой отечественного искусства, она играла с полной самоотдачей, покоряла публику глубиной и искренностью чувств. Ее любили коллеги и зрители за высочайшее мастерство и преданность избранному делу, за неизменную доброжелательность и истинную интеллигентность», – отметил глава государства. Путин добавил, что светлая память о Нине Ургант навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех поклонников ее творчества. Напомним, народная артистка России Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Нина Ургант – советская и российская актриса театра и кино. Известна любителям кино по роли в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление», по роли Люси в фильме «Я родом из детства». Наиболее известная роль артистки – роль медсестры Раи в фильме «Белорусский вокзал» режиссера Андрея Смирнова. Прощание с актрисой Ниной Ургант пройдет в Александринском театре в Петербурге 8 декабря. Путин обозначил основные темы на переговорах с Моди 6 декабря 2021, 16:16 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди отметил, что Москва намерена и дальше взаимодействовать с Дели в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), включая совместные учения. «Мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и в военной сфере. Мы проводим совместные военные учения и на территории Индии, и на территории России. Мы благодарны Вам за понимание к этой составляющей нашей работы. Намерены и дальше работать по этому направлению», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Кроме того, он отметил, что Россию беспокоит все, что связано с терроризмом, наркотиками, в этой связи не может не беспокоить и ситуация в Афганистане. «Нас, безусловно, беспокоит все, что связано с терроризмом и борьбой с ним. Так же, как и с наркотиками, с организованной преступностью. В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается в Афганистане», – заявил президент. Путин подчеркнул, что встреча министров обороны и министров иностранных дел России и Индии говорит о том, что страны продолжают развивать отношения на международном уровне. Ранее президент России Владимир Путин прилетел в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке. Путин выразил уверенность в реализации программы подготовки индийского космонавта 6 декабря 2021, 16:34 Текст: Вера Басилая

Россия и Индия сотрудничают в очень важных и перспективных сферах энергетики и высоких технологий, совместная программа по подготовке индийского космонавта будет реализована, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели. «Мы действительно сотрудничаем, работаем в очень важных перспективных направлениях. Это касается энергетики, это касается высоких технологий, включая космос. И уверен, что программы, о которых мы говорили, будут реализованы, в том числе подготовка индийского космонавта», – цитирует РИА «Новости» Путина. Он также добавил, что «отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее». «Если в прошлом году у нас наблюдался спад товарооборота на 17 с лишним процентов, то за девять месяцев текущего года рост составил уже больше 38 процентов», – заявил президент. Напомним, в прошлом году в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в рамках международного сотрудничества началась подготовка четверых представителей Индийской организации космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO) в качестве кандидатов для полета в космос. Также сообщалось, что первый полет на орбиту индийского космического корабля «Гаганьян» с человеком на борту, планировавшийся на декабрь 2022 года, будет, скорее всего, отложен на год из-за пандемии коронавируса.