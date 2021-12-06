Историк объяснил заимствование нацистской символики украинской армией

Украинская армия, используя антироссийскую символику, которая имеет многочисленные заимствования, в том числе из эмблем войск гитлеровской Германии, показала отсутствие реальных традиций и побед, заявил доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Александр Бубнов.

«Попытка конструирования новой украинской идентичности на основе «анти-России» очень четко просматривается в такой, может быть, не столь заметной, но очень важной сфере, как военная символика. Потому что военная символика отражает традиции армии как важнейшего элемента государства», – рассказал он РИА «Новости».

Бубнов отметил, что Украина в своей армейской символике полностью отбрасывает опыт советского периода. Так Киеву остаются «те периоды истории, где Украина противостоит России. Но периодов несколько, и все они были бесславными для Киева».

Он отметил, что никаких актуальных военных традиций Украины не просматривается ни с XVII века, со времен Богдана Хмельницкого, ни даже со времен «сечевых стрельцов», на базе которых австро-венгерские власти после начала Первой мировой войны сформировали военный легион УСС. Бубнов отметил, что реальный опыт регулярной армии имели украинские национальные формирования в составе войск Третьего рейха.

«И неслучайно дизайн новой полевой кепи вооруженных сил Украины, которая должна была символизировать мазепинку – головной убор сечевых стрельцов, на самом деле является почти полной копией «гансовки» в стиле гитлеровской армии», – отметил историк.

Бубнов добавил, что «нацистскую символику абсолютно один в один на Украине стараются, как правило, не копировать, все же табу на нее в приличном европейском обществе есть, но очевидное прямое сходство бросается в глаза. Заимствуются общие концепции знаков и эмблем Третьего рейха».

Напомним, в июне группа французских сенаторов после визита в Киев обратилась к главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану с просьбой отреагировать на деятельность неонацистских организаций на территории Украины.

Между тем в июле на Украине появилась команда по игре в стритбол под названием «Гитлеровцы». Кроме того, улицу под названием Российская в Киеве переименовали в честь боевика нацбатальона.