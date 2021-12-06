Стало известно о лишении вора в законе Звиада Тбилисского «титула»

Криминальный авторитет Звиад Тбилисский (Звиад Озманов) лишен титула по решению воров в законе из клана Кардава-Мзареула, пишут СМИ со ссылкой на письменное сообщение криминальных лидеров.

«Арестанты, к Звиаду не обращаться по общим делам, равно как он не может решать судьбы людей, ибо мы, воры, имеем к нему массу претензий. Арестанты, следуйте данному наказу, ибо за несоответствие будет строгий подход и к ответу призовем всех», – говорится в письме воров в законе, передает Ura.ru со ссылкой на «Прайм Крайм».

Предполагается, что сообщение могло быть составлено ворами в законе Никой Гагринским, Гогой Питерским и Тимуром Капбы. Его распространили в подконтрольных Озманову регионах: Башкирии, Ульяновской и Нижегородской областях.

При этом сам Озманов в ответ поставил под сомнение статус Капбы.

По данным СМИ, претензии к Тбилисскому затрагивают тему «общака», который он собирал и якобы расходовал на себя. На эти средства авторитет якобы купил две квартиры в Москве и Турции, недвижимость зарегистрировали на его супругу.

Звиад Озманов осужден по статьям «Кража» и «Разбой в особо крупном размере», он приговорен к 10 годам лишения свободы.

До этого он сидел по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»).