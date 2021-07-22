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Захарова отметила появление на Украине спортивной команды «Гитлеровцы»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появление в Новомиргороде Кировоградской области Украины команды по игре в стритбол под названием «Гитлеровцы».
«Сколько лет официальный Киев рассказывал миру сказки о том, что заявления Москвы о возрождении на Украине неонацизма, это «пропаганда агрессора». Именно борьбой с «информационной атакой» России обосновывались закрытие неугодных СМИ, преследования журналистов, недопуск корреспондентов на территорию Украины и, конечно, потоки лжи», – написала Захарова в Facebook.
«Сколько памятников борцам с фашизмом было снесено, сколько монументов возведено коллаборационистам. Сколько учебников переписано, сколько фильмов запрещено, сколько фальшивок опубликовано. А тем временем незаметно выросло поколение, которое демонстрирует папам и мамам, что такое эксперименты с историей», – добавила она.
О появлении в украинском Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу во время празднования дня города детской команды под названием «Гитлеровцы» рассказал уроженец Новомиргорода, экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский.
В первый раз услышав, как судьи объявляют название команды, мужчина решил, что он ослышался.
«Для уверенности переспросил у ребят из соседней команды. Они со смехом подтвердили, что название команды «Гитлеровцы». <...> Неужели организаторов этих соревнований при принятии заявок, зачитывании команд на всю площадь в громкоговоритель, ничего не смутило? Представители горсовета, которые там присутствуют, будут вручать грамоты и призы команде «Гитлеровцы»?! Полиция на площади тоже присутствовала. Но самое страшное, что полная площадь людей и никого это не смущает», – передает РИА «Новости» слова Немировского.
Кроме того, мужчина предположил, что такими темпами в следующем году в городе будут отмечать день рождения Адольфа Гитлера.
Ранее улицу под названием Российская в Киеве переименовали в честь боевика нацбатальона «Донбасс» Юрия Литвинского.
Азаров пословицей ответил мечтающим о распаде России украинцам
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Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров посоветовал украинцам не ждать распада России и пословицей ответил тем, кто об этом мечтает.
Азаров заявил в эфире телеканала NewsOne, что на этот счет есть пословица: «Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется», передает РИА «Новости».
«Никуда она не распадется», – добавил он.
Экс-премьер порекомендовал политикам в Киеве думать о том, как «самим не распасться», пояснив, что Украина может развиваться лишь с Россией.
«При тех антироссийских настроениях у Украины будущего нет. (...) На западе Европейского союза мы абсолютно не нужны», – пояснил политик.
Он подчеркнул, что причиной конфликта между странами стал госпереворот и приход к власти руководства, которое превращает из Украины плацдарм для нападения на Россию, что в итоге вредит самому Киеву.
Ранее Азаров подсчитал продолжительность теоретической войны между Россией и Украиной.
Захарова ответила на слова главы МИД Украины о Черном море
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о Черном море, призвала его не нести чушь.
«Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся», – написала Захарова в Telegram.
Ранее Кулеба заявил, что Киев опасается превращения Россией Черного моря в свое «внутреннее озеро», Украина готовит встречные меры по решению этой ситуации.
В мае руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал «провокационной выходкой» слова министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску о том, что Черное море частично превратилось в «озеро» НАТО.
На Украине новый российский истребитель сочли «списанным у двоечника»
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На Украине заявили, что первый российский однодвигательный тактический истребитель пятого поколения, модель которого представили на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021), якобы является копией неудачного конкурента американского Lockheed Martin F-35 Lightning II.
Как утверждает обозреватель Defense Express, новый российский самолет якобы очень похож на Boeing X-32, который участвовал в тендере на многофункциональный истребитель пятого поколения для ВВС США, но не смог обойти F-35 Lightning II.
В публикации утверждается, что российский однодвигательный самолет якобы «списан у двоечника». Среди недостатков Boeing X-32, в частности, указаны V-образное оперение, усложняющее управление самолетом, и слишком большой воздухозаборник под кабиной, уменьшающий радиолокационную малозаметность.
Тем временем в ФСВТС заявили, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений.
Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью.
Эксперт оценил требование США к Украине не критиковать сделку по «Северному потоку – 2»
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«Такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя сообщение издания Politico о том, что власти США призвали украинских коллег воздержаться от критики сделки с Германией по «Северному потоку – 2».
«Подобного рода утечки служат для того, чтобы постепенно раскрутить маховик атак на Байдена, потому что любое давление на Украину воспринимается в США как шаг в сторону России. Думаю, такого рода информационное воздействие на Байдена будет возрастать», – полагает доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев.
В то же время, по словам эксперта, «мы видим едва ли не первый случай подобных сливов за последнее время». «В эпоху правления в США Дональда Трампа они имели чуть ли не ежедневный характер, в частности, по поводу Украины», – напомнил собеседник.
«Отсутствие утечек информации из команды Байдена означало некий консенсус внутри администрации Белого дома и силовых структур. Данная утечка говорит о том, что в команде Байдена появляются нелояльные силы», – убежден политолог.
Межуев отметил, что «в целом курс Байдена понятен». «Он ведет компромиссную политику в отношении Москвы и пытается не допустить развития альянса России с Китаем. Он старается сосредоточить американскую внешнюю политику на магистральном для нее направлении, а именно на поддержании гегемонии Вашингтона в евроатлантической цивилизации, что невозможно без нормальных отношений с Германией», – добавил эксперт.
«При этом Украину нужно оставить на втором плане, чтобы украинский кейс не был взрывоопасным, как это было в эпоху Барака Обамы и Дональда Трампа. Сможет ли Байден довести эту политику до конца – сложный вопрос. Пока такие сливы информации означают рифы для его политики», – считает собеседник.
Межуев добавил, что «за свое «молчание» Украина, вероятно, получит компенсацию». «Ее будут так или иначе поддерживать и со стороны США, и со стороны Германии», – спрогнозировал эксперт.
Ранее власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток –2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Об этом сообщило издание Politico.
Американские чиновники указали на то, что публичное выражение несогласия может навредить отношениям США и Украины. Кроме того, должностные лица из вашингтонской администрации призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом США, многие члены которого выступают с критикой в адрес трубопровода и призывают администрацию к введению санкций, направленных на предотвращение реализации проекта.
Газета при этом отмечает, что представитель администрации США высокого ранга оспорил эти данные, заявив, что в ситуации больше нюансов, однако подробности о переговорах с Киевом чиновник привести отказался.
Издание также пишет, что давление США на Украину с целью убедить Киев не высказывать критику в адрес договоренностей по «Северному потоку – 2» встретит серьезное сопротивление. Источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили, что, по мнению Киева, американские санкции все еще могли бы остановить завершение строительства трубопровода, если бы администрация США была готова применять их на этапах строительства и сертификации.
Между тем, по сведениям Politico, Вашингтон назначил Зеленскому дату встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме позднее этим летом.
Тем временем Reuters сообщает, что власти США в рамках сделки с ФРГ по проекту строительства газопровода оставляют за собой право на использование предусмотренных американским законодательством санкций в зависимости от каждого конкретного случая.
По его данным, соглашение на данный момент предотвратит введение «предписанных Конгрессом США» санкций против компании – оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
По информации агентства, США и Германия в рамках соглашения готовы будут принять меры против России в случае, если трубопровод будет использован для «нанесения вреда Украине или другим странам Восточной Европы». Американские должностные лица при этом продолжают заявлять, что в целом они выступают против строительства «Северного потока – 2», однако считают, что сделка с Германией снизит вероятность «использования Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона».
Напомним, соглашение США и Германии по поводу «Северного потока – 2», судя по всему, поставит точку в вопросе новых санкций против российской трубы. Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита.
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США объявили сроки визита Зеленского в Вашингтон
Американская администрация ожидает визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Сегодня будет публично объявлено о приглашении президенту Зеленскому», – сказала Нуланд в конгрессе, передает РИА «Новости».
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа.
«Президент (Джо) Байден с нетерпением ждет возможности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 30 августа 2021 года», – говорится в заявлении Псаки.
Она отметила, что визит призван подтвердить «непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму».
Также Псаки рассказала, что визит Зеленского «подтвердит тесное сотрудничество двух стран в области энергобезопасности и поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях».
До этого пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что встреча президентов Украины и США состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа.
Ранее советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщал, что Зеленский планирует прояснить позиции США и ФРГ по «Северному потоку – 2» в ходе визита в Вашингтон.
Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию.
Украинцев разозлил перевод сериала «Сваты»
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Украинские пользователи Сети раскритиковали телеканал «1+1» после выхода первой серии комедийного сериала «Сваты» на украинском языке. По мнению зрителей, это испортило качество сериала.
«Я ожидала всего, но чтоб «Сватов» перевели на украинский, это уже через край, кто эту чушь будет смотреть?» – написала пользовательница.
«Пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех», – отметил другой, передает РИА «Новости».
«Это действительно ужас, как так можно испортить хороший сериал … будем искать на просторах интернета на языке оригинала», – возмутился третий.
«Вы еще переведите «Бриллиантовую руку» на украинскую мову», – негодует один комментаторов.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине в 2019 году. Согласно ему, единственным государственным языком в стране считается украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.
Украину предупредили о кислотных дождях после аварии
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После аварии на предприятии «Ровноазот» в Ровенской области Украины возможно выпадение кислотных дождей, сообщила пресс-служба Гидрометцентра Украины.
«Очевидно, что азотистое облако в атмосферу все же попало, постепенно рассеивалось и оседало локально, а не распространялось на большое расстояние от места выброса благодаря погодным условиям в Ровенской области за прошедшие сутки. Однако некоторое количество окиси азота растворялось в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе страны», – сообщается на странице Гидрометцентра в Facebook.
Отмечается, что в некоторых районах Ровенской области выпадали подкисленные дожди, в связи с этим сегодня стоит воздержаться от нахождения под дождем или обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтом.
Во вторник на украинском предприятии «Ровноазот» в Ровенской области произошел выброс нитрозных газов, никто не пострадал. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента.
Ранее на территории предприятия «Алхим» в городе Тольятти Самарской области произошла утечка серной кислоты, превышений ПДК вредных веществ в воздухе не выявили.
Грызлов: Киев активизирует вооруженные акции против гражданского населения в Донбассе
Полпред России на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что Киев активизирует вооруженные акции в Донбассе, в том числе против гражданского населения.
«Совсем недавно (16 июля) украинские военные совершили теракт на газопроводе в Буденновском районе Донецка», – заявил Грызлов журналдистам, передает РИА «Новости».
Напомним, постпред Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил о гибели в Донбассе за год 45 украинских военных. ЛНР и ДНР сообщают о постоянных нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, которые открывают огонь, в частности, и из запрещенных минскими договоренностями минометов.
Зеленский подписал закон о коренных народах Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины, среди которых не значатся русские, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
«Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им Закон «О коренных народах Украины» № 1616-IX, который Верховная рада приняла 1 июля 2021 года. Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.
В документе утверждается, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.
«Коренной народ Украины – автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины», – сказано в документе.
Напомним, 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки.
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Грызлов назвал новые языковые нормы на Украине отходом от минских соглашений
Новые языковые нормы на Украине – еще один шаг по отходу от минских соглашений, считает полпред России на минских переговорах Борис Грызлов.
«Шестнадцатого июля на Украине вступили в действие новые языковые нормы, которые являются еще одним шагом в сторону от минских соглашений, предусматривающих право Донбасса на языковое самоопределение», – приводит его слова РИА «Новости».
С 16 июля 2021 года на Украине все фильмы должны демонстрироваться только на государственном языке. В октябре уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине в 2019 году. Согласно ему, единственным государственным языком в стране считается украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.
Пушков усомнился в востребованности транзита через Украину
Сенатор Алексей Пушков усомнился в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров.
Как отметил сенатор, Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой, однако в условиях работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока – 2» его объемы могут оказаться незначительными, передает РИА «Новости».
«Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. «It is the market, stupid»! (Это рынок, глупцы. – Прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Пушков.
Сенатор выразил уверенность, что предположение об использовании Россией газа как «политического оружия» преследует чисто геополитические цели США в Европе.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Украина провела тренировку ЗРК «Бук» на границе с Крымом
Вооруженные силы (ВС) Украины провели тренировки на границе с Крымом с использованием ЗРК «Бук», сообщило минобороны страны.
«В рамках проведения тактических учений подразделений противовоздушной обороны <...> состоялась тренировка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук» по отражению авиационного удара условного противника», – передает ТАСС сообщение украинского военного ведомства. В Минобороны не уточнили других подробностей.
На опубликованном видеоролике видно, что в учениях принимало участие не менее трех ЗРК «Бук».
Ранее на учениях НАТО на Украине уничтожили «квазиреспублику».
На Украине впервые в истории предъявили обвинение в пиратстве
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала украинца, захватившего судно в Индийском океане и требовавшего выкуп 100 тыс. долларов за его освобождение, гражданину предъявлено обвинение в пиратстве.
«СБУ задержала гражданина Украины, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение. Это первый случай в истории страны, когда лицу сообщено о подозрении в пиратстве согласно Уголовному кодексу Украины», – сообщается на сайте ведомства.
По данным СБУ, пиратом оказался житель Николаевской области. Он работал в международной компании, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов, «но вместо охраны судна, человек сам захватил его».
«Угрожая оружием капитану корабля, злоумышленник заявил команде, что он требует изменения курса судна и денежное вознаграждение в размере 500 тыс. долларов», – отметили в ведомстве.
Отмечается, что переговоры с менеджерами компании судовладельца продолжались четыре дня, пирата смогли уговорить сдать оружие и разблокировать лодку за шесть тысяч долларов. При этом, когда мужчина вернулся на плавучую базу охранной компании, он потребовал 100 тыс. долларов и угрожал выбросить все оружие за борт. Компания отказалась выплачивать выкуп, после чего пират выбросил часть оружия, но был остановлен силой.
В ведомстве отметили, что события происходили в открытом море, в связи с эти было неясно, к чьей юрисдикции относится привлечение злоумышленника к ответственности. После приезда на родину пират несколько раз менял паспорта и места жительства. Несмотря на это, его задержали в Николаеве и предъявили обвинение.
Ранее пираты атаковали рыболовное судно Atlantic Princess в Гвинейском заливе у берегов Ганы и захватили пятерых членов экипажа, включая одного россиянина.
Украинские силовики обстреляли юг ДНР из тяжелой артиллерии
Подразделения украинских силовиков обстреляли поселок Красный Октябрь на юге Донецкой народной республики (ДНР) из артиллерийских орудий калибра 122 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Обстрел начался в 20.00 (совпадает с мск). Под удар попал поселок Красный Октябрь, расположенный к северо-западу от Тельманово. Противник выпустил четыре артснаряда калибра 122 мм», – приводит сообщение представительства «Донецкое агентство новостей».
Накануне полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения.
Напомним, в прошлую субботу Народная милиция провозглашенной Луганской народной республики обнаружила украинскую бронетехнику в жилых районах Донбасса. Днем ранее американская делегация во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом посетила зону силовой операции Киева в Донбассе.
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Украина попросила США продолжить борьбу с «Северным потоком – 2»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков обратился с открытым письмом к конгрессу США, попросив продолжить политику санкций, которые бы не допустили достройку «Северного потока – 2».
«Обращаюсь к конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству «Северного потока – 2», – говорится в письме, передает РИА «Новости».
Разумков призвал конгресс воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США.
Спикер Рады считает, что проект «Северный поток» несет прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы, а также является прежде всего геополитическим проектом, имеющим «целью сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии Российской Федерации». «Северный поток – 2» идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском энергетическом рынке», – написал спикер Рады.
По его мнению, этот проект следует рассматривать как часть «агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира».
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.