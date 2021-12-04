США нанесли нацеленный против «Аль-Каиды» удар в Сирии

В Сирии нанесен удар, нацеленный против высокопоставленного члена террористической группировки «Аль-Каида*»(запрещена в России), не исключаются жертвы среди гражданского населения, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представляющее командование США капитана Билла Урбана.

«Силы США нанесли кинетический удар в районе Идлиба, Сирия, 3 декабря, (нацеленный) против высокопоставленного главаря и организатора «Аль-Каиды*» (запрещена в России), – приводит РИА «Новости» слова Урбана.

По его данным, первичный анализ удара указывает на то, что могли быть жертвы среди гражданского населения, идет расследование.

Сообщается, что авиаудар был нанесен с беспилотника MQ-9.

Ранее сообщалось, что военная база США была обстреляна, по базе Харраб-эль-Джейр выстрелили минимум пятью ракетами. Информации о погибших и пострадавших не было. После инцидента над базой заметили вертолеты.

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